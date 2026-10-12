KT 3연승 이끈 옥존에 문경은 감독 함박웃음

미구엘 옥존이 19점과 승부처 3점포를 앞세워 수원 KT의 3연승을 이끌며 문경은 감독의 기대에 응답했다.문경은 감독이 이끄는 수원 KT는 11일 오후 4시 30분 부산사직체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 이상민 감독의 부산 KCC에 87-81로 승리했다.지난 시즌 7위에 머무르며 아쉽게 시즌을 마감했던 KT였지만, 올해 분위기는 다소 다르다. 개막전 서울 삼성에 81-76으로 패배했으나 이후 LG·소노를 연이어 잡아내며 연승 분위기를 만드는 데 성공했다.2연승 후 만난 상대는 지난 시즌 디펜딩 챔피언 부산 KCC. 1쿼터에서는 완벽하게 흐름을 내줬다. 장재석·허훈의 연속된 공격을 막아내지 못했고, 배스 역시 묶이며 27-19로 끝났다. 하지만, 2쿼터 분위기는 다소 다르게 흘러갔다.강성욱·옥존의 3점 포를 시작으로 배스의 덩크까지 나오면서 41-42로 추격했다. 3쿼터 역시 팽팽한 흐름이 이어졌고 60-62. 2점 차를 유지했다. 서서히 따라온 KT는 4쿼터에 간격을 확실하게 벌렸다. 서민수가 3점을 기록한 것을 더해 문정현·하윤기가 힘을 더했다.이어 KCC는 루이스 킹이 U 파울을 범하며 순식간에 흔들렸고, KT는 이 지점을 이용해 간격을 벌렸다. 하윤기의 앤드 원을 비롯해 배스·옥존이 연이어 득점을 기록하며 87-81로 승리했다.KCC를 제압하며 3연승을 질주한 KT. 이날 경기서도 '핵심' 패리스 배스(26점 8리바운드 3어시스트)가 중심을 잡은 가운데 오펜스 리바운드와 3점 포를 연이어 터뜨린 문정현(13점 7리바운드 4어시스트)의 활약도 눈부셨다. 하지만, 이 선수의 존재감도 상당했다.바로 미구엘 옥존이다. 필리핀 출신으로 2023~2024시즌 아시아 쿼터 자유계약을 통해 울산 현대모비스 유니폼을 입은 옥존은 이번 시즌을 앞두고 KT로 둥지를 옮겼다. 구단은 기존 아시아 쿼터 자원인 카굴랑안의 장기 부상으로 가드진 보강이 필요했다.이런 상황 속 외곽슛과 돌파 능력을 갖춘 옥존을 KT가 택했다. 새로운 유니폼을 입은 가운데 개막전부터 펄펄 날았다. 삼성전에서 11점을 올린 것을 시작으로 LG전 15점, 소노전 21점으로 경기마다 득점력을 끌어올렸다.특히 소노전에서는 5개의 어시스트까지 기록하며 단순한 외곽 슈터 이상의 역할을 보여주면서 팀 연승을 도왔다. 기세를 이어 KCC전에서도 베스트 5로 나선 옥존은 경기에서 결정적인 순간마다 득점을 기록하는 모습이었다.1쿼터에서는 수비 리바운드를 시작으로 3점을 기록했다. 다소 아쉬운 출발이었으나 점차 영향력이 커지기 시작했다. 2쿼터 중반, 40-32로 뒤지고 있는 상황 속 첫 3점 포를 터뜨린 데 이어 2점을 추가했다.그리고 운명의 3쿼터. 옥존은 3쿼터 5분 44초에 3점 포로 팀의 점수 차를 50-49로 만들었다. 이에 그치지 않고, 3분 43초에는 센스 있는 패스를 통해 배스의 덩크까지 도우며 KT가 기세를 타는 데 주요한 역할을 해냈다.4쿼터 시작과 함께 턴오버를 범하며 기세가 주춤했지만, 연속 자유투 성공(2점)과 종료 직전 KCC가 82-81로 바짝 추격한 상황 속 3점 슛을 깔끔하게 성공시키며 승부의 쐐기를 박았다.옥존은 KCC전에서 26분 10초 동안 코트를 누비며 19점 5리바운드 1어시스트 1스틸, 3점 슛 5개 중 3개를 적중시키면서 펄펄 날았다.이런 활약상에 문경은 감독도 "솔직히 기대 이상이다. 김선형이 부상으로 빠지면서 강성욱과 출전 시간을 양분하려 했다"라며 "기대 이상의 득점력과 슈팅 감각을 보여줘 비중을 늘리고 있다. 배스에게 집중되던 수비를 분산시킬 확실한 원투펀치 무기가 생겼다"라고 활짝 웃었다.한편, KT는 오는 14일 대구 한국가스공사를 상대로 4연승에 도전한다.