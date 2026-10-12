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'3위·홈런왕·MVP' 노리는 김도영, 세 토끼 다 잡을까?

'3위·홈런왕·MVP' 노리는 김도영, 세 토끼 다 잡을까?

[KBO리그] 김도영·힐리어드 나란히 44홈런... 정규시즌 최종전서 3위 결정, 홈런왕과 MVP 경쟁 분수령

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.12 17:44최종업데이트26.10.12 17:44
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생애 첫 홈런왕을 노리는 KIA 김도영
생애 첫 홈런왕을 노리는 KIA 김도영KIA 타이거즈

KIA 타이거즈를 대표하는 스타 김도영이 2026 KBO리그 정규시즌 최종전에서 생애 첫 홈런왕과 두 번째 MVP를 동시에 노린다. 후반기 이후 홈런 선두를 지켜왔지만 kt 위즈 샘 힐리어드가 막판 3연타속 홈런이라는 괴력을 발휘하며 공동 선두에 합류했다. 마지막 한 경기에서 홈런왕의 주인공이 바뀔 수 있는 상황이다.

올시즌 현재(10/11 기준) 김도영은 총 134경기에 출장해 타율 0.308 44홈런 116타점 118득점 출루율 0.413, 장타율 0.643 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 8.31을 기록 중이다. 이중 홈런과 장타율, WAR은 리그 1위다.

MVP를 수상했던 2024시즌 38홈런을 넘어 단일시즌 개인 최다 홈런 기록을 새로 썼고 1999년 트레이시 샌더스(40홈런)가 보유했던 타이거즈 단일 시즌 최다 홈런 기록도 경신했다. 현재까지 개인 통산 99홈런으로 1개만 추가하면 프로 입단 5년만에 100홈런 고지에 오른다.

KIA 김도영의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 김도영의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

그러나 홈런왕 경쟁은 마지막까지 안갯속이다. 지난 10일 SSG 랜더스 전에서 김도영이 시즌 44호 홈런을 기록하며 굳히는 듯했지만 힐리어드가 11일 삼성 라이온즈 전에서 멀티홈런을 기록하며 44개로 동률을 이뤘다. 최종전인 열리는 12일 김도영은 광주에서 LG를, 힐리어드는 대구에서 삼성을 상대한다. 두 선수 모두 한 방만 터뜨리면 단독 홈런왕에 오를 수 있다.

MVP 경쟁에서도 홈런왕 타이틀은 주요 변수다. 홈런은 장타 생산력을 상징하는 기록인 만큼 시즌 최우수선수 투표에서 강한 인상을 남길 수 있다. 김도영은 홈런 뿐 아니라 장타율에서도 선두를 달리고 있어 복수 타이틀홀더가 된다면 MVP 1순위로 자리매김할 수 있다. 워낙 스타성이 뛰어나기 때문에 2024년에 이어 개인 통산 두 번째 MVP를 획득할 가능성이 높다.

2번째 MVP에 도전하는 김도영(출처: KBO 야매카툰 중 김도영)
2번째 MVP에 도전하는 김도영(출처: KBO 야매카툰 중 김도영)케이비리포트/최감자/민상현

다만 경쟁자들의 성적 역시 만만치 않다. 힐리어드는 타율 0.306 44홈런, 139타점 OPS 0.972 WAR 6.6을 기록하며 타점 부문 단독 선두다. 정규시즌 우승을 이미 확정한 kt의 중심타자라는 점도 강점이다. 최종전에서 마주칠 LG 오스틴 딘은 타율 0.334 41홈런 127타점 OPS 1.069 WAR 8.08로 김도영보다 높은 OPS를 기록 중이다. 두 선수 모두 홈런왕 경쟁과 별개로 MVP 투표에서 존재감을 보일 수 있다.

투수 쪽에서는 두산 에이스 곽빈이 독보적이다. 평균자책점 2.24와 탈삼진 197개로 투수 2관왕, 아시안게임 호투라는 뚜렷한 성과를 앞세워 생애 첫 MVP 수상에 도전하고 있다. 김도영이 홈런왕을 놓친다고 해서 MVP 수상 가능성이 완전히 사라지는 것은 아니지만 주요 타이틀이 없다면 아무래도 득표율이 떨어질 수 밖에 없다.

김도영의 최종전 활약이 간절한 KIA
김도영의 최종전 활약이 간절한 KIAKIA 타이거즈

다만 현재 김도영에게는 개인 기록 이상으로 중요한 과제가 있다. 11일 롯데 자이언츠전에서 패한 KIA는 LG와 0.5경기 차로 3위 경쟁을 펼치고 있다. 최종전에서 승리하거나 비기면 준플레이오프 직행을 확정하지만, 패하면 직행 티켓을 LG에 내주게 된다. 팀의 가을야구 출발점이 달린 경기에서 홈런만 의식한 타격을 하기는 어렵다.

김도영 역시 홈런 타이틀보다 팀의 3위 확정에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 김도영은 지난 2024년 40홈런-40도루에 도전하면서 막판 홈런을 의식하다가 결국 기록 달성에 실패한 경험이 있다. 올해는 홈런에 집착하지 않고 상황에 맞는 타격으로 팀 승리에 기여하겠다는 각오다.

시즌 최종전 김도영의 방망이에 생애 첫 홈런왕과 두 번째 MVP, 그리고 KIA의 준플레이오프 직행이라는 세 가지 목표가 걸려 있다. 올시즌 구단 역사를 새로 쓴 김도영이 다시 한번 해결사로 나서며 개인과 팀의 목표를 동시에 이룰 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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