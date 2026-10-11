가장 화려했던 2인자, '1천승 무관' 한화 김경문 퇴장

한화이글스

올 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 한화 김경문 감독한화는 이날 NC에 8-9로 패하면서 김경문 감독의 고별전에서도 승리하지 못했다. 57승 83패 4무(4.07)를 기록한 한화는 9위로 시즌을 마감하며 가을야구 진출에 실패했다.이로써 김경문 감독과 한화는 2년 4개월간의 동행을 마무리하게 됐다. 한화는 지난 2024년 6월 성적부진으로 최원호 전 감독과 결별하고 김경문 감독과 계약 기간 3년, 총액 20억 원에 계약했다. 김 감독은 중도부임한 첫 시즌 비록 8위(66승 76패 2무 )로 가을야구 진출에는 실패했지만 흔들리던 팀을 비교적 잘 수습하며 가능성을 증명했다.2년 차이자 풀타임 첫 시즌인 2025년에는, 마침내 한화를 7년 만의 가을야구이자 19년 만의 한국시리즈로 이끌며 최고의 성적을 기록했다. 하지만 LG 트윈스의 벽을 넘지 못하고 정규시즌(83승 57패 4무, 2위)과 한국시리즈 모두 통합 준우승에 만족해야 했다.계약 마지막 해인 올 시즌에는 '선발 원투펀치' 코디 폰세와 라이언 와이스의 메이저리그 진출로 인한 전력 약화, 문동주, 엄상백, 채은성 등 주축 선수들의 줄부상, 마무리 김서현의 부진으로 인한 불펜 중괴 등 각종 악재가 겹치며 2년 만에 다시 하위권으로 추락했다. 김 감독은 한화에서 통산 206승 10무 214패(.490)를 기록했다.한화는 김경문 감독 체제에서도 끝내 한국시리즈 우승의 한을 푸는 데 실패했다. 1999년 유일하게 한국시리즈 정상에 올랐던 한화는 무려 27년째 다시 우승과 인연을 맺지 못했다. 이는 KBO리그 역사에 롯데 자이언츠(34년, 1992년 마지막 우승)에 두 번째로 긴 최장 무관 기록이다.김경문 감독 역시 지도자 경력의 최대 숙원이던 '무관 징크스'를 끝내 떨쳐내지 못하고 그라운드를 떠나게 됐다. 김 감독은 2004년 두산 베어스 사령탑으로 프로 감독 경력을 시작하여 NC 다이노스를 거쳐 한화까지 3팀에서 총 18년간(1군 16시즌)이나 지휘봉을 잡았다.김 감독은 프로야구 정규시즌 총 2,075경기에서 1,078승 957패 39무를 기록했다. 프로야구 역사상 김응용(1천554승 68무 1천288패), 김성근(1천388승 60무 1천203패) 감독에 이어 역대 프로야구 역대 3번째로 1천승 고지를 밟으며 KBO리그 역사에 한 획을 그은 명장이다. 또한 2008년 베이징 올림픽에서는 대한민국 야구 국가대표팀을 이끌고 9전 전승 금메달 신화를 쓰며 지도자로서 최고의 영광을 누리기도 했다.하지만 정작 김 감독은 프로무대에서는 우승 경력이 전무하다. 두산 시절인 2005년과 2007-2008년, NC를 이끌던 2016년, 한화에서의 2025년까지 무려 5번이나 정상 문턱에서 번번이 고배를 마셨다. 프로야구 역대 최다승 '톱10' 감독 중에서 한국시리즈 우승 경험이 없는 인물은 김경문이 유일하다.김경문 감독의 한국시리즈 통산 전적은 4승 20패. 승률 .167에 불과하다. 