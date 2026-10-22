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김성호의 씨네만세 해가 잡아 먹혀도 빛은 다시 살아난다... 자전적 경험으로 돌아본 에이즈의 공포

해가 잡아 먹혀도 빛은 다시 살아난다... 자전적 경험으로 돌아본 에이즈의 공포

[김성호의 씨네만세 1471] 31회 부산국제영화제 플래시 포워드 <이클립스>

김성호(starsky216)
26.10.22 10:39최종업데이트26.10.22 10:39
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<이클립스>는 31회 부산국제영화제 '플래시 포워드' 섹션 상영작이다. 부산국제영화제는 이 섹션에 대해 '독창적인 영화 세계를 선보인 비아시아권 신인 감독들의 첫 번째 혹은 두 번째 장편을 소개한다'고 그 의의를 밝혀두고 있다.

이는 세계 주요 영화제가 제각기 가장 탁월한 영화만이 아니라 매체의 가능성을 모색하고 영화의 지평을 넓히는 작품을 발굴해온 것과 맥을 같이 하는 부분이다. 이를테면 칸영화제엔 황금종려상 뿐 아니라 주목할 만한 시선이 자리하고, 베니스에서도 황금사자상 경쟁에 더하여 오리종티 섹션이 자리하는 것이다. 부산국제영화제의 플래시 포워드는 직역해 '앞을 비춘다'는 뜻처럼 영화라는 매체가 나아갈 방향을 살핀다는 뜻이 담겨 있을 테다.

어째서 <이클립스>는 오늘 영화가 선 자리가 아닌 앞, 현재가 아닌 미래를 살핀다고 여겨진 것일까. 이를 돌아보는 것은 <이클립스>, 또 그를 바라보는 이들의 마음에 깃든 어떠한 기대와 바람을 짐작하는 일이기도 하다.

올해 83회 베니스국제영화제 오리종티에서도 선보인 이 영화는 오스트리아 출신 감독 마누엘 베트셔의 첫 장편이다. 지난 수년 간 다큐멘터리를 포함해 다양한 단편작업을 이어온 그의 첫 장편이 베니스 오리종티의 문턱을 넘었단 건 그간 꾸준히 발전시켜온 영화적 색채, 작업의 지향이 매체의 다음을 도모하는 유효한 움직임이란 평가를 받았음을 뜻한다. 비록 수상에는 실패했으나 부산국제영화제가 이 영화를 플래시 포워드 섹션 안에 들인 건 또한 그와 같은 평가를 존중한다는 뜻이겠다.

이클립스 스틸컷
이클립스스틸컷부산국제영화제

빛이 잡아 먹힌다는 공포

제목인 '이클립스'는 개기월식이나 개기일식, 즉 태양과 지구, 달까지가 일직선에 놓여 태양이나 달이 일시적으로 어둠에 갇히는 현상을 말한다. 한자어를 그대로 풀이하자면 '달이 모두 먹혔다'거나 '해가 모두 먹혔다'는 뜻이 될 텐데, 월식이나 일식을 무언가 다른 것이 그 빛을 잡아먹는다고 이해한 고대인의 인식이 드러난다. 잡아먹혔다는 것은 어느 모로 보아도 그리 긍정적인 뜻으로 볼 수는 없다. 그러나 이 영화 <이클립스>는 그를 긍정적으로 활용한다. 실제 일식이나 월식이 그러하듯이 다시 빛이 도래하고 일시적인 어둠은 걷힌다는 뜻이겠다. 영화의 후반부 활용되는 이클립스가 꼭 그러하다는 뜻이다.

