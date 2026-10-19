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김성호의 씨네만세 베트남 영화의 진일보를 고대하며

베트남 영화의 진일보를 고대하며

[김성호의 씨네만세 1466] 31회 부산국제영화제 비전 <1982>

김성호(starsky216)
26.10.19 15:30최종업데이트26.10.19 15:30
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

끔찍하게 위대한 극이 있다. 너무나 괴로운 삶을 산 이가 그야말로 온갖 방식으로 사람들을 살해하는 이야기다. 희생자는 하나 같이 순진무구한 아이들이다. 그러나 모두 아이이기만 한 것은 아니다. 범인은 오로지 세상 가운데 저만큼이나 고통받는 사람들에게 찾아가 죽음을 고르도록 권한다. 고통이 닥쳐오기 전, 아무것도 모르던 순진하던 시절로 돌아가 죽음을 맞이하겠느냐고 말이다.

베개인간 필로우맨, 살인마이자 구원자인 그의 이야기는 연극 <필로우맨>에 담겨 전 세계 연극 애호가들을 감동케 했다. 저자는 마틴 맥도나, 윌리엄 셰익스피어 이후 영국이 낳은 최고의 극작가를 뽑을 때 빠지는 법이 없는 거장이다(관련기사: 아이들을 죽이는 '다정한' 살인자).

베트남 영화 <1982> 가운데 <필로우맨>의 한 장면이 등장한다. 고등학생쯤으로 보이는 교복 차림 소년 둘이 교실 가운데서 연기를 펼친다. 교사와 학부모들이 지켜보는 가운데서다. 앞의 장면에서 학생 중 하나의 할머니와 엄마가 불려 온 걸로 보아 극이 문제가 되어 참관이 이뤄진 듯하다.

결과에 따라 징계가 정해질 것이 분명한데, 두 학생은 마치 이 자리가 꿈에 그리던 무대이기라도 한 듯 정열적으로 연기한다. 두 사람이 연기하는 건 <필로우맨>의 두 주역, 형과 동생의 열띤 맞부닥침이다. 쌍욕은 물론, 잔인하기 짝이 없는 묘사가 전면에 드러나는 이 장면을 이들은 대충 연기할 생각이 없다.

1982 스틸컷
1982스틸컷부산국제영화제

알아보고 알아봐 주길 원하는 순간들

영화제가 주는 색다른 감흥은 연결이다. 작품을 통한 창작자와 수용자의 만남, 그를 통해 이뤄지는 인식과 세계관, 사상과 감각의 교류는 영화제가 주는 특별한 즐거움이다. 이러한 교류는 그저 감독과 관객 사이에서만 이뤄지지 않는다. 때로는, 어쩌면 다른 무엇보다도 자주 작가와 작가 사이에 불꽃이 튀고는 한다. 거장을 마주한 신예가, 신인을 발견한 노장이, 또 비로소 맞수며 지기를 조우한 예술가들이 서로를 알아보고 알아봐 주길 원하는 순간들을 발견한다. <1982> 가운데 몇차례 쯤 발견하게 되는 것이 바로 이와 같은 장면이다.

<1982>는 31회 부산국제영화제 비전 섹션 상영작이다. 12년 전 장편 데뷔작 <허공속에 나부끼다>로 베니스영화제 비평가 주간에 올랐던 응우옌호앙디엡의 신작으로, 본인의 자전적 이야기를 바탕으로 극화한 88분짜리 장편영화다.

1982년생으로 중년에 접어든 응우옌호앙디엡은 데뷔작 한 편으로 일약 베트남을 대표하는 영화인으로 거듭났으나, 작품이 다분히 예술적이란 평가와 함께 대중과 호흡하기까지 장벽이 있다는 평 또한 받아온 게 사실이다. 그렇게 감독은 데뷔작을 이을 만한 차기작을 내놓지 못한 채 베트남 현지에서 영화 정책과 관련한 자리를 맡거나 후배들의 작품 제작을 돕는 등 연출과 멀어져 10년 넘는 시간을 보냈다.

