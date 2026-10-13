'과감한 돌파' 이우석, 펄펄 날다... 현대모비스 시즌 첫 승

첫 승리에 대한 간절함을 온몸으로 보여준 이우석. 그의 바람에 힘입어 현대모비스는 시즌 첫 기쁨을 누릴 수 있었다.양동근 감독이 이끄는 울산 현대모비스 피버스는 지난 12일 오후 7시 울산동천체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 원주 DB에 99-89로 승리했다. 이로써 현대모비스는 시즌 첫 승리를 챙기며 순위를 7위로 끌어올렸다.현대모비스는 반전이 필요했다. 이번 시즌 개막 후 단 1승도 거두지 못하는 상황에 봉착했기 때문. 개막전에서는 정관장에 85-88로 패배한 것을 시작으로 KCC·한국가스공사에 무너지며 3연패 늪에 빠졌다.위기의 순간 맞이한 상대는 이규섭 감독의 DB. 이들은 빠른 공수 전환과 과감한 외곽 포를 앞세워 이번 시즌 '돌풍의 팀'으로 자리하고 있다. 쉽지 않은 경기가 예상된 가운데 1쿼터에서는 이우석·프림·박무빈의 득점을 앞세워 26-21로 앞서갔다.2쿼터 역시 치열했다. DB는 이유진의 3점과 앨런슨이 본격적으로 공격에 가세하며 추격했다. 하지만 현대모비스 역시 아바디아노·베즐리를 앞세워 53-46 점수 차를 만들었다. 3쿼터에서도 빠른 속공을 통해 79-67로 승기를 잡는 듯했다.4쿼터에서는 DB 공세를 허용하지 못하며 83-80까지 쫓겼다. 하지만 프림이 자유투 3개·2점 슛을 모두 꽂으며 점수 차를 벌렸고, 종료 55초 전에는 덩크를 성공시키며 상대 추격 의지를 완벽하게 꺾었다. 결국 현대모비스는 99-89로 승리했다.상승세였던 DB를 상대로 시즌 첫 승리를 따낸 현대모비스다. 무려 4경기만이다. 코트를 지배했던 게이지 프림(33점 8리바운드 3어시스트), 다리우스 베즐리(22점 14리바운드 3어시스트), 제리 아바디아노(13점 4리바운드)와 같은 외국인 선수가 펄펄 날았다.국내 선수 중에서 수훈 선수를 꼽자면 단연 이 선수. 국가대표 이우석이다. 이번 시즌을 앞두고 빠르게 합류한 그는 당초 오는 11월 전역 예정이었으나 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 획득하며 개막 전 팀에 들어올 수 있었다.이우석은 팀이 부진한 상황 속에서 제 역할을 해줬다. 앞선 3경기서 평균 15.3점 5.3리바운드 3.7어시스트를 기록하며 펄펄 날았다. 특히 직전 가스공사와 맞대결에서는 4쿼터 막판, 패색이 짙어졌음에도 끝까지 포기하지 않은 자세로 승리를 향한 뜨거운 열망을 보여주기도 했다.그런 열망은 이번 경기 승리로 이어졌다. 이우석은 1쿼터부터 박무빈·프림의 득점을 어시스트했고, 이어 4분 50초에 보여준 스틸 후 빠른 레이업 슛을 통해 팀 공격을 이끌었다. 이에 더해 본인 강점인 과감한 드리블을 통한 레이업도 성공시키는 모습이었다.또 2쿼터에는 빠른 속공 전개로 동료의 득점을 도왔고, 3쿼터 중반에도 속공 상황에서 베즐리의 덩크를 이끌었다. 특히 4쿼터 막판 DB가 82-89까지 따라붙은 상황에서는 과감한 레이업으로 직접 득점한 데 이어 프림의 득점까지 도우며 팀이 흐름을 가져오는 데 힘을 보탰다.이번 경기에서 이우석은 팀 내 최다 출전 시간인 36분 17초를 누비는 동안 15점 9리바운드 6어시스트 2스틸 9리바운드를 기록, 공수 양면에서 펄펄 날았다.이우석은 공격 시에는 빠른 속공과 드리블을 선보였고, 득점 이후에는 동료들에게 수비 위치를 직접 지시하는 등 첫 승리에 대한 간절함을 온몸으로 보여줬다.한편, 승장이 된 양동근 감독은 경기 후 "중간중간 하지 말아야 하는 게 나왔고, 완벽한 경기가 없으나 똑같은 실수가 나온다"라며 "점수 차이가 벌어져서 안정적으로 갈 경기에서 역습을 내줬다. 그런 게 아쉽다"라고 답했다.현대모비스는 오는 16일 고양으로 이동해 소노를 상대로 2연승에 도전한다.