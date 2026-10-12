다시 한번 당황하게 만든 그 기이한 소망

▲제31회 부산국제영화제 상영작 <미친 노인의 일기> 스틸컷 부산국제영화제

은밀한 관계가 가족의 갈등으로



두 사람만의 시간에도 가족의 문제는 따라 들어온다. 경제적으로 곤란해진 아들 조키치는 아버지의 돈이 필요하지만 우츠기는 선뜻 내주려 하지 않는다. 그러면서 수수에게는 '캣츠아이'라는 이름이 붙은 값비싼 보석을 선물로 건넨다. 누군가의 도움 없이는 몸을 가누기 어려운 우츠기이지만, 돈에 관한 한 여전히 가족을 움직일 힘이 있는 것이다.



수수에게 몸을 맡기는 모습을 보고 그가 모든 힘을 내려놓았다고 생각했다면 이 대목에서 다시 돌아볼 수밖에 없다. 그녀가 우츠기의 관심에 응하는 데에도 애정만 작용한다고 단정하기 어렵다. 남편과의 불화, 집안에서 자신의 처지, 시아버지가 가진 재산이 두 사람 사이에 함께 놓여 있기 때문이다. 은밀하게 주고받던 호의에는 처음부터 이 집의 복잡한 사정이 따라붙어 있었다.



후반부에 우츠기가 아들을 거칠게 몰아붙이면서 그동안 억눌려 있던 감정도 터져 나온다. 수수를 가까이 두고 싶었던 마음은 그녀를 놓치지 않으려는 집착으로 번지고, 앞서 두 사람 사이에 흐르던 장난스러운 분위기도 달라진다. 여기에 우츠기가 상황을 제대로 받아들이고 있는지 의문을 품게 하는 대목까지 더해진다. 그가 솔직하게 털어놓는다고 믿었던 이야기를 어디까지 그대로 받아들여야 할까.



다만 이 의문을 품는 것과 그동안의 일을 모두 병 때문이라고 돌리는 것은 다르다. 우츠기가 상황을 잘못 짚었을 가능성이 있더라도, 수수를 기다렸던 마음이나 그녀를 잃을까 두려워했던 감정까지 없어지지는 않는다. 오히려 그 마음이 절실하다고 해서 상대를 자기 뜻대로 붙잡아도 되는 것은 아니라는 불편함이 남는다. 영화는 우츠기의 외로움을 이해하게 하면서도 그에게 마냥 다정한 눈길을 보내기는 어렵게 만든다.



마지막 부탁



우츠기는 앞서 수수에게 정원에서 자신이 묻히고 싶은 자리를 보여준다. 그녀와 함께 시간을 보내는 동안에도 자신의 죽음이 그리 멀지 않다는 사실을 알고 있는 것이다. 후반부에 수수의 발자국을 무덤에 남겨 달라고 부탁하는 일도 그 연장선에 있다. 그녀의 발에 색을 입혀 흔적을 뜨는 장면에는 부처의 발자국을 기리는 '불족적'과 관련한 이야기가 겹친다.



우츠기가 그토록 탐내던 발을 경배의 대상으로까지 받아들이는 순간이다. 그렇다고 죽음을 앞둔 그가 갑자기 성적인 욕망을 내려놓게 된 것은 아니다. 죽어서도 살아서 좋아했던 발 아래 묻히고 싶다니, 끝까지 우츠기다운 부탁이기도 하다. 애틋한 마음이 들다가도 그 집요함에 다시 한번 당황하게 된다.



이 부탁에는 죽은 뒤에도 수수를 자신의 곁에 두고 싶은 욕심이 있다. 한편으로는 다른 가족에게 차마 꺼내기 어려운 이야기도 그녀에게만큼은 털어놓는 수 있다는 뜻이기도 하다. 우스꽝스럽게 들릴지 모르는 소망까지 맡길 만큼 수수에게 마음을 열었다는 의미로 읽힌다. 영화 초반 그가 당장 느낄 수 있는 즐거움을 찾았다면, 이제는 자신이 사라진 뒤에도 남았으면 하는 것을 이야기한다.



가족이 아이를 낳아 대를 잇는 데 관심을 기울이는 집에서, 우츠기는 며느리의 발자국을 자기 무덤에 남길 궁리를 한다. 후손을 통해 이어질 삶보다는 살아 있는 동안 자신을 설레게 했던 존재에 매달리는 셈이다. 이 기이한 소망에는 죽음을 받아들이려는 마음과 끝내 놓고 싶지 않은 욕망이 함께 깃들어 있다.



결말에서 수수는 그의 일기를 발견하고 무덤에서 춤을 춘다. 사랑이라고 단정 지을 수는 없다. 함께인 시간에는 서로를 이용하거나 상처 입힐 법한 계산도 분명히 존재했다. 아이러니하게도 우츠기가 세상을 떠난 뒤에 함께 나눈 시간은 오로지 수수에게만 남는다. 이제 모든 기억과 이야기는 그에 의해서만 결정될 것이다. 아주 조금은, 그 시간을 되돌려 주고픈 마음도 있지 않을까. 그 커다란 저택에서 유일하게 자신을 좋아해 준 사람. 어떤 방식으로든 말이다.

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