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K리그 '무고사'의 놀라운 골... 3337일만에 인천 홈 구장에서 포항 상대 승리

'무고사'의 놀라운 골... 3337일만에 인천 홈 구장에서 포항 상대 승리

[2026 K리그1] 인천 유나이티드 FC 3-0 포항 스틸러스

심재철(soccer)
26.10.10 11:52최종업데이트26.10.10 11:52
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전반 추가 시간 1분 34초, 인천 유나이티드 FC 스테판 무고사(왼쪽)가 포항 스틸러스 수비수 둘(어정원, 신광훈)을 따돌리며 오른발 감아차기를 준비하는 순간
전반 추가 시간 1분 34초, 인천 유나이티드 FC 스테판 무고사(왼쪽)가 포항 스틸러스 수비수 둘(어정원, 신광훈)을 따돌리며 오른발 감아차기를 준비하는 순간심재철

전반 추가 시간 1분 34초, 인천 유나이티드 FC의 간판 골잡이 스테판 무고사가 보여준 쐐기골 장면에 1만 2201명 현장 축구팬 모두 입을 다물지 못했다.

동료 센터백 후안 이비자의 스루패스를 오른발로 받아놓은 첫 터치부터, 왼발 방향 전환 동작에 이은 오른발 감아차기 골 순간에 이르기까지 바로 앞 포항 스틸러스 수비수 두 선수(어정원, 신광훈)는 꼼짝할 수 없었다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 한글날 오후 4시 30분 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 포항 스틸러스와의 홈 게임을 3-0으로 이기고 7위로 순위표를 끌어올리며, 파이널 라운드 A그룹(1~6위) 진출 희망가를 불렀다.

포항 스틸러스를 상대로 최근 여덟 게임 맞대결 무승(3무 5패 3득점 10실점)을 탈출한 것은 물론, 안방에서 9년 넘도록 포항을 이기지 못했던 아득한 기록을 무려 3337일만에 깨뜨린 것이다.

미드필더 이민혁 1골 1도움 맹활약

홈팀 인천의 간판 골잡이 스테판 무고사는 게임 시작 후 4분만에 결정적인 오른발 선취골 기회를 잡았다. 하지만 부상을 털고 돌아온 포항 골키퍼 황인재가 발끝으로 들어가는 공을 걷어냈다.

이후에도 인천의 공세는 계속됐다. 전반 10분에도 이청용의 오른쪽 측면 로빙 크로스가 포항 골키퍼 황인재의 펀칭으로 나오는 것을, 이민혁이 왼발 인사이드 발리슛으로 골을 노렸다. 하지만 빈 골문 골 라인 위로 어정원이 몸을 날리며 걷어냈다.

인천의 첫 골은 16분 35초에 이민혁의 왼발 끝에서 나왔다. 인천 오른쪽 날개 공격수 김성민이 오른쪽 끝줄 앞까지 빠르게 돌파하며 넘겨준 얼리 크로스를 황인재 골키퍼가 역시 쳐냈지만, 이민혁의 왼발 받아차기가 바로 앞 포항 수비수 신광훈의 다리를 스치며 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어간 것이다.

울산 HD 소속으로 올 시즌 10게임을 뛰면서 1도움을 기록한 뒤, 여름에 인천 임대생 유니폼을 입고는 여덟 게임만에 첫 골을 뽑아낸 것이어서 이민혁의 기쁨은 더욱 컸다.

이민혁은 39분 40초에 빨려들어간 이청용의 오른발 중거리슛도 원 터치 패스로 어시스트를 기록해 단숨에 두 개의 공격 포인트 기록을 남겼다. K리그 300게임 출장에 빛나는 인천의 주장 이명주, 그리고 서재민에 이어 인천의 중원을 책임지고 있는 이민혁의 존재감이 빛나는 경기였다.

1골 1도움 기록을 올리며 인천 유나이티드 FC의 완승 주역이 된 MF 이민혁(가운데)
1골 1도움 기록을 올리며 인천 유나이티드 FC의 완승 주역이 된 MF 이민혁(가운데)심재철

1만 2천여 홈팬들의 응원에 힘을 얻은 인천은 전반이 끝나기도 전에 3-0 완승 점수판을 만들어내며 포항을 상대로 실로 오랜만에 어깨를 활짝 폈다. 전반 추가 시간 1분 34초에 스테판 무고사의 아름다운 쐐기골이 들어간 것이다.

