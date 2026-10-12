<100일의 거짓말> 독립운동가 유소란을 추동한 그 사건을 아십니까

▲<100일의 거짓말> 예고편 갈무리 tvn

일제강점기 서울(경성)의 소매치기인 이가경(김유정 분)이 독립군 밀정이 되어 조선총독부에 잠입하는 내용을 다루는 tvN <100일의 거짓말>에서 독립운동가 유소란(김현주 분)을 추동하는 사건이 있다. 1932년 봄의 서울역 풍경과 함께 시작하는 이 사극은 유소란이 계암리 사건에 대한 복수를 위해 독립운동에 뛰어들었다는 설정을 보여준다.



10일 방영된 제1회 중반부는 유소란이 복수를 상상하는 장면을 묘사한다. 이 상상 속에서 유소란은 총독부 정무총감인 사토 신이치(진선규 분)의 이마에 권총을 겨눈다. 유소란은 이런 말을 한 뒤 방아쇠를 당긴다.



"계암리를 기억하느냐? 기미년 4월, 니가 내 딸과 조선인 스물세 명을 불태우고 쏴 죽인 곳! 지금이라도 죽음으로 사죄해라."



일제는 3·1운동이 한창이던 1919년 4월 15일 지금의 경기도 화성시에 소재한 제암교회(제암리교회)에 현지 주민들을 가둔 채 사격과 방화를 자행했다. 이 때문에 제암리에서만 23명이 희생됐다. 뒤이어 인근 고주리에서도 6명이 희생됐다.



제암리가 아닌 계암리라는 지명을 쓰기는 하지만, <100일의 거짓말>을 추동하는 모티브 중 하나는 제암리 사건에 대한 한국인들의 원한이다. 드라마 속의 계암리 사건 때 비극을 당한 유소란이 사토 정무총감을 죽이고자 총알을 가방에 숨겨 서울에 밀반입하고, 소매치기 이가경이 그 가방을 훔쳤다가 유소란과 엮이는 과정이 제1회에서 묘사된다.



제암리 사건은 인근 지역인 발안리 만세시위와 연관됐다. 문헌에 따라 3월 31일 시위로도 소개되고 4월 5일 시위로도 소개되는 발안장터 시위에는 안종후(1889~1919)를 비롯한 제암리 주민들도 참여했다. 국가보훈부의 <독립운동사 제2권: 삼일운동사(상)>에 묘사된 발안장터 시위를 살펴보면, 일제가 인근 제안리에서 만행을 저지른 배경을 확인할 수 있다.



"이날 오후 시위 군중은 1천 명이 넘었으며. 태극기를 앞세우고 시장을 행진하였다. 시위 행렬은 마침내 일경과 충돌하여 그들의 무차별 발포로 3명이 부상당했다. 이에 군중은 격노하여 일본인 경찰부장과 투석전이 벌어졌다. 흉악한 경찰부장은 시위 행렬의 돌에 맞아 죽었다. 군중은 함성을 지르며 그 근처에 있는 그들 일파인 일본 거류민을 응징하여 발악한 그들에게 사상자가 났다."



일본인 경찰부장이 죽고 일본인 주민들에게 사상이 발생하자, 일제는 한층 더 광분했다. "다음날부터 수원의 일본 경찰과 헌병대가 쏟아져 날뛰며 사람들을 닥치는 대로 끌어"가는 일이 벌어졌다. 이 상태는 제암리에도 영향을 끼쳤다. "제암리 사람들도 몇 번이고 끌려가 모진 고문을 당하고 문초를 받았"다고 위 책은 알려준다.



그런 속에서 벌어진 일이 4월 15일의 제암리 사건이다. 이 사건 현장을 두 차례 방문한 AP통신 특파원의 그해 5월 1일자 기사가 국가보훈부의 <독립운동사자료집 제4권: 삼일운동사자료집>에 실려 있다. 4월 15일의 생존자가 한 말이 AP통신 기사에 이렇게 수록됐다.



