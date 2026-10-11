'2골 2도움 원맨쇼' 바 루아, 광주 29경기 만의 승리 이끌었다

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2골 2도움을 기록한 광주FC 바 루아218일의 기다림 끝에 마침내 승리가 찾아왔다. 그리고 그 중심에는 2골 2도움으로 광주의 모든 득점에 관여한 바 루아가 있었다.이정규 감독이 이끄는 광주FC는 11일 오후 2시 광주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 김현석 감독의 울산HD에 4-3 승리를 거뒀다. 이로써 울산은 14승 5무 12패 승점 47점 2위, 광주는 2승 12무 17패 승점 18점 최하위에 머물렀다.홈 경기를 치르는 광주는 반드시 승리가 필요했다. 이미 30라운드까지 거둔 승리는 단 1번으로 어느덧 승강 플레이오프로 가는 게 사실상 유력했다. 하지만, K리그1 생존을 위해서 팀이 무너지지 않을 필요성이 있었고, 승점 3을 통해 흐름을 뒤집을 필요성이 있었다.상대는 2위 울산. 역시 경기는 쉽게 흘러가지 않았다. 전반 31분 야고에게 선제 실점을 내주며 끌여갔다. 그러나 광주는 저력을 발휘하며 전반 35분 바 루아가 승부의 균형을 맞췄고, 3분 뒤에는 아이데일이 머리로 울산 골망을 가르면서 역전에 성공했다.역전을 만들었으나 기쁨은 오래가지 않았다. 전반 42분 이동경의 크로스를 받은 김영권이 머리로 재차 동점을 만들었다. 이후 팽팽한 흐름이 이어지던 상황 속 광주는 후반 20분 신창무가 깔끔한 침투에 이은 왼발 슛으로 재역전 골이자 팀의 세 번째 골을 완성했다.기세는 이어졌다. 후반 32분 이민기의 크로스를 받은 바 루아가 머리로 쐐기를 박았다. 울산도 포기하지 않으면서 후반 47분 야고가 페널티킥을 얻었고, 키커로 직접 나서 추격에 나섰다. 하지만, 시간이 너무 부족했고 결국 광주의 승리로 귀결됐다.울산을 상대로 무려 218일 만에 승리를 챙기며 환호한 광주. 모든 선수가 '원팀'으로 뭉쳐 얻어낸 귀중한 결과물이지만, 이 선수의 활약을 칭찬하지 않을 수가 없다. 바로 바 루아다.여름 이적시장을 통해 광주 유니폼을 입은 바 루아는 빠르게 빛고을 일원으로 녹아들었다. 중앙 스트라이커와 양측면을 소화하며 좋은 경기력을 보여줬으나 공격 포인트는 많지 않았다.그러나 최근 들어 달라지기 시작했다. 울산시민축구단(1골)·강원(1도움)을 시작으로 직전 라운드 전북 현대를 상대로는 감각적인 드리블·슈팅을 만들며 2-2 극적 무승부를 만들었다.기세를 이어 이번 울산전. 바 루아는 그야말로 '그날'의 퍼포먼스를 보여줬다. 아이데일과 함께 투톱으로 나선 가운데 전반 초반부터 정확한 킥·패스를 통해 공격을 이끌었다.울산의 벌어진 측면·하프 스페이스 공간을 유려하게 활용했고, 전반 35분에는 하승운의 크로스를 받아 감각적인 터치 슛으로 1-1 균형을 맞췄다.첫 골이 터지자, 바 루아는 미치기 시작했다. 선제골 후 3분 뒤에는 순간적으로 공간을 파고들었고, 정확한 크로스로 아이데일의 추가 득점을 도왔다. 이에 그치지 않고, 2-2로 팽팽하게 맞선 후반 20분에는 정교한 패스를 통해 신창무의 역전 골을 도왔다.특히 3-2로 앞서고 있는 후반 32분. 이민기의 크로스를 정확하게 돌리며 쐐기 골을 박으며 환호한 바 루아다. 앞선 장면에서 야고의 오프사이드 득점이 있었기에, 자칫 잘못하면 흐름이 넘어갈 수 있는 상황이었으나 득점으로 흐름을 바꾼 것.또 후반 종료 직전에도 끝까지 쇄도해 슈팅까지 만들며 광주의 218일 만에 리그 승리를 가져오는 데 주요한 역할을 해냈다.바 루아는 풀타임으로 경기장을 누비며 2골·2도움·팀 내 최다 키패스(4회)·크로스 성공률 100%(3회 시도)를 기록, 그야말로 '멱살 캐리'가 무엇인지를 제대로 보여줬다.한편, 29경기 만에 승장이 된 이정규 감독은 경기 후 방송사와 인터뷰를 통해 "팬분들께 이 한 경기로 모든 것을 설명 드릴 수는 없겠다"라며 "하지만 끝까지 포기하지 않겠다"라고 소감을 밝혔다.광주는 오는 18일 대전하나시티즌과 32라운드 경기를 치르게 된다.