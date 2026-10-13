레이예스, 마지막 날 4안타 폭발… '211안타' 신기록

롯데 자이언츠

빅터 레이예스는 한시즌 최다 안타 신기록에 더해 3년 평균 200안타라는 괴물같은 성적도 추가했다.빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 정규시즌 마지막 경기에서 4안타를 몰아치며 KBO리그 한 시즌 최다 안타 기록을 새로 썼다. 시즌 막판까지 이어진 최원준(KT 위즈)과의 경쟁도 승리로 마무리했다. 레이예스는 3년 연속 최다 안타 타이틀을 차지하며 꾸준한 생산력을 다시 한번 입증했다.레이예스는 12일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 정규시즌 최종전에서 5타수 4안타 1홈런 2타점을 기록했다. 롯데는 7대 4로 승리했고, 레이예스는 시즌 211안타로 정규 시즌을 마쳤다. 자신이 2024년 세운 종전 기록 202안타를 9개 넘어선 새 기록이다.KT의 최원준도 이날 삼성 라이온즈전에서 3안타를 추가했지만 시즌 최종 기록은 208안타였다. 레이예스가 마지막 경기에서 격차를 벌리며 최다 안타 경쟁에 마침표를 찍었다. 이로써 레이예스는 KBO리그 외국인 타자 최초로 3년 연속 최다 안타 타이틀을 차지했다.레이예스는 경기 초반부터 안타를 쌓았다. 2회초 좌타석에서 중전 안타를 기록했고, 4회초에는 우타석에서 잭 로그를 상대로 다시 안타를 만들었다. 상대 투수의 좌우 유형에 따라 타석을 바꾸는 스위치히터의 장점을 살려 출루 기회를 놓치지 않았다.가장 강렬한 장면은 6회초에 나왔다. 최승용을 상대로 좌월 솔로 홈런을 터뜨리며 자신의 세 번째 안타를 장타로 장식했다. 시즌 18호 홈런이자 개인 통산 최다 안타 기록을 210개로 끌어올린 한 방이었다. 단타로 누적해온 기록에 장타까지 더하며 상대의 추격을 뿌리쳤다.마지막 안타는 8회초에 나왔다. 김영현을 상대로 좌타석에서 중전 안타를 때려 시즌 211번째 안타를 완성했다. 곧바로 대주자 박찬형과 교체된 레이예스는 양 팀 팬들의 박수를 받으며 그라운드를 떠났다.레이예스는 좌우 타석을 오가며 상대 투수의 유형에 대응하고, 타구 방향을 다양하게 활용하는 타격으로 안타를 축적해왔다. 홈런을 노리는 장타 일변도의 타자가 아니라 인플레이 타구를 꾸준히 안타로 연결하는 능력이 강점이다. 최종전에서도 단타 세 개와 홈런 하나를 기록해 다양한 방식으로 출루와 득점을 만들어냈다.최원준과의 경쟁은 시즌 막판까지 이어졌다. 최원준은 지난 7일 203번째 안타를 기록해 레이예스가 2024년 세운 종전 기록을 넘어섰다. 레이예스도 같은 날 안타를 추가하며 추격을 이어갔고, 최종전에서 4안타를 몰아쳐 다시 선두 자리를 가져왔다. 두 선수 모두 마지막까지 안타 생산을 멈추지 않았지만, 최종 승자는 레이예스였다.