당구장 알바생에서 프로 챔피언까지, 정수빈의 4년

취업을 준비하던 대학생이 당구장 아르바이트를 계기로 큐를 잡았고, 4년여의 도전 끝에 프로당구 정상에 올랐다. 여자 프로당구(LPBA) 정수빈(27, NH농협카드)이 첫 결승에서 겪은 패배를 딛고 마침내 우승 트로피를 들어 올렸다. 취미로 시작한 당구를 진로로 선택한 뒤 꾸준히 기량을 끌어올린 끝에 거둔 결실이다.
정수빈은 지난 11일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 있었던 2026~2027시즌 4차 투어 크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 이미래(30, 하이원리조트)를 세트스코어 4-2(11-1 11-10 10-11 11-7 8-11 11-5)로 꺾었다. 2022~2023시즌 LPBA에 데뷔한 뒤 37번째 대회 만에 거둔 첫 우승이다. 우승 상금은 4000만 원이다.
이번 대회 전까지 정수빈의 누적 투어 상금은 3550만 원이었다. 이번 우승으로 한 대회에서 종전 누적 상금보다 많은 상금을 확보했다. 시즌 랭킹도 25위에서 3위로 뛰어올랐다. 지난 시즌 처음 진출한 결승에서 준우승에 그쳤던 아쉬움도 털어냈다.
우승 과정에서는 경쟁자들의 추격을 견뎌내는 집중력이 돋보였다. 8강에서 직전 대회 우승자 박정현(하림)을 꺾은 데 이어 준결승에서는 한지은(에스와이)을 상대로 역전승을 거뒀다. 결승에서도 통산 5회 우승의 이미래를 상대로 초반 주도권을 잡은 뒤 마지막 세트까지 승부를 마무리했다.
정수빈은 대학생 시절 우연히 접한 당구를 자신의 길로 만들었다. 프로 무대에 처음 발을 들였을 때만 해도 지금처럼 우승 트로피를 들어 올릴 것이라고 장담하기 어려웠다. 데뷔 시즌 16강에 진출했고, 2024~2025시즌에는 4강에 올랐다. 지난 시즌 첫 결승 진출에 이어 이번에는 정상까지 밟으며 단계적으로 성장해 온 기량을 결과로 입증했다.