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고양에서 만난 21세기 팝의 황제, 따스함과 화려함도 함께 만났다

고양에서 만난 21세기 팝의 황제, 따스함과 화려함도 함께 만났다

[리뷰] 현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드

이현파(hyunpa2)
26.10.12 15:51최종업데이트26.10.12 15:51
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현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드
현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드Sebastien Nagy

팝스타가 되는 데 필요한 것은 무엇일까. 우선 모두를 하나로 묶을 수 있는 여러 개의 히트곡이 있어야 한다. 공연에서는 압도적인 연출과 조명, 퍼포먼스로 모두가 바라는 낭만에 복무할 수 있어야 한다. 지난 10월 7일과 8일 경기도 고양시 고양종합운동장에서 10만 8천 관객을 열광하게 한 캐나다 출신의 팝스타 위켄드(The Weeknd/ 본명 : 에이벨 테스페이)는 아주 좋은 예다.

위켄드는 세계 최대 규모의 연출이 무엇인지 증명했다. 십자형으로 뻗어있는 돌출 무대, 디스토피아를 형상화한 세트, 수시로 솟아오르는 불기둥, 붉은 로브를 뒤집어쓴 댄서들이 도열했다. 그리고 '사이버 펑크'의 거장으로 손꼽히는 일본 디자이너 소라야마 하지메가 디자인한 12m가량의 황금빛 로봇 동상이 위압감을 주었다. 일련의 화려함은 음악의 감흥을 극대화시키는 임무에 충실했다. 두번째 곡 '오픈 하츠(Open Hearts)'의 신시사이저 리프에 맞춰 레이저가 폭포처럼 쏟아졌던 장면이 대표적이다.

지치지 않는 철인, 압도적인 화려함

위켄드는 두 시간 동안 자신의 커리어 전체를 녹여냈다. 믹스테이프 <하우스 오브 벌룬즈(House Of Ballons)>부터, 자신을 역사상 가장 거대한 팝스타로 만든 '나이트메어 3부작'에 이르기까지 37곡을 부르며 자신의 다양한 시기를 아울렀다. 수많은 히트곡은 조금씩 자르고 편곡하며 자신의 방대한 디스코그라피 전체를 훑어보았다. 디스코 스타일의 테이크 마이 브레스(Take My Breath)' 같은 곡은 스타디움 공연에 걸맞게 더 웅장하게 편곡되었다.

공연을 관람한 음악 팬들은 유려한 트랜지션(서로 다른 곡 간의 자연스러운 연결)에 감탄했다. 위켄드는 위켄드는 정규 앨범 <던 에프엠(Dawn FM)>(2022)과 <허리 업 투모로우(Hurry Up Tomorrow)>(2025)에서 증명한 바 있듯이 자연스러운 유기성을 중요시한다.

이번 공연 최고의 가치 역시 유기성이었다. 두번째 곡 '웨이크 미 업('Wake Me Up)'이 '애프터 아워스(After Hours)'로, '아웃 오브 타임(Out Of Time)'이 '아이 필 잇 커밍(I Feel It Coming)'으로 자연스럽게 이어지는 장면이 대표적이다.

정신없이 15년을 총정리하는 동안, 위켄드의 목소리는 단 한 번도 지치지 않았다. 물 한 병을 마시는 모습도 보여주지 않았다. 가늘고 높게 뻗어나가는 목소리는 8년 전보다 더 강해졌다. 마이클 잭슨이 그랬듯 관능적이지만, 따스한 감성마저 발견할 수 있는 목소리였다. '더 힐즈(The Hills)' 같은 곡에서 길게 음을 이어가는 성량은 관객들에게 거대한 공명감을 주었다.

더 거대해진 팝스타, 친절한 이웃이 되다

현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드
현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드Sebastien Nagy
"저와 한국 사이에는 특별한 관계가 있습니다.
내 인생 첫 스타디움 공연을 한국에서 했거든요!"

첫 내한 공연 당시, 위켄드는 멘트를 거의 하지 않고 공연에 집중했다. 그리고 8년이 지나 연출은 더욱 성대해졌지만, 관객과의 거리는 오히려 좁혀졌다. 레이저를 내뿜는 마스크를 쓰고 7곡을 내리 부른 위켄드는 마스크를 벗고 환한 미소를 지었다.

'위켄드'를 연호하는 관객들의 호응을 한껏 즐기고, 허리를 굽혔다. 노래 가사마다 '코리아', '고양'을 넣었다. 둘째날에는 '원 오브 더 걸스(One Of The Girls)'를 부른 블랙핑크의 제니가 깜짝 등장했다. 글로벌 팝시장을 주무르는 두 팝스타를 한번에 볼 수 있는 호사였다. '아웃 오브 타임'을 부를 때는 무대 밑으로 내려가 관객에게 직접 마이크를 맡겼다. 목이 터져라 노래를 부르는 모습에 위켄드도 함박웃음을 터뜨렸다.

떼창을 유도하는 방법도 더 적극적이었다. 왼쪽과 오른쪽을 번갈아 돌아 다니며 떼창을 유도했다. 자신의 출발점이라 할 수 있는 '하우스 오브 벌룬즈(House Of Ballons)'를 부르기 전에는 마이크를 두드리고 목소리로 보컬 샘플을 따라하면서 긴장감을 끌어올렸다. 하이라이트는 단연 빌보드가 선정한 팝 역사상 최고의 히트곡 '블라인딩 라잇츠(Blinding Lights). 위켄드는 이 곡을 부르기 전 신시사이저 음계에 맞춰 레크레이션 강사처럼 떼창을 유도했다. 팬데믹 시대를 춤추게 했던 노래 앞에, 거대한 부흥회가 펼쳐졌다.

1990년 캐나다에서 에티오피아 이민자의 아들로 태어난 위켄드는 알앤비에 힙합, 일렉트로니카 등 다양한 장르적 요소를 섞는 '얼터너티브 알앤비' 열풍을 주도했다. 마이클 잭슨을 떠올리는 가느다란 팔세토의 목소리로 '제2의 마이클 잭슨'이라는 별명을 얻었다. 스포티파이 역사상 최초로 월간 청취자 1억 명을 돌파하는 등, 세계에서 가장 많이 재생되고 있는 팝스타다.

위켄드는 자기혐오와 우울의 감성이 수만 명을 하나로 묶을 수 있음을 증명한 아티스트다. 그러나 고양에서 만난 위켄드는 결코 우울의 세계에 멈춰 있지 않았다. 앨범 <던 에프엠>이 연옥을 지나 천국으로 나아가는 구원의 이야기였듯, 지금도 더 밝은 세계로 나아가고 있음을 증명했다. 후회와 책망을 담은 노래 '레스 댄 제로(Less Than Zero)'를 부를 때 환하게 웃고, 자신의 몸을 끌어안았다. 이 장면이 남긴 감정적 여운 역시 팝스타의 존재 이유 중 하나일 테다.
위켄드 현대카드슈퍼콘서트

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