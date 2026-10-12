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오후 6시면 퇴근 하는 의사에 반응 터졌다, 시청률 14.9%

오후 6시면 퇴근 하는 의사에 반응 터졌다, 시청률 14.9%

배우 김지원 내세운 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>, 파격 설정과 긴장감 넘치는 전개로 인기몰이

김상화(steelydan)
26.10.12 10:52최종업데이트26.10.12 10:52
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SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

배우 김지원의 타협 없는 천재 의사 변신이 첫 주부터 통했다. 지난 9~10일 방송된 SBS 금토드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>(아래 <닥터X>)는 병원 내 권위와 부조리에 정면으로 맞서는 계수정(김지원 분)의 활약을 앞세워 강렬한 인상을 남겼다.

<닥터X>는 일본 인기 드라마 <닥터X ~외과의·다이몬 미치코~>(ドクターX ~外科医・大門未知子~)를 원작으로 삼았지만, 한국판에선 의료 권력의 문제를 전면에 내세우는 등 원작과의 차별화를 꾀했다. 그 결과 2회 만에 전국 시청률 14.9%(닐슨코리아 기준)를 기록했고, 넷플릭스 한국 시리즈 부문 1위에도 오르며 가파른 상승세를 타고 있다.

의사 소개소를 통해 대학병원에 파견된 '용역 의사'라는 파격 설정 속에서 이뤄진 주인공 계수정의 거침없는 활약은 시청자들에게 짜릿한 대리만족을 선사했다. <낭만닥터 김사부3> 이후 약 3년 만에 의학드라마를 편성한 SBS의 선택은 현재로선 대성공이다.

의학드라마 기본 공식 비틀기
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

<닥터X>는 첫 회부터 기존 의학 드라마의 익숙한 공식을 쉼없이 비틀었다. 용역 의사 계수정은 출근 첫날부터 대학병원장의 무리한 고령 환자 수술 강행에 제동을 건다. 병원장의 눈치만 보는 동료 의사들에게는 거침없이 독설을 날리고, 오후 6시가 되자 망설임 없이 퇴근한다.

환자를 향한 사명감과 희생을 강조하는 기존 의학 드라마 속 주인공들과 달리, 계수정은 병원 내 위계질서와 권위에 좀처럼 타협하지 않는다. 실력만큼은 누구에게도 뒤지지 않으면서도 조직의 관행에는 얽매이지 않는 인물이다. 이러한 독특한 캐릭터 설정이 첫 회부터 신선한 재미를 만들어냈다.

이러한 설정이 빛난 대목은 1회 후반부였다. 수술 도중 환자에 이어 병원장까지 위기에 빠지고, 의사들마저 환자를 내버려 둔 채 자리를 뜨는 황당한 상황이 벌어진다. 그러나 계수정은 이 모든 사태를 예견이라도 한 듯 혼란에 빠진 수술실을 순식간에 장악한다. 민첩한 판단과 압도적인 수술 실력은 '수술방의 미친 계'라는 별명이 결코 과장이 아님을 보여준다.

김지원의 열연... 메디컬 느와르로 차별화
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

총 7개 시즌과 극장판 영화까지 제작된 일본 원작이 과장된 화법과 코믹한 상황을 통해 주인공의 독보적인 실력을 부각했다면, 한국판 <닥터X>는 의료 권력의 민낯을 파고드는 메디컬 느와르와 스릴러의 색채를 강화했다. 원작의 기본 설정을 가져오면서도 한국 사회의 의료 권력 문제를 차별화를 도모한 선택이다.

계수정은 의문의 과거와 상처를 안고 스스로를 유배보낸 '배트맨' 같은 다크 히어로 같은 성격으로 그려진다. 주연을 맡은 김지원은 "나는 실패하지 않습니다", "한 달 후에 죽을래? 백 년 후에 죽을래?" 같은 대사를 또렷한 발음과 정확한 발성으로 쉼 없이 쏟아낸다. 흔들림 없는 눈빛과 상대를 압도하는 태도는 계수정의 파격적인 행동 하나하나에 설득력을 더한다.

<눈물의 여왕>, <쌈, 마이웨이> 등 로맨스 드라마에서 쌓아온 이미지와 정반대 지점에서, 김지원은 냉철하고 거침없는 용역 의사를 시청자에게 선명하게 각인시켰다.

이정은+손현주의 묵직한 존재감 vs 아쉬운 내레이션 활용
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

동료 배우들의 인상적인 연기력 또한 눈여겨볼 대목이다. 원작 드라마와 달리 여성 인물로 바뀐 의사 용역소장 장희숙 역을 맡은 이정은은 계수정과 환상적인 호흡을 맞추며 든든한 버팀목이 되어준다. 겉으로는 두 배의 수고비를 챙기기 바쁜 속물처럼 보이지만, 장희숙은 계수정의 보호자이자 비극적 과거를 공유한 동지다. 두 사람의 깊은 유대는 극의 무게중심을 단단히 잡아주는 도구로 활용된다.

향후 계수정과 갈등의 축을 담당하게 될 부승권 역의 손현주 역시 인상적인 열연을 펼친다. 전임 원장의 사고를 기회 삼아 병원 수장 자리에 올라선 그는 차분한 어조와 눈빛만으로 냉철한 야망을 지닌 인물을 훌륭하게 소화해낸다. 이와 함께 어리숙하지만 계수정의 든든한 지지자가 된 인턴 박태경 역의 김우석 등 주요 배우들의 안정적인 연기가 극에 풍성함을 더한다.

물론 모든 요소가 매끄럽게 맞물려 움직이는 것은 아니다. 극 초반과 후반부에 등장하는 내레이션(이정은 담당)은 일본판과 마찬가지로 주인공의 놀라운 능력과 카리스마를 소개하는 목적으로 활용되지만 손발 오그라드는 과장된 화법으로 인해 몰입을 방해하는 요소로 작용하기도 한다.

그럼에도 2회 만에 보여준 강한 흡인력과 출연진의 호연은 <닥터X>의 초반 질주를 든든히 떠받친다. 장르 비틀기를 통해 방향을 바꾼 한국판의 승부수는 일단 숫자로 성과를 증명했다.

이제 2회 말미에는 계수정의 과거가 수면 위로 떠올랐고, '닥터X'로 불리던 의사가 연루된 환자 사망 기사까지 등장하며 궁금증은 최고조에 달했다. 계수정이 감춘 진짜 비밀은 무엇인지, 부승권으로 대표되는 의료 권력 카르텔에 어떤 심판을 내릴지 관심이 쏠린다. 원작의 이름은 빌렸지만, 한국판 <닥터X>는 이미 자기만의 수술대를 차리는데 성공했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
닥터X

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