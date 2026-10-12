다시 한번 당황하게 만든 그 기이한 소망

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제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷부산국제영화제
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
홍콩에서 태어나 미국에서 활동해 온 웨인 왕 감독은 서로 다른 삶을 살아온 사람들이 만나 가까워지는 이야기에 꾸준히 관심을 기울여왔다. 할리우드 상업영화와 독립영화를 오가는 동안에도, 쉽게 이해하기 어려운 타인과 마음을 나누는 순간은 그의 영화에 거듭 등장했다. <미친 노인의 일기>에서도 그런 관심을 읽을 수 있다. 일본인 노인과 중국인 며느리라는 불편한 관계를 앞에 두고, 영화는 이들이 서로에게 무엇을 바라며 가까워지는지 차근차근 들여다본다.
다니자키 준이치로의 동명 소설을 각색한 이 영화의 주인공 우츠기(릴리 프랭키 분)는 뇌졸중으로 왼쪽 몸이 마비돼 처제 하나와 중국인 며느리 수수(판빙빙 분)의 보살핌을 받고 있다. 가족이 여름휴가를 떠나려 하자 수수와 함께 집에 남겠다고 고집하는 그에게는 남모를 속내가 있다. 자신을 돌보는 며느리에게 끌리고 있기 때문이다.
가엾음과 뻔뻔함
수수의 작은 행동에도 의미를 붙이던 우츠기는 차츰 그녀에게 자신의 욕망을 드러내기 시작한다. 그렇게 시작된 두 사람의 관계는 가족 사이에 쌓여 있던 불만과 갈등까지 건드린다. 그리고 자신의 무덤에 수수의 발자국을 남겨달라는 부탁에 이르면 처음의 엉뚱한 호기심은 한층 복잡한 마음으로 다가온다. 여기에는 누군가를 원하는 마음만큼이나, 얼마 남지 않은 삶을 놓치고 싶지 않은 두려움이 배어 있다.
영화가 시작되면 우츠기는 자위를 해보지만 뜻대로 되지 않는다. 마음은 여전한데 몸이 따라주지 않는 것이다. 이런 답답함은 그의 일상에서도 이어진다. 예전에는 혼자 했을 일들을 이제는 누군가의 도움을 받아야 하고, 앞으로 몸이 얼마나 더 나아질지도 알 수 없다. 그렇다고 모두 끝난 셈 치고 살아갈 수는 없는 노릇이다. 수수에게 끌리는 우츠기의 마음에는 그래서 조바심이 묻어난다. 적어도 그녀가 자신을 만지고 가까이 다가오는 시간이 기다려지는 동안에는, 아직 자신의 삶에도 기대할 만한 일이 남아 있기 때문이다. 건강부터 회복한 뒤에 다른 것을 생각하라는 말은 그에게 너무 먼 약속일지 모른다.
수수가 재활을 도와주며 발을 가까이 가져올 때도 우츠기의 관심은 엉뚱한 곳으로 향한다. 몸을 움직이도록 돕는 손길과 자세에서 성적인 즐거움을 발견하고, 수수에게 자신을 맡기는 모습을 상상한다. 누군가의 도움을 받아야 한다는 사실이 서글프다가도, 그녀와 함께 있을 때는 이끌리는 쪽이 되는 것 자체가 기쁘다. 그가 보이는 발에 대한 집착을 예전과 같은 성생활을 할 수 없어 택한 대안으로만 보기는 어려운 이유다.
물론 영화가 이런 모습을 마냥 애틋하게 감싸주지는 않는다. 우츠기의 욕심은 때때로 우스꽝스럽고, 보고 있는 사람이 민망해질 만큼 노골적이다. 그럴 때마다 안쓰러운 환자를 바라보던 시선도 잠시 멈칫한다. 몸이 쇠약해졌다고 마음까지 얌전해지는 것은 아니라는 듯, 릴리 프랭키는 우츠기의 가엾음과 뻔뻔함을 있는 힘껏 표현해낸다.