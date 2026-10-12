'복덩이' 루이스 해트트릭 수원 삼성 블루윙즈, 5연승

심재철

2026 K리그2 결과 (10월 11일 일요일 오후 2시, 수원 빅 버드)

★ 수원 삼성 블루윙즈 4-1 안산 그리너스 [골, 도움 기록 : 루이스(1분 40초,도움-김민우), 루이스(26분 51초), 루이스(56분 20초,도움-정호연), 조지훈(61분 4초,자책골) / 류승완(67분 58초,도움-강동현)]

- 공식 관중 : 16,924명

- 주심 : 고민국

◇ 수원 삼성 블루윙즈 (4-4-2 감독 : 이정효)

FW : 루이스(66분↔강현묵), 페신

MF : 르본(66분↔김주찬), 정호연, 김민우(80분↔두비츠카스), 강성진(77분↔박현빈)

DF : 이상민(66분↔이준재), 한현서, 고종현, 이건희

GK : 김준홍

◇ 안산 그리너스 (3-4-3 감독 : 최문식)

FW : 리마, 마촙(77분↔김인성), 말론(66분↔류승완)

MF : 장현수, 김정현(77분↔정현우), 박규민, 임지민(66분↔강동현)

DF : 연응빈, 조지훈, 이효준(29분↔하츠젤)

