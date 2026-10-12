'3위·홈런왕·MVP' 노리는 김도영, 세 토끼 다 잡을까?

▲
김도영의 최종전 활약이 간절한 KIAKIA 타이거즈
다만 현재 김도영에게는 개인 기록 이상으로 중요한 과제가 있다. 11일 롯데 자이언츠전에서 패한 KIA는 LG와 0.5경기 차로 3위 경쟁을 펼치고 있다. 최종전에서 승리하거나 비기면 준플레이오프 직행을 확정하지만, 패하면 직행 티켓을 LG에 내주게 된다. 팀의 가을야구 출발점이 달린 경기에서 홈런만 의식한 타격을 하기는 어렵다.
김도영 역시 홈런 타이틀보다 팀의 3위 확정에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 김도영은 지난 2024년 40홈런-40도루에 도전하면서 막판 홈런을 의식하다가 결국 기록 달성에 실패한 경험이 있다. 올해는 홈런에 집착하지 않고 상황에 맞는 타격으로 팀 승리에 기여하겠다는 각오다.
시즌 최종전 김도영의 방망이에 생애 첫 홈런왕과 두 번째 MVP, 그리고 KIA의 준플레이오프 직행이라는 세 가지 목표가 걸려 있다. 올시즌 구단 역사를 새로 쓴 김도영이 다시 한번 해결사로 나서며 개인과 팀의 목표를 동시에 이룰 수 있을지 주목된다.
[관련 기사] '온리원' 김도영, 이종범과 다르다 [KBO 야매카툰]
[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기