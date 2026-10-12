오후 6시면 퇴근 하는 의사에 반응 터졌다, 시청률 14.9%

▲SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' SBS

동료 배우들의 인상적인 연기력 또한 눈여겨볼 대목이다. 원작 드라마와 달리 여성 인물로 바뀐 의사 용역소장 장희숙 역을 맡은 이정은은 계수정과 환상적인 호흡을 맞추며 든든한 버팀목이 되어준다. 겉으로는 두 배의 수고비를 챙기기 바쁜 속물처럼 보이지만, 장희숙은 계수정의 보호자이자 비극적 과거를 공유한 동지다. 두 사람의 깊은 유대는 극의 무게중심을 단단히 잡아주는 도구로 활용된다.

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향후 계수정과 갈등의 축을 담당하게 될 부승권 역의 손현주 역시 인상적인 열연을 펼친다. 전임 원장의 사고를 기회 삼아 병원 수장 자리에 올라선 그는 차분한 어조와 눈빛만으로 냉철한 야망을 지닌 인물을 훌륭하게 소화해낸다. 이와 함께 어리숙하지만 계수정의 든든한 지지자가 된 인턴 박태경 역의 김우석 등 주요 배우들의 안정적인 연기가 극에 풍성함을 더한다.

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물론 모든 요소가 매끄럽게 맞물려 움직이는 것은 아니다. 극 초반과 후반부에 등장하는 내레이션(이정은 담당)은 일본판과 마찬가지로 주인공의 놀라운 능력과 카리스마를 소개하는 목적으로 활용되지만 손발 오그라드는 과장된 화법으로 인해 몰입을 방해하는 요소로 작용하기도 한다.



그럼에도 2회 만에 보여준 강한 흡인력과 출연진의 호연은 <닥터X>의 초반 질주를 든든히 떠받친다. 장르 비틀기를 통해 방향을 바꾼 한국판의 승부수는 일단 숫자로 성과를 증명했다.



이제 2회 말미에는 계수정의 과거가 수면 위로 떠올랐고, '닥터X'로 불리던 의사가 연루된 환자 사망 기사까지 등장하며 궁금증은 최고조에 달했다. 계수정이 감춘 진짜 비밀은 무엇인지, 부승권으로 대표되는 의료 권력 카르텔에 어떤 심판을 내릴지 관심이 쏠린다. 원작의 이름은 빌렸지만, 한국판 <닥터X>는 이미 자기만의 수술대를 차리는데 성공했다.

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