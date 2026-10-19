베트남 영화의 진일보를 고대하며

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
끔찍하게 위대한 극이 있다. 너무나 괴로운 삶을 산 이가 그야말로 온갖 방식으로 사람들을 살해하는 이야기다. 희생자는 하나 같이 순진무구한 아이들이다. 그러나 모두 아이이기만 한 것은 아니다. 범인은 오로지 세상 가운데 저만큼이나 고통받는 사람들에게 찾아가 죽음을 고르도록 권한다. 고통이 닥쳐오기 전, 아무것도 모르던 순진하던 시절로 돌아가 죽음을 맞이하겠느냐고 말이다.
베개인간 필로우맨, 살인마이자 구원자인 그의 이야기는 연극 <필로우맨>에 담겨 전 세계 연극 애호가들을 감동케 했다. 저자는 마틴 맥도나, 윌리엄 셰익스피어 이후 영국이 낳은 최고의 극작가를 뽑을 때 빠지는 법이 없는 거장이다(관련기사: 아이들을 죽이는 '다정한' 살인자
).
베트남 영화 <1982> 가운데 <필로우맨>의 한 장면이 등장한다. 고등학생쯤으로 보이는 교복 차림 소년 둘이 교실 가운데서 연기를 펼친다. 교사와 학부모들이 지켜보는 가운데서다. 앞의 장면에서 학생 중 하나의 할머니와 엄마가 불려 온 걸로 보아 극이 문제가 되어 참관이 이뤄진 듯하다.
결과에 따라 징계가 정해질 것이 분명한데, 두 학생은 마치 이 자리가 꿈에 그리던 무대이기라도 한 듯 정열적으로 연기한다. 두 사람이 연기하는 건 <필로우맨>의 두 주역, 형과 동생의 열띤 맞부닥침이다. 쌍욕은 물론, 잔인하기 짝이 없는 묘사가 전면에 드러나는 이 장면을 이들은 대충 연기할 생각이 없다.