방망이 내던지고 장갑 팽개쳐... 최원준, 역대급 시즌에 흠집

프로야구 홈런왕-최다안타왕 경쟁에 도전하는 KT 위즈 두 타자의 희비가 엇갈렸다. 홈런왕을 노리는 외국인 타자 샘 힐리어드는 연타석 홈런을 터뜨리며 공동 1위에 등극했다. 반면 최다안타왕에 도전하던 최원준은 경쟁자 레이예스(롯데)와의 격차가 벌어진데다 지나친 타이틀 욕심에 불미스러운 행동으로 구설수까지 오르며 희비가 엇갈렸다.KT는 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' 삼성 라이온즈와 원정경경기에서 12-3으로 승리했다. 이미 정규리그 1위로 한국시리즈 직행을 확정한 KT는 9연승을 질주하며 89승 49패 5무(승률 .645)로 구단 역대 시즌 최다승-승률 기록을 또다시 경신했다.힐리어드는 이날 연타석 홈런을 비롯하여 3안타 5타점 2득점으로 맹활약했다. 2회초 선두 타자로 나선 힐리어드는 삼성 선발 아리엘 후라도의 2구째 시속 145km 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 시즌 43호 솔로 홈런을 터뜨렸다.2-1로 앞선 3회초 1사 1, 2루에서는 다시 후라도를 상대로 좌측 담장을 넘기는 시즌 44호 3점 홈런을 쏘아올렸다. 4일 전이기는 하지만 직전 경기였던 힐리어드는 7일 수원 삼성 전 마지막 타석에서 8회말 만루홈런까지 포함하면 3연타석 홈런이었다.힐리어드의 활약은 여기서 끝나지 않았다. 5회초 2사 1, 3루에서는 우중간 2루타를 날려 3루 주자 장준원을 홈으로 불러들이며 5타점째를 올렸다. 이로써 힐리어드는 시즌 타점 139개로 2위 디아즈(삼성. 129개)와의 격차를 10개로 벌리며 타점왕 타이틀을 예약했다.이제 관심을 모으는 것은 김도영(KIA)과의 홈런왕 경쟁이다. 현재 힐리어드는 시즌 44개로 김도영(KIA)과 함께 홈런 부문 공동 선두에 이름을 올렸다. 이날 경기가 없었던 3위 오스틴(LG. 41개)과는 3개 차이다. 김도영은 같은 날 광주 롯데전에서 4타수 무안타에 그치며 힐리어드에게 추격을 허용했다.힐리어드는 12일 삼성전, 김도영은 같은 날 홈인 광주에서 열리는 LG전에서 각각 시즌 최종전을 치르며 홈런왕을 결정하게 됐다. 또한 힐리어드와 김도영은 올시즌 유력한 정규리그 MVP 후보로도 나란히 거론되고 있다. 이미 소속팀의 정규리그 1위 확정과 타점왕을 예약한 힐리어드가 홈런왕까지 2관왕을 달성하게 된다면 MVP 경쟁에서도 우세한 고지를 선점할 전망이다.또한 KT 선발 고영표도 이날 5이닝 4피안타 1실점(무자책)의 호투로 승리투수가 되며 시즌 15승을 달성하고 임찬규(LG)와 공동 다승왕을 예약했다. 15승은 2022시즌 13승을 뛰어넘어 고영표의 단일시즌 개인 최다승 기록이다.최다안타왕에 도전하던 최원준은 이날 삼성전(6타석 4타수 1안타 2볼넷 1도루)에서 안타 1개를 추가하며 자신이 올시즌 달성한 '국내 타자 단일시즌 최다안타 기록'을 205개로 늘렸다. 하지만 경쟁자 레이예스가 이날 KIA전에서 2안타를 추가하며 시즌 207개로 최원준과의 격차를 2개로 벌렸다. 두 선수 모두 마지막 경기만을 남겨 놓은 가운데, 최원준은 레이예스보다 최소 3안타 이상을 때려내야 극적인 뒤집기가 가능하다.