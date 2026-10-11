이호재, 시즌 1호 도움... 독일 연착륙 순조롭네

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다름슈타트 FW 이호재이호재의 독일 무대 적응이 순조롭다. 플로리안 코펠트 감독이 이끄는 다름슈타트는 10일 오후 8시(한국시간) 독일 슈타디온 암 뵐렌팔토어에서 열린 '2026-27 독일 분데스리가2' 7라운드 에네르키 콧부스에 3-1로 승리했다.개막 후 4라운드까지 1무 3패를 기록하며 3부 강등권까지 추락했던 다름슈타트였다. 특히 직전 라운드에서는 볼프스부르크에 5-1 완패를 떠안으며 완벽한 위기에 몰렸다.하지만, 이번 경기는 달랐다. 전반 4분 만에 저스틴 버틀러에게 선제 실점을 내줬지만, 빠르게 균형을 맞췄다. 전반 36분 바이스하우프트가 동점 골을 터뜨렸다. 기세를 이어 후반 32분 부코티츠가 역전 득점을 만들었고, 후반 44분에는 야닉 뤼르스가 쐐기 골을 기록했다.다름슈타트가 기분 좋은 승리를 챙긴 가운데 이날 경기에서 시즌 1호 도움을 기록한 이호재의 활약도 인상적이었다.2000년생인 이호재는 이번 여름 이적시장을 통해 유럽 무대 도전에 나섰다. 2021시즌 포항 스틸러스에서 데뷔한 이후 꾸준한 상승 곡선을 그린 가운데 지난해 공식전 40경기서 17골 1도움을 기록하며 기량을 만개했다.이번 시즌 개막 후에도 포항 주전 스트라이커로 나서 20경기 8골을 기록하며 괄목할 만한 실력을 선보였다. 이 활약을 토대로 독일 다름슈타트로 이적할 수 있었고, 입단 직후 홀슈타인 킬·아르미니아 빌레펠트를 상대로 2골을 기록하며 주전 공격수로 거듭났다.빠르게 코펠트 감독의 마음을 훔친 이호재는 이번 경기에서는 도우미 역할도 훌륭하게 해냈다. 투톱으로 나선 가운데 밀란 스미트와 확실한 궁합을 선보였다. 본인 최대 강점인 등지는 플레이를 이용해 연계 작업에 나섰고, 또 침투 움직임으로 상대 수비 균열을 가져왔다.특히 전반 36분 순식간에 상대 수비 라인을 파괴하며 움직임을 가져간 이호재는 침착한 컷백 패스로 바이스하우프트의 동점 득점을 도왔다. 이후에도 활약은 이어졌다. 후반 11분에는 상대 수비 견제를 이겨내고 연계 패스를 보여줬고, 또 침투를 통해 공격 기회를 창출했다.풀타임을 소화하지 못했으나 이호재는 65분간 경기장을 누비며 도움 1개·최다 페널티 박스 안 터치 성공(8회)·기회 창출 1회·볼 뺏김 0회·수비적 행동 5회·지상 볼 경합 성공률 100%를 기록, 압도적인 존재감을 선보였다.독일 무대에 순조롭게 적응하고 있는 이호재의 국가대표 발탁 가능성을 놓고도 많은 관심이 쏠리고 있다. 지난해 홍명보 감독의 선택을 받아 동아시안컵 무대에 데뷔했던 그는 홍콩전에서 머리로 데뷔골을 터뜨리며 존재감을 발휘했다.이후 A대표팀과 연을 맺지 못했다. 현재 대표팀 최전방 주전 경쟁 구도는 상당히 복잡하다. 이번 9~10월 4연전서 오현규(베식타시)·오세훈(시미즈)이 각각 득점을 기록했으나 경기력은 다소 아쉬웠다.또 부상으로 인해 소집 해제된 조규성(미트윌란)까지 고려하면 로베르토 모레노 임시 감독은 상당히 골치가 아픈 상황이다.이런 가운데 왕성한 활동량을 바탕으로 좋은 신체 조건(192cm)을 보유하고 있는 이호재는 전술적인 이점을 가져다줄 뿐만 아니라, 발밑도 상당히 좋기에 대표팀의 최대 강점인 2선 자원들과의 궁합도 기대할 수 있다.대표팀 최전방 경쟁에서 중요한 것은 결국 소속팀에서의 출전 시간과 경기력이다. 그렇기에 이호재가 지금의 흐름을 이어간다면 11월 A매치 명단에서 새로운 공격 옵션으로 검토될 가능성도 충분하다. 한편, 이호재의 다름슈타트는 오는 18일 카를스루에SC와 리그 8라운드를 펼친다.