"전날 마을의 모든 남자 기독교 신도들은 교회로 모이라는 명령을 받았다. 약 30명이 교회 안으로 들어섰을 때, 병사들이 소총으로 그들에게 사격을 개시했다. 그런 다음, 교회 안으로 들어와 군도(軍刀)와 대검으로 그들을 해치우는 일을 끝냈다. 이렇게 한 다음, 그들은 교회와 집들에 불을 질렀다."



서양제국주의와 함께 한국에 들어온 기독교는 일본의 지배가 확립되는 과정에서 일본제국주의와 충돌했다. 기독교도들은 제국주의의 수탈·착취는 물론이고 일왕 신격화도 받아들일 수 없었다. 유학자이자 역사학자인 독립운동가 박은식은 <한국독립운동지혈사>에서 "일본인들은 이들을 배일파로 지목하고 은연중에 하나의 적으로 생각하였다"고 말한다.



제암리 사건이 일어나기 한달 보름 전에 자기 이름을 독립선언서에 올린 민족대표 33인 중의 16인은 기독교인들이다. 한국 기독교와 일제의 갈등 관계를 반영하는 대목이다. 기독교가 특히 많은 피해를 입은 제암리 사건은 그런 갈등 관계를 연상시킨다.



제암리사건 생존자들은 40가구 정도밖에 안 되는 이 마을이 4, 5채만 남기고 모두 불탄 이유를 궁금해 하는 AP 특파원에게 '마을에 교회가 있고 주민 상당수가 교인'이라는 점을 언급했다. 위 AP 기사에는 "한 한국인은 그 특파원에게 그가 기독교인이 아니었으며 교회에 있지 않았기 때문에 살아 있노라고 말했다"라는 내용이 적혀 있다. 발안리 시위에 대한 보복과 더불어 기독교에 대한 일제의 태도도 이 사건에 영향을 끼쳤다.



그런데 기독교도들만 피해를 입은 것은 아니다. 제암리와 고주리에서 희생된 총 29명 중에서 종교가 확인되는 사람은 23명이다. 이 중에서 기독교인은 10명이고 천도교인은 13명이다. 종교가 확인되는 피해자만 놓고 보면 천도교의 피해가 가장 컸다.



제암리 사건으로 현지 주민들도 희생을 당하고 종교인들도 참극을 당했지만, 이 사건은 또 다른 차원에서도 비극이 됐다. 이 사건에서는 위에 언급된 안종후를 비롯한 안씨들이 특히 많이 희생됐다. 고주리 희생자 6명은 모두 김씨이지만, 제암리 피해자 중에는 안씨들이 많았다. 제암리 희생자 23명 중에 안씨는 다음과 같다.



안경순, 안관순, 안명순, 안무순, 안봉순, 안상용, 안유순, 안정옥, 안종락, 안종린, 안종엽, 안종환, 안종후, 안진순, 안필순.



안씨가 무려 15명이다. 독립기념관 한국독립운동사연구소가 펴낸 <한국독립운동인명사전> 안종후 편은 그의 본관이 순흥이라고 한 뒤 "제암리는 순흥 안씨 집성촌으로 1919년 만세운동 당시에도 거주하고 있었다"고 기술한다.



3·1운동 과정에서 수많은 지역의 수많은 한국인들이 비극을 당했지만, 제암리 사건의 경우에는 주민들을 교회에 몰아넣고 총을 쏘고 불을 지르는 잔혹함 때문에 특히 더한 주목을 받았다. 이 사건은 선교사들을 통해 국제적으로 알려지고 일제의 잔학상을 전 세계에 확인시키는 물증이 됐다.



제암리 사건은 몇백 년, 몇천 년이 흘러도 쉽게 가시지 않을 한(恨)을 남겼다. 정무총감을 죽이고자 모험에 뛰어든 <100일의 거짓말>의 유소란이 품은 한은 제암리 현장에서 목숨을 잃은 현지 주민들, 기독교인·천도교인들, 순흥 안씨들의 한과 맞닿는다.

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