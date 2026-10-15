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김성호의 씨네만세 AI가 애니 한 편 뚝딱 만드는 시대, 손그림의 반격

AI가 애니 한 편 뚝딱 만드는 시대, 손그림의 반격

[김성호의 씨네만세 1460] 31회 부산국제영화제 월드 시네마 <아이언 보이>

김성호(starsky216)
26.10.15 09:42최종업데이트26.10.15 09:42
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AI가 애니메이션(아래 애니)을 만드는 세상이다. AI에이전트가 시나리오부터 캐릭터 설정, 콘티 제작, 작화, 장면연출과 편집, 성우녹음과 작곡까지 모두 수행한다. AI가 활용되는 여러 예술분과가 있지만 그중에서도 애니만큼 AI 활용도가 높은 분야는 없다고 해도 좋을 정도다. 이유야 분명하다. AI가 생성하는 이미지와 영상이 고도화됐다 해도 아직 현실을 촬영한 것과는 차이를 보인다. 상당량의 토큰을 들여도 기대만큼의 품질이 나오기까지는 현실적 제약이 따른다. 다만 실사가 아닌 애니라면 얘기가 달라진다. 현실을 있는 그대로 반영하지 않는 것이 그대로 애니의 멋이며 스타일이 될 수 있기에 AI가 창작한 이미지 또한 즉각적인 매력을 보일 수 있다고 여겨진다.

그 결과로써 인간과 AI의 협업이 애니 업계에서 너무나도 흔히 벌어진다. 인간이 아이디어만 제공하고 AI의 결과물을 취사선택하는 사례도 수두룩하다. 특히 상대적으로 적은 제작비로 작품을 만들어야 하는 독립 애니 생태계는 AI를 쓰지 않고는 버틸 수 없을 지경이 되어가고 있다. 시간과 노력, 비용을 크게 절감해 주는 AI를 외면할 수 없다는 게 현실적 이유다. 초대형 제작사보다 작가주의에 더 가깝다고 여겨져 온 일선 개별 작가들이 AI의 유혹을 크게 느끼는 상황이 일견 역설적으로 다가온다.

모두가 첨단, 새로운 기술이 가져온 변화를 껴안기를 주저하지 않는 듯하다. 그러나 바로 그와 같은 흐름 가운데 밀려나는 대지 위를 지키고 선 이들도 있다. 이대로 사라져선 안 된다고, 인간의 수고와 노력이 깃든 땅을 지키고 선 작가들의 작품이 의외의 저력을 발하고 있다.

그 대표주자가 애니 부문 최고 권위 영화제인 올해 안시국제애니메이션페스티벌에서 주목받은 <아이어 맨>이다. 최고상인 크리스탈은 <바이올리니스트>에 돌아갔으나, 심사위원상을 비롯 간 재단 배급지원상과 관객상을 거머쥐며 화제의 중심에 섰다. 작품은 안시에 앞서 열린 칸영화제에서도 주목할만한시선 부문 심사위원특별상을 수상했다.

아이언 보이 스틸컷
아이언 보이스틸컷부산국제영화제

세계를 감동시킨 2D 애니

그래서 31회 부산국제영화제가 월드 시네마 섹션에 <아이언 보이>를 초청한 건 예고된 일이었다. <바이올리니스트>와 함께 올 한 해를 대표하는 애니로 꼽히는 신작을 가져오는 건 아시아 제일을 넘어 세계 최고수준의 영화제를 지향하는 부산국제영화제에 선택의 문제가 아닌 때문이다. 단독과 공동연출 등 꾸준히 작품활동을 지속해온 루이 클리시가 첫 장편 단독 연출작으로 발표한 <아이언 보이>는 할리우드와 일본 것 말고는 성인용 애니를 접할 길 없는 한국 관객에게 더없이 유효한 작품세계를 선보인다.

<아이언 보이>는 몸이 기운 아이의 이야기다. 척추가 한 편으로 휘어 몸을 꼿꼿하게 세우지 못하는 소년 크리스토프가 주인공으로, 척추직립을 보조하는 철제 기기를 달지 않고는 제대로 서거나 앉지 못한다. 다른 소년들처럼 똑바로 서서 걷길 바라는 마음으로 마련해준 철제 보조기를 달고 다니는 크리스토프는 어쩔 수 없이 남들의 눈에 띄는 존재가 되고 만다. 남들처럼 보이기 위해 남들과 달라지는 역설이랄까.

크리스토프의 집은 농가다. 밀을 재배하는 농가로, 넉넉하지 않은 형편으로 과거 방식을 고수하며 농사를 짓는 탓에 수익이 영 나지 않는다. 다른 농가는 큰 돈을 들여 좋은 농기구를 사고 농장 규모를 키우는데, 크리스토프네 집은 그럴 여력이 없어 전에 쓰던 작은 트랙터로만 농사를 짓는다. 일손 하나가 귀해 아버지와 어머니, 형까지 농사일에 투입되지만 몸이 약한 크리스토프는 예외로 빠지기 일쑤다.

