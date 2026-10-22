해가 잡아 먹혀도 빛은 다시 살아난다... 자전적 경험으로 돌아본 에이즈의 공포

부산국제영화제

스틸컷제목인 '이클립스'는 개기월식이나 개기일식, 즉 태양과 지구, 달까지가 일직선에 놓여 태양이나 달이 일시적으로 어둠에 갇히는 현상을 말한다. 한자어를 그대로 풀이하자면 '달이 모두 먹혔다'거나 '해가 모두 먹혔다'는 뜻이 될 텐데, 월식이나 일식을 무언가 다른 것이 그 빛을 잡아먹는다고 이해한 고대인의 인식이 드러난다. 잡아먹혔다는 것은 어느 모로 보아도 그리 긍정적인 뜻으로 볼 수는 없다. 그러나 이 영화 <이클립스>는 그를 긍정적으로 활용한다. 실제 일식이나 월식이 그러하듯이 다시 빛이 도래하고 일시적인 어둠은 걷힌다는 뜻이겠다. 영화의 후반부 활용되는 이클립스가 꼭 그러하다는 뜻이다.<이클립스>는 두 소년의 이야기다. 십대 초반쯤으로 보이는 토미와 크리스는 여름방학을 맞아 토미의 삼촌이 운영하는 소농장에서 일을 돕는다. 소의 젖을 짜고 똥을 치우는 일이 일과의 대부분을 차지하고, 남는 시간엔 둘이 함께 온갖 쏘다니며 뛰논다. 대여섯 살 위처럼 보이는 농장의 다른 일꾼들을 몰래 훔쳐보기도 하고, 은밀한 마음들을 품어보는 것도 그 나이 때 아이들이 가질 법한 것들이다. 그렇고 그런 일상의 지속을 영화는 뚜렷한 사건보다는 마치 영상앨범과 같은 이미지의 연속으로써 잡아낸다.영화는 한 순간 일별한다. 계기가 되는 것은 토미의 아버지가 에이즈에 걸렸다는 소문이다. 아이들의 수준에서 확인할 수 없는 풍문에 불과하지만, 그 소식이 작동하는 방식은 꽤나 전형적이고 또한 폭력적이다. 소문은 소년들의 우정을 단박에 깨뜨린다. 크리스는 토미를 은근히 피하기 시작하고 마침내는 상처가 될 말까지 뱉고 만다. 더없이 순박했던 우정이 산산조각나기까지, 그건 과연 마땅하고 자연스런 일이었을까. 토미를 바라보는 크리스의 시선이, 그 은근한 바라봄이 변화하는 모습은 <이클립스>가 마련해둔 주요한 목격의 지점일 테다.