더구나 올 시즌을 끝으로 사라지는 잠실구장에서 열린 한국시리즈 경기에서는, 20년간 5번의 시리즈에서 단 한 번도 이기지 못하며 '잠실 KS 13전 전패'라는 이제 영원히 깨지지 않을 불명예 기록도 남겼다.한국야구사에서 단 3명뿐인 '1천승 감독'이자 유일한 '올림픽 금메달 감독'이라는 타이틀에서 보듯, 김경문 감독은 결코 무능한 지도자는 아니었다. 약팀을 강팀으로 바꿔 놓는 능력도 있었고, 스타 선수들을 장악하는 리더십과 결단력도 갖췄다. 하지만 한 끗 차이로 올림픽 외에는 끝내 우승과 인연을 맺지 못하고 '무관의 대명사'로 남게 된 이유는 무엇일까.사실 김경문 감독은 철저히 단기간에 성적을 끌어내는 데 특화된 '윈나우' 유형의 감독이었다. 이전까지 약팀을 강팀으로 반등시켰다는 이미지 때문에 '리빌딩에 능한 감독'으로 알려졌지만, 실제로는 김 감독이 맡은 두산, NC, 한화 모두 구단의 주도하에 내부 육성과 투자, 풍부한 유망주 자원 확보 등을 통하여 이미 성적을 낼 수 있는 충분한 잠재력을 갖춘 상태였다는 공통점이 있다.물론 주어진 전력을 잘 활용하여 성적을 내는 것도 엄연히 감독의 능력이다. 문제는 김 감독이 성적을 내는 방식이라는 게, 장기적인 관점에서 팀을 탄탄하게 육성한다기보다는, 극단적으로 팀전력을 쥐어짜 내서 당장의 성과를 올리는 '소모전'에 가까웠다는 점이다.김경문 감독이 지도자로서 두각을 나타내기 시작하던 2000년대 중후반은 이른바 이닝쪼개기로 대표되는 극단적 불펜야구, 잦은 번트와 도루 등, 이른바 감독의 경기개입과 영향력이 큰 비중을 차지하던 시대였다. 당시 김경문 감독은 선동열, 김성근 감독 등과 함께 이러한 '스몰볼' 트렌드를 가장 적극적으로 주도하면서 수혜를 입은 인물 중 하나였다. 겉보기에 좋은 성적에 가려졌지만 어마어마한 투수혹사와 과도한 불펜의존도 및 작전야구 등으로 비판받았다는 것도 당시 감독들의 공통점이었다.특히 김경문 감독이 지휘하는 동안 모든 팀에서 동일하게 반복된 문제점이 '토종선발 육성의 실패'였다. 두산 시절의 다니엘 리오스와 맷 랜들, NC 시절의 에릭 해커와 찰리 쉬렉, 한화에서의 폰세와 와이스 등, 구단이 외국인 투수들을 잘 뽑았던 시기에 가장 좋은 성적을 거둔 바 있다.하지만 외국인 투수들이 부진하거나 팀을 떠나면 이를 메울 수 있는 선발진을 제때 발굴하지 못하여 하락세를 타기 시작했다. 자연히 불펜야구에 대한 의존도는 더 가중되는 악순환이 이어졌다는 게 공통점이다. 또한 재능 있는 유망주 투수들은 당장의 성적을 위하여 불펜에 몰아넣고 정해진 보직 없이 그때그때 주먹구구식으로 운용하는 경우도 많았다. 그래서 김경문 감독이 맡은 팀마다 임기 말년으로 갈수록 선발진은 점점 약화되기 일쑤였다.이러다 보니 김경문 감독의 팀들은 장기레이스에서 후반기로 갈수록 뒷심이 떨어지는 경우가 많았다. 사실 김 감독은 한국시리즈 무관만이 아니라 정규리그 1위 경험도 전무하다. 김 감독이 정규리그 2위만 6번 기록했고, 이 중 5번은 한국시리즈에서 올랐으나 1위팀을 만나 패배했다. 단일리그 체제에서 정규리그 1위팀의 한국시리즈 통합우승 확률은 무려 85.3%에 이른다. 플레이오프를 치르고 올라온 팀들이 한국시리즈 직행팀보다 불리한 것은 어쩌면 당연한 결과였다. 정작 두산과 NC는 모두 김 감독이 떠난 이후에 모두 한국시리즈 우승을 달성했다.결국 김경문 감독만유독 한국시리즈 무관을 거듭한 진짜 이유는, 단순한 불운이나 우연이 아니라 애초에 장기레이스 운영의 한계로 인하여 포스트시즌을 항상 불리한 위치에서 시작했기 때문이다. 