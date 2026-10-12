각자의 영화 언어 만들어 온 창작의 동반자

▲영화 '그래비티'의 한 장면 부산국제영화제

이번 기자회견은 거장의 명성을 확인하는 자리를 넘어, 한 세대에서 다음 세대로 이어지는 영화적 영향과 독립적인 창작자의 탄생을 함께 바라보게 했다. 아버지의 길을 그대로 따라가는 대신 그로부터 배우고, 다시 자신만의 길을 만들어가는 아들. 그리고 아들의 새로운 시선에서 자신의 창작 세계를 확장하는 아버지를 보여주었다.



서로를 인정하고 자극하며 각자의 영화 언어를 완성해 가는 두 감독의 모습은 영화가 얼마나 다양한 관계 속에서 성장할 수 있는지를 보여준다.



좋은 창작은 누군가의 세계를 물려받는 데서 끝나지 않는다. 그 세계를 이해하고, 질문하고, 마침내 자신만의 언어로 다시 이야기하는 데서 시작된다.



알폰소 쿠아론과 호나스 쿠아론의 만남이 특별했던 이유도 바로 여기에 있다.













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