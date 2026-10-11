AG 금메달 특수에 웃는 여자농구, 방송 러브콜 쇄도하네

연합뉴스

지난 9월 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다.아시안게임에서 선전한 여러 종목 중에서도 유독 여자농구 대표팀의 선전이 더 주목받은 이유는 무엇일까. 여자농구는 이번 대회에서 당초 우승 가능성에 대한 기대가 그리 높지 않았다. 최근 몇 년간 국제 대회에서 대표팀이 그리 좋은 성적을 거두지 못한 데다, 이번 아시안게임에서는 핵심 전력인 센터 박지수와 가드 박지현까지 합류하지 못하며 전력에 큰 타격을 입었다.그런데도 한국은 11명의 선수단이 한데 똘똘 뭉쳐 준결승에서 최장신 장쯔위(223cm)를 앞세운 중국을 꺾었고, 결승에서는 개최국 일본까지 제압하는 놀라운 이변을 연출했다. 세간의 저평가, 주축 선수들의 공백, 현지의 각종 텃세 등 온갖 악재를 극복하고 기적을 이뤄낸 여자농구 대표팀의 서사는 국민들에게 큰 감동을 주기에 충분했다.여자농구와 대표적인 겨울스포츠 경쟁종목으로 꼽히는 배구는 남녀대표팀이 모두 아시안게임 2회 연속 노메달의 수모를 당했다. 또한 국내 최고 인기스포츠인 남자축구와 야구는 금메달을 따냈음에도 불구하고 선수들의 병역혜택을 둘러싼 실언과 자격 논란 등으로 구설에 올랐다. 상대적으로 이런 논란에서 모두 자유로웠던 여자농구 대표팀에 대한 평가가 더욱 높아지는 계기가 됐다.아시안게임에서 우승의 주역으로 활약했던 강이슬(우리은행) 이소희(BNK)·이해란(삼성생명)·박소희·진안(이상 하나은행)·허예은(KB국민은행)·안혜지(BNK). 홍유순(신한은행) 등 선수 개개인에 대한 관심도 높아지고 있다.여자대표팀은 아시안게임 지난달 27일 귀국, 해산 후 소속팀으로 복귀했다. 하지만 국가대표 선수들은 여자프로농구 새 시즌 준비에 바쁜 중에도 각종 방송출연과 인터뷰 요청으로 바쁜 일정을 소화하는 중이다.대표팀 주장 강이슬을 비롯하여 이소희·이해란이 7일 방송된 tvN 토크쇼 <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연했다. 강이슬과 이소희는 지난 10일 방송된 JTBC 예능 <아는 형님>에서도 남자농구 국가대표 변준형, 이정현, 이우석 등과 함께 등장했다.또한 이해란과 강유림이 출연한 KBS JOY <무엇이든 물어보살> 역시 방송을 앞두고 있다.모두 화제성이 높은 인기 프로그램들로 여자농구 선수들이 출연한 것은 이례적인 일이다. 선수들은 방송에서도 주눅이 들지 않고 유쾌한 입담과 쇼맨십을 발휘하며 코트 위에서와는 또 다른 매력을 발산했다는 호평을 받고 있다.소속 프로구단들 역시 자팀 선수들의 외부 활동을 이해하고 지원해 주는 분위기다. 사실 새 시즌을 앞두고 주축 선수들이 국가대표 차출로 오랜 기간 팀 훈련을 소화하지 못한 것을 고려하면, 잦은 미디어 출연으로 또다시 시간을 빼앗기는 게 부담스러울 수 있는 상황이었다. 그럼에도 구단들은 아시안게임 특수를 활용하여 다음 시즌 여자 농구의 흥행으로 이어질 수 있는 기회를 살리기 위하여 적극적으로 협조하고 있다.실제로 여자 농구에 대한 대중의 관심도는 눈에 띄게 증가하고 있는 모습이다. 대표적으로 WKBL 공식 유튜브 채널 '여농티비'는 아시안게임 기간을 전후로 구독자가 무려 3천여 명 이상 증가했다.국내 여자프로농구단에서 자체적으로 운영 중인 자체 유튜브 채널의 조회수와 구독자, 댓글 반응이 급증했다. 국가대표 선수들의 개인 SNS 팔로워 등도 꾸준히 증가하는 추세다. 국가대표 선수들이 예전에 촬영했던 팀 훈련과 인터뷰, 선수들의 평범한 일상을 담은 브이로그 등, 과거 영상들까지 몇 년 만에 재조명되며 뒤늦게 조회수가 급격히 동반 상승하는 모습도 나타나고 있다.또한 여자농구는 3일부터 '2026 KB국민은행 박신자컵' 일정을 소화 중이다. 소속팀으로 복귀한 국가대표 선수들의 활약이 주목받으면서 박신자컵의 온라인 중계 시청률과 플랫폼 동시접속사수, 경기 하이라이트 장면을 담은 조회수가 꾸준히 늘어나고 있다. 3연패를 노리는 일본 후지쓰와 WKBL 우리은행이 박신자컵 결승에서 맞붙게 되며 아시안게임 결승전에 이어 이번엔 또 하나의 '클럽 한일전'이 성사됐다는 것도 관심을 끈다.WKBL은 아시아쿼터 외에 외국인 선수제도가 없는 특성상, 국가대표 선수들이 소속팀에 복귀해서도 팀의 에이스 역할을 맡는 경우가 많다. 그만큼 리그에서도 선수들의 활약상과 스타성을 부각시키기에 좋은 환경이다. 올 시즌 우리은행으로 이적한 강이슬은 지난 10일 청주체육관에서 열린 친정팀 KB와의 준결승전에서 18점 8리바운드의 맹활약을 펼치며 팀의 결승진출을 이끌고 '여자농구 최고 스타'다운 클래스를 과시하기도 했다.이러한 아시안게임 금메달 효과가 불러온 관심이 여자농구의 새로운 '황금기'로까지 이어질 수 있을까. 하지만 아시안게임 금메달을 이끌었던 박수호 여자농구 대표팀 감독은 "남자농구는 황금기가 맞지만, 여자농구는 아직 황금기는 아니라고 생각한다"는 소신 발언을 한 바 있다.박 감독은 "이번 아시안게임은 선수들이 정말 잘해줬지만, 여자농구는 아직 모자란 부분이 많다. 금메달을 통하여 어린 선수들에게 자극이 되고, 여자농구 저변 확대가 더 이뤄졌으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다. 한 번의 국제대회 성과에만 만족하여 안주해서는 안 된다는 의미의 냉철한 조언이었다.분명한 사실은 최근 10여 년간 여자농구가 이 정도의 대중적 관심을 받은 것은 처음이라는 점이다, 모처럼 찾아온 농구붐의 기회를 앞으로 얼마나 잘 이어가느냐가 더 중요하다. 짧은 화제성에 고무되는 것을 넘어서 선수들의 꾸준한 경기력, 적극적인 미디어 활용, 리그 차원의 장기적 마케팅 전략, 유소년 농구와 국가대표팀에 대한 꾸준한 투자 등 여러 가지 요소가 골고루 뒷받침되어야 지금의 인기와 화제를 이어 나갈 수 있을 것이다.