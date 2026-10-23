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김성호의 씨네만세 현실의 전쟁 겨냥한 우화, 베를린이 환호한 이유 알겠네

현실의 전쟁 겨냥한 우화, 베를린이 환호한 이유 알겠네

[김성호의 씨네만세 1474] 31회 부산국제영화제 월드 시네마 <구원은 없다>

김성호(starsky216)
26.10.23 15:24최종업데이트26.10.23 15:24
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노골적이고 명징하다. 올해 76회 베를린국제영화제 심사위원대상을 받은 에민 알페르의 <구원은 없다>는 '실화를 바탕으로 만들었다'는 자막과 함께 막을 연다. 같은 물줄기 위아래에 자리한 터키 시골의 두 부족마을의 갈등을 그린 영화는 보는 이로 하여금 영화가 가리키는 분명한 대상을 정면에서 응시하도록 한다.

그야말로 일촉즉발의 상황이다. 작은 불씨만 떨어뜨려도 걷잡을 수 없이 타오를 만큼 마른 장작이 한가득 쌓여 있다. 윗마을은 하제란, 아랫마을은 베자리다. 두 씨족이 이룬 마을은 예로부터 이웃으로 한때는 형제같이 가까웠던 사이라고 전한다. 그러나 지난 몇 대에 이르러서 두 마을은 서로를 원수 보듯 한다. 하제란 사람들이 말하기를 원인은 베자리의 타락, 고리대금으로 하제란 사람들이 빚을 지게 한 뒤 그 땅을 사들이면서였다고 한다.

마을은 테러집단이라 불리는, 그러나 그 실체는 영화 내내 드러나지 않는 집단의 위협을 받아왔다. 터키 헌병은 두 마을의 협조를 받아 테러집단에 맞서왔다. 테러집단의 공세가 집요해지자 아랫마을 사람들은 마을을 버리고 도시로 떠났었다. 그동안 윗마을 사람들이 자경단을 조직해 테러집단을 막았고 겨우 상황이 안정됐다. 그제야 하나둘 떠났던 베자리 씨족들이 다시 돌아온다. 제 땅의 소유권을 주장한다. 이미 가진 땅을 베자리에게 판 하제란들은 설 자리가 없다. 베자리가 적을 때 저들을 누르고 쫓아내야 한다는 하제란 일족들의 주장이 아주 허황된 것은 아니다. 농사 또한 하제란이 지었는데, 땅 주인인 베자리가 곡식을 다 차지하려 드는 꼴을 보고 있기 힘들다. 그러나 마을의 지도자 셰이크 페리트가 섣부른 행동을 막아서니 갈등이 바깥으로 비화되지 않을 뿐이다.

구원은 없다 스틸컷
구원은 없다스틸컷부산국제영화제

터키 두 씨족의 이야기로 빚은 우화

31회 부산국제영화제 월드 시네마 상영작 <구원은 없다>는 실화를 바탕으로 했다지만 그보다는 우화에 가까운 작품이다. 우화란 실제 세상사를 동식물이나 사물, 그밖에 것들에 빗대어 진지하지 않게 전하는 풍자적 장르다. 서양에선 일명 이솝, 그리스의 아이소포스가 유명하지만, 그보다는 역시 장자다. 제자백가 중 도가의 거두로 꼽히는 장자가 지었다는 <장자> 가운데는 '더러운 세상 가운데 진지하게 이야기 해봐야 알아듣는 이도 없으니 우화로나 전한다'는 장자의 심정이 적나라하게 표출돼 있다. 요컨대 우화는 세상을 겨냥한다. 없는 이야기로써 있는 일을 말하려 든다. <구원은 없다>를 우화라 이르는 이유다.

떠났다 돌아온 씨족이 있다. 그들과 공존하기 어려운 씨족 또한 있다. 두 씨족의 오랜 갈등이 명백한 참화를 예고하지만 다른 길을 모색하는 이는 얼마 되지 않는다. 책임 있는 이, 이를테면 터키 정부에 소속된 헌병은 시골의 갈등에 눈을 돌리려 들지 않는다. 제가 관심 갖는 사안, 즉 테러집단에 관한 것에만 눈을 돌린다. 그 속에서 문제는 커져만 간다. 더 강경한 대응을 부르짖는 이가 인기를 얻고, 현명함을 좇는 이는 실각 위기에 처한다. 음모와 광신이 힘을 발한다. 합리와 관용은 나약함의 징표가 된다.

영화는 마을 사람들의 신망을 받는 메수트를 주인공으로 한다. 메수트는 대대로 마을을 이끄는 원로이자 성직자인 셰이크를 배출해온 집안의 장자다. 본래라면 제가 당대 셰이크가 되었어야 마땅하지만 후계자로 지명 받은 건 동생인 페리트다. 메수트는 페리트를 보좌하며 마을이 번성하도록 돕는다. 아마도 계속 그렇게 살았다면 영화가 만들어질 일도 없었을 테다.

