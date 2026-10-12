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다시 한번 당황하게 만든 그 기이한 소망

다시 한번 당황하게 만든 그 기이한 소망

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기>

조영준(joyjun7)
26.10.12 15:44최종업데이트26.10.12 15:44
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제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

홍콩에서 태어나 미국에서 활동해 온 웨인 왕 감독은 서로 다른 삶을 살아온 사람들이 만나 가까워지는 이야기에 꾸준히 관심을 기울여왔다. 할리우드 상업영화와 독립영화를 오가는 동안에도, 쉽게 이해하기 어려운 타인과 마음을 나누는 순간은 그의 영화에 거듭 등장했다. <미친 노인의 일기>에서도 그런 관심을 읽을 수 있다. 일본인 노인과 중국인 며느리라는 불편한 관계를 앞에 두고, 영화는 이들이 서로에게 무엇을 바라며 가까워지는지 차근차근 들여다본다.

다니자키 준이치로의 동명 소설을 각색한 이 영화의 주인공 우츠기(릴리 프랭키 분)는 뇌졸중으로 왼쪽 몸이 마비돼 처제 하나와 중국인 며느리 수수(판빙빙 분)의 보살핌을 받고 있다. 가족이 여름휴가를 떠나려 하자 수수와 함께 집에 남겠다고 고집하는 그에게는 남모를 속내가 있다. 자신을 돌보는 며느리에게 끌리고 있기 때문이다.

가엾음과 뻔뻔함

수수의 작은 행동에도 의미를 붙이던 우츠기는 차츰 그녀에게 자신의 욕망을 드러내기 시작한다. 그렇게 시작된 두 사람의 관계는 가족 사이에 쌓여 있던 불만과 갈등까지 건드린다. 그리고 자신의 무덤에 수수의 발자국을 남겨달라는 부탁에 이르면 처음의 엉뚱한 호기심은 한층 복잡한 마음으로 다가온다. 여기에는 누군가를 원하는 마음만큼이나, 얼마 남지 않은 삶을 놓치고 싶지 않은 두려움이 배어 있다.

영화가 시작되면 우츠기는 자위를 해보지만 뜻대로 되지 않는다. 마음은 여전한데 몸이 따라주지 않는 것이다. 이런 답답함은 그의 일상에서도 이어진다. 예전에는 혼자 했을 일들을 이제는 누군가의 도움을 받아야 하고, 앞으로 몸이 얼마나 더 나아질지도 알 수 없다. 그렇다고 모두 끝난 셈 치고 살아갈 수는 없는 노릇이다. 수수에게 끌리는 우츠기의 마음에는 그래서 조바심이 묻어난다. 적어도 그녀가 자신을 만지고 가까이 다가오는 시간이 기다려지는 동안에는, 아직 자신의 삶에도 기대할 만한 일이 남아 있기 때문이다. 건강부터 회복한 뒤에 다른 것을 생각하라는 말은 그에게 너무 먼 약속일지 모른다.

수수가 재활을 도와주며 발을 가까이 가져올 때도 우츠기의 관심은 엉뚱한 곳으로 향한다. 몸을 움직이도록 돕는 손길과 자세에서 성적인 즐거움을 발견하고, 수수에게 자신을 맡기는 모습을 상상한다. 누군가의 도움을 받아야 한다는 사실이 서글프다가도, 그녀와 함께 있을 때는 이끌리는 쪽이 되는 것 자체가 기쁘다. 그가 보이는 발에 대한 집착을 예전과 같은 성생활을 할 수 없어 택한 대안으로만 보기는 어려운 이유다.

물론 영화가 이런 모습을 마냥 애틋하게 감싸주지는 않는다. 우츠기의 욕심은 때때로 우스꽝스럽고, 보고 있는 사람이 민망해질 만큼 노골적이다. 그럴 때마다 안쓰러운 환자를 바라보던 시선도 잠시 멈칫한다. 몸이 쇠약해졌다고 마음까지 얌전해지는 것은 아니라는 듯, 릴리 프랭키는 우츠기의 가엾음과 뻔뻔함을 있는 힘껏 표현해낸다.

제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷부산국제영화제

그녀가 견디는 하루

우츠기의 시점으로만 바라보다 보면 수수의 행동을 유혹으로 받아들이게 되는 면이 있다. 하지만 그의 기대에서 조금만 벗어나 바라보면, 그녀에게도 이 집에서 견뎌야 하는 하루가 있다.

남편은 아이가 생기지 않는 것에 대해 일방적으로 불만을 드러내고 책임을 전가 해온다. 가족 역시 그녀가 대를 이어주기 바란다. 아픈 시아버지를 돌보는 와중에 임신에 대한 부담까지 떠안고 있는 셈이다. 남편에게 다른 여자가 있다는 사실에 대해서도 수수는 알고 있다. 생활에 부족함이 없다고 해서 이런 집에서 마음 편히 지낼 수 있을까. 고향을 떠나온 그녀에게는 돌아가고 싶은 마음도, 지금의 생활을 바꾸기 어려운 무기력함도 남아 있다.

팩을 붙인 채 카메라를 거울처럼 마주하는 장면에서는 잠시 그런 그녀의 얼굴을 들여다보게 된다. 노인을 자극하거나 그의 반응을 살필 때와는 다른, 쉽게 읽어내기 어려운 얼굴이다. 무슨 생각을 하는지 다 알 수는 없어도 그 표정을 우츠기에 대한 마음만으로 설명하기는 어렵다. 수수에게도 그가 모르는 감정과 시간이 있다는 사실이 이 짧은 순간에 다가온다.

