당구장 알바생에서 프로 챔피언까지, 정수빈의 4년

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정수빈(사진 오른쪽)은 결승전에서 통산 5회 우승의 베테랑 이미래를 제압했다.첫 결승에서 얻은 교훈은 이번 대회 준비에도 반영됐다. 지난 시즌에는 늦은 경기 시간에 맞춰 컨디션을 조절하는 데 어려움을 겪었다. 이번에는 결승 진출을 확정한 뒤 수면 시간을 조정하며 경기 시간에 맞춰 몸 상태를 관리했다. 기술 훈련뿐 아니라 경기 당일의 컨디션과 집중력을 유지하는 데도 신경을 썼다.이번 대회에서 정수빈은 8강부터 쉽지 않은 상대들을 만났다. 직전 대회 우승자 박정현을 세트스코어 3-0으로 제압하며 준결승에 진출했고, 한지은과의 경기에서는 초반 두 세트를 내준 뒤 역전에 성공했다. 불리한 상황에서 서둘러 승부를 끝내려 하기보다 흐름을 되찾고 득점 기회를 살린 것이 결승 진출로 이어졌다.이미래와의 결승에서도 정수빈은 초반부터 공격적으로 나섰다. 첫 세트를 11-1로 따내며 기선을 제압했고, 접전이 펼쳐진 2세트도 11-10으로 가져왔다. 이미래가 세 번째 세트를 따내며 반격했지만 정수빈은 4세트에서 다시 승리해 세트스코어 3-1을 만들었다. 이미래가 5세트를 11-8로 만회하면서 승부는 다시 팽팽해졌다.마지막 6세트에서 정수빈은 흔들리지 않았다. 뱅크샷을 앞세워 초반부터 득점을 쌓았고, 8-1까지 달아나며 승기를 잡았다. 이미래의 추격에도 리드를 지킨 정수빈은 11-5로 세트를 마무리하며 첫 우승을 확정했다. 상대에게 두 세트를 내줬지만 마지막 세트에서 공격의 정확도를 끌어올리며 승부를 끝냈다.정상에 오른 정수빈은 이제 우승을 경험한 선수로 다음 대회를 준비하게 됐다. 프로 무대에 데뷔한 뒤 16강과 4강, 첫 결승을 거쳐 마침내 우승에 도달했다. 이번 대회에서는 강자들을 연이어 꺾었고, 결승에서는 상대의 추격을 견뎌내는 경기 운영 능력도 보여줬다.첫 우승으로 시즌 랭킹 상위권에 진입한 만큼 앞으로는 꾸준한 성적을 유지하는 것이 과제다. 당구를 늦게 시작한 만큼 기본기를 더 다지고, 경기마다 달라지는 공의 배치에 대응하는 능력을 높여야 한다. 당구장 아르바이트에서 시작된 도전은 이제 LPBA 우승이라는 결과로 이어졌다. 정수빈이 첫 정상의 기세를 다음 대회에서도 이어갈 수 있을지 주목된다.