구원은 없다 스틸컷
구원은 없다스틸컷부산국제영화제

형제가 원수가 되기까지는

마을은 불안하다. 테러집단이 수시로 출몰하고 헌병은 마을에 자경대 차출을 바란다. 그러나 진짜 마을이 불안한 이유는 전술했듯 베자리 때문이다. 하나둘 돌아오는 베자리가 토지 소유권을 주장하며 하제란의 땅을 빼앗아간다. 가뜩이나 가난한 사람들이 더 가난한 상황에 내몰린다. 법으로 규정된 사금융과 토지매매다. 그 결과로써 누군가가 가난해지고 다른 누가 부유해진다면 그건 제도가 작동한 결과다. 제도로 인해 득을 본 이가 아니라 마땅히 제도를 겨냥해야 한다. 그러나 하제란들은 베자리를 악으로 규정하고 적대시한다.

제가 당한 작은 수모는 십 년을 기억하고 남이 베푼 은혜는 까마득히 잊는 것이 인간이다. 하제란과 베자리의 관계가 꼭 그와 같아서 서로가 자기들의 입장만 고수하며 상대를 배려하지 않는다. 물길은 하나요, 농지래봐야 빤한 두 마을의 상황이 태생부터 경쟁관계라 해도 틀리지 않다. 한 번 비틀린 관계는 회복할 길 요원하다. 서로를 적대하는 것이 편리하고 그를 조장하는 것이 득이 될 때도 잦다. 그저 영화 속 두 마을의 이야기일 수는 없는 일이다.

영화는 우화라고 했다. 실제 역사 가운데서 비슷한 사례를 쉽게 마주할 수 있다. 한때는 형제였으나 지금은 원수가 된 두 일족이 있다. 기독교 가운데 가장 유명한 경전 '창세기'는 아브라함의 아들인 이스마엘과 손자인 야곱의 갈라짐을 기록한다. 야곱은 오늘의 유대민족의 시조로 기록됐고, 이스마엘의 후예가 아랍인을 이룬다. 요컨대 둘은 한 뿌리에서 갈라졌다. 경전은 두 민족 모두가 신의 축복을 받았음을 또한 기록한다.

구원은 없다 스틸컷
구원은 없다스틸컷부산국제영화제

종교는 어떻게 광신이 되는가

"여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 네 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀 수 없게 하리라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 네가 임신하였은즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서 네 고통을 들으셨음이니라." (창세기 16:10-11)

그러나 오늘에 이르러 두 민족은 세계에서 가장 치열하고 잔학하며 비열한 전쟁을 벌이고 있다. 서로가 서로를 경멸하며 죽이지 않으면 내가 죽는다는 집단적 자위권을 명분 삼아 국제법조차 무시한 혈전을 그치려 들지 않는다. 버리고 떠난 땅에 다시 돌아와 주인행세를 하는 것이 가당키나 하냐는 이들이 있고, 한 번 내 땅이면 죽어도 내 땅이라며 세상이 내 권한을 인정한다고 우겨대는 이들 또한 있다. 총과 돈을 무기 삼아 서로에게 겨누니 죽고 죽이는 일이 끊이지가 않는다.

때로는 죄 없는 약자들이 죽음을 맞고, 또 때로는 갈등을 조장했던 이가 유탄에 맞기도 한다. 정작 마을 일엔 관심도 없으면서도 정의를 유지한다며 행세하는 제복 입은 이는 상황을 전혀 나아지게 하지 못한다. 종교는 어떠한가. 인간을 인간 이상으로 이끌어야 마땅할 가르침이 전혀 힘을 발하지 않는다. 희생과 인내, 사랑이 들어서야 마땅할 자리에 광신이 싹트는 광경이 현실 속 종교와 무섭도록 닮아 있다. 신의 이름으로 상대를 멸하겠다는 이들이 가장 먼저 부수는 게 저들 자신이란 걸 영화가 그려낸다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

부산국제영화제 번역은 왜 이럴까

<구원은 없다>의 원제는 'Salvation', 즉 '구원'이다. 영화 속 인물들이 기대는 신과 종교는 얼핏 이들에게 구원을 주는 듯하지만, 한 걸음 떨어져보자면 실제는 구원과는 거리가 먼 진탕에 가깝다. 사탄과 천사는 얼마만큼 닮아 있는가. 인간이 신의 손길이라며 부여잡는 것이 실은 사탄의 손이란 걸 알게 되는 순간은 또 언제인가. 서로가 저마다의 신을 앞세워 상대를 겨냥하는 일이 거듭되는 가운데, 인간들은 점점 더 헤어날 길 없는 진탕 속에 빠져들어가고 있다.

영화의 제목을 '구원'이라 이해하고 바라볼 때, 관객은 비로소 실제 전쟁의 양 당사자가 모두 신을 앞세우는 현실을 떠올릴 수 있다. 그로부터 신의 손길, 즉 구원을 간절히 소망할수록 정작 내 선택이 가려지는 모습 또한 발견하게 된다.

그러나 '구원은 없다'는 제목은 어떤가. 구원이 존재하지 않는다는 답을 영화 스스로가 내려버림으로써 독자는 해석의 여지를 빼앗긴다. 어째서 부산국제영화제가 매번 바꿔 다는 제목이 관객으로 하여금 영화의 세계를 좁히고 작가의 의도를 무너뜨리는지 아쉽기 짝이 없다. 부디 반성할 일이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 구원은없다 에민알페르 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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