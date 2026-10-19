베트남 영화의 진일보를 고대하며

▲부산국제영화제포스터 부산국제영화제

한계와 가능성



<1982>는 흥미로운 구석과 민망한 면모를 함께 가졌다. 민망한 것은 문제의 원인을 형제나 엄마, 집안 사정으로 돌리는 영화 속 감독처럼 작품 또한 상당 부분 피해 의식과 자기 연민에 매몰된 흔적이 보인다는 점이다.



영화는 어떻게든 차기작을 만들겠다는 의지를 내비치고, 또 예술성 있는 작품을 알아보지 못하는 베트남의 현실을 드러낸다. 그러나 가만히 보고 있자면 정말로 응우옌호앙디엡이 지향하는 예술이 무엇인지, 또 그를 관객과 통하도록 하기 위해 노력한 것이 있는지를 확인할 길이 없다. 예술이라는 말로 포장하는 것이 구체화되지 않음으로 인해, 마치 난해하거나 특이한 것 혹은 대중적이지 않은 것을 예술이라 혼동하는 듯한 인상까지 준다.



또 한편으로 영화가 독자적인 영화 세계를 거의 마련하지 못하고 있다는 점도 지적해 마땅하다. 이는 이번 부산국제영화제에서 선보인 베트남 영화들이 대체로 드러내는 문제로, 영화적 문법은 물론 기획부터 서사, 연기, 심지어 주제 의식까지 해외 경향을 흉내 내는 수준에 머무는 기색이 역력한 것이다.



영화 속 가장 주요한 대사로 몇 차례 반복되는 "비바 시네마, 사요나라 시네마"라는 말을 보라. 베트남은 자긍심 있는 역사와 폭넓은 문화 저변을 갖춘 나라다. 그러나 주요한 대사조차도 외래어를 조합해 표출하고, 구조와 형식 또한 빌려오기 급급하다. 그저 몇몇 창작자의 문제만은 아닌 것이 요 몇 년 꾸준히 베트남 영화에 애정과 관심을 두고 관찰해 온 경향이란 점에서 문제가 작지 않다고 본다.



그런 가운데서도 <1982> 가운데서 동시대 작가들과 함께 호흡하고 자극받고자 하는 열망을 엿볼 수 있단 점은 고무적이다. 서두에 적은 마틴 맥도나, 또 부산국제영화제와 함께 언급된, 아마도 홍상수일 가능성이 큰 감독 등이 경직된 베트남의 문화 사정과 대비되어 등장한다. 공교롭게도 응우옌호앙디엡을 초청한 올해 31회 부산국제영화제는 거장의 신작을 선보이는 아이콘 섹션을 통해 마틴 맥도나와 홍상수의 작품 또한 들여와 선보인다. 그러고 보면 영화제란 것은 동시대 작가들이 이처럼 호흡하고 서로를 자극하거나 자극받으며 공명하는 장이기도 한 것이다.

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