<1982>에서 응우옌호앙디엡의 자전적 이야기를 읽게 되는 건 필연적이다. 제목부터 감독 자신의 출생 연도인 1982년이고, 영화 속 주인공 또한 여러 세계 영화제에서 주목받은 뒤 차기작을 내지 못하고 있는 예술 영화 감독이란 점에서 자전적 성격을 노골적으로 드러낸다고 보아야 옳겠다.

1982 스틸컷
1982스틸컷부산국제영화제

베트남 장녀도 고달프다

영화 속 주인공은 병든 홀어머니가 있는 집의 장녀다. 지난 몇 년 'K장녀'의 고된 삶이 꽤 주목받았는데, 장녀들의 사정이란 국경을 넘어서도 얼마 다르지는 않은 모양이다. 다수 영화제에서 수상하며 재정적으론 몰라도 명성만큼은 얻은 그녀지만, 차기작 작업에 돌입하지 못하며 미래는 좀처럼 보이지 않는 상황이다. 그 과정에서 아버지는 돌아가시고 어머니는 병치레하게 되니 그 부담 대부분이 장녀인 감독 몫으로 돌아온다. 여동생은 철이 없고 동물원 사육사로 일하는 남동생의 벌이는 얼마 되지 않아서 뾰족한 수가 없는 것이 현실이다.

나름대로 잘 버티고 있는 듯도 보이지만 러닝타임이 흐를수록 상황이 좋지 않다는 사실이 드러난다. 결정적 계기는 엄마가 갑자기 사라진 사건이다. 몸도 좋지 않은 엄마가 어디로 갔는지 자식들은 도무지 알아내지 못한다. 엄마와 수시로 부딪쳤던 두 딸끼리도 사이가 좋지 않아서 가족 간에 불화가 지속된다. 남의 집 사정일랑 대문 바깥에선 재단할 수 없다고 했다. 이 집의 모습이 꼭 그러해서, 바깥에선 그럭저럭할 도리는 하는 듯 보이는 이들이 안에서는 이곳저곳 곪아 있어 잡음이 끊이지 않는다.

그중에서도 두드러지는 것이 장녀인 감독의 상황이다. 고고학자인 남편과는 이혼한 지 오래고, 하나뿐인 아들도 잘 챙기지 못했다. 그 모든 핑계가 되는 것은 10년 전쯤 만든 예술 영화가 세계 곳곳 유명한 영화제에서 상을 타 왔다는 사실이다. 그러나 한 해 두 해 공백이 길어지며 그녀에게 다음이 있을지 자신할 수 없다. 스스로 예술 영화 감독이라 자위해 보지만, 작품을 찍지 못하는 감독이 어떻게 감독이란 말인가.

1982 스틸컷
1982스틸컷부산국제영화제

10년째 영화 못 찍는 영화인의 자기 인식

영화 가운데 아마도 베트남 영화인처럼 보이는 이들이 한 테이블에 둘러앉은 장면이 있다. 그때 감독이 부산국제영화제에서 만난 어느 제작자와의 일화를 전한다. 이 제작자와 함께 일한다는 한국 감독은 고작 1, 2억 원밖에 되지 않는 돈을 들여 매년 꾸준히 작품을 만든다는데, 그렇게 만든 영화로도 전 세계 유수 영화제에서 큰 상을 휩쓸고 있다는 것이다. 그런 모습을 보고서 어떻게 반성하지 않을 수 있느냐는 감독의 말에서 자신의 상황을 냉정히 돌아보고 분발하고픈 자기 인식이 느껴진다.

