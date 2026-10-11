맨시티 징계, 승점 몇 점을 깎으면 공정해질까

축구에서 승점은 경기장에서 결정된다. 하지만 그 경기에 나설 선수들을 영입하고 유지하는 능력은 경기장 밖의 재정과 연결돼 있다. 구단이 돈을 얼마나 쓰는지, 그 돈을 어떤 수입과 비용으로 기록하는지는 경쟁의 조건을 좌우한다. 맨체스터 시티의 재정 규정 위반 사건을 단순히 벌금이나 승점 삭감의 문제로만 보기 어려운 이유다.프리미어리그는 지난 9월 29일 독립위원회가 맨시티의 2009-10시즌부터 2017-18시즌까지 재정 규정 위반을 인정했다고 발표했다. 발표에 따르면 위원회는 구단이 상업 계약 등을 이용해 수입을 부풀리고 비용을 줄여 기록했으며, 조사 협조 의무도 위반했다고 판단했다. 구체적인 징계는 별도 심리에서 다뤄진다.맨시티는 이에 불복했다. 구단은 10월 1일 항소를 제기했다고 밝히면서 위원회의 판단에 법률과 사실관계 등의 오류가 있다고 주장했다. 혐의를 부인하며 자신들의 입장을 뒷받침하는 증거가 있다는 설명도 내놓았다. 현재 상황을 전달할 때는 위원회가 내린 규정 위반 판정과 진행 중인 항소 절차를 함께 설명해야 한다. 처벌의 방향을 논하는 일과 최종 결과를 미리 단정하는 일은 구분할 필요가 있다.이 사건에서 먼저 생각해 볼 문제는 규정 위반으로 얻은 경쟁 우위가 얼마나 오래 남는가다. 재정적 여유는 좋은 선수를 영입할 가능성을 높인다. 선수단의 경쟁력이 성적으로 이어지면 구단은 더 많은 관심과 상업적 기회를 얻을 수 있다. 그렇게 확대된 기반은 다음 시즌의 전력에도 영향을 미친다. 위반의 효과가 여러 시즌에 걸쳐 축적됐다면 한 시즌의 불이익만으로 이를 충분히 상쇄할 수 있을까.물론 이는 맨시티가 거둔 모든 성적을 재정 문제 하나로 설명할 수 있다는 뜻은 아니다. 감독의 전술, 선수의 기량, 구단의 운영 능력과 경기마다 발생하는 우연도 결과를 만든다. 재정 규정을 어겼다는 판단과 개별 경기의 승패가 그 위반 때문에 결정됐다는 주장은 서로 다른 수준의 입증을 요구한다. 징계 논의는 이 차이를 놓치지 않아야 한다.벌금은 가장 직관적인 제재다. 그러나 벌금의 액수만큼 중요한 것은 그 목적이다. 위반을 억제하기 위한 처벌인지, 부당하게 얻은 이익을 회수하기 위한 조치인지에 따라 적정 규모를 판단하는 기준도 달라진다. 구단이 감당할 수 있는 비용으로 받아들인다면 재발 방지 효과가 약해질 수 있다. 반대로 충분한 근거 없이 액수부터 키우면 제재의 설득력을 확보하기 어렵다.경쟁 구단의 피해를 보전하는 문제는 별도로 따져야 한다. 우승이나 유럽대항전 진출 기회를 놓친 구단이 느끼는 박탈감은 클 수 있다. 하지만 피해를 배상하려면 어떤 손해가 발생했는지, 규정 위반과 그 손해 사이에 어떤 인과관계가 있는지를 구체적으로 확인해야 한다. 순위표에서 한 계단 밀렸다는 사실이 손해의 원인과 규모를 자동으로 입증해 주지는 않는다.승점 삭감이나 강등 같은 스포츠적 제재는 경기의 결과에 직접 영향을 준다. 그만큼 제재가 적용되는 시점과 방식도 중요하다. 시즌 중 어느 때 승점을 깎는지, 한 시즌에 집중할지 여러 시즌에 나눌지에 따라 해당 구단의 대응과 다른 팀들의 경쟁 조건이 달라질 수 있다. 제재가 충분히 무거운지뿐 아니라 어떻게 작동할지도 설명해야 한다.강등을 가정하면 고민은 하위 리그로 이어진다. 전력이 강한 구단이 내려오면 그 리그에서 승격을 준비하던 팀들의 경쟁 환경도 바뀔 수 있다. 다만 맨시티가 강등되면 곧바로 승격할 것이라고 단정할 수도 없다. 선수단이 얼마나 유지되는지, 수입이 어떻게 달라지는지, 해당 리그의 규정을 어떻게 적용받는지에 따라 결과는 달라진다. 이러한 변수는 확정된 미래가 아니라 징계 설계 과정에서 검토해야 할 요소다.징계의 영향은 선수와 팬에게도 닿는다. 구단 운영의 책임을 직접 지지 않는 사람들이 경기 일정과 선수단 변화, 구단의 미래를 함께 감당하게 된다. 그렇다고 팬들이 겪게 될 어려움을 이유로 규정 집행을 피할 수는 없다. 책임을 묻는 과정에서 누가 어떤 불이익을 부담하는지 살피고, 제재의 목적을 분명하게 설명할 필요가 있다는 뜻이다.이번 사건은 재정 규정 자체를 돌아볼 계기이기도 하다. 지출을 제한하는 규정이 구단의 지속 가능한 운영을 돕는지, 기존 강팀과 성장하려는 구단 사이에 어떤 차이를 만드는지 논의할 수 있다. 다만 규정을 개선해야 한다는 주장과 이미 적용된 규정의 위반 여부는 별개의 문제다. 제도의 문제점을 검토하면서도 규정 집행의 일관성을 지켜야 한다.프리미어리그 공식 설명에 따르면 독립위원회가 선택할 수 있는 제재에는 벌금과 승점 삭감, 그 밖의 스포츠적 제재가 포함된다. 실제 어떤 방식이 적용될지는 절차를 통해 결정될 사안이다. 경쟁 구단이나 팬이 원하는 징계가 곧 공식 결정이 되는 것은 아니다.판단의 기준은 위반이 인정되는 범위에 상응하는 책임을 묻고, 같은 행위를 반복할 유인을 줄이며, 규정을 지킨 구단들이 납득할 수 있는 경쟁 질서를 만드는 데 있어야 한다. 과거의 불균형을 바로잡으려는 조치가 앞으로의 경쟁에 미칠 영향도 함께 검토해야 한다.팬들에게 필요한 것은 승점 몇 점, 벌금 얼마라는 숫자만이 아니다. 왜 그 제재가 적절한지 이해할 수 있는 설명이다. 맨시티 사건은 프리미어리그가 자신이 정한 규칙을 얼마나 일관되게 집행하고, 그 결과를 얼마나 설득력 있게 설명할 수 있는지 보여줄 시험대다.