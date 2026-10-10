'2012년 10월 10일, 그리고 14년 뒤'... FC안양, 가장 특별한 날 처음 웃었다

안양시 제공

2013년 2월 2일 FC 안양 창단식에서 구단기 흔드는 최대호 안양시장2012년 10월 10일, FC안양의 역사는 시작됐다. 그리고 14년 뒤 같은 날, 안양은 김천을 꺾고 마침내 특별한 날짜에 첫 승리를 새겼다.유병훈 감독이 이끄는 FC안양은 10일 오후 4시 30분 김천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 주승진 감독의 김천 상무에 1-0 승리를 챙겼다. 이로써 안양은 10승 11무 10패 승점 41점 8위, 김천은 5승 18무 8패 승점 33점 10위에 자리했다.원정을 떠나온 안양은 승점 3이면 41점 고지를 밟으며 창단 첫 파이널 A 진출에 가까워질 수 있기에 승리 의지는 매우 충만했다. 출발은 좋았다. 김천을 상대로 시종일관 몰아쳤고, 전반 37분 유키치의 헤더 패스를 받은 크네제비치가 머리로 선제 결승 골을 기록했다.크네제비치의 골을 지켜내며 리그 2연승을 통해 8위로 올라선 안양. 승점 3을 획득했다는 점도 상당히 의미가 깊었으나 구단에 특별한 날 승리를 가져왔다는 부분은 팬들의 가슴을 더욱 뜨겁게 만들었다.안양과 축구는 서로 뗄 수 없는 사이다. 과거 지금의 FC서울 전신인 안양 LG 치타스가 안양을 연고로 활동했지만, 2004년 서울로 연고지를 옮기면서 지역의 프로축구 역사는 한동안 공백기를 맞았다. 이후 안양 시민들은 프로축구 부활을 위해 부단한 노력을 기울였다.이후 많은 움직임이 있었고, 결정적인 순간은 2012년 10월 10일이었다. 이날 안양시의회에서 시민프로축구단 창단 및 지원 조례안이 가결되면서 새로운 구단 창단의 길이 열렸고, 이듬해인 2013년 시민구단 FC안양이 공식 출범하게 됐다.이처럼 '10월 10일'이 안양 구단과 팬에게 주는 의미는 상당했으나 유독 이 숫자에 약한 모습을 보였다. 리그 기준으로 이날 경기를 치른 것은 세 차례였다. 2015년 경남FC와 2-2로 비긴 것을 시작으로 2016년 대구FC에 0-1, 2020년 경남FC에 0-1로 패하며 1무 2패에 그쳤다.구단 역사에서 가장 의미가 깊었던 날짜임에도 안양은 정작 승리를 기록하지 못했던 것. 물론 날짜를 2~3일 전후로 하게 되면 승리(2014·2018·2022)는 있었다. 하지만, 정확히 10월 10일에 손에 쥔 승점 3은 없었기에, 이번 김천전 승리는 더욱 간절했다.전반은 원하는 대로 경기가 흘러가며 크네제비치의 선제골까지 나왔지만, 후반 흐름은 180도 달랐다. 김천은 라인을 끌어올려 강력한 압박을 통해 공격에 나섰고, 홍윤상·박태준·강민규·정재민이 차례로 위협적인 슈팅을 날리기도 했다.쉽게 무너질 수 있는 분위기였으나 안양은 흔들리지 않았다. 수호신 김정훈은 김천 유효 슈팅 6개를 모두 선방하며 흐름을 뒤집었고, 최전방에 배치된 엘쿠라노·마테우스는 헌신적인 수비 가담으로 팀에 보탬이 됐다.교체 투입된 김강·최건주·이진용·김운·김지훈 역시 짧은 시간이었으나 소위 말해 '머리 박고 뛰는' 모습을 선보이며 뜻깊은 날 안양에 승리를 안겨줬다.경기 후 유병훈 감독도 "우리 서포터즈 쪽을 보면 2012년 10월 10일이라는 걸개가 있다. 의미 있는 날에 승리를 거둬 남다르다"라며 활짝 웃었다.한편, 안양은 오는 18일 스틸야드로 넘어가 포항 스틸러스와 리그 32라운드를 치른다.