한편 최원준은 이날 3출루의 맹활약에도 불구하고 경기 도중 불미스러운 행동으로 구설수에 올랐다. 첫 타석에서 범타로 물러난 후 3회초 선두 타자로 두 번째 타석에 선 최원준은 후라도를 상대로 6구 승부 끝에 볼넷을 얻어냈다.그런데 최원준은 출루에도 불구하고 뭔가 불만스러운 듯 방망이를 신경질적으로 그라운드에 내던지는 돌발행동을 저질렀다. 이어 장비를 회수하러 나오는 볼보이의 앞에 장갑을 벗어 내팽개치기도 했다.이를 본 삼성 베테랑 포수 강민호가 최원준을 몇 차례나 큰 소리로 불렀지만, 최원준은 아무런 반응 없이 1루로 걸어 나갔다. 또한 누상에서도 최원준은 삼성 1루수 류지혁에게 무언가 계속해서 불만을 이야기하는 장면이 포착되기도 했다. 이를 지켜보던 삼성 선수들의 표정도 굳었다.소속팀 KT 벤치에서도 이러한 최원준의 선 넘는 행동을 묵과하지 않았다. 이닝교대 이후 이날 라인업에서 제외돼 경기를 지켜보던 주장 장성우가 갑자기 선수단을 불러 모았다. 장성우가 "자기 기록 세우려고 나와있나. 똑바로 하라"고 불호령을 내리는 목소리가 방송 중계 카메라에까지 잡혔다.최원준은 이후 벤치에서 눈물을 짓는 모습을 보였다. 야단을 쳤던 장성우가 다가가 최원준과 이야기를 나누며 달래 주기도 했다. 경기 후 팬들의 질타가 쏟아지자 최원준은 결국 12일 밤 가족의 SNS 계정을 통해 "저의 잘못된 행동으로 불쾌감과 실망을 느끼셨을 야구팬 분들께 진심으로 사과드린다"라고 전했다.최원준은 "어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 행동이었으며, 감정을 조절하지 못한 제 명백한 잘못이다. 불편함을 겪으신 당사자 분들께는 직접 찾아뵙고 사과의 말씀을 전했다"라고 밝혔다.올 시즌 KT와 4년 총액 48억 원에 FA 계약을 맺은 최원준은 '오버페이'라는 우려를 불식시키고 역대급 시즌을 보내고 있다. 현재까지 139경기에 출전해 타율 0.354 9홈런 73타점 28도루 OPS .917을 기록, 타율 3위, OPS 7위 등을 기록하는 최고의 활약으로 많은 박수를 받고 있었다.하지만 한 번의 경솔한 행동으로 인하여 최원준은 한 시즌간 공들여 쌓아온 탑에 큰 흠집을 남기고 말았다. KT는 12일 최종전에서 다시 삼성을 만나는데, 바로 전날 최원준의 선 넘는 행동을 지켜본 삼성 투수들이 과연 최원준과의 승부에 어떤 반응을 보일지 미지수다. 설사 마지막 경기에서 최원준이 맹타를 터뜨려 극적으로 레이예스를 역전하고 타이틀을 차지한다고 해도, 이제 마냥 박수받기 힘든 분위기가 되어버렸다.타이틀을 위한 선의의 경쟁은 필요하지만, 야구는 어디까지 팀 스포츠이다. 특히 프로선수에게 '기분이 태도가 되어서는' 곤란하다. 역시 홈런왕 경쟁을 펼치고 있는 KT 팀동료 힐리어드가 이날 연타석 홈런을 치고도 경기 후 인터뷰에서 보여준 품격은, 프로 선수에게 '경쟁을 대하는 올바른 자세'에 있어서 가장 정석적인 모범답안이었다."내일 마지막 경기에서도 홈런왕을 의식하지 않고, 늘 하던 대로 팀이 이기기 위한 야구에 집중할 것이다. 설사 내가 아닌 다른 선수가 홈런왕을 차지하더라도 진심으로 축하해줄 생각이다"