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카페 안 평범한 대화 속 삶의 의미... 이 영화의 미덕

카페 안 평범한 대화 속 삶의 의미... 이 영화의 미덕

제31회 부산국제영화제 개막작 김종관 감독의 <낮과 밤은 서로에게>

임순혜(soonhea)
26.10.12 11:02최종업데이트26.10.12 11:02
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제31회 부산국제영화제 개막식에서 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 감독과 주연배우의 레드 카펫
제31회 부산국제영화제 개막식에서 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 감독과 주연배우의 레드 카펫임순혜

2026년 제31회 부산국제영화제 개막작으로 상영된 김종관 감독의 <낮과 밤은 서로에게>는 거대한 사건이나 극적인 반전 대신, 사람들이 마주앉아 나누는 대화와 그 사이에 흐르는 감정의 미세한 움직임을 포착한 영화다.

이 작품은 여름에서 가을로 넘어가는 동안 한 카페를 찾은 네 쌍의 남녀를 통해 만남과 이별, 기억과 욕망, 사랑의 서로 다른 얼굴을 들여다보는 영화다. 우연히 마주치는 남녀, 학창 시절의 기억을 간직한 옛 친구들, 창작을 매개로 만난 작가와 영화감독, 그리고 오랜 시간을 함께한 연인까지. 서로 다른 관계에 놓인 인물들이 카페의 테이블에 앉아 각자의 이야기를 풀어놓는다.

이 영화에서 중요한 것은 사건 그 자체보다 사건을 둘러싼 사람들의 말과 침묵이다. 무심코 던진 한마디가 오래된 감정을 건드리고, 가벼운 농담이 감춰진 불안을 드러낸다. 대화는 일상의 표면을 따라 흐르지만, 그 아래에는 미처 표현하지 못한 마음과 서로에게 기대하는 바가 자리한다.

김종관 감독은 이러한 순간들을 서두르지 않고 바라본다. 인물에게 극적인 선택을 강요하거나 이야기를 인위적으로 뒤집기보다는, 대화가 진행되는 동안 조금씩 변하는 감정을 따라간다. 관객은 인물의 사연을 설명으로 전달받기보다 그들의 표정과 말투, 망설임을 통해 관계의 실체를 짐작하게 된다.

'낮과 밤은 서로에게'를 연출한 김종관 감독
'낮과 밤은 서로에게'를 연출한 김종관 감독임순혜

영화의 제목은 낮은 밤을 비추고 밤은 낮을 되돌아본다는 의미로, 단순한 시간의 구분을 넘어 관계의 역설을 품고 있다. 낮과 밤은 서로 반대편에 있는 것처럼 보이지만, 어느 한쪽이 없다면 다른 한쪽의 의미도 온전히 드러나지 않는다. 사람의 관계 역시 그렇다. 밝고 유쾌한 순간이 있기에 쓸쓸함이 선명해지고, 헤어짐을 겪고 나서야 함께했던 시간의 의미를 깨닫기도 한다.

김종관 감독은 기자회견에서 인물들의 사연과 꿈과 현실이 낮과 밤처럼 대비되면서도 연결된다고 설명했는데, 이 관점에서 보면 영화 속 네 커플은 단순히 서로 다른 연애담의 주인공이 아니다. 각자는 관계의 서로 다른 시간에 서 있다. 누군가는 관계의 시작점에 있고, 누군가는 지나간 시간을 되짚으며, 또 누군가는 함께해온 시간을 어떻게 마무리할지 고민한다.

영화 낮과 밤은 서로에게'의 한 장면
영화 낮과 밤은 서로에게'의 한 장면㈜케이무비엔터테인먼트

영화가 흥미로운 이유는 이들을 하나의 정답으로 수렴하지 않는다는 데 있다. 사랑이 반드시 시작되어야 하는 것도, 오래된 관계가 반드시 지속되어야 하는 것도 아니다. 서로를 이해하는 순간이 있는가 하면 끝내 이해하지 못하는 순간도 있다. 영화는 그 모순을 인간관계의 자연스러운 일부로 받아들인다.

현대인의 일상에서 가장 익숙한 만남의 장소 중 하나인 카페는 약속을 기다리고, 처음 만난 사람과 어색한 인사를 나누고, 헤어질 말을 고르는 곳이기도 하다. 그러나 그곳에서 벌어지는 일은 대개 오래 머물지 않는다. 사람들이 떠나면 테이블에는 다음 손님이 앉는다.

