고양에서 만난 21세기 팝의 황제, 따스함과 화려함도 함께 만났다

▲
현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드Sebastien Nagy
팝스타가 되는 데 필요한 것은 무엇일까. 우선 모두를 하나로 묶을 수 있는 여러 개의 히트곡이 있어야 한다. 공연에서는 압도적인 연출과 조명, 퍼포먼스로 모두가 바라는 낭만에 복무할 수 있어야 한다. 지난 10월 7일과 8일 경기도 고양시 고양종합운동장에서 10만 8천 관객을 열광하게 한 캐나다 출신의 팝스타 위켄드(The Weeknd/ 본명 : 에이벨 테스페이)는 아주 좋은 예다.
위켄드는 세계 최대 규모의 연출이 무엇인지 증명했다. 십자형으로 뻗어있는 돌출 무대, 디스토피아를 형상화한 세트, 수시로 솟아오르는 불기둥, 붉은 로브를 뒤집어쓴 댄서들이 도열했다. 그리고 '사이버 펑크'의 거장으로 손꼽히는 일본 디자이너 소라야마 하지메가 디자인한 12m가량의 황금빛 로봇 동상이 위압감을 주었다. 일련의 화려함은 음악의 감흥을 극대화시키는 임무에 충실했다. 두번째 곡 '오픈 하츠(Open Hearts)'의 신시사이저 리프에 맞춰 레이저가 폭포처럼 쏟아졌던 장면이 대표적이다.
지치지 않는 철인, 압도적인 화려함
위켄드는 두 시간 동안 자신의 커리어 전체를 녹여냈다. 믹스테이프 <하우스 오브 벌룬즈(House Of Ballons)>부터, 자신을 역사상 가장 거대한 팝스타로 만든 '나이트메어 3부작'에 이르기까지 37곡을 부르며 자신의 다양한 시기를 아울렀다. 수많은 히트곡은 조금씩 자르고 편곡하며 자신의 방대한 디스코그라피 전체를 훑어보았다. 디스코 스타일의 테이크 마이 브레스(Take My Breath)' 같은 곡은 스타디움 공연에 걸맞게 더 웅장하게 편곡되었다.
공연을 관람한 음악 팬들은 유려한 트랜지션(서로 다른 곡 간의 자연스러운 연결)에 감탄했다. 위켄드는 위켄드는 정규 앨범 <던 에프엠(Dawn FM)>(2022)과 <허리 업 투모로우(Hurry Up Tomorrow)>(2025)에서 증명한 바 있듯이 자연스러운 유기성을 중요시한다.
이번 공연 최고의 가치 역시 유기성이었다. 두번째 곡 '웨이크 미 업('Wake Me Up)'이 '애프터 아워스(After Hours)'로, '아웃 오브 타임(Out Of Time)'이 '아이 필 잇 커밍(I Feel It Coming)'으로 자연스럽게 이어지는 장면이 대표적이다.
정신없이 15년을 총정리하는 동안, 위켄드의 목소리는 단 한 번도 지치지 않았다. 물 한 병을 마시는 모습도 보여주지 않았다. 가늘고 높게 뻗어나가는 목소리는 8년 전보다 더 강해졌다. 마이클 잭슨이 그랬듯 관능적이지만, 따스한 감성마저 발견할 수 있는 목소리였다. '더 힐즈(The Hills)' 같은 곡에서 길게 음을 이어가는 성량은 관객들에게 거대한 공명감을 주었다.
더 거대해진 팝스타, 친절한 이웃이 되다