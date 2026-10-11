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'다승왕' 고영표 VS. '승률왕' 후라도, 개인 타이틀도 거머쥘까

'다승왕' 고영표 VS. '승률왕' 후라도, 개인 타이틀도 거머쥘까

11일 대구에서 선발 맞대결... 승리투수 달성시 개인 타이틀도 가까워진다

박재형(kbo1982_ing)
26.10.11 10:08최종업데이트26.10.11 10:08
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11일 대구에서 삼성 후라도(왼쪽)와 KT 고영표(오른쪽)가 선발 맞대결을 벌인다
11일 대구에서 삼성 후라도(왼쪽)와 KT 고영표(오른쪽)가 선발 맞대결을 벌인다삼성라이온즈, KT위즈

2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌도 이제 막바지를 향해 달려간다. 이미 순위가 확정된 팀들은 선수들의 개인 타이틀에 힘을 실어주고 있다.

11일 대구 경기가 대표적으로 그러하다. KT와 삼성은 각각 1위와 2위로 순위가 확정된 상태다. 두 팀 모두 포스트시즌을 대비할 겸 개인 타이틀을 놓고 경기에 임한다. 이날 선발로 나서는 두 투수 모두 개인 타이틀이 걸려 있다. 11일 경기 선발로 삼성은 후라도, KT는 고영표가 출격한다.

후라도가 승리투수가 된다면, 후라도는 4년 연속 10승 및 승률왕 타이틀을 거머쥘 수 있다. 현재 승률 1위는 최민석(두산, 0.737)이다. 후라도가 10승을 하게 되면, 승률이 0.833가 된다. 삼성에서의 마지막 승률왕은 2012년 탈보트(승률 0.824)였다. 14년 만에 삼성에서 승률왕이 나올 수 있는 찬스다.

고영표가 승리투수가 된다면, 고영표는 생애 첫 15승 및 다승왕 타이틀을 거머쥘 수 있다. 현재 다승 1위는 임찬규(LG, 15승)다. 임찬규는 이미 정규리그 등판을 마쳤고, 다승왕 타이틀을 거머쥔 상태다. 고영표가 15승을 하면, 공동 다승왕에 등극하게 된다. KT에서 다승왕을 배출한 사례는 없다. 고영표가 최초의 주인공이 될 수 있는 찬스다.

14년 만에 삼성에서의 승률왕 타이틀을 후라도가 노린다
14년 만에 삼성에서의 승률왕 타이틀을 후라도가 노린다삼성라이온즈

후라도는 이번 시즌 23경기 9승 2패 평균자책점 3.27을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 5일 두산전에서 6.1이닝 6실점(5자책)으로 고전하며 패전의 멍에를 떠안았다.

이번 시즌 KT 상대로는 2경기 나와 1승 무패 평균자책점 2.31의 성적을 거뒀다. 2경기에서의 내용은 6이닝 1실점(1자책), 5.2이닝 4실점(2자책)으로 퐁당퐁당의 투구 내용을 보여줬다.

순위가 확정된 KT지만, KT 내에서도 타이틀을 노리는 타자들이 있다. 포스트시즌도 대비하는 차원에서 주전으로 라인업을 꾸릴 가능성이 크다. 대표적으로 타이틀을 노리는 타자가 힐리어드다. 힐리어드는 올해 홈런왕 경쟁을 노리는 장거리 타자로 올해 후라도 상대로 6타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점 타율 0.333 OPS 1.166으로 강했다. 후라도에겐 경계 대상 1순위라고 봐도 무방하다.

KT 구단 첫 다승왕 타이틀을 고영표가 노린다
KT 구단 첫 다승왕 타이틀을 고영표가 노린다KT위즈

고영표는 이번 시즌 28경기 14승 7패 평균자책점 3.38을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 3일 롯데전에서 9이닝 무실점으로 완봉승을 거뒀다. 최근 5경기 연속 6이닝 이상 3자책 이하의 투구 내용을 선보이고 있다.

이번 시즌 삼성 상대로는 3경기 나와 2승 1패 평균자책점 2.84의 성적을 거뒀다. 3경기 중 QS 투구를 2차례나 선보일 정도로 강한 모습을 보였다.

삼성도 순위가 확정된 상태지만, 포스트시즌 대비를 하는 차원에서 주전으로 라인업을 꾸릴 가능성이 크다. 올해 고영표 상대로 약했기 때문에 대비할 수밖에 없다. 고영표 입장에선 구자욱의 부재가 그나마 호재일 수 있다. 구자욱이 올해 고영표 상대로 9타수 4안타 4타점 4득점 타율 0.444 OPS 1.111로 강했기 때문이다. 그럼에도 김지찬(타율 0.429), 최형우(타율 0.333) 등 천적이 존재하기 때문에 방심은 금물이다.

개인 타이틀을 걸린 중요한 매치업이다. 후라도와 고영표, 둘 중 누가 승리투수가 되어 개인 타이틀을 거머쥘 수 있을까.

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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