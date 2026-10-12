'3위·홈런왕·MVP' 노리는 김도영, 세 토끼 다 잡을까?

케이비리포트

KIA 김도영의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)그러나 홈런왕 경쟁은 마지막까지 안갯속이다. 지난 10일 SSG 랜더스 전에서 김도영이 시즌 44호 홈런을 기록하며 굳히는 듯했지만 힐리어드가 11일 삼성 라이온즈 전에서 멀티홈런을 기록하며 44개로 동률을 이뤘다. 최종전인 열리는 12일 김도영은 광주에서 LG를, 힐리어드는 대구에서 삼성을 상대한다. 두 선수 모두 한 방만 터뜨리면 단독 홈런왕에 오를 수 있다.MVP 경쟁에서도 홈런왕 타이틀은 주요 변수다. 홈런은 장타 생산력을 상징하는 기록인 만큼 시즌 최우수선수 투표에서 강한 인상을 남길 수 있다. 김도영은 홈런 뿐 아니라 장타율에서도 선두를 달리고 있어 복수 타이틀홀더가 된다면 MVP 1순위로 자리매김할 수 있다. 워낙 스타성이 뛰어나기 때문에 2024년에 이어 개인 통산 두 번째 MVP를 획득할 가능성이 높다.