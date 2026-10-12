상처 입은 소녀는 끝내 순수한 피해자로 남지 않았다

부산국제영화제

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 상영작 <도라> 스틸컷 부산국제영화제

회복한다는 일의 의미



영화에는 나미가 가꾸는 작은 텃밭이 반복해서 등장한다. 자연처럼 보이지만 자세히 보면 그곳에는 울타리가 있고, 작물이 잘 자랄 수 있도록 끊임없이 관리된다. 엄밀한 의미의 자연은 아니다. 나미가 자신의 방식대로 질서를 만들고 유지하는 공간이다.



그러다 후반부 폭우가 몰아치면서 그 텃밭은 엉망이 된다. 식물들은 쓰러지고, 그가 공들여 만들어놓은 형태도 무너진다. 동시에 두 가족 사이에서 가까스로 유지되던 관계 역시 더 이상 예전의 모습으로 돌아가기 어려워진다.



도라도 마찬가지다. 처음 주변 사람들에게 그는 보호하고 치료해야 하는 존재였다. 아픈 도라는 이해하기도 어렵지 않았다. 약을 먹이고, 쉬게 하고, 상태가 좋아지기만을 기다리면 됐다. 그가 원하는 것보다는 다시 정상적인 생활로 돌아갈 방법이 중요했다.



하지만 도라가 자신의 욕망을 갖고 행동하기 시작하자 상황은 달라진다. 누구를 사랑할지, 누구 곁에 있고 싶은지, 어디로 갈지를 스스로 결정하기 시작한 도라는 이전보다 훨씬 다루기 어려운 사람이 된다. 아이러니하게도 주변 사람들이 바라던 '회복'이 시작된 순간부터 도라는 그들의 통제를 벗어난다.



이 지점에서 영화는 회복한다는 일의 의미까지 다시 생각하게 한다. 병이 사라지고 학교로 돌아가고 부모의 보호 속으로 복귀하는 것이 과연 도라에게 가장 좋은 결말일까. <도라>는 그런 익숙한 서사를 거부한다. 대신 도라가 이전과 다른 사람이 되어가는 과정을 따라간다. 그리고 마침내 다른 사람이 만들어놓은 관계와 질서 안에 머무르는 대신 자신의 움직임을 선택한다.



물론 그 선택이 언제나 옳거나 아름답다고 결말을 완성하는 것은 아니다. 도라 스스로가 상처 입기도 하고, 다른 사람에게 상처를 주기도 한다. 관계는 어긋나고, 처음 기대했던 방식의 행복은 좀처럼 찾아오지 않는다. 하지만 그 과정에서 한 가지만큼은 분명히 달라진다. 자신의 신체와 욕망을 다른 사람이 잘못된 방식으로 설명하고 해석하도록 두지 않는 것이다.



이 영화에 완전히 치유는 존재하지 않는다. 상처도 관계의 어려움도 여전히 남아 있고, 도라가 앞으로 어떤 삶을 살아갈지도 알 수 없다. 대신 영화는 조금 다른 회복을 보여준다. 자신의 몸조차 감당하지 못했던 소녀가 마침내 욕망하고, 선택하고, 스스로 움직이기 시작하는 것이다.



누군가에게 보호받는 대신 자신이 원하는 방향으로 걸어가는 것, 설령 그 선택이 불완전하고 위험하더라도 그것을 자신의 것으로 감당하는 것. 영화 <도라>가 바라보고자 하는 것은 자신의 욕망대로 움직이기 시작한 한 사람이다. 부산국제영화제 도라 영화 정주리 김도연 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 다시 한번 당황하게 만든 그 기이한 소망