센터백 후안 이비자의 기습 스루패스를 오른발로 받은 무고사는 바로 앞 포항 수비수 어정원과 신광훈을 따돌리기 위해 왼발 인사이드로 방향을 바꾸는 터닝 동작을 취하면서 오른발 감아차기를 꽂아 넣었다.

잉글리시 프리미어리그 아스널 FC의 과거 전성기를 떠올릴 때 등장하는 네덜란드 출신 골잡이 데니스 베르캄프의 터치와 터닝, 슛 동작이 자연스럽게 떠오르는 장면이기도 했다.

스테판 무고사는 이 쐐기골로 시즌 13번째 골 기록에 도달했는데, 야고(울산 HD, 13골), 클리말라(FC 서울, 13골)와 득점 공동 1위를 기록하면서, 2026 K리그1 득점왕 경쟁을 더욱 흥미진진하게 만들어내고 있다.

이대로 물러설 수 없었던 포항도 후반 교체 멤버들을 중심으로 안간힘을 썼지만 후안 이비자가 중심을 잡고 국가대표 팀 소집에 다녀온 센터백 김건희가 버티고 있는 인천의 골문을 크게 위협하지는 못했다.

78분에 김동진의 왼쪽 측면 얼리 크로스를 받은 후반 교체 멤버 안재준이 방향을 살짝 바꾸는 골 기회를 노렸지만 김건희의 슈퍼 태클이 가로막았다.

후반 추가시간 2분 2초에 강민준의 오른쪽 크로스를 받은 완델손이 헤더골로 1골을 따라붙는 줄 알았지만, 강민준이 오른쪽 측면에서 오픈 패스를 받는 순간 오프 사이드 판정이 나오면서 완델손의 헤더골은 인정되지 않았다.

포항 상대로 인천의 홈경기 승리는 오랜만이다. 2023년 4월 30일 2-0 승리 기록, 2021년 10월 24일 1-0 승리 기록, 2019년 7월 20일 2-1 승리 기록들이 있지만 그 장소는 모두 포항 스틸야드였다. 인천 축구전용경기장 3-0 승리는 2017년 8월 20일 홈 게임 2-0 승리 기록부터 무려 3337일만에 이루어진 것이다.

이제 인천 유나이티드 FC(7위)는 10월 18일(일) 오후 4시 30분 강릉 하이원아레나로 찾아가 강원 FC(3위)를 만나며, 포항 스틸러스(8위)도 같은 날 같은 시각 FC 안양(9위)을 포항 스틸야드로 불러들인다.

후반 포항 스틸러스 골문을 향해 왼발슛을 날리는 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(오른쪽)
후반 포항 스틸러스 골문을 향해 왼발슛을 날리는 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(오른쪽)심재철

2026 K리그1 결과 (10월 9일 금요일 오후 4시 30분, 인천 축구전용경기장)

인천 유나이티드 FC 3-0 포항 스틸러스 [골, 도움 기록 : 이민혁(16분 35초), 이청용(39분 40초,도움-이민혁), 무고사(45+1분 34초,도움-후안 이비자)]
- 공식 관중 : 12,201명
- 주심 : 고형진

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(71분↔페리어), 이청용(81분↔박승호)
MF : 레안드로(71분↔제르소), 이민혁, 이명주(81분↔서재민), 김성민(62분↔이동률)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순
GK : 김동헌

포항 스틸러스 (3-4-3 감독 : 박태하)
FW : 니시야 켄토(65분↔정한민), 조르지(77분↔안재준), 주닝요
MF : 완델손, 기성용(65분↔김승호), 김동진, 어정원(83분↔강민준)
DF : 박찬용, 전민광, 신광훈(46분↔트란지스카)
GK : 황인재

2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 62점 19승 5무 6패 56득점 25실점 +31
2 울산 HD 47점 14승 5무 11패 45득점 40실점 +5
3 강원 FC 46점 11승 13무 7패 38득점 28실점 +10
4 제주 SK 46점 12승 10무 8패 35득점 29실점 +6
5 전북 현대 44점 11승 11무 9패 39득점 30실점 +9
6 대전하나 시티즌 43점 11승 10무 10패 48득점 38실점 +10
7 인천 유나이티드 FC 42점 11승 9무 11패 39득점 33실점 +6
8 포항 스틸러스 40점 11승 7무 13패 28득점 37실점 -9
9 FC 안양 38점 9승 11무 10패 38득점 47실점 -9
10 김천 상무 33점 5승 18무 7패 30득점 36실점 -6
11 부천 FC 1995 32점 7승 11무 13패 31득점 42실점 -11
12 광주 FC 15점 1승 12무 17패 21득점 63실점 -42



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인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

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