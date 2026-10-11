30년 전 그 노래 소환, '놀면 뭐하니?'의 야심 찬 프로젝트

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MBC '놀면 뭐하니?'유재석이 PD로, 하하·허경환·주우재가 작가로 분장해 가요제 회의를 진행하는 설정은 전작의 분위기를 잇는 동시에 새 시즌의 문을 여는 도구가 됐다. 이번 가요제의 주요 배경인 1990년대를 '가요계 르네상스'로 규정한 유재석이 "칼을 갈고 1995년만 기다렸다"며 의욕을 보인 장면에서도 제작진과 출연진이 이번 프로젝트에 거는 기대를 읽을 수 있었다.현장에 모인 멤버들을 놀라게 한 것은 목소리만으로 정체가 쉽게 파악되는 독보적 실력파 출연자들의 대거 등장이었다. 첫사랑의 기억을 소환하는 김민우의 '사랑일뿐야'(이소라)부터 고 김현식의 유작 '내 사랑 내 곁에'(배우 고경표), 김완선의 '삐에로는 우릴 보고 웃지'(리센느 미나미) 등 1990년대 초반을 화려하게 수놓은 명곡들이 다양한 세대를 아우르는 참가자들의 목소리를 타고 새롭게 되살아났다.<중경삼림> <시애틀의 잠 못 이루는 밤> <우리들의 천국> 등 그 시절을 빛낸 영화·드라마 제목을 내세운 가명 뒤에 숨은 진짜 실력자들의 목소리는 시작과 동시에 시청자의 궁금증과 놀라움을 자극하며 뜨거운 반응을 끌어냈다.