바주카의 전설 '고메스' 영원히 잠들다

WBC SNS 갈무리

윌프레도 고메스는 현역 시절 '바주카'라는 링네임으로 불릴 만큼 강력한 화력을 자랑했다.고메스의 가장 큰 무기는 파괴적인 펀치력이었다. 별명인 '바주카'도 상대를 쓰러뜨리는 강력한 타격에서 비롯됐다. 그러나 그를 단순히 한 방을 노리는 펀처로만 볼 수는 없다. 국제 복싱 명예의 전당은 고메스를 뛰어난 복서이자 양손으로 상대를 무력화할 수 있는 강타자로 소개했다. 강한 타격력에 기술과 경기 운영 능력을 겸비했다는 평가다.고메스는 1977년 5월 21일 푸에르토리코 산후안에서 열린 경기에서 한국의 염동균을 12라운드 KO로 꺾고 WBC 슈퍼밴텀급 세계 타이틀을 차지했다. 이후 본격적으로 타이틀 방어 행진을 이어갔다. 일본의 고바야시 로얄, 멕시코의 카를로스 사라테와 루페 핀토르 등 당대 강자들을 차례로 제압했다.특히 사라테와의 맞대결은 고메스의 이름을 복싱 역사에 새긴 대표적인 경기다. 멕시코의 강타자 사라테는 당시 프로 52전 전승을 달리던 무패의 챔피언이었다. 두 선수의 대결은 강타자끼리의 충돌로 관심을 모았고, 고메스는 1978년 5라운드 TKO승을 거뒀다. 사라테를 두 차례 다운시킨 뒤 경기를 끝냈다.고메스는 슈퍼밴텀급에서 17차례 연속 타이틀 방어에 성공했고, 모든 경기를 KO로 마무리했다. 세계 복싱계에서도 보기 드문 기록이다. 국제 복싱 명예의 전당과 WBC는 이 연속 KO 방어 기록을 고메스의 대표적인 업적으로 꼽았다.아마추어 시절부터 두각을 나타낸 선수이기도 했다. 15세 때인 1972년 뮌헨 올림픽에 푸에르토리코 대표로 출전했고, 1974년 쿠바 아바나에서 열린 세계 아마추어 복싱선수권대회에서는 금메달을 획득했다. 아마추어 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 프로에 진출한 그는 불과 몇 년 만에 세계 정상급 복서로 성장했다.고메스의 프로 경력이 승리로만 채워진 건 아니다. 1981년 9월 21일 미국 라스베이거스에서 멕시코의 살바도르 산체스와 맞붙어 8라운드 KO패를 당했다. 슈퍼밴텀급에서 압도적인 성적을 쌓던 고메스는 페더급 강자인 산체스를 상대로 첫 패배를 기록했다. 두 선수의 재대결이 기대됐지만 산체스가 이듬해 교통사고로 세상을 떠나면서 맞대결은 다시 성사되지 못했다.고메스는 패배 이후에도 도전을 이어갔다. 1984년 페더급에서 후안 라포르테를 판정으로 꺾고 WBC 세계 타이틀을 차지했다. 그러나 첫 타이틀 방어전에서 가나 출신의 아주마 넬슨에게 11라운드 KO패를 당하며 왕좌를 내줬다.이후 슈퍼페더급으로 올라간 고메스는 1985년 록키 록리지에게 판정승을 거두고 WBA 세계 타이틀을 획득했다. 이로써 슈퍼밴텀급과 페더급, 슈퍼페더급을 아우르는 3체급 세계 챔피언에 올랐다. 세 체급을 석권한 경력은 그의 펀치력이 특정 체급에만 국한되지 않았음을 보여준다. 다만 첫 방어전에서 알프레도 레인에게 KO패를 당하면서 타이틀을 지키지는 못했다.국제 복싱 명예의 전당은 고메스의 통산 성적과 타이틀 방어 기록을 주요 업적으로 소개하고 있다. 세계복싱평의회(WBC) 회장 마우리시오 술라이만도 고메스를 역대 최고의 복서 가운데 한 명으로 추모했다. WBC는 공식 추모문에서 그를 복싱 역사에 큰 족적을 남긴 선수로 기렸다.고메스는 화려한 KO 기록뿐 아니라 푸에르토리코 복싱의 위상을 높인 인물로 평가된다. 세계 타이틀 3체급 석권과 슈퍼밴텀급 17차례 연속 KO 방어, 통산 42KO는 그의 공격력이 얼마나 위협적이었는지를 보여주는 기록이다. 강타자들의 시대를 대표한 '바주카'는 링을 떠났지만, 그가 남긴 기록과 명승부는 복싱 역사에 남게 됐다.