작품은 이 평범한 공간의 특성을 영화의 구조로 활용한다. 한 테이블의 이야기가 끝나면 다른 테이블의 이야기가 이어지는데, 각자의 사연은 독립적이지만, 동일한 공간을 공유한다는 사실만으로도 서로 연결된다. 이 구조는 개별적인 만남과 이별을 하나의 흐름으로 묶는다.

영화에서 카페는 두 가지 의미를 갖는데, 카페는 인생의 임시 정거장이라는 의미다. 사람들은 그곳에서 잠시 머물지만, 대화가 끝나면 다시 자신의 삶으로 돌아간다. 영화는 만남이 영원하지 않다는 사실을 인정하면서도 짧은 만남이 남기는 감정까지 무의미하다고 말하지 않는다.

두 번째는, 카페는 타인의 삶을 엿볼 수 있는 작은 세계라는 의미다. 우리는 다른 테이블에서 무슨 이야기가 오가는지 전부 알 수 없으나, 그곳에도 우리와 비슷한 고민과 기대, 후회가 있다는 사실을 어렴풋이 느낄 수 있다. 영화는 이러한 익명성과 친밀함이 공존하는 공간을 통해, 서로 모르는 사람들 사이에도 삶의 정서적 공통분모가 존재한다는 점을 보여준다.

제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'기자회견, 영화의 전당
제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'기자회견, 영화의 전당임순혜

김종관 감독의 영화적 특징은 인물의 감정을 과도하게 설명하지 않고, 일상의 순간 속에서 발견하는 데 있는데, 사건보다 감정의 결을 포착한다.

'더 테이블'이 한 공간에서 이루어지는 대화를 통해 관계의 변화를 포착했다면, '낮과 밤은 서로에게'는 그 관심을 네 쌍의 인물과 낮과 밤의 시간 구조로 확장한다.

영화에서 대사는 정보를 전달하는 수단만이 아니다. 인물은 말하면서 자신의 마음을 드러내기도 하지만, 때로는 진짜 감정을 감추기도 한다. 농담으로 불안을 덮고, 아무렇지 않은 척하면서 상대의 반응을 살피며, 과거를 이야기하는 척 현재의 마음을 확인한다.

영화 '낮과 밤은 서로에게'의 한 장면
영화 '낮과 밤은 서로에게'의 한 장면㈜케이무비엔터테인먼트

따라서 관객이 주목해야 할 것은 대사의 내용만이 아니다. 누가 먼저 말을 꺼내는지, 상대의 말을 어떻게 받아들이는지, 대화가 끝난 뒤 어떤 감정이 남는지까지 살펴볼 필요가 있다.

다만 이러한 절제의 미학은 장점인 동시에 위험이기도 하다. 극적인 사건을 줄이고 감정의 미세한 움직임에 집중하는 방식은 관객에게 섬세한 관찰의 즐거움을 제공하지만, 인물의 이야기가 충분히 깊어지지 않으면 평범한 대화의 나열처럼 느껴질 수 있다. 네 편의 이야기가 하나의 영화로서 얼마나 유기적으로 결합하는지가 작품의 성취를 판단하는 중요한 기준이 된다.

제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'기자회견, 영화의 전당
제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'기자회견, 영화의 전당임순혜

영화는 한 명의 주인공에게 모든 이야기를 집중시키지 않는다. 네 쌍의 인물이 각자의 관계와 감정을 나눠 갖는 앙상블 구조다.

김민하와 주종혁은 우연히 스치는 인연의 가능성을 말한다. 아직 완성되지 않은 관계가 지닌 설렘과 불확실성을 말한다. 한선화와 장률은 학창 시절의 기억을 간직한 두 사람의 재회에서 비롯된, 과거의 친밀함과 현재의 낯섦이 교차하는 관계를 보여 준다.

심은경과 이희준, 웹소설 작가와 영화감독의 만남은 창작과 욕망, 서로 다른 자기표현 방식이 부딪치는 관계를 나타낸다. 전소영과 김동휘의 오랜 연인의 이야기는 함께한 시간의 애틋함과 관계의 현실을 마주하는 순간을 보여 준다.

