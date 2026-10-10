'무고사'의 놀라운 골... 3337일만에 인천 홈 구장에서 포항 상대 승리

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후반 포항 스틸러스 골문을 향해 왼발슛을 날리는 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(오른쪽)심재철
2026 K리그1 결과
(10월 9일 금요일 오후 4시 30분, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 3-0 포항 스틸러스
[골, 도움 기록 : 이민혁
(16분 35초), 이청용
(39분 40초,도움-이민혁
), 무고사
(45+1분 34초,도움-후안 이비자
)]
- 공식 관중 : 12,201명
- 주심 : 고형진
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(71분↔페리어), 이청용(81분↔박승호)
MF : 레안드로(71분↔제르소), 이민혁, 이명주(81분↔서재민), 김성민(62분↔이동률)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순
GK : 김동헌
◇ 포항 스틸러스
(3-4-3 감독 : 박태하)
FW : 니시야 켄토(65분↔정한민), 조르지(77분↔안재준), 주닝요
MF : 완델손, 기성용(65분↔김승호), 김동진, 어정원(83분↔강민준)
DF : 박찬용, 전민광, 신광훈(46분↔트란지스카)
GK : 황인재
◇ 2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 62점 19승 5무 6패 56득점 25실점 +31
2 울산 HD 47점 14승 5무 11패 45득점 40실점 +5
3 강원 FC 46점 11승 13무 7패 38득점 28실점 +10
4 제주 SK 46점 12승 10무 8패 35득점 29실점 +6
5 전북 현대 44점 11승 11무 9패 39득점 30실점 +9
6 대전하나 시티즌 43점 11승 10무 10패 48득점 38실점 +10
7 인천 유나이티드 FC 42점 11승 9무 11패 39득점 33실점 +6
8 포항 스틸러스 40점 11승 7무 13패 28득점 37실점 -9
9 FC 안양 38점 9승 11무 10패 38득점 47실점 -9
10 김천 상무 33점 5승 18무 7패 30득점 36실점 -6
11 부천 FC 1995 32점 7승 11무 13패 31득점 42실점 -11
12 광주 FC 15점 1승 12무 17패 21득점 63실점 -42
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