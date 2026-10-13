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레이예스, 마지막 날 4안타 폭발… '211안타' 신기록

레이예스, 마지막 날 4안타 폭발… '211안타' 신기록

최원준 추격 뿌리치고 외국인 타자 최초 3년 연속 안타왕

김종수(oetet)
26.10.13 09:20최종업데이트26.10.13 09:20
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빅터 레이예스는 한시즌 최다 안타 신기록에 더해 3년 평균 200안타라는 괴물같은 성적도 추가했다.
빅터 레이예스는 한시즌 최다 안타 신기록에 더해 3년 평균 200안타라는 괴물같은 성적도 추가했다.롯데 자이언츠

빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 정규시즌 마지막 경기에서 4안타를 몰아치며 KBO리그 한 시즌 최다 안타 기록을 새로 썼다. 시즌 막판까지 이어진 최원준(KT 위즈)과의 경쟁도 승리로 마무리했다. 레이예스는 3년 연속 최다 안타 타이틀을 차지하며 꾸준한 생산력을 다시 한번 입증했다.

레이예스는 12일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 정규시즌 최종전에서 5타수 4안타 1홈런 2타점을 기록했다. 롯데는 7대 4로 승리했고, 레이예스는 시즌 211안타로 정규 시즌을 마쳤다. 자신이 2024년 세운 종전 기록 202안타를 9개 넘어선 새 기록이다.

KT의 최원준도 이날 삼성 라이온즈전에서 3안타를 추가했지만 시즌 최종 기록은 208안타였다. 레이예스가 마지막 경기에서 격차를 벌리며 최다 안타 경쟁에 마침표를 찍었다. 이로써 레이예스는 KBO리그 외국인 타자 최초로 3년 연속 최다 안타 타이틀을 차지했다.

최종전에서 터진 방망이… 안타 경쟁의 승자는 레이예스

레이예스는 경기 초반부터 안타를 쌓았다. 2회초 좌타석에서 중전 안타를 기록했고, 4회초에는 우타석에서 잭 로그를 상대로 다시 안타를 만들었다. 상대 투수의 좌우 유형에 따라 타석을 바꾸는 스위치히터의 장점을 살려 출루 기회를 놓치지 않았다.

가장 강렬한 장면은 6회초에 나왔다. 최승용을 상대로 좌월 솔로 홈런을 터뜨리며 자신의 세 번째 안타를 장타로 장식했다. 시즌 18호 홈런이자 개인 통산 최다 안타 기록을 210개로 끌어올린 한 방이었다. 단타로 누적해온 기록에 장타까지 더하며 상대의 추격을 뿌리쳤다.

마지막 안타는 8회초에 나왔다. 김영현을 상대로 좌타석에서 중전 안타를 때려 시즌 211번째 안타를 완성했다. 곧바로 대주자 박찬형과 교체된 레이예스는 양 팀 팬들의 박수를 받으며 그라운드를 떠났다.

레이예스는 좌우 타석을 오가며 상대 투수의 유형에 대응하고, 타구 방향을 다양하게 활용하는 타격으로 안타를 축적해왔다. 홈런을 노리는 장타 일변도의 타자가 아니라 인플레이 타구를 꾸준히 안타로 연결하는 능력이 강점이다. 최종전에서도 단타 세 개와 홈런 하나를 기록해 다양한 방식으로 출루와 득점을 만들어냈다.

최원준과의 경쟁은 시즌 막판까지 이어졌다. 최원준은 지난 7일 203번째 안타를 기록해 레이예스가 2024년 세운 종전 기록을 넘어섰다. 레이예스도 같은 날 안타를 추가하며 추격을 이어갔고, 최종전에서 4안타를 몰아쳐 다시 선두 자리를 가져왔다. 두 선수 모두 마지막까지 안타 생산을 멈추지 않았지만, 최종 승자는 레이예스였다.

최원준 또한 역대급 성적을 내며 팽팽하게 경쟁했지만 마지막 뒷심에서 살짝 아쉬웠다.
최원준 또한 역대급 성적을 내며 팽팽하게 경쟁했지만 마지막 뒷심에서 살짝 아쉬웠다.KT 위즈

3년 동안 쌓은 600안타… 기록으로 증명한 꾸준함

레이예스의 강점은 한 시즌의 폭발력에만 있지 않다. 2024년 202안타로 KBO리그 한 시즌 최다 안타 기록을 세웠고, 2025년에는 187안타로 다시 최다 안타 타이틀을 차지했다. 올해는 211안타로 자신의 기록을 경신했다. 최근 세 시즌 동안 쌓은 안타만 600개다.

세 시즌 연속으로 최다 안타 타이틀을 지키려면 특정 시기의 상승세만으로는 부족하다. 긴 정규시즌 동안 타격 감각을 유지하고, 상대 팀의 분석과 투수들의 공략에 대응해야 한다. 레이예스는 좌우 타석을 모두 소화하는 능력과 높은 안타 생산력을 바탕으로 매년 리그 최상위권의 타격 성적을 냈다.

올해는 최원준이 시즌 중 종전 기록을 넘어선 뒤에도 경쟁이 이어졌다. 레이예스는 흔들리지않고 침착하게 타격 흐름을 끌어올렸고, 최종전에서 4안타를 보태 역대급 안타 경쟁의 최종 승자가 됐다. 기록 경쟁이 막판까지 팽팽하게 이어졌다는 점에서 이번 최다 안타 타이틀은 시즌 마지막 날까지 집중력을 유지한 결과이기도 하다. 더불어 레이예스가 KBO리그에서 보여준 꾸준한 타격 생산력을 잘 입증해 준다.

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