이처럼 각 커플은 관계의 서로 다른 국면을 보여준다. 첫 만남의 설렘, 재회의 어색함, 창작자를 향한 호기심, 오래된 사랑의 무게가 한 공간 안에서 교차한다. 영화는 익숙한 연애 감정뿐 아니라 인물의 성격과 창작에 대한 태도까지 관계의 일부로 다루고 있음을 보여준다

제31회 부산국제영화제 개막식에서 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 감독과 주연배우와 작품 소개
제31회 부산국제영화제 개막식에서 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 감독과 주연배우와 작품 소개임순혜

'낮과 밤은 서로에게'의 가장 큰 미덕은 평범한 순간을 무시하지 않는 태도다. 영화 속 인물들은 세상을 뒤흔들 만한 일을 겪지 않을 수도 있다. 그러나 누군가와 마주앉아 대화를 나누고, 마음속에 담아둔 말을 꺼내고, 다시 각자의 길로 돌아가는 과정에는 저마다의 삶이 담겨 있다.

영화는 바로 그 지점을 바라본다. 우리의 인생을 바꾸는 순간이 반드시 극적인 사건의 형태로 찾아오는 것은 아니다. 어떤 만남은 별일 없이 끝나지만 오랫동안 기억에 남고, 어떤 대화는 당시에는 의미를 알지 못하다가 시간이 흐른 뒤에야 마음속에서 되살아난다.

이런 관점에서 영화의 제목은 더욱 의미심장하다. 낮과 밤은 서로를 대체하는 시간이 아니라, 한 사람의 삶을 서로 다른 각도에서 비추는 시간이다. 사랑의 밝은 면만으로 관계를 이해할 수 없고, 이별의 어두운 면만으로 함께했던 시간을 평가할 수도 없다. 두 시간은 서로의 의미를 완성한다.

영화 '낮과 밤은 서로에게'의 한 장면
영화 '낮과 밤은 서로에게'의 한 장면㈜케이무비엔터테인먼트

물론 대화 중심의 구성은 관객의 취향에 따라 다소 느슨하거나 정적으로 느껴질 수 있으나, 인물들의 이야기가 독립적으로 흘러가는 만큼, 각 에피소드의 밀도와 배우들의 호흡이 영화 전체의 리듬을 결정한다. 그러나 이 작품이 지향하는 것은 극적 사건의 축적보다는 일상 속 감정의 발견이다. 영화의 느긋한 호흡은 단점만이 아니라 하나의 미학적 선택으로 읽힌다.

'낮과 밤은 서로에게'는 김종관 감독 특유의 섬세한 시선이 돋보이는 영화이며, 일상의 작은 순간에서 감정의 의미를 발견하는 관객에게 잘 어울리는 영화다. 반면 강한 서사적 추진력이나 뚜렷한 극적 반전을 기대한다면 다소 담백하게 느껴질 수 있다.

영화 '낮과 밤은 서로에게' 포스터
영화 '낮과 밤은 서로에게' 포스터㈜케이무비엔터테인먼트

결국 이 영화가 건네는 질문은 단순하다. 우리는 누군가와 마주앉아 이야기를 나눈 뒤 무엇을 남기고 떠나는가. 상대의 마음을 완전히 이해하지 못하더라도, 잠시나마 서로의 시간을 나눴다는 사실은 사라지지 않는다.

영화의 힘은 반드시 스펙터클이나 거대한 서사에서만 나오는 것이 아니다. 사람의 마음을 오래 바라보는 시선, 평범한 대화에서 삶의 의미를 발견하는 능력 역시 영화가 지닌 중요한 힘이다.

낮과 밤이 서로에게 필요한 것처럼, 사람도 타인과의 만남을 통해 자신의 마음을 조금씩 알아간다는 소박한 통찰이야말로 '낮과 밤은 서로에게'를 관통하는 정서이자, 부산국제영화제의 개막작으로서 관객에게 건네는 가장 따뜻한 인사다.
낮과밤은서로에게 김종관 김민하 한선화 김종혁

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현 미디어기독연대 대표, 표현의자유와언론탄압공동대책위원회 공동대표/운영위원장, 언론개혁시민연대 감사, 5.18영화제 집행위원장, 전 NCCK언론위원장, 전 방송통신심의위원회 방송특별위원, 전 방송통신위원회 보편적시청권확대보장위원, 한신대 외래교수, 영상물등급위원회 영화심의위원을 지냈으며, 영화와 미디어 평론 활동을 하고 있습니다 .

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