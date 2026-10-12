영화 서울 각자의 영화 언어 만들어 온 창작의 동반자 [부산국제영화제] 알폰소 쿠아론·호나스 쿠아론 부자 감독 기자회견 임순혜(soonhea) 26.10.12 11:14최종업데이트26.10.12 11:14 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2k2nv 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 세계적인 거장 알폰소 쿠아론 감독과 아들 호나스 쿠아론 감독이 8일 제31회 부산국제영화제를 찾아 영화와 가족 그리고 창작의 의미를 이야기했다. 올해 부산국제영화제에서 호나스 쿠아론 감독은 '가바초 챔피언'으로 월드 시네마 부문에 초청됐고, 알폰소 쿠아론 감독은 이 작품의 제작자로 그리고 특별상영작인 '그래비티' 상영 초청으로 함께 부산을 찾았다. 큰사진보기 ▲지난 10월 8일 제31회 부산국제영화제에서 열린 알폰소 쿠아론과 아들 호나스 쿠아론 감독 기자회견임순혜 알폰소 쿠아론 감독은 1961년 멕시코시티 출생으로, '러브 앤드 히스테리'(1991)로 장편 데뷔한 후 '이 투 마마'(2001)로 베니스영화제 각본상을 수상하며 세계적 명성을 얻었다. 이후 '칠드런 오브 맨'(2006) 등을 거쳐 '그래비티'(2013)로 아카데미 감독상을, '로마'(2018)로 베니스영화제 황금사자상과 아카데미 감독상·촬영상을 받았다. 주요 연출작으로 '위대한 유산'(1998), '해리포터와 아즈카반의 죄수'(2004) 등이 있다. 알폰소 쿠아론 감독의 작품은 독창적인 영상미와 정교한 카메라 움직임, 인물의 내면을 깊이 있게 따라가는 연출로 관객을 영화 속 세계로 이끈다. 호나스 쿠아론 감독은 알폰소 쿠아론 감독의 장편 '그래비티'(2013)의 공동 각본가이자 토론토영화제 국제영화비평가연맹상 수상작인 장편 '디시에르토'(2015)로 잘 알려진 멕시코 출신의 영화감독이자 프로듀서로, 최근 넷플릭스 오리지널 영화인 '내 친구 추파카브라'(2023)를 연출했다. 신작 '가바초 챔피언'은 2026 SXSW 내러티브스포트라이트 부문 관객상을 수상했다. 큰사진보기 ▲지난 10월 8일 제31회 부산국제영화제에서 가진 알폰소 쿠아론과 아들 호나스 쿠아론 감독 기자회견, 영화의 전당 비프홀임순혜 지난 10월 8일 부산 영화의전당 비프힐에서 열린 알폰소 쿠아론 감독과 호나스 쿠아론 감독 기자회견은 단순히 거장과 신예 감독의 만남을 넘어, 서로에게 영향을 주면서도 각자의 영화적 언어를 만들어온 두 사람의 특별한 관계를 엿볼 수 있는 자리였다. '그래비티'는 아들 호나스 쿠아론이 각본을 쓰고 아버지 알폰소 감독이 연출한 작품이다. 알폰소는 "고립된 환경에서 두 인물이 겪는 일을 그린 이야기였는데, 대사보다 환경과 몸짓으로 메시지를 전달하는 점이 마음에 들었다"며 "그 설정에서 출발해 새롭게 쓴 작품이 '그래비티'였다"고 설명했다. 알폰소 쿠아론은 "좋아하는 영화는 무엇인가?"라는 질문에 "서사가 명확한 영화를 좋아한다. 베르송의 영화를 좋아한다"고 말했으며, 아들 호나스 쿠아론은 "단순하고 명백한 서사에 이끌린다. 주제가 명확한 사회적 서사를 좋아한다. 아버지가 스릴러를 좋아해서 많이 보았다"고 밝혔다. 큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 개막식에서 알폰소 쿠아론 감독과 호나스 쿠아론 감독이 들어서고 있다. 영화의 전당 야외극장임순혜 호나스 쿠아론은 "아버지에게서 너무 많이 배웠다. 어렸을 적에 아버지는 늘 스태프와 배우에 둘러싸여 있었다. 제가 영화를 시작하며 아버지가 매우 힘들었겠구나 하는 생각을 하였다"며 영화 제작을 하며 비로소 아버지의 고충을 이해하게 된 것을 털어놓았다. 호나스 쿠아론은 "아버지는 영화 하지 말라고 했다. 영문학 공부하고 시각미술을 공부했다. 사진을 많이 찍었다. 영화를 좋아하다 보니까 예술 영화가 영감을 가져와 영화하게 되었다. 관객을 위해 영화 만들게 되었다"고 설명했다. 