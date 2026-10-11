30년 전 그 노래 소환, '놀면 뭐하니?'의 야심 찬 프로젝트

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MBC '놀면 뭐하니?'MBC
3주에 걸친 <2026 아이치·나고야 아시안게임> 중계로 인해 잠시 자리를 비웠던 MBC <놀면 뭐하니?>가 또 하나의 야심찬 음악 프로젝트를 꺼내 들었다.
지난해 <놀면 뭐하니?>는 1980년대 음악을 재조명한 <80's 서울가요제>로 추억과 새로움을 함께 잡은 바 있다. 당시의 노래를 잘 아는 시청자에게는 청춘의 기억을 꺼내는 무대였고, 그 시절을 경험하지 못한 세대에는 낯설지만 매력적인 음악을 발견하는 기회였다.
다른 시대의 가요제를 보고 싶다는 시청자들의 바람 속에 이번에는 1990~1995년으로 자리를 옮긴 <'95 MBC 서울가요제>로 30여 년 전의 명곡들을 재소환하기 시작했다.
목소리가 곧 지문인 유명 음악인들이 부르는 그 시절 명곡, 그리고 예상을 뛰어넘는 비가수 출신 참가자의 등장까지 더해지며 본격 방영 이전부터 기대감을 키웠다. 지난 10일 블라인드 예선 형식의 청음회로 소개된 첫 회를 지켜본 시청자 반응은 일단 호의적이다. 얼굴 없이 목소리만으로 참가자를 알아맞히는 재미가 첫 회부터 호기심을 한껏 자극했다.
1990년대 명곡의 재소환