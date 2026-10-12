오후 6시면 퇴근 하는 의사에 반응 터졌다, 시청률 14.9%

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SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS
총 7개 시즌과 극장판 영화까지 제작된 일본 원작이 과장된 화법과 코믹한 상황을 통해 주인공의 독보적인 실력을 부각했다면, 한국판 <닥터X>는 의료 권력의 민낯을 파고드는 메디컬 느와르와 스릴러의 색채를 강화했다. 원작의 기본 설정을 가져오면서도 한국 사회의 의료 권력 문제를 차별화를 도모한 선택이다.
계수정은 의문의 과거와 상처를 안고 스스로를 유배보낸 '배트맨' 같은 다크 히어로 같은 성격으로 그려진다. 주연을 맡은 김지원은 "나는 실패하지 않습니다", "한 달 후에 죽을래? 백 년 후에 죽을래?" 같은 대사를 또렷한 발음과 정확한 발성으로 쉼 없이 쏟아낸다. 흔들림 없는 눈빛과 상대를 압도하는 태도는 계수정의 파격적인 행동 하나하나에 설득력을 더한다.
<눈물의 여왕>, <쌈, 마이웨이> 등 로맨스 드라마에서 쌓아온 이미지와 정반대 지점에서, 김지원은 냉철하고 거침없는 용역 의사를 시청자에게 선명하게 각인시켰다.
이정은+손현주의 묵직한 존재감 vs 아쉬운 내레이션 활용