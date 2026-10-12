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당구장 알바생에서 프로 챔피언까지, 정수빈의 4년

당구장 알바생에서 프로 챔피언까지, 정수빈의 4년

이미래 꺾고 4000만 원 상금, 시즌 랭킹 25위→3위 대도약

김종수(oetet)
26.10.12 16:02최종업데이트26.10.12 16:03
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취업을 준비하던 대학생이 당구장 아르바이트를 계기로 큐를 잡았고, 4년여의 도전 끝에 프로당구 정상에 올랐다. 여자 프로당구(LPBA) 정수빈(27, NH농협카드)이 첫 결승에서 겪은 패배를 딛고 마침내 우승 트로피를 들어 올렸다. 취미로 시작한 당구를 진로로 선택한 뒤 꾸준히 기량을 끌어올린 끝에 거둔 결실이다.

정수빈은 지난 11일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 있었던 2026~2027시즌 4차 투어 크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 이미래(30, 하이원리조트)를 세트스코어 4-2(11-1 11-10 10-11 11-7 8-11 11-5)로 꺾었다. 2022~2023시즌 LPBA에 데뷔한 뒤 37번째 대회 만에 거둔 첫 우승이다. 우승 상금은 4000만 원이다.

이번 대회 전까지 정수빈의 누적 투어 상금은 3550만 원이었다. 이번 우승으로 한 대회에서 종전 누적 상금보다 많은 상금을 확보했다. 시즌 랭킹도 25위에서 3위로 뛰어올랐다. 지난 시즌 처음 진출한 결승에서 준우승에 그쳤던 아쉬움도 털어냈다.

우승 과정에서는 경쟁자들의 추격을 견뎌내는 집중력이 돋보였다. 8강에서 직전 대회 우승자 박정현(하림)을 꺾은 데 이어 준결승에서는 한지은(에스와이)을 상대로 역전승을 거뒀다. 결승에서도 통산 5회 우승의 이미래를 상대로 초반 주도권을 잡은 뒤 마지막 세트까지 승부를 마무리했다.

정수빈은 대학생 시절 우연히 접한 당구를 자신의 길로 만들었다. 프로 무대에 처음 발을 들였을 때만 해도 지금처럼 우승 트로피를 들어 올릴 것이라고 장담하기 어려웠다. 데뷔 시즌 16강에 진출했고, 2024~2025시즌에는 4강에 올랐다. 지난 시즌 첫 결승 진출에 이어 이번에는 정상까지 밟으며 단계적으로 성장해 온 기량을 결과로 입증했다.

정수빈은 당구장 아르바이트를 계기로 당구에 관심을 가지게된 케이스다.
정수빈은 당구장 아르바이트를 계기로 당구에 관심을 가지게된 케이스다.PBA

뒤늦게 시작한 도전

정수빈은 취업을 준비하던 평범한 대학생이었다. 당구와의 첫 인연은 친구가 아르바이트하던 당구장에서 시작됐다. 급한 사정이 생긴 친구를 대신해 잠시 일을 맡았다가 손님들이 공을 치는 모습을 지켜보며 흥미를 느꼈다. 처음에는 가벼운 호기심이었지만, 공의 각도와 배치를 익히고 직접 큐를 잡으면서 당구에 빠져들었다.

2021년 본격적으로 당구를 배우기 시작한 정수빈은 이듬해 동호인 자격으로 와일드카드 출전 기회를 얻어 LPBA 무대에 섰다. 처음부터 선수 생활을 확신했던 것은 아니다. 성적이 나오지 않으면 학업으로 돌아갈 수도 있다는 생각이었다. 그러나 대회에 출전하고 훈련을 거듭하면서 당구는 취미를 넘어 자신의 진로가 됐다. 결국 대학 졸업을 미루고 선수 생활에 집중하기로 했다.

