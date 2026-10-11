부산에서 확인한 칸영화제 화제작... 영화 안으로 들어온 게임

영화깨나 본다는 한국 씨네필 사이에서 31회 부산국제영화제 기대작 중 하나로 꼽힌 영화가 <에브리타임>이다. 감독인 산드라 볼너가 근 몇 년 유럽에서 꽤 주목받기 시작한 작가라는 점, 세 번째 장편인 이 영화로 올해 칸영화제 주목할 만한 시선 부문 대상을 받았다는 것 등이 요인으로 꼽힌다. 타인의 죽음을 비추어 삶의 단면을 부각하는 산드라 볼너의 작품세계가 과연 이 시대 새로운 작가의 발견이라 부를 만큼 대단한 것일까. 권위 있는 영화제 수상작엔 일단 숙이고 들어갔던 한국 평단과 달리, 눈 높아진 한국 관객들의 감상이 더욱 예리하게 느껴질 때가 적잖다. 산드라 볼너에 대한 한국 관객들의 평가는 어떨지, 필자 또한 자못 궁금해진다.성공한 발굴만큼 헛발질 또한 잦았던 칸의 선택을 앞장서 확인하고픈 영화 팬들에게 올해 부산이 그 기회를 제공한 건 여러모로 의미 깊은 일이다. 올해 부산국제영화제는 '월드 시네마' 섹션에 <에브리타임>을 포함해 모두 29편의 작품을 들여와 소개한다.칸과 베니스, 베를린 주요 부문뿐 아니라 감독주간이나 비평가주간, 미드나잇스크리닝 등 다양한 섹션 초청작 가운데 호평 받은 작품을 두루 모았다. 또 로카르노영화제와 카를로비바리영화제 최대 화제작 또한 가져왔다. 지난해부터 독자적으로 운영하는 경쟁부문과 거장의 신작을 모은 '아이콘' 사이에서 놓칠 수 있는 세계 영화의 경향을 이 섹션 하나로 최대한 챙겨보려는 의지가 두드러진다.월드 시네마 섹션에 든 29편 가운데서도 단연 눈에 띄는 건 칸영화제의 강세다. 황금종려상을 놓고 경쟁했던 <젠틀 몬스터>를 필두로 13편에 달한다. 베니스와 베를린 최고상 경쟁작이 이 섹션에 다수 포함된 것과 달리 칸 경쟁작은 단 한 편만 들었다. 초청한 칸영화제 다른 경쟁부문 출품작은 죄다 아이콘 등 더 주목받는 섹션으로 올라갔기 때문이다. 이 시대 최고 거장들의 신작이 칸으로 쏠리는 현상이 두드러지고 있단 게 확인되는 대목이다.중견과 신인급 감독 중 독자적인 영화적 색채를 가진 이들의 신작을 받는 '주목할 만한 시선' 출품작들이 베니스와 베를린 경쟁작과 나란히 놓인 게 다분히 이색적이다. 베니스에 대한 대항마로 출범한 칸은 어느덧 세계 3대 영화제 중 필두라는 표현으로도 부족한 곳이 되어버린 것이다.