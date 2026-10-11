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김성호의 씨네만세 부산에서 확인한 칸영화제 화제작... 영화 안으로 들어온 게임

부산에서 확인한 칸영화제 화제작... 영화 안으로 들어온 게임

[김성호의 씨네만세 1454] 31회 부산국제영화제 월드 시네마 <에브리타임>

김성호(starsky216)
26.10.11 16:06최종업데이트26.10.11 16:06
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영화깨나 본다는 한국 씨네필 사이에서 31회 부산국제영화제 기대작 중 하나로 꼽힌 영화가 <에브리타임>이다. 감독인 산드라 볼너가 근 몇 년 유럽에서 꽤 주목받기 시작한 작가라는 점, 세 번째 장편인 이 영화로 올해 칸영화제 주목할 만한 시선 부문 대상을 받았다는 것 등이 요인으로 꼽힌다. 타인의 죽음을 비추어 삶의 단면을 부각하는 산드라 볼너의 작품세계가 과연 이 시대 새로운 작가의 발견이라 부를 만큼 대단한 것일까. 권위 있는 영화제 수상작엔 일단 숙이고 들어갔던 한국 평단과 달리, 눈 높아진 한국 관객들의 감상이 더욱 예리하게 느껴질 때가 적잖다. 산드라 볼너에 대한 한국 관객들의 평가는 어떨지, 필자 또한 자못 궁금해진다.

성공한 발굴만큼 헛발질 또한 잦았던 칸의 선택을 앞장서 확인하고픈 영화 팬들에게 올해 부산이 그 기회를 제공한 건 여러모로 의미 깊은 일이다. 올해 부산국제영화제는 '월드 시네마' 섹션에 <에브리타임>을 포함해 모두 29편의 작품을 들여와 소개한다.

칸과 베니스, 베를린 주요 부문뿐 아니라 감독주간이나 비평가주간, 미드나잇스크리닝 등 다양한 섹션 초청작 가운데 호평 받은 작품을 두루 모았다. 또 로카르노영화제와 카를로비바리영화제 최대 화제작 또한 가져왔다. 지난해부터 독자적으로 운영하는 경쟁부문과 거장의 신작을 모은 '아이콘' 사이에서 놓칠 수 있는 세계 영화의 경향을 이 섹션 하나로 최대한 챙겨보려는 의지가 두드러진다.

월드 시네마 섹션에 든 29편 가운데서도 단연 눈에 띄는 건 칸영화제의 강세다. 황금종려상을 놓고 경쟁했던 <젠틀 몬스터>를 필두로 13편에 달한다. 베니스와 베를린 최고상 경쟁작이 이 섹션에 다수 포함된 것과 달리 칸 경쟁작은 단 한 편만 들었다. 초청한 칸영화제 다른 경쟁부문 출품작은 죄다 아이콘 등 더 주목받는 섹션으로 올라갔기 때문이다. 이 시대 최고 거장들의 신작이 칸으로 쏠리는 현상이 두드러지고 있단 게 확인되는 대목이다.

중견과 신인급 감독 중 독자적인 영화적 색채를 가진 이들의 신작을 받는 '주목할 만한 시선' 출품작들이 베니스와 베를린 경쟁작과 나란히 놓인 게 다분히 이색적이다. 베니스에 대한 대항마로 출범한 칸은 어느덧 세계 3대 영화제 중 필두라는 표현으로도 부족한 곳이 되어버린 것이다.

에브리타임 스틸컷
에브리타임스틸컷부산국제영화제

칸의 인정 받은 적자들, 부산에 오다

그 칸에서도 매년 특별한 관심을 받는 작품들이 있다. 황금종려상과 심사위원대상이야 영화제 출품작 중 1,2위격이니 그렇다 쳐도, 다른 경쟁작들보다도 큰 관심을 받는 작품이 주목할 만한 시선 섹션에서 수상한 작품들이다. 황금종려상과 마찬가지로 대상과 심사위원상을 1,2위 격으로 나눠 갖는데, 올해엔 대상, 심사위원상, 특별언급, 황금카메라상 수상작까지를 모두 부산에서 만나볼 수 있다. 아시아 작품이라 '아시아영화의 창' 섹션으로 갈라져 나간 <안개 속의 코끼리>를 제외하고는 모두 '월드 시네마' 섹션에 포진됐다.

요컨대 <에브리타임>은 월드 시네마 섹션에서도 가장 큰 기대작이라 할 만하다. 칸이 선택한 중견감독, 그 시선과 영화적 시도의 색다름을 세계 제일의 영화제가 검증했다. 좋게 말해 독보적이고 나쁘게 말하자면 난감한 구석이 적잖은 산드라 볼너의 영화세계 안에 그럴듯한 것이 제법 들었다는 인증이겠다. 오로지 비평가들만 좋아하는 겉멋 든 영화를 넘어 주의력 있는 관객의 세계에 파문을 일으킬 힘을 가졌다는 평가다.

