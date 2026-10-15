AI가 애니 한 편 뚝딱 만드는 시대, 손그림의 반격

AI가 애니메이션(아래 애니)을 만드는 세상이다. AI에이전트가 시나리오부터 캐릭터 설정, 콘티 제작, 작화, 장면연출과 편집, 성우녹음과 작곡까지 모두 수행한다. AI가 활용되는 여러 예술분과가 있지만 그중에서도 애니만큼 AI 활용도가 높은 분야는 없다고 해도 좋을 정도다. 이유야 분명하다. AI가 생성하는 이미지와 영상이 고도화됐다 해도 아직 현실을 촬영한 것과는 차이를 보인다. 상당량의 토큰을 들여도 기대만큼의 품질이 나오기까지는 현실적 제약이 따른다. 다만 실사가 아닌 애니라면 얘기가 달라진다. 현실을 있는 그대로 반영하지 않는 것이 그대로 애니의 멋이며 스타일이 될 수 있기에 AI가 창작한 이미지 또한 즉각적인 매력을 보일 수 있다고 여겨진다.그 결과로써 인간과 AI의 협업이 애니 업계에서 너무나도 흔히 벌어진다. 인간이 아이디어만 제공하고 AI의 결과물을 취사선택하는 사례도 수두룩하다. 특히 상대적으로 적은 제작비로 작품을 만들어야 하는 독립 애니 생태계는 AI를 쓰지 않고는 버틸 수 없을 지경이 되어가고 있다. 시간과 노력, 비용을 크게 절감해 주는 AI를 외면할 수 없다는 게 현실적 이유다. 초대형 제작사보다 작가주의에 더 가깝다고 여겨져 온 일선 개별 작가들이 AI의 유혹을 크게 느끼는 상황이 일견 역설적으로 다가온다.모두가 첨단, 새로운 기술이 가져온 변화를 껴안기를 주저하지 않는 듯하다. 그러나 바로 그와 같은 흐름 가운데 밀려나는 대지 위를 지키고 선 이들도 있다. 이대로 사라져선 안 된다고, 인간의 수고와 노력이 깃든 땅을 지키고 선 작가들의 작품이 의외의 저력을 발하고 있다.그 대표주자가 애니 부문 최고 권위 영화제인 올해 안시국제애니메이션페스티벌에서 주목받은 <아이어 맨>이다. 최고상인 크리스탈은 <바이올리니스트>에 돌아갔으나, 심사위원상을 비롯 간 재단 배급지원상과 관객상을 거머쥐며 화제의 중심에 섰다. 작품은 안시에 앞서 열린 칸영화제에서도 주목할만한시선 부문 심사위원특별상을 수상했다.