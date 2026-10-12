고양에서 만난 21세기 팝의 황제, 따스함과 화려함도 함께 만났다

Sebastien Nagy

"저와 한국 사이에는 특별한 관계가 있습니다.

내 인생 첫 스타디움 공연을 한국에서 했거든요!"

현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드첫 내한 공연 당시, 위켄드는 멘트를 거의 하지 않고 공연에 집중했다. 그리고 8년이 지나 연출은 더욱 성대해졌지만, 관객과의 거리는 오히려 좁혀졌다. 레이저를 내뿜는 마스크를 쓰고 7곡을 내리 부른 위켄드는 마스크를 벗고 환한 미소를 지었다.'위켄드'를 연호하는 관객들의 호응을 한껏 즐기고, 허리를 굽혔다. 노래 가사마다 '코리아', '고양'을 넣었다. 둘째날에는 '원 오브 더 걸스(One Of The Girls)'를 부른 블랙핑크의 제니가 깜짝 등장했다. 글로벌 팝시장을 주무르는 두 팝스타를 한번에 볼 수 있는 호사였다. '아웃 오브 타임'을 부를 때는 무대 밑으로 내려가 관객에게 직접 마이크를 맡겼다. 목이 터져라 노래를 부르는 모습에 위켄드도 함박웃음을 터뜨렸다.떼창을 유도하는 방법도 더 적극적이었다. 왼쪽과 오른쪽을 번갈아 돌아 다니며 떼창을 유도했다. 자신의 출발점이라 할 수 있는 '하우스 오브 벌룬즈(House Of Ballons)'를 부르기 전에는 마이크를 두드리고 목소리로 보컬 샘플을 따라하면서 긴장감을 끌어올렸다. 하이라이트는 단연 빌보드가 선정한 팝 역사상 최고의 히트곡 '블라인딩 라잇츠(Blinding Lights). 위켄드는 이 곡을 부르기 전 신시사이저 음계에 맞춰 레크레이션 강사처럼 떼창을 유도했다. 팬데믹 시대를 춤추게 했던 노래 앞에, 거대한 부흥회가 펼쳐졌다.1990년 캐나다에서 에티오피아 이민자의 아들로 태어난 위켄드는 알앤비에 힙합, 일렉트로니카 등 다양한 장르적 요소를 섞는 '얼터너티브 알앤비' 열풍을 주도했다. 마이클 잭슨을 떠올리는 가느다란 팔세토의 목소리로 '제2의 마이클 잭슨'이라는 별명을 얻었다. 스포티파이 역사상 최초로 월간 청취자 1억 명을 돌파하는 등, 세계에서 가장 많이 재생되고 있는 팝스타다.위켄드는 자기혐오와 우울의 감성이 수만 명을 하나로 묶을 수 있음을 증명한 아티스트다. 그러나 고양에서 만난 위켄드는 결코 우울의 세계에 멈춰 있지 않았다. 앨범 <던 에프엠>이 연옥을 지나 천국으로 나아가는 구원의 이야기였듯, 지금도 더 밝은 세계로 나아가고 있음을 증명했다. 후회와 책망을 담은 노래 '레스 댄 제로(Less Than Zero)'를 부를 때 환하게 웃고, 자신의 몸을 끌어안았다. 이 장면이 남긴 감정적 여운 역시 팝스타의 존재 이유 중 하나일 테다.