2년 만에 KT 구단 승률왕... 소형준 이뤄낼까

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12일 삼성전 선발로 나서는 KT 소형준2026 신한 SOL KBO리그도 이제 마지막을 향해 간다. 정규리그 우승팀인 KT도 대구에서 삼성과의 경기를 끝으로 정규리그를 마친다.정규리그 우승이 확정되었음에도 KT는 거의 주전으로 라인업을 꾸린다. 개인 타이틀 때문이다. 타선에서는 최다 안타 타이틀을 노리는 리드오프 최원준, 홈런왕을 노리는 4번 타자 힐리어드가 있다.마운드에는 이 선수가 있다. 이 선수는 데뷔 시즌 신인왕을 제외하면, 1군 무대 7시즌 동안 개인 타이틀이 아직 없다. 우완 영건 소형준이 그 주인공이다.소형준은 이번 시즌 22경기 나와 9승 3패 평균자책점 3.23을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 7일 삼성전에서 5이닝 무실점으로 호투하며 시즌 9승을 따냈다. 개인 3연승 중이다.소형준에게 이번 등판이 중요한 이유가 있다. 이번 등판에서 승리투수가 되면, 2년 연속 10승에 성공하게 된다. 게다가 생애 처음으로 '승률왕' 타이틀을 거머쥘 수 있다. 현재 승률 1위는 최민석(두산, 0.737)이다. 소형준이 승리투수가 되면, 승률이 0.769로 역전이 된다.KT 구단에서 승률왕을 차지한 경우는 총 3차례나 된다. 2022년 엄상백(현 한화)을 시작으로 2023년 윌리엄 쿠에바스, 2024년 박영현까지 3년 연속으로 승률왕은 KT의 몫이었다. 2년 만에 KT 구단에서 승률왕이 나올 수도 있다.이번 시즌 삼성 상대로는 2경기 나와 1승 무패지만, 평균자책점이 4.91로 다소 높았다. 다만, 2경기 모두 수원에서 등판했다. 대구에서는 올해 첫 등판이다. 통산 대구 삼성라이온즈파크에서의 성적은 5경기 2승 1패 평균자책점 5.65의 성적을 거뒀다.올해 소형준 상대로 삼성 타자들이 비교적 선전을 했다. 디아즈(4타수 2안타 1홈런 3타점 3득점), 강민호(3타수 2안타 2타점 2득점), 최형우(5타수 2안타 1홈런 1타점 1득점) 등 성적이 이를 증명한다. 소형준의 활약이 관건이다.