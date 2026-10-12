상처 입은 소녀는 끝내 순수한 피해자로 남지 않았다

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제31회 부산국제영화제 상영작 <도라> 스틸컷부산국제영화제
상처 입은 사람이 모두 순수한 것은 아니다
도라와 나미가 가까워지는 데에는 두 사람의 신체 모두에 어떤 흔적이 남아 있다는 점이 유효하다. 도라의 피부에는 병의 흔적이 남아 있고, 유방암을 경험한 나미의 몸에는 수술 자국이 있다. 두 사람 모두 오랫동안 자신의 몸에 생긴 문제와 함께 살아왔다.
영화가 이 지점을 단순히 서로를 이해하게 만드는 일차원적 매개로 사용하고 있지는 않다. 도라가 나미에게서 발견하는 것은 아픈 사람으로서의 동질감이 아닌, 흉터가 남은 신체로도 계속 살아가는 한 사람의 태도에 가깝다.
나미는 스스럼없이 바다의 물결을 느끼고, 텃밭의 흙을 만진다. 그런 방식으로 몸의 흔적을 애써 숨기려고 하지 않는다. 집 안에 숨어만 있던 도라에게 그 모습은 낯설면서도 매혹적으로 다가온다.
자신의 몸을 부끄러워하고 사람들의 시선을 피하고자 했던 도라는 나미를 통해 반드시 숨겨야 할 대상이 아니라는 것을 조금씩 배워간다. 그러므로 도라가 나미에게 느끼는 감정에는 존경과 동경, 호기심과 성적 욕망이 한꺼번에 뒤섞여 있다. 감정을 어느 하나로 깔끔하게 분리하기 어렵다는 점 역시 이 관계를 흥미롭게 만든다.
하지만 욕망은 사람을 좋은 방향으로만 움직이지 않는다. 도라에게 나미는 자신을 다시 살아 움직이게 만든 사람이지만 동시에 아버지 상훈(최원영 분)과 성적 관계를 맺고 있는 사람이기도 하다. 나미 역시 도라의 마음을 받아들이는 듯하다가 다시 밀어내고, 가족과 자신의 욕망 사이에서 모순된 행동을 반복한다.
도라에게 나미는 자유로운 어른처럼 보이지만, 실제로는 나미 역시 자신의 삶을 명확하게 결정하지 못한다. 누군가에게 끌리고, 그 감정을 부정하고, 다시 가족이라는 익숙한 질서 안으로 숨어든다.
그렇기에 두 인물의 관계를 '치유'나 '해방'과 같은 단어로 쉽게 정리할 수는 없을 것 같다. 두 사람이 서로에게 다가가는 순간에는 분명 이전과 다른 생명력이 있다. 도라의 손이 나미의 수술 흔적에 닿는 순간, 병 때문에 타인의 시선 아래 놓였던 두 신체는 처음으로 서로를 바라보고 받아들일 수 있게 된다. 설령 한 순간의 치기였다 할지라도 해당 장면은 그래서 더 아름답고 애틋할 수 있다.
하지만 그 친밀함이 모든 문제를 해결하지는 못한다. 오히려 서로에게 끌린 이후 이전보다 더 복잡한 상처들이 생긴다. 사랑이 한 사람을 살릴 수도 있지만 동시에 관계를 망가뜨릴 수도 있다는 것을 영화는 피하고자 하지 않는다.
이 때문에 <도라>의 후반부는 상당히 거칠게 다가온다. 인물들은 쉽게 이해하기 어려운 선택을 하고, 평온하게 보였던 관계들은 빠른 속도로 무너진다. 정주리 감독의 전작과 비교하면 사건과 감정의 움직임이 훨씬 크게 느껴진다.
그러나 바로 그 혼란이 이번 영화가 이전 작품들과 달라지는 지점이기도 하다. 감독은 도라를 끝까지 선량한 피해자로 남겨두지 않는다. 자신의 욕망을 가지게 되는 순간 인간은 타인을 상처 입힐 수 있고, 충동적으로 행동할 수 있으며, 다른 사람들이 이해하지 못하는 선택을 할 수도 있는 존재가 된다.
피해자에게 주체성을 돌려준다는 것은 그를 언제까지나 순수한 존재로 보호하지 않는 일이기도 하다. 이 영화가 때로 난폭하게 느껴진다면 그 이유가 여기에 있다.