그러나 상황은 여의치 않다. 아마도 그 감독은 한국은 물론이고 세계에서도 희소한 사례다. 대다수 감독은 그만한 예술적 수준에 도달하지도 못할뿐더러, 어쩌다 괜찮은 작품을 찍는다고 해도 영화제가 그를 알아봐 주지 못한다. 아마도 <1982> 속 차기작을 내지 못하고 있는 감독의 사정도 다르지 않을 테다. 걸출한 아이디어와 탁월한 자질을 가진 이가 작품을 내지 못하는 일을 나는 얼마 알지 못한다. 자본, 또 기술적 제약을 극복하기 위해 고투하여 어떻게든 작품이라 부를 것을 성취하고 만다.

문제는 그만한 자질이나 의지가 없는 경우다. 영화 속 감독과 마찬가지로 탁월한 자질을 갖추지 못한 경우엔 상황이 절대적인 영향을 미치게 마련이다. 그리하여 영화에서처럼 자꾸만 핑계를 대고 주변을 문제의 원인이라 지적하게 되고는 한다. 엄마 때문에 영화를 찍지 못한다고 비난하다가는 막상 엄마가 사라져도 달라질 것 없는 제 상황을 마주하게 된다. 얼마나 비참한 일인가.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

한계와 가능성

<1982>는 흥미로운 구석과 민망한 면모를 함께 가졌다. 민망한 것은 문제의 원인을 형제나 엄마, 집안 사정으로 돌리는 영화 속 감독처럼 작품 또한 상당 부분 피해 의식과 자기 연민에 매몰된 흔적이 보인다는 점이다.

영화는 어떻게든 차기작을 만들겠다는 의지를 내비치고, 또 예술성 있는 작품을 알아보지 못하는 베트남의 현실을 드러낸다. 그러나 가만히 보고 있자면 정말로 응우옌호앙디엡이 지향하는 예술이 무엇인지, 또 그를 관객과 통하도록 하기 위해 노력한 것이 있는지를 확인할 길이 없다. 예술이라는 말로 포장하는 것이 구체화되지 않음으로 인해, 마치 난해하거나 특이한 것 혹은 대중적이지 않은 것을 예술이라 혼동하는 듯한 인상까지 준다.

또 한편으로 영화가 독자적인 영화 세계를 거의 마련하지 못하고 있다는 점도 지적해 마땅하다. 이는 이번 부산국제영화제에서 선보인 베트남 영화들이 대체로 드러내는 문제로, 영화적 문법은 물론 기획부터 서사, 연기, 심지어 주제 의식까지 해외 경향을 흉내 내는 수준에 머무는 기색이 역력한 것이다.

영화 속 가장 주요한 대사로 몇 차례 반복되는 "비바 시네마, 사요나라 시네마"라는 말을 보라. 베트남은 자긍심 있는 역사와 폭넓은 문화 저변을 갖춘 나라다. 그러나 주요한 대사조차도 외래어를 조합해 표출하고, 구조와 형식 또한 빌려오기 급급하다. 그저 몇몇 창작자의 문제만은 아닌 것이 요 몇 년 꾸준히 베트남 영화에 애정과 관심을 두고 관찰해 온 경향이란 점에서 문제가 작지 않다고 본다.

그런 가운데서도 <1982> 가운데서 동시대 작가들과 함께 호흡하고 자극받고자 하는 열망을 엿볼 수 있단 점은 고무적이다. 서두에 적은 마틴 맥도나, 또 부산국제영화제와 함께 언급된, 아마도 홍상수일 가능성이 큰 감독 등이 경직된 베트남의 문화 사정과 대비되어 등장한다. 공교롭게도 응우옌호앙디엡을 초청한 올해 31회 부산국제영화제는 거장의 신작을 선보이는 아이콘 섹션을 통해 마틴 맥도나와 홍상수의 작품 또한 들여와 선보인다. 그러고 보면 영화제란 것은 동시대 작가들이 이처럼 호흡하고 서로를 자극하거나 자극받으며 공명하는 장이기도 한 것이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 1982 응우옌호앙디엡 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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