<이클립스>는 두 소년의 이야기다. 십대 초반쯤으로 보이는 토미와 크리스는 여름방학을 맞아 토미의 삼촌이 운영하는 소농장에서 일을 돕는다. 소의 젖을 짜고 똥을 치우는 일이 일과의 대부분을 차지하고, 남는 시간엔 둘이 함께 온갖 쏘다니며 뛰논다. 대여섯 살 위처럼 보이는 농장의 다른 일꾼들을 몰래 훔쳐보기도 하고, 은밀한 마음들을 품어보는 것도 그 나이 때 아이들이 가질 법한 것들이다. 그렇고 그런 일상의 지속을 영화는 뚜렷한 사건보다는 마치 영상앨범과 같은 이미지의 연속으로써 잡아낸다.

영화는 한 순간 일별한다. 계기가 되는 것은 토미의 아버지가 에이즈에 걸렸다는 소문이다. 아이들의 수준에서 확인할 수 없는 풍문에 불과하지만, 그 소식이 작동하는 방식은 꽤나 전형적이고 또한 폭력적이다. 소문은 소년들의 우정을 단박에 깨뜨린다. 크리스는 토미를 은근히 피하기 시작하고 마침내는 상처가 될 말까지 뱉고 만다. 더없이 순박했던 우정이 산산조각나기까지, 그건 과연 마땅하고 자연스런 일이었을까. 토미를 바라보는 크리스의 시선이, 그 은근한 바라봄이 변화하는 모습은 <이클립스>가 마련해둔 주요한 목격의 지점일 테다.

이클립스 스틸컷
이클립스스틸컷부산국제영화제

에이즈에 대한 혐오

에이즈에 대한 공포와 혐오의 역사가 영화 속 소년들의 것과 얼마 다르지 않다. 영화는 감독 베트셔의 자전적 이야기에서 그 원형을 빌려왔는데, 영화 가운데 교차편집된 옛 필름영상들이 그가 직접 찍은 어린 시절 영상이라고 전한다. 베트셔의 아버지가 실제 에이즈 환자였고, 1990년대 초반에 아버지가 질환으로 사망하는 일을 겪은 건 그에게 상당한 영향을 미쳤다.

관객과의 대화에 나선 베트셔는 "개인적인 경험에서 착안한 영화"라며 "오랫동안 가족들이 정확히 어떤 이유로 아버지가 돌아가셨는지 얘기를 안 하고 비밀에 붙였는데, 그 경험이 영화에 녹아들었다"고 설명했다. 그는 이어 "소 농장도 할아버지를 도와서 직접 일을 했던 경험에서 가져온 것"이라고 덧붙였다.

영화가 배경으로 삼고 있는 시간은 또한 1990년대 후반 즈음으로 보인다. 의학적으로는 원인 바이러스가 특정돼 치료제가 집중적으로 개발되고, 마침내 칵테일 요법을 통해 사망자를 크게 줄이는 단계에 다다랐던 때다. 현재는 바이러스 유전자를 직접 잘라내어 없애는 연구까지도 상당한 수준으로 진행돼 있으나, 이미 1990년대 후반부터 에이즈는 사람이 죽는 치명적 질병이 아니었다. 바로 그래서 이 영화가 나름의 의미를 갖게 되는 것일까.

요컨대 1990년대 후반은 에이즈에 있어 특별한 시기다. 의학적, 과학적으로는 이미 정복됐다 해도 좋은 질병이지만, 세상에선 극도의 기피와 혐오를 받던 병이었다. 수많은 에이즈 감염자들이 스스로를 숨기고 세상에 제 모습을 드러내길 꺼렸다. 그 과정에서 불필요한 희생이 이어졌다. 또 세상에 에이즈 환자란 사실이 알려지면 그대로 혐오의 표적이 되고는 했다. 동성애에 대한 혐오가 질병에 대한 공포와 결합해 그보다 사악한 배제와 공격을 자행했다. 영화가 그리고 있는 건 그 하나의 단면이다.

이클립스 스틸컷
이클립스스틸컷부산국제영화제

큰 것과 작은 것, 우리가 세계를 대하는 방식

이날 베트셔는 <이클립스>에 대해 "위성과 행성의 상호작용을 가장 작은 생명인 균과 바이러스의 작용과 물이라는 매개로 표현하려는 작업"이라고 정의했다. 이는 그대로 영화가 어째서 바이러스의 결과물인 질병과 그로 인해 파생된 사람 간의 문제를 일식까지 확장한 것인지를 설명한다.