프로 무대에서의 성장 속도는 빨랐다. 데뷔 시즌 16강에 진출하며 가능성을 보였고, 2024~2025시즌에는 4강에 올랐다. 지난 시즌에는 첫 결승에 진출해 우승을 눈앞에 뒀지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 첫 결승의 패배는 아쉬움으로 남았지만, 경기 경험과 함께 보완해야 할 부분도 확인하는 계기가 됐다.

당구는 정확한 스트로크뿐 아니라 공의 위치와 각도에 따른 판단, 공격과 수비의 선택, 긴 경기에서의 집중력까지 요구하는 종목이다. 특히 토너먼트에서는 한 세트의 흐름이 전체 승부를 바꿀 수 있다. 정수빈은 실전 경험을 쌓으며 경기 운영 능력을 키웠고, 이번 대회에서는 위기 상황에서도 승부를 이어가는 모습을 보여줬다.

정수빈(사진 오른쪽)은 결승전에서 통산 5회 우승의 베테랑 이미래를 제압했다.
정수빈(사진 오른쪽)은 결승전에서 통산 5회 우승의 베테랑 이미래를 제압했다.PBA

강자 연파하고 정상 등극

첫 결승에서 얻은 교훈은 이번 대회 준비에도 반영됐다. 지난 시즌에는 늦은 경기 시간에 맞춰 컨디션을 조절하는 데 어려움을 겪었다. 이번에는 결승 진출을 확정한 뒤 수면 시간을 조정하며 경기 시간에 맞춰 몸 상태를 관리했다. 기술 훈련뿐 아니라 경기 당일의 컨디션과 집중력을 유지하는 데도 신경을 썼다.

이번 대회에서 정수빈은 8강부터 쉽지 않은 상대들을 만났다. 직전 대회 우승자 박정현을 세트스코어 3-0으로 제압하며 준결승에 진출했고, 한지은과의 경기에서는 초반 두 세트를 내준 뒤 역전에 성공했다. 불리한 상황에서 서둘러 승부를 끝내려 하기보다 흐름을 되찾고 득점 기회를 살린 것이 결승 진출로 이어졌다.

이미래와의 결승에서도 정수빈은 초반부터 공격적으로 나섰다. 첫 세트를 11-1로 따내며 기선을 제압했고, 접전이 펼쳐진 2세트도 11-10으로 가져왔다. 이미래가 세 번째 세트를 따내며 반격했지만 정수빈은 4세트에서 다시 승리해 세트스코어 3-1을 만들었다. 이미래가 5세트를 11-8로 만회하면서 승부는 다시 팽팽해졌다.

마지막 6세트에서 정수빈은 흔들리지 않았다. 뱅크샷을 앞세워 초반부터 득점을 쌓았고, 8-1까지 달아나며 승기를 잡았다. 이미래의 추격에도 리드를 지킨 정수빈은 11-5로 세트를 마무리하며 첫 우승을 확정했다. 상대에게 두 세트를 내줬지만 마지막 세트에서 공격의 정확도를 끌어올리며 승부를 끝냈다.

정상에 오른 정수빈은 이제 우승을 경험한 선수로 다음 대회를 준비하게 됐다. 프로 무대에 데뷔한 뒤 16강과 4강, 첫 결승을 거쳐 마침내 우승에 도달했다. 이번 대회에서는 강자들을 연이어 꺾었고, 결승에서는 상대의 추격을 견뎌내는 경기 운영 능력도 보여줬다.

첫 우승으로 시즌 랭킹 상위권에 진입한 만큼 앞으로는 꾸준한 성적을 유지하는 것이 과제다. 당구를 늦게 시작한 만큼 기본기를 더 다지고, 경기마다 달라지는 공의 배치에 대응하는 능력을 높여야 한다. 당구장 아르바이트에서 시작된 도전은 이제 LPBA 우승이라는 결과로 이어졌다. 정수빈이 첫 정상의 기세를 다음 대회에서도 이어갈 수 있을지 주목된다.

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정수빈 이미래 여자당구우승 LPBA

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