제31회 부산국제영화제 상영작 <도라> 스틸컷도라와 나미가 가까워지는 데에는 두 사람의 신체 모두에 어떤 흔적이 남아 있다는 점이 유효하다. 도라의 피부에는 병의 흔적이 남아 있고, 유방암을 경험한 나미의 몸에는 수술 자국이 있다. 두 사람 모두 오랫동안 자신의 몸에 생긴 문제와 함께 살아왔다.영화가 이 지점을 단순히 서로를 이해하게 만드는 일차원적 매개로 사용하고 있지는 않다. 도라가 나미에게서 발견하는 것은 아픈 사람으로서의 동질감이 아닌, 흉터가 남은 신체로도 계속 살아가는 한 사람의 태도에 가깝다.나미는 스스럼없이 바다의 물결을 느끼고, 텃밭의 흙을 만진다. 그런 방식으로 몸의 흔적을 애써 숨기려고 하지 않는다. 집 안에 숨어만 있던 도라에게 그 모습은 낯설면서도 매혹적으로 다가온다.자신의 몸을 부끄러워하고 사람들의 시선을 피하고자 했던 도라는 나미를 통해 반드시 숨겨야 할 대상이 아니라는 것을 조금씩 배워간다. 그러므로 도라가 나미에게 느끼는 감정에는 존경과 동경, 호기심과 성적 욕망이 한꺼번에 뒤섞여 있다. 감정을 어느 하나로 깔끔하게 분리하기 어렵다는 점 역시 이 관계를 흥미롭게 만든다.하지만 욕망은 사람을 좋은 방향으로만 움직이지 않는다. 도라에게 나미는 자신을 다시 살아 움직이게 만든 사람이지만 동시에 아버지 상훈(최원영 분)과 성적 관계를 맺고 있는 사람이기도 하다. 나미 역시 도라의 마음을 받아들이는 듯하다가 다시 밀어내고, 가족과 자신의 욕망 사이에서 모순된 행동을 반복한다.도라에게 나미는 자유로운 어른처럼 보이지만, 실제로는 나미 역시 자신의 삶을 명확하게 결정하지 못한다. 누군가에게 끌리고, 그 감정을 부정하고, 다시 가족이라는 익숙한 질서 안으로 숨어든다.그렇기에 두 인물의 관계를 '치유'나 '해방'과 같은 단어로 쉽게 정리할 수는 없을 것 같다. 두 사람이 서로에게 다가가는 순간에는 분명 이전과 다른 생명력이 있다. 도라의 손이 나미의 수술 흔적에 닿는 순간, 병 때문에 타인의 시선 아래 놓였던 두 신체는 처음으로 서로를 바라보고 받아들일 수 있게 된다. 설령 한 순간의 치기였다 할지라도 해당 장면은 그래서 더 아름답고 애틋할 수 있다.하지만 그 친밀함이 모든 문제를 해결하지는 못한다. 오히려 서로에게 끌린 이후 이전보다 더 복잡한 상처들이 생긴다. 사랑이 한 사람을 살릴 수도 있지만 동시에 관계를 망가뜨릴 수도 있다는 것을 영화는 피하고자 하지 않는다.이 때문에 <도라>의 후반부는 상당히 거칠게 다가온다. 인물들은 쉽게 이해하기 어려운 선택을 하고, 평온하게 보였던 관계들은 빠른 속도로 무너진다. 정주리 감독의 전작과 비교하면 사건과 감정의 움직임이 훨씬 크게 느껴진다.그러나 바로 그 혼란이 이번 영화가 이전 작품들과 달라지는 지점이기도 하다. 감독은 도라를 끝까지 선량한 피해자로 남겨두지 않는다. 자신의 욕망을 가지게 되는 순간 인간은 타인을 상처 입힐 수 있고, 충동적으로 행동할 수 있으며, 다른 사람들이 이해하지 못하는 선택을 할 수도 있는 존재가 된다.피해자에게 주체성을 돌려준다는 것은 그를 언제까지나 순수한 존재로 보호하지 않는 일이기도 하다. 이 영화가 때로 난폭하게 느껴진다면 그 이유가 여기에 있다.