가장 작은 것으로부터의 위협이 가장 큰 것이 먹히는 두려움과 얼마 다르지 않게 작용한다는 것, 그러나 그 공포는 실상과는 상당히 다르다는 것을 우리는 알고 있는 터다. 일식이든 월식이든 실제로 천체는 먹히지 않는다. 빛은 사라지지 않는다. 잠시잠깐 가려졌다 돌아올 뿐이다. 바이러스나 균에 대한 공포 또한 마찬가지다. 정복 가능한 것을 불필요하게 두려워한 시절이 길었다.

말하자면 일식 뒤 빛이 다시 돌아오듯이 에이즈에 대한 공포와 혐오 또한 금세 사라지고 인간 사이의 마땅한 관계가 회복되리라는 믿음이 영화 가운데 자리한다. 결말부에 뜬금없이 함께 일식을 관찰하는 두 소년의 모습을 둔 건 이와 같은 인식을 상징적으로 드러내기 위함일 테다.

물론 <이클립스>는 명확한 영화가 아니다. 이 영화를 보고 난 관객 가운데 '잠을 잤다'는 평이 유달리 많이 나오는 것도 그런 이유일 것이다. 일부 평론가들은 이 영화가 시적이라거나 영상미학이 탁월하다는 이야기를 내놓고는 하는데, 이런 류의 해석이 아주 틀리지 않은 것은 영화가 이성보다는 감각에 호소하는 작품인 까닭이겠다.

특히 상징, 이를테면 위성과 행성이란 인간 기준의 큰 것과 바이러스와 균이라는 작은 것을 대치시키고 그 모두가 과학에 의해 정복되고 이성으로 밝혀진다는 인식을 또한 일식이란 설정으로 은유하는 게 시적이라 이해할 수 있겠다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

플래시 포워드라더니 백워드를 비추네

다만 영화가 도모하는 시적인 연출이 이제껏 유사한 시도들에 비추어 새롭지 않고, 그 인식 또한 정밀하거나 탁월하다고 보기는 어려운 게 사실이다. 에이즈와 관련한 문제의식 또한 이제껏 존재했던 수많은 작품들에 비추어 특별할 것이 없는데, 다만 한 가지 감독 개인사와 얽힌 출발과 자전적 필름의 삽입이란 형식에서 언급할 대목이 있을 뿐이다. 그렇다 해서 이 영화가 매체의 미래를 도모한다고 볼 만큼 의미 있는 무엇을 창출하고 있지 못해서 그저 흔하지 않은 연출을 했다는 정도로만 평가할 수 있지 않나 싶다.

무엇보다 연출은 수단이지 그 자체로 목적이 되지 않는단 점을 기억해 마땅하다. 예술이 표현이라면 그 완성은 수용하는 관객에게 닿을 때 이루어진다. 영화가 관객을 움직이는가, 파문을 일으키지 못한 채 크레디트를 맞이하도록 하는가. 불행히도 <이클립스>의 경우엔 전자라고 확신하기 어렵다. 의지를 갖고 찾은 많은 관객이 후자의 경험을 겪도록 하는데, 그 예고된 실패가 좋게 보아야 시적인 것이다.

영화가 다수를 낙오케 하는 영상연출로부터 창출하려 했던 가치가 불명확하다. 플래시 포워드, 그러니까 앞을 비추려는 의지와 이 영화의 작법이 맞아드는가. 시적으로 보아도 지나치게 단순하고 무리한 상징은, 사회적으로 볼 때도 안이하고 뒤늦다. 에이즈를 향한 여전히 첨예한 자리를 살피는 대신, 감독 유년의 과거로 돌아가 그 감상과 감각을 꺼내들 뿐이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 이클립스 마누엘베트셔 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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