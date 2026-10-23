현실의 전쟁 겨냥한 우화, 베를린이 환호한 이유 알겠네

노골적이고 명징하다. 올해 76회 베를린국제영화제 심사위원대상을 받은 에민 알페르의 <구원은 없다>는 '실화를 바탕으로 만들었다'는 자막과 함께 막을 연다. 같은 물줄기 위아래에 자리한 터키 시골의 두 부족마을의 갈등을 그린 영화는 보는 이로 하여금 영화가 가리키는 분명한 대상을 정면에서 응시하도록 한다.그야말로 일촉즉발의 상황이다. 작은 불씨만 떨어뜨려도 걷잡을 수 없이 타오를 만큼 마른 장작이 한가득 쌓여 있다. 윗마을은 하제란, 아랫마을은 베자리다. 두 씨족이 이룬 마을은 예로부터 이웃으로 한때는 형제같이 가까웠던 사이라고 전한다. 그러나 지난 몇 대에 이르러서 두 마을은 서로를 원수 보듯 한다. 하제란 사람들이 말하기를 원인은 베자리의 타락, 고리대금으로 하제란 사람들이 빚을 지게 한 뒤 그 땅을 사들이면서였다고 한다.마을은 테러집단이라 불리는, 그러나 그 실체는 영화 내내 드러나지 않는 집단의 위협을 받아왔다. 터키 헌병은 두 마을의 협조를 받아 테러집단에 맞서왔다. 테러집단의 공세가 집요해지자 아랫마을 사람들은 마을을 버리고 도시로 떠났었다. 그동안 윗마을 사람들이 자경단을 조직해 테러집단을 막았고 겨우 상황이 안정됐다. 그제야 하나둘 떠났던 베자리 씨족들이 다시 돌아온다. 제 땅의 소유권을 주장한다. 이미 가진 땅을 베자리에게 판 하제란들은 설 자리가 없다. 베자리가 적을 때 저들을 누르고 쫓아내야 한다는 하제란 일족들의 주장이 아주 허황된 것은 아니다. 농사 또한 하제란이 지었는데, 땅 주인인 베자리가 곡식을 다 차지하려 드는 꼴을 보고 있기 힘들다. 그러나 마을의 지도자 셰이크 페리트가 섣부른 행동을 막아서니 갈등이 바깥으로 비화되지 않을 뿐이다.