<에브리타임>이 다루는 죽음은 급작스럽다. 나이 차가 나는 두 딸을 키우는 홀어머니, 그러니까 여성 3명으로 이뤄진 가족의 모습은 별반 결핍이랄 게 보이지 않는다. 그 자체로 완전하고 완성돼 있다는 인상이다. 엄마는 고되지만 성실하게 삶을 꾸려가고 그 울타리 안에서 성장한 자녀들은 엄마 앞에서 가볍게 투닥일 수 있을 만큼 해맑게 자란다. 곧 성인이 될 듯 보이는 언니는 공부도 곧잘 하는 듯 야무지다. 그에 반해 동생은 초등학교에 다닐 법한 어린 나이다. 한참이나 나이 차가 나는 두 사람이 작은 방을 같이 쓰다 보니 이런저런 일로 투닥이는 날도 많은 모양이다.

에브리타임 스틸컷
에브리타임스틸컷부산국제영화제

마인크래프트가 영화 안으로

영화는 소란하지만 화목한 이 가정의 모습을 한참 보여주다가 그 행복이 관객에게 전이될 즈음 분위기를 파투 낸다. 이유가 정확히 무엇이라 말할 수 없는 언니의 죽음은 엄마와 동생, 그리고 사고가 있던 순간 곁에 있었던 애인의 삶을 이전과는 완전히 다른 무엇으로 바꾸어 놓는다. 그로부터 <에브리타임>은 같은 상처를 가진 이들이 떠나는 여행으로 이어진다. 스페인 관광지 테네리페로 떠나는 이들의 여정이 관객에게 당혹스러운 감상을 선사한다.

일견 몇 년 전 화제작이었던 샬롯 웰스의 데뷔작 <애프터썬>을 떠올릴 수 있겠다. 아버지와 딸의 여정과 죽음이 기묘한 각도에서 얽혀가는 이 영화의 감성은 좀처럼 무어라 잘라 말할 수 없는 행복과 상실, 가족과 개인의 삶에 대한 시적 영화로써의 역할을 얼마쯤 포용해 낸다. 바로 그와 같은 이유로 관객은 저마다 갖고 있는 가족과 상실, 우울과 행복의 감각을 작품 가운데서 찾아내어 공감하거나 위안받는 경험을 할 수 있었다. 기존에 없던 방식의 작품이란 점에서 칸영화제 비평가주간에 초청돼 상영됐던 이 영화와 그나마 비슷한 작품을 꼽자면 이제는 <에브리타임>을 들 수 있지 않을까.

영화 속 언니가 붙들고 있던 게임, 마인크래프트의 사각진 형상이 영화 안팎에서 차츰 관객에게 다가서는 설정 또한 인상적이다. 게임이라는 매체가 영화에 틈입하는 방식은 전에는 본 적 없던 것인데, 마침내는 환경, 영화가 의지하고 극 중 인물들을 있게 하는 빛의 근원인 태양까지도 네모지게 만들어내는 것이 결코 무시할 수 없는 감각을 일으키기 때문이다.

에브리타임 스틸컷
에브리타임스틸컷부산국제영화제

사실을 포기하는 대신에

어느 순간 영화는 사실적인 전개를 포기한다. 실제로 10대들에게 널리 퍼져 있는 마약이라는 소재를 활용해 마술적 리얼리즘이 식상해진 시대에 전격적인 비형실적 전환을 사실적으로 이뤄낸다. 그로부터 게임의 세계와 영화가 찍어낸 현실이 혼동되고, 아이의 꿈과 환상이며 가족이 살아가는 실재 또한 뒤섞이고 만다. 그러나 언니의 죽음이 부정할 수 없는 유일한 진실이라면 이 같은 돌파구야말로 위안이고 위로가 될 수 있는 게 아니냔 물음 또한 아주 틀린 것은 아닐 테다.

영화의 의도적 모호함 탓으로 관객은 무엇도 확신할 수 없는 상태에 놓인다. 언니의 죽음 뒤 펼쳐진 모든 일이 사실인지, 혹은 그중 일부만 현실이고 나머지는 그렇지 않은지를 구분하기 어렵다. 화자인 동생이 죽은 것인지 산 것인지도 분간하기 어렵고, 이들의 미래 또한 마찬가지다. 비극은 어느 순간 멈추고 네모 각진 태양 아래 행복은 못된데도 평안이랄 것은 지속되는 듯이 보인다.

칸 수상 이후 쏟아진 온갖 과찬, 일부 비평가들의 해석을 위한 해석들에 모두 공감하긴 어렵다. 영화가 진정으로 대단하고 놀라우며 걸작이라 부를 작품이라고 확언하진 못하겠다. 차라리 많은 시도가 걸맞은 성취로 이어지지 못하고 그저 해석의 여지만을 남긴 작품쯤이라고 적는 게 더 솔직하지 않나 싶다.

또한 <에브리타임>이 주는 영화적 위안과 감각적 연출이 영화 너머 실제 상실의 고통 가운데 있는 이들에게 구원까진 아니라도 진솔한 공감과 위안으로 이어진다고 보기도 어렵다. 마치 게임이 현실에서의 도피는 될지언정 현실 자체를 바꿔내지 못하듯이, 영화 안에 구축한 환상이 이미 있는 상실을 존재하지 않는 무엇으로 바꿔낼 수는 없기 때문이다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 에브리타임 산드라볼너 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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