결국 김경문 감독이 '왜 한국시리즈 우승을 못 했나'를 이야기하려면, 페넌트레이스 1위를 한 번도 못 한 원인부터 먼저 짚고 넘어가야 한다.그렇다고 단기전에서 특별히 강했던 것도 아니었다. 베이징올림픽 전승 신화에 가려졌지만, 정작 김경문 감독은 KBO리그에서는 오히려 단기전에 약한 감독에 더 가까웠다. 포스트시즌 전체로 범위를 넓히면 김경문 감독은 시리즈 업셋(낮은 순위팀이 상위팀을 이기는것)을 오히려 2번(2009년 PO SK, 2015년 PO 두산) 이나 당했고, 반대로 업셋한 경우는 단 1번(2017년 준PO 롯데) 뿐이었다. 나머지 시리즈는 모두 정규시즌 순위대로 상위팀엔 지고, 하위팀엔 이기는 식이었다. 결국 김경문 감독은 단기전에서도 정규시즌 순위만큼의 성적을 거둔 감독이었다.그리고 이런 한계는 안타깝게도 한화 시절에도 마찬가지였다. 한화에서 가장 우승에 근접했던 2025년에는 한때 5.5게임차이로 1위를 달리다가 LG에게 막판 정규시즌 역전 우승을 내준 것이 포스트시즌까지 부메랑으로 되돌아왔다.특히 2025년 한국시리즈는 김경문 감독에게나 한화에 절호의 우승 기회였다. 당시 전문가들조차 투수력에서만큼은 한화가 1위 LG보다 우위라는 평가를 내렸을 정도였다. 하지만 김경문 감독의 무리한 투수운용과 마무리 김서현에 대한 과도한 집착이 독이 됐다. 한화는 정규시즌 막바지 1위를 내주고 한국시리즈 직행의 기회를 놓쳤을 뿐 아니라, 플레이오프에서도 삼성과 최종 5차전까지 치르는 혈전을 펼쳤다. 이 과정에서 최대 장점인 투수력을 크게 소모한 후유증은 LG와의 한국시리즈까지 영향을 미치면서 김 감독의 리더십에도 큰 타격을 입혔다.2026년에도 전반기까지는 5강경쟁을 이어갔으나 후반기 들어 9위까지 급추락하여 가을야구 진출조차 실패하고 말았다. 폰세와 와이스, 문동주 등 선발진이 대거 이탈한 공백은 어쩔 수 없지만, 아시아쿼터 왕옌청의 활약과, FA 강백호의 영입, 공격형 포수 허인서의 등장 등 전력보강 요소도 적지 않았고 구단의 적극적인 지원과 투자를 감안하면 기대에 크게 못 미친 결과임은 부정할 수 없었다.'믿음의 야구'라는 명목으로 포장되었지만, 자신이 선호하는 야구철학과 특정 선수에 대한 지나친 아집, 지도자 커리어 내내 고질적인 약점이었던 투수운영과 육성능력 부재, 데이터 중심의 현대야구에 역행하는 보수적인 선수단 운용의 한계가 누적되면서, 결국 김경문 감독은 부임 3년차에 최악의 성적이라는 결말로 초라하게 한화에서의 막을 내리게 됐다.더욱 안타까운 것은, 김경문 감독에게는 한화가 '감독인생의 마지막 기회'였을 가능성이 높다는 것이다. 김경문 감독은 1958년생 만 68세로 곧 칠순을 바라보는 현역 최고령 감독이다. 젊은 감독들이 대거 등장한 KBO리그에서 노장 사령탑으로서의 한계를 드러낸 김 감독이 다시 복귀할 가능성은 낮아 보인다.한화로서는 아이러니하게도 김인식, 김응용, 김성근에 이어 한국야구 역사에 큰 족적을 남긴 또 한 명의 명장에게 프로 지도자 커리어의 마지막을 장식하는 무대가 된 셈이다. 김경문 감독은 비록 한국시리즈 우승의 숙원은 끝내 풀지 못했지만, 역대 명장 중에서도 누구보다 파란만장하고 극적인 야구 인생을 보냈던 가장 '화려한 2인자'로 야구팬들의 기억에 오랫동안 남을 전망이다.