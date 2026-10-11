'다승왕' 고영표 VS. '승률왕' 후라도, 개인 타이틀도 거머쥘까

삼성라이온즈, KT위즈

11일 대구에서 삼성 후라도(왼쪽)와 KT 고영표(오른쪽)가 선발 맞대결을 벌인다2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌도 이제 막바지를 향해 달려간다. 이미 순위가 확정된 팀들은 선수들의 개인 타이틀에 힘을 실어주고 있다.11일 대구 경기가 대표적으로 그러하다. KT와 삼성은 각각 1위와 2위로 순위가 확정된 상태다. 두 팀 모두 포스트시즌을 대비할 겸 개인 타이틀을 놓고 경기에 임한다. 이날 선발로 나서는 두 투수 모두 개인 타이틀이 걸려 있다. 11일 경기 선발로 삼성은 후라도, KT는 고영표가 출격한다.후라도가 승리투수가 된다면, 후라도는 4년 연속 10승 및 승률왕 타이틀을 거머쥘 수 있다. 현재 승률 1위는 최민석(두산, 0.737)이다. 후라도가 10승을 하게 되면, 승률이 0.833가 된다. 삼성에서의 마지막 승률왕은 2012년 탈보트(승률 0.824)였다. 14년 만에 삼성에서 승률왕이 나올 수 있는 찬스다.고영표가 승리투수가 된다면, 고영표는 생애 첫 15승 및 다승왕 타이틀을 거머쥘 수 있다. 현재 다승 1위는 임찬규(LG, 15승)다. 임찬규는 이미 정규리그 등판을 마쳤고, 다승왕 타이틀을 거머쥔 상태다. 고영표가 15승을 하면, 공동 다승왕에 등극하게 된다. KT에서 다승왕을 배출한 사례는 없다. 고영표가 최초의 주인공이 될 수 있는 찬스다.