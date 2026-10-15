"쿠팡, 미국 의원들이 예민한 지점 정확히 건드렸다"

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<시사기획 창>의 한 장면KBS
- 프롤로그에 쿠팡의 역사를 담았는데 의도는 무엇이었나요?
"프롤로그는 정말 고민이 많았어요. 우선, 분노를 유발하거나 제 경험담으로 시작할 수도 있었지만, 이 다큐를 여러 면에서 객관적으로 뜯어보자는 의미에서 다소 건조하게 가고 싶었습니다. 둘째는 쿠팡이 과거 한국 기업 정체성을 내세우다 급격하게 미국 기업 정체성을 드러내는 과정이 이 다큐의 중요한 장치였기 때문이에요. 그래서 초기에 김범석 대표나 경영진이 회사를 어떻게 표현했는지 보여줄 필요가 있다고 생각해 그렇게 시작했어요."
- 김범수 의장이 처음에는 한국 기업을 강조 많이 했나 봐요.
"맞아요. 본인이 한국계이고 사업 모델도 한국 맞춤형이라, 한국 시장을 '홈 마켓'이라며 시작했죠. (쿠팡은) 2019년 일본 불매운동 때 소프트뱅크 자금 때문에 불매 리스트에 오르자 '우리는 자랑스러운 한국 기업'이라고 밝혔고, 2021년 미국 상장 때도 뉴욕증권거래소 앞에 (미국 국기, 쿠팡 깃발과 함께) 태극기를 걸었습니다. 기업 국적이 꼭 하나여야 하는 건 아니라서 미국 회사면서 한국 회사인 척했다고 지적하는 건 의미가 없다고 봐요. 다만 초기에 한국 기업 정체성을 열심히 홍보했고, 그 덕에 한국 스타트업으로 긍정적으로 받아들여졌던 역사가 있는 건 분명합니다."
- 쿠팡은 한국 기업 아닌가요?
"쿠팡은 한국에서 사업을 시작했지만, 애초 미국에 법인을 등록한 미국 회사예요. 한국에서 사업을 키우다가 상장한 뒤부터 본격적으로 로비스트를 고용하고 스스로가 미국 기업이라는 사실을 미국에 적극 알리기 시작했습니다. 이제 쿠팡은 한국 외에도 대만, 일본 등 여러 나라에서 사업을 펼치는 다국적 기업이 되고 싶어 하는데, 미국 기업으로 알려지면 미국 정부의 보호를 받기가 수월하다 보니 미국 정치인들에게 '우리도 미국 기업'이라고 알리는 걸 최근까지 중요하게 여겨온 것 같아요."
- 미국은 로비가 합법이잖아요. 금품을 받는 것도 허용되는 건가요?
"한국과 미국에서 말하는 로비의 의미나 뉘앙스가 확실히 다른 것 같아요. 뇌물은 당연히 불법이고, 정치자금은 기부할 수 있지만 한도가 있고 다 신고해야 합니다. 우리는 로비라고 하면 뒤에서 돈 주고 몰래 청탁하는 걸 떠올리지만, 미국에서는 전부 공개된 활동이에요. 헌법상 정부에 청원할 권리가 보장돼 있고, 그 통로로 로비스트가 제도화된 직업이라 이익을 전달하는 게 전혀 어색하지 않습니다. 대신 부패를 막기 위해, 로비스트가 언제 누구를 위해 어떤 사안으로 활동했는지, 받은 돈과 기부한 돈이 얼마인지를 분기별로 신고하게 돼 있어요. 그렇게 투명성을 확보하며 관리하는 방식으로 미국의 로비 제도가 발전해 온 겁니다."
- 방송 보니 전관들이 활동하는 것 같거든요. 미국 사회는 이해 충돌에 대한 문제의식이 크지 않나요?
"문제의식이 분명 있어요. 다만 합법이니까 전직 관료들이 공개적으로 로비스트로 활동하는 것뿐이에요. 비판은 크게 두 가지입니다. 하나는 재임 중에 퇴직 후 일자리를 의식해서, 자신을 고용할 기업이나 로비 회사 고객에게 유리한 결정을 내릴 수 있다는 거고요. 다른 하나는 퇴직 후에도 공직에서 쌓은 인맥과 영향력을 사적 이익을 위해 활용한다는 거죠. 미국에도 퇴직 후 일정 기간 로비 접촉을 제한하는 규정이 있긴 한데, 회전문 인사가 공개적으로 활동한다는 사실과 그 활동에 이해충돌 문제가 없다는 건 별개예요. 저희가 만난 전문가는 그런 회전문 인사들이 다른 로비스트들보다 훨씬 비싸다고 하더라고요."
"기업 로비 못 막지만, 그로인해 한국 입장 왜곡되지 않도록 준비해야"