GK : 이승빈

◇ 2026 K리그2 현재 순위표

1 수원 삼성 블루윙즈 26게임 56점 17승 5무 4패 43득점 21실점 +22

2 수원 FC 26게임 51점 14승 9무 3패 51득점 29실점 +22

3 서울 E랜드 FC 27게임 51점 15승 6무 6패 46득점 30실점 +16

4 대구 FC 26게임 46점 13승 7무 6패 48득점 35실점 +13

5 화성 FC 27게임 44점 12승 8무 7패 41득점 28실점 +13

6 부산 아이파크 27게임 42점 12승 6무 9패 42득점 35실점 +7

7 충남아산 FC 26게임 35점 9승 8무 9패 35득점 32실점 +3

8 김포 FC 26게임 35점 8승 11무 7패 31득점 31실점

9 경남 FC 26게임 34점 8승 10무 8패 31득점 31실점

10 충북청주 FC 27게임 32점 6승 14무 7패 34득점 42실점 -8

11 성남 FC 26게임 31점 7승 10무 9패 29득점 33실점 -4

12 파주 프런티어 FC 26게임 30점 8승 6무 12패 25득점 29실점 -4

13 용인 FC 26게임 27점 5승 12무 9패 32득점 37실점 -5

14 천안시티 FC 27게임 26점 5승 11무 11패 31득점 37실점 -6

15 전남 드래곤즈 26게임 24점 5승 9무 12패 30득점 44실점 -14

16 안산 그리너스 27게임 22점 6승 4무 17패 28득점 53실점 -25

17 김해 FC 26게임 14점 2승 8무 16패 20득점 50실점 -30

2026 K리그1 하위권과 K리그2 상위권 현재 순위와 승격-강등 규정 모음수원 삼성 블루윙즈가 K리그2 우승 가시권에 들어섰고, K리그1 최하위 광주 FC가 강팀 울산 HD를 잡고 29게임 만에 시즌 두 번째 승리의 감격을 누리면서 K리그1 승격과 K리그2 강등을 결정하게 될 시간이 점점 더 다가오고 있다. K리그 승강제가 시행된 이후 가장 많은 팀이 맞물려 있는 역대급 시즌이고 김천 상무가 2027 시즌에는 자동 강등되는 변수도 있기에, 관련 규정을 한꺼번에 들여다볼 필요가 있다. 이 시점에 수원 삼성 블루윙즈는 5연승 휘파람을 불며 K리그2 우승 및 K리그1 승격 목표까지 한 발짝 더 다가섰다.구단 곳간에 도둑쥐가 큰 구멍을 낸 김포 FC를 떠나 8월 수원 삼성 블루윙즈의 파랑색 유니폼으로 갈아입은 루이스(콜롬비아)가 단 네 게임 만에 최고의 골잡이라는 사실을 분명하게 입증하며 1만 6천여 수원 홈팬들 앞에서 우승 선봉장으로 인정받았다. 루이스는 56분 20초만에 놀라운 해트트릭을 완성하면서 단숨에 K리그2 득점 선두(15골)로 올라서기도 한 것이다.이정효 감독이 이끌고 있는 수원 삼성 블루윙즈가 10월 11일 오후 2시 수원 빅 버드(수원 월드컵경기장)에서 열린 2026 K리그2 안산 그리너스와의 홈 게임에서 새 골잡이 루이스의 해트트릭 활약에 힘입어 4-1로 완승을 거두고 최근 5게임 전승(12득점 2실점) 기세를 이어나갔다.지난 7월 11일 안산 와 스타디움에서 만나 1-2로 패하고 돌아온 수원 삼성 블루윙즈는 게임 초반부터 안산 그리너스 골문을 크게 흔들어댔다. 루이스가 시작 후 100초만에 멋진 첫 골을 터뜨린 것이다. 미드필더 김민우의 롱 패스를 받은 루이스가 기막힌 라인 브레이킹 실력을 뽐내며 가슴 트래핑 후 오른발 첫 골을 1분 40초에 뽑아냈다.이렇게 일찍 시작한 루이스의 해트트릭 쇼는 25분에 르본이 얻은 페널티킥 기회로 이어졌다. 안산 그리너스 골문을 향해 11미터 지점에 공을 내려놓은 루이스는 오른발 슛으로 두 번째 골을 노렸는데 안산 그리너스 이승빈 골키퍼가 킥 방향을 정확하게 읽고 자기 오른쪽으로 날아올라 막아냈다. 하지만 슈퍼 세이브 세컨드 볼이 루이스 앞으로 튀어와 왼발 발리골이 26분 51초에 들어간 것이다.운도 따라준 루이스는 56분 20초에 해트트릭 쇼를 끝냈다. 정호연이 올린 왼쪽 코너킥 세트피스 기회를 잡아 헤더슛을 정확하게 꽂아넣은 것이다. 루이스는 이 게임 3골로 가르시아(충북청주 FC, 14골)를 단숨에 따돌리고 K리그2 득점 선두 자리까지 올라섰다.루이스 덕분에 홈팬들 앞에서 5연승 조건을 완벽하게 갖춘 수원 삼성 블루윙즈는 61분 4초에 상대 수비수 조지훈의 자책골로 4-0까지 달아났다. 루이스보다 먼저 지난 6월 데려온 날개 공격수 르본이 전반 페널티킥을 얻어낸 것도 모자라 상대 자책골을 유도한 날카로운 얼리 크로스 실력을 보여준 것이다.이대로 물러설 수 없는 안산 그리너스도 곧바로 1골(강동현 헤더 어시스트, 67분 58초 류승완 오른발 골) 따라붙었지만 최근 상승 기류를 제대로 올라탄 수원 삼성 블루윙즈를 더이상 괴롭히지는 못했다.지난 7월 19일 파주 프런티어 FC와의 홈 게임(0-0)부터 10게임 무패(7승 3무 21득점 7실점) 행진을 거듭하고 있는 수원 삼성 블루윙즈는 이번에 정말로 K리그2 우승과 K리그1 승격의 목표를 이룰 기세다.11월 29일 끝나는 K리그2 일정상 2위 팀과 현재 승점 5점 차로 앞서 있는 수원 삼성 블루윙즈는 홈 게임 셋(vs 화성 FC, 용인 FC, 경남 FC), 어웨이 게임 셋(vs 성남 FC, 대구 FC, 전남 드래곤즈) 일정만 남아있는데 바로 다음 게임으로 잡힌 5위 화성 FC와의 홈 게임(10월 18일)과 4위 대구 FC와의 어웨이 게임(10월 31일)이 우승길에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.이제 수원 삼성 블루윙즈(1위)는 오는 18일(일) 오후 2시 화성 FC(5위)를 빅 버드로 불러 K리그2 선두 굳히기에 나서며, 안산 그리너스(16위)는 17일(토) 오후 4시 30분 용인 FC(13위)를 만나러 미르 스타디움으로 찾아간다.