아이언 보이 스틸컷
아이언 보이스틸컷부산국제영화제

펜 그림 만이 낼 수 있는 재질

영화는 음악, 특별히 파이프오르간에 남다른 재능을 가진 크리스토프와 점점 어려워지는 형편 가운데서도 농사에 집중하는 가족의 이야기를 병렬로 풀어간다. 남들과 잘 섞이지 못하는 크리스토프가 연애를 시작하는 이야기, 아버지로부터 이해받지 못하면서도 꿈을 향해 나아가는 모습 등이 통상의 성장영화처럼 들어찼다.

<아이언 보이>가 특별한 것은 사라지는 것과 다가오는 것 사이의 감각을 효과적으로 활용한다는 점에 있다. 밀 농사에 있어 과거의 방식과 새로운 방식이 교차하는 순간이 영화의 시간적 배경이다. 소규모 가족농장이 살아남기 힘든 현실 가운데 다가온 기술이 없는 사람들보다는 자본이 있는 이들에게 기울어 작용하는 모습을 자연스레 비춘다. 영화 속 주요하게 등장하는 소품들 또한 인상적이다. 이를테면 파이프오르간이나 자전거 같은 것이다. 변화하는 시대상 가운데서 이들의 자리는 사라졌는가. 혹은 여전히 유효한가. 단순한 소품의 쓰임조차도, 애니라는 매체에서의 2D 펜화의 역할 만큼, 혹은 서사 속 소규모 농가의 농업처럼 기능하고 있지는 않은가.

그렇다. 이 애니가 근래 유행하는 AI 툴이나 감독 본인이 이어왔던 3D 기술 대신 2D 펜 그림을 바탕으로 한다는 점에 관객은 주목해야 한다. 1979년생으로 중년의 애니 작가인 루이 클리시는 픽사 애니메이터로 경력을 시작한 뒤 3D 애니메이션 작업으로 경력을 이어왔다. 그러나 마흔이 넘어 서서히 2D 손그림으로 돌아섰고, 단독 장편 데뷔작인 <아이언 보이>에 이르러 그 매력을 한껏 표출해 냈다.

작품이 안시에서 관객상을 거머쥘 수 있었던 건 바로 이 같은 잉크 손그림에 대한 향수가 여실히 작용한 까닭이 아닐까. 3D 애니와 AI 기술을 사용한 작업이 압도적 효율을 보이는 가운데서도 여전히 인간이 한 장 한 장 손으로 그려낸 작품만이 갖는 아름다움이 있다는 향수 말이다.

아이언 보이 스틸컷
아이언 보이스틸컷부산국제영화제

옛 것과 새 것의 교차 사이에서

첨단과 옛 것이 교차하는 가운데서 <아이언 보이>는 옛 것이 가진 아름다움에 경의를 표한다. 저 스스로가 2D 잉크 펜화에 기반한 작품이란 점부터가 그러하고, 영화 가운데 사라지는 것들을 추억하며 그 향수를 자극한다는 점이 또한 그러하다. 통상 꿈과 책임의 갈등 가운데서 많은 작품이 기꺼이 꿈을 좇는 자식세대의 이야기를 다뤄왔다. 대표적인 것이 탄광촌의 자식으로 발레리노를 꿈꾸는 <빌리 엘리어트>일 텐데, 그 아류는 손가락과 발가락을 모조리 꼽아도 헤아릴 수 없을 정도다(관련기사: 영화 '빌리 엘리어트'...그것은 성장이었을까).

반면 <아이언 보이>는 다른 길을 간다. 꿈의 자리에서 뛰쳐나와 아버지가 있는 밀밭으로 향하는 크리스토프가, 트럭의 문을 열고서 트랙터를 모는 형과 함께 급박한 수확에 나서는 작업이 모두 그렇다. 그러나 이는 그저 퇴행, 가부장적이고 가족적 질서로의 귀환이 아니다. 우리도 모르는 새 짓밟아버린 귀한 것이 그 질서 안에 있었음을 확인하고, 그를 다시금 돌아보라는 간절한 외침이다. 동시에 새 시대의 기술격변 앞에서 과거의 실수를 반복하는 오늘의 문명에 보내는 경고이기도 하다.

거리를 내달려 트럭의 문을 여는 크리스토프, 그가 모는 트럭이 형이 모는 트랙터와 나누는 주고받음이 보기 드문 아름다움을 발한다. 그와 같은 멋을 우리는 얼마나 오래 잊고 살아왔는가. <아이언 보이>를 본 이들이 쉽게 잊지 못할 장면이 있다면 바로 그와 같은 모습일 테다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 아이언보이 루이클리시 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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