판빙빙의 연기는 두 사람이 함께 있을 때도 그 여지를 남긴다. 수수는 우츠기의 관심을 이용할 줄 알지만, 그와 시간을 보내는 동안 자신도 조금씩 영향을 받는다. 어느 순간의 다정함이 어디까지 진심이고 어디서부터 계산인지 깔끔하게 가를 수 없는 까닭이다. 상대에게 원하는 것이 있다고 해서 함께 웃거나 마음이 움직였던 순간까지 모두 거짓이 되지는 않는다.

제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷부산국제영화제

은밀한 관계가 가족의 갈등으로

두 사람만의 시간에도 가족의 문제는 따라 들어온다. 경제적으로 곤란해진 아들 조키치는 아버지의 돈이 필요하지만 우츠기는 선뜻 내주려 하지 않는다. 그러면서 수수에게는 '캣츠아이'라는 이름이 붙은 값비싼 보석을 선물로 건넨다. 누군가의 도움 없이는 몸을 가누기 어려운 우츠기이지만, 돈에 관한 한 여전히 가족을 움직일 힘이 있는 것이다.

수수에게 몸을 맡기는 모습을 보고 그가 모든 힘을 내려놓았다고 생각했다면 이 대목에서 다시 돌아볼 수밖에 없다. 그녀가 우츠기의 관심에 응하는 데에도 애정만 작용한다고 단정하기 어렵다. 남편과의 불화, 집안에서 자신의 처지, 시아버지가 가진 재산이 두 사람 사이에 함께 놓여 있기 때문이다. 은밀하게 주고받던 호의에는 처음부터 이 집의 복잡한 사정이 따라붙어 있었다.

후반부에 우츠기가 아들을 거칠게 몰아붙이면서 그동안 억눌려 있던 감정도 터져 나온다. 수수를 가까이 두고 싶었던 마음은 그녀를 놓치지 않으려는 집착으로 번지고, 앞서 두 사람 사이에 흐르던 장난스러운 분위기도 달라진다. 여기에 우츠기가 상황을 제대로 받아들이고 있는지 의문을 품게 하는 대목까지 더해진다. 그가 솔직하게 털어놓는다고 믿었던 이야기를 어디까지 그대로 받아들여야 할까.

다만 이 의문을 품는 것과 그동안의 일을 모두 병 때문이라고 돌리는 것은 다르다. 우츠기가 상황을 잘못 짚었을 가능성이 있더라도, 수수를 기다렸던 마음이나 그녀를 잃을까 두려워했던 감정까지 없어지지는 않는다. 오히려 그 마음이 절실하다고 해서 상대를 자기 뜻대로 붙잡아도 되는 것은 아니라는 불편함이 남는다. 영화는 우츠기의 외로움을 이해하게 하면서도 그에게 마냥 다정한 눈길을 보내기는 어렵게 만든다.

마지막 부탁

우츠기는 앞서 수수에게 정원에서 자신이 묻히고 싶은 자리를 보여준다. 그녀와 함께 시간을 보내는 동안에도 자신의 죽음이 그리 멀지 않다는 사실을 알고 있는 것이다. 후반부에 수수의 발자국을 무덤에 남겨 달라고 부탁하는 일도 그 연장선에 있다. 그녀의 발에 색을 입혀 흔적을 뜨는 장면에는 부처의 발자국을 기리는 '불족적'과 관련한 이야기가 겹친다.

우츠기가 그토록 탐내던 발을 경배의 대상으로까지 받아들이는 순간이다. 그렇다고 죽음을 앞둔 그가 갑자기 성적인 욕망을 내려놓게 된 것은 아니다. 죽어서도 살아서 좋아했던 발 아래 묻히고 싶다니, 끝까지 우츠기다운 부탁이기도 하다. 애틋한 마음이 들다가도 그 집요함에 다시 한번 당황하게 된다.

이 부탁에는 죽은 뒤에도 수수를 자신의 곁에 두고 싶은 욕심이 있다. 한편으로는 다른 가족에게 차마 꺼내기 어려운 이야기도 그녀에게만큼은 털어놓는 수 있다는 뜻이기도 하다. 우스꽝스럽게 들릴지 모르는 소망까지 맡길 만큼 수수에게 마음을 열었다는 의미로 읽힌다. 영화 초반 그가 당장 느낄 수 있는 즐거움을 찾았다면, 이제는 자신이 사라진 뒤에도 남았으면 하는 것을 이야기한다.

가족이 아이를 낳아 대를 잇는 데 관심을 기울이는 집에서, 우츠기는 며느리의 발자국을 자기 무덤에 남길 궁리를 한다. 후손을 통해 이어질 삶보다는 살아 있는 동안 자신을 설레게 했던 존재에 매달리는 셈이다. 이 기이한 소망에는 죽음을 받아들이려는 마음과 끝내 놓고 싶지 않은 욕망이 함께 깃들어 있다.

결말에서 수수는 그의 일기를 발견하고 무덤에서 춤을 춘다. 사랑이라고 단정 지을 수는 없다. 함께인 시간에는 서로를 이용하거나 상처 입힐 법한 계산도 분명히 존재했다. 아이러니하게도 우츠기가 세상을 떠난 뒤에 함께 나눈 시간은 오로지 수수에게만 남는다. 이제 모든 기억과 이야기는 그에 의해서만 결정될 것이다. 아주 조금은, 그 시간을 되돌려 주고픈 마음도 있지 않을까. 그 커다란 저택에서 유일하게 자신을 좋아해 준 사람. 어떤 방식으로든 말이다.
부산국제영화제 영화 미친노인의일기 판빙빙 릴리프랭키

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