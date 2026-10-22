해가 잡아 먹혀도 빛은 다시 살아난다... 자전적 경험으로 돌아본 에이즈의 공포

<이클립스>는 31회 부산국제영화제 '플래시 포워드' 섹션 상영작이다. 부산국제영화제는 이 섹션에 대해 '독창적인 영화 세계를 선보인 비아시아권 신인 감독들의 첫 번째 혹은 두 번째 장편을 소개한다'고 그 의의를 밝혀두고 있다.
이는 세계 주요 영화제가 제각기 가장 탁월한 영화만이 아니라 매체의 가능성을 모색하고 영화의 지평을 넓히는 작품을 발굴해온 것과 맥을 같이 하는 부분이다. 이를테면 칸영화제엔 황금종려상 뿐 아니라 주목할 만한 시선이 자리하고, 베니스에서도 황금사자상 경쟁에 더하여 오리종티 섹션이 자리하는 것이다. 부산국제영화제의 플래시 포워드는 직역해 '앞을 비춘다'는 뜻처럼 영화라는 매체가 나아갈 방향을 살핀다는 뜻이 담겨 있을 테다.
어째서 <이클립스>는 오늘 영화가 선 자리가 아닌 앞, 현재가 아닌 미래를 살핀다고 여겨진 것일까. 이를 돌아보는 것은 <이클립스>, 또 그를 바라보는 이들의 마음에 깃든 어떠한 기대와 바람을 짐작하는 일이기도 하다.
올해 83회 베니스국제영화제 오리종티에서도 선보인 이 영화는 오스트리아 출신 감독 마누엘 베트셔의 첫 장편이다. 지난 수년 간 다큐멘터리를 포함해 다양한 단편작업을 이어온 그의 첫 장편이 베니스 오리종티의 문턱을 넘었단 건 그간 꾸준히 발전시켜온 영화적 색채, 작업의 지향이 매체의 다음을 도모하는 유효한 움직임이란 평가를 받았음을 뜻한다. 비록 수상에는 실패했으나 부산국제영화제가 이 영화를 플래시 포워드 섹션 안에 들인 건 또한 그와 같은 평가를 존중한다는 뜻이겠다.