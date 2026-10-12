현대의 이방인이 겪는 고통은 무엇인가

강지영

큰사진보기 ▲법정에 선 뫼르소영화 <이방인>에서 주인공 뫼르소가 법정에 서 있다. 영화사 진진

재판정에서는 살인 사건 자체뿐 아니라, 뫼르소가 어머니의 장례식에서 보인 행동과 그의 도덕성, 진술 태도 등을 문제 삼았다. 어머니 장례식에서 울지 않은 점, 장례식을 치른 다음 날 여자와 수영을 하고 희극영화를 보러 간 점 등을 비난했다. 어머니의 장례식에서 보인 태도까지 그의 인격을 판단하는 근거가 되었다. 뫼르소는 결국 사형을 선고받았다. 뫼르소에게 국선 변호사는 죄를 뉘우치는 '연기'라도 하라고 했지만, 뫼르소는 그것마저 거부했다. 왜 그랬을까. 뫼르소는 세상이 기대하는 모습으로 자신을 꾸며 내지 않았다.



소설 <이방인>에서 사형 선고를 받은 뫼르소는 죽음을 앞두고 이렇게 생각한다.



그러나 인생이 살 만한 가치가 없다는 것은 누구나 다 알고 있다. 따지고 보면 서른 살에 죽느냐 예순 살에 죽느냐는 별로 중요하지 않다는 것을 나도 모르는 바 아니었다. 둘 중 어떤 경우가 됐든 당연히 다른 남자들과 다른 여자들은 살아갈 것이고, 수천 년 동안 그럴 것이다. 요컨대 이보다 더 명백한 것은 없다. 지금이건 이십 년 후건 언제나 죽는 것은 바로 나다.(알베르 카뮈의 <이방인>, 민음사, 2024, 137쪽~138쪽)

나는 이 영화가 죽음을 미화하거나 살인을 정당화한다고 생각하지 않는다. 해야 할 일에 쫓겨 하고 싶은 일을 미루며 살아가는 현실에서, 유한한 삶 속에서라도 내가 진정으로 '하고 싶은 일'이 무엇인지 찾아봐야겠다. 영화 <이방인>에서 주인공 뫼르소가 법정에 서 있다.재판정에서는 살인 사건 자체뿐 아니라, 뫼르소가 어머니의 장례식에서 보인 행동과 그의 도덕성, 진술 태도 등을 문제 삼았다. 어머니 장례식에서 울지 않은 점, 장례식을 치른 다음 날 여자와 수영을 하고 희극영화를 보러 간 점 등을 비난했다. 어머니의 장례식에서 보인 태도까지 그의 인격을 판단하는 근거가 되었다. 뫼르소는 결국 사형을 선고받았다. 뫼르소에게 국선 변호사는 죄를 뉘우치는 '연기'라도 하라고 했지만, 뫼르소는 그것마저 거부했다. 왜 그랬을까. 뫼르소는 세상이 기대하는 모습으로 자신을 꾸며 내지 않았다.소설 <이방인>에서 사형 선고를 받은 뫼르소는 죽음을 앞두고 이렇게 생각한다.나는 이 영화가 죽음을 미화하거나 살인을 정당화한다고 생각하지 않는다. 해야 할 일에 쫓겨 하고 싶은 일을 미루며 살아가는 현실에서, 유한한 삶 속에서라도 내가 진정으로 '하고 싶은 일'이 무엇인지 찾아봐야겠다. 이방인 프랑소와오종 알베르카뮈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 강지영 (logos9454) 내방 구독하기 일터와 일상에서 경험한 것을 글로써 소통하고 싶습니다. 글이 행복한 삶의 마중물임을 믿고 삽니다. 이 기자의 최신기사 영화 '오디세이' 보기 전에 읽고 갑시다