큰사진보기 ▲영화 '가바초 챔피언'의 한 장면부산국제영화제 알폰소 쿠아론은 "아버지로서 아들이 영화로 고통받지 않았으면 하는 마음을 가졌었다"며 "아들이 그만의 언어로 고유한 영화를 만들었으면 좋겠다"고 격려했다. 차기 계획에 대해 알폰소 쿠아론은 "호러 이야기 쓰고 있다. 관객들이 호러를 보면서 어떻게 공감하는지 흥미롭게 생각하고 있다"며 차기 작품으로 코미디를 하고 싶다고 밝히며 "영화의 경험은 보는 경험이 중심이다. 새로운 세대에서 공존할 예술은 무엇인지 기대하고 있다"고 밝혔다. 호나스 쿠아론은 "저의 영화 언어 만들어 내는 것이 중요하다. 관객이 중요하다. 영화의 힘은 수사 아닌 주제에 포커스 맞춘 영화다. 그런 영화 만들고 싶다"고 설명했다. 큰사진보기 ▲영화 '가바초 챔피언'의 한 장면부산국제영화제 이번 아버지와 아들 공동 기자회견에서, 인상적인 것은 아버지가 아들을 바라보는 시선이었다. 알폰소는 호나스가 자신과는 다른 고유한 영화 언어를 만들어가고 있다는 점을 높이 평가했다. 아들의 작업 방식이 오히려 자신의 영화적 표현을 발전시키는 데에도 영향을 주었다는 이야기는 창작이란 일방적인 가르침이 아니라 서로에게 배우며 성장하는 과정임을 보여준다. 두 사람의 협업을 대표하는 작품은 2013년작 '그래비티'다. 알폰소가 연출하고 호나스가 각본 작업에 참여한 이 영화는 광활한 우주 속 인간의 고립과 생존을 강렬하게 그려냈다. 부자라는 관계를 넘어 창작의 동반자로 함께한 경험은 두 사람에게 서로의 관점과 가능성을 발견하는 계기가 되었을 것이다. 큰사진보기 ▲영화 '그래비티'의 한 장면부산국제영화제 호나스 쿠아론 역시 아버지의 영향 속에서 영화적 감각을 키웠지만, 자신만의 시선으로 세상을 바라보는 감독으로 성장해 왔다. 이번 부산국제영화제에서 아시아 최초로 공개된 신작 '가바초 챔피언'(Campeón Gabacho)은 미국에서 살아남기 위해 고군분투하는 멕시코 이민자의 삶을 다룬다. 이민이라는 무거운 사회적 주제를 유머와 인간적인 열망을 통해 풀어내며, 인물의 구체적인 삶에 다가가려는 감독의 시선을 보여준다. 특히 호나스는 한국 영화에 대한 애정도 드러냈다. '괴물'과 '기생충', '호프', '어쩔 수가없다' 등을 언급하며 사회적 문제를 장르적 재미와 유머 속에 녹여내는 한국 영화의 방식에 공감한다고 밝혔다. 영화가 사회를 이야기하면서도 관객과 생생하게 소통할 수 있다는 점에서 한국 영화와 자신의 작품 사이의 접점을 발견한 것이다. 큰사진보기 ▲영화 '그래비티'의 한 장면부산국제영화제 이번 기자회견은 거장의 명성을 확인하는 자리를 넘어, 한 세대에서 다음 세대로 이어지는 영화적 영향과 독립적인 창작자의 탄생을 함께 바라보게 했다. 아버지의 길을 그대로 따라가는 대신 그로부터 배우고, 다시 자신만의 길을 만들어가는 아들. 그리고 아들의 새로운 시선에서 자신의 창작 세계를 확장하는 아버지를 보여주었다. 서로를 인정하고 자극하며 각자의 영화 언어를 완성해 가는 두 감독의 모습은 영화가 얼마나 다양한 관계 속에서 성장할 수 있는지를 보여준다. 좋은 창작은 누군가의 세계를 물려받는 데서 끝나지 않는다. 그 세계를 이해하고, 질문하고, 마침내 자신만의 언어로 다시 이야기하는 데서 시작된다. 알폰소 쿠아론과 호나스 쿠아론의 만남이 특별했던 이유도 바로 여기에 있다. 부산국제영화제 알폰소쿠아론 호나스쿠아론 그래비티 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 임순혜 (soonhea) 내방 구독하기 트위터 현 미디어기독연대 대표, 표현의자유와언론탄압공동대책위원회 공동대표/운영위원장, 언론개혁시민연대 감사, 5.18영화제 집행위원장, 전 NCCK언론위원장, 전 방송통신심의위원회 방송특별위원, 전 방송통신위원회 보편적시청권확대보장위원, 한신대 외래교수, 영상물등급위원회 영화심의위원을 지냈으며, 영화와 미디어 평론 활동을 하고 있습니다 . 이 기자의 최신기사 카페 안 평범한 대화 속 삶의 의미... 이 영화의 미덕 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 각자의 영화 언어 만들어 온 창작의 동반자 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP