박신자컵 '준우승'우리은행 전주원호, 새 시즌 기대되는 이유

연합뉴스

2026 KB 국민은행 박신자컵 준우승을 차지한 우리은행이 11일 청주체육관에서 후지쓰와의 결승전을 치른 뒤 기념사진을 찍고 있다. 2026.10.11지난 2023년 대회 결승에서 일본의 도요타 안텔롭스에 패했던 우리은행은 이번에도 다시 한번 아쉬운 준우승에 그쳤다. 하지만 내용 면에서는 기대 이상으로 선전했다. 우리은행은 최대 15점 차까지 밀리던 경기에서 끈질긴 추격전을 펼치며 카타야마 나나의 3점슛으로 한때 67-66 역전을 이루는 등 막판까지 후지쯔를 괴롭혔다. 이명관이 양팀 최다인 20점을 올렸고, 김단비가 12점 12리바운드 8어시스트로 트리플더블에 가까운 활약을 펼치며 분전했다.우리은행은 이번 시즌을 앞두고 새로운 시대를 맞이했다. 구단의 전성기를 이끈 위성우 전 감독이 14년 만에 물러나고 전주원 감독이 지휘봉을 잡았다.지난 시즌 4위에 그쳤던 우리은행은 전주원 신임 감독 체제에서 대대적인 전력 보강에도 성공했다. FA 시장에서 '2026 나고야 아이치 아시안게임' 금메달 주역이자 국가대표 에이스 슈터인 강이슬을 전격 영입하는 데 성공했다. 여기에 아시아쿼터로 후지모토 마코와 카타야마 나나까지 영입했다. 기존의 주장 김단비와 이명관까지 건재하며 리그 최고의 포워드진을 구축했다.다만 강이슬은 이적 이후 국제농구연맹(FIBA) 월드컵부터 아시안게임까지 장기간 국가대표팀 차출로 아직 팀 동료들과 손발을 맞출 시간이 짧았다. 팀 복귀 이후에도 잔부상 회복과 여러 방송 미디어에서 출연 요청이 쇄도하며 쉴 틈이 없었다.이를 고려하여 전주원 감독도 박신자컵에서 강이슬의 출전 시간을 어느 정도 조절했다.그럼에도 강이슬은 조별리그 울란바토르전에서 3점슛 7개 포함 23점, 준결승 KB전에서 18점 8리바운드, 결승 후지쯔전 3점슛 3개 포함 11득점 등 코트에 나설 때마다 제 몫을 다했다.단 3경기만 나섰는데도 평균 득점이 17.3점에 이르렀다.기존 에이스인 김단비와의 공존 가능성도 확인했다. 김단비는 36세의 베테랑이 되었음에도 이번 박신자컵에서 6경기에 모두 출전하여 평균 13.2점 9.2리바운드 5.3어시스트를 올리며 맹활약했다.김단비와 강이슬이 박신자컵에서 호흡을 맞춘 것은 3경기뿐이었다. 하지만 내외곽 득점이 모두 가능하고 활동 반경이 넓은 김단비-강이슬이 함께 코트에 나섰을 때 짧은 시간에도 우리은행의 공격 루트가 더욱 다양해지는 모습을 보였다. 물론 호흡이 아직 잘 맞지 않는 모습도 종종 있었지만, 둘 다 노련함으로 만회하며 이명관과 카타야마 등 다른 동료들에게 더 많은 찬스를 열어주는 효과가 나왔다.또한 우리은행은 아시아쿼터 2인 역시 잘 뽑았다는 평가를 받는다. 장신슈터 후지모토 마코는 일본 여자프로농구 W리그 최고 명문 에네오스에서 식스맨급 선수로 활약했고, 일본 국가대표팀 경력도 있어서 이미 이름이 어느 정도 알려진 검증된 선수였다. 그런데 이번 박신자컵을 통하여 '2옵션 아시아쿼터'였던 가드 카타야마 나나가 기대보다 뛰어난 기량을 선보이며 더 주목받았다.카타야마는 후지쯔와의 결승전에서 3점슛 4개 포함 14점 3리바운드 3어시스트로 활약했다. 득점보다 풀타임에 가까운 36분을 출전했음에도 턴오버는 1개뿐이었다는 게 더 돋보인다. 이번 대회 전 경기에 출장한 카타야마의 턴오버는 단 2개에 불과했다. 볼 소유 시간이 긴 가드임에도 실수가 적고, 화려하지는 않지만 2대2 게임에서 안정감이 뛰어나다는 평가다.이번 시즌부터 2, 3쿼터에 아시아쿼터 선수 동시 기용이 가능해지기에 후지모토와 카타야마가 동시에 뛰게 된다면 공격의 핵심인 김단비-강이슬 듀오 뒷받침하며 팀 전력을 한층 극대화 시켜줄 수 있을 전망이다.사령탑인 전주원 감독의 안정된 경기 운영도 호평받고 있다. 전주원 감독의 프로 정식 사령탑 경험은 올해가 처음이지만, 이미 위성우 감독과 우리은행에서 감독-코치로서 14년을 동고동락하며 왕조 건설을 함께 이끌었고, 도쿄올림픽 여자농구 국가대표팀 감독까지 역임했기에 '사실상 무늬만 초보의 탈을 쓴 베테랑 지도자'에 더 가깝다.전 감독은 4일간 4경기를 치러야 했던 박신자컵의 빡빡한 일정 속에서도 여러 선수를 고르게 활용하며 체력을 안배하고 가용 자원의 폭을 넓혔다. 탄탄한 선수층을 보유한 일본 강팀을 상대로도 마지막까지 대등한 승부를 이끌어 내며 용병술로 준비된 감독다운 면모를 보였다.다가오는 2026-27시즌 명가 재건을 노리는 우리은행은 전주원 신임 감독 체제에서 우승 후보로 기대할 만한 잠재력을 증명했다. 박신자컵을 성공적으로 마친 우리은행은, 오는 17일부터 일본 나고야에서 전지훈련을 진행하며 정규 시즌 개막을 준비할 예정이다.