원제 'The Stranger'. 프랑소아 오종 감독의 영화. 2026. 9. 30 개봉. (122분)영화 <이방인>은 알베르 카뮈의 동명소설을 원작으로 했다. 대부분의 줄거리와 대사는 원작을 충실하게 따른 것으로 보였다. 소설 <이방인>은 1942년에 출간되었다. 80여 년이 흐른 지금도 매우 현대적인 느낌이 들었다. 아마도 관습과 체제에 대한 저항으로 읽혀서인지도 모르겠다. 개인의 선택과 감정을 존중해야 한다는 인식이 커진 오늘날에도, 우리는 여전히 사회가 요구하는 삶의 방식과 감정 표현에서 자유롭지 못하기 때문이다.특히 흑백영화이기 때문에 주인공의 심리묘사에 더욱 집중할 수 있었다. 색채가 없는 화면에서도 인물의 표정에서 작열하는 태양이 느껴졌고, 그들의 행동에서는 장례 행렬의 고단함이 전해졌다. 어머니의 장례부터 살인과 사형에 이르기까지, 죽음과 관련된 장면을 흑백으로 담아낸 점이 탁월했다.영화 <이방인>에서 어머니의 죽음 앞에서도 무덤덤한 뫼르소를 보면서 나의 지나간 기억 하나가 떠올랐다. 1990년대 어느 가을날, 나는 시할머니의 죽음을 맞이했다. 그때까지 단 한 번도 장례식을 치러 본 적이 없던 나에게 전통 방식으로 치러지는 시할머니의 장례식은 생경함 그 자체였다.기차와 버스를 타고 4시간이나 걸려 찾아간 시골집. 하얀 상복을 입은 어른들은 병풍 뒤에 관을 안치하고 방 안에 둘러앉아 '곡'을 하였다. 한 어르신은 곡소리가 작다며 나를 질책하기도 하였다. 문상을 오는 이가 있을 때마다 '아이고, 아이고' 곡을 하다가 문상객이 자리를 떠나면 다시 일상적인 대화를 하거나 불경을 읽는 이도 있었다. 상갓집에서 곡소리가 끊기면 안 된다고 하면서 이틀 밤 내내 곡을 하라고 하였다. 나는 눈물도 나오지 않았고, 곡을 하라는 시어른들의 말을 따르지 못해 타박을 받기도 했다. 마음속에서 우러나오는 슬픔이 아니라, 남에게 보여주려는 슬픔의 감정. 그게 쉽지 않았다.사형 선고를 받고 감옥에서 집행을 기다리는 뫼르소의 불안함. 타박타박 걷는 소리가 날 때마다 사형장으로 자신을 데려가려는 사람인가 신경을 곤두세우고, 불안에 떠는 뫼르소. 나름대로 죽음에 대한 생각을 정리하고 받아들이려는 뫼르소에게 사제는 종교를 강요한다. 인간의 판결에 굴복할 것이 아니라, 신의 판결에 의지하라고. 신은 인간의 죄를 사해줄 것이라고. 그러나 뫼르소는 그것을 거부한다. 그러면서 그간 참아왔던 울분을 터뜨린다.뫼르소와 사제의 대화 장면에서도 나는 지난 기억이 또 떠올랐다. 이십여 년 전, 나는 아주 가까운 이를 하늘나라로 보내야만 했다. 장례를 치르고 나니, 주변에서 종교를 믿어 보라는 권유를 받았다. 나는 이제까지 신을 찾지 않다가 내가 불행해져서야 신을 찾는 것이 왠지 낯설었다. 그래서 차일피일 미루었더니, 그 지인은 인간의 나약함을 설파하면서 '교만하다'고 비난하였다. 그 후 더욱 종교에서 멀어지게 되었다.살면서 우리는 알게 모르게 세상이 요구하는 틀에 맞추며 살아간다. 학벌, 취업, 결혼, 승진, 재테크. 나이에 걸맞은 삶의 단계와 감정까지 요구받는다. 젊은이들이 연애나 결혼 그리고 출산을 선택하지 않는 것마저 사회문제로 삼기도 한다. 요즘엔 그 강요가 줄어든 듯하긴 하지만, 여전히 그런 통념이나 관습 때문에 고통받는 사람들이 있다.뫼르소가 법정에서 사건의 전후 사정을 차분히 설명했더라면 어땠을까. 유죄라는 판단이 달라지지는 않더라도, 적어도 그의 진술이 비웃음의 대상이 되지는 않았을지 모른다. 영화 속 상황을 바탕으로 내가 한 번 가정해 보았다. 어머니의 장례를 치른 뒤 더위와 피로에 지쳐 있었고, 해변에서 마주친 아랍인의 칼날에 태양빛이 반사되어 눈을 찔렀다고 설명할 수도 있었을 것이다. 그러나 뫼르소는 살해 이유를 묻는 질문에 태양 때문이었다고 답한다. 법정의 사람들은 웃는다.