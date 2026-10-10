'무고사'의 놀라운 골... 3337일만에 인천 홈 구장에서 포항 상대 승리

심재철

전반 추가 시간 1분 34초, 인천 유나이티드 FC 스테판 무고사(왼쪽)가 포항 스틸러스 수비수 둘(어정원, 신광훈)을 따돌리며 오른발 감아차기를 준비하는 순간전반 추가 시간 1분 34초, 인천 유나이티드 FC의 간판 골잡이 스테판 무고사가 보여준 쐐기골 장면에 1만 2201명 현장 축구팬 모두 입을 다물지 못했다.동료 센터백 후안 이비자의 스루패스를 오른발로 받아놓은 첫 터치부터, 왼발 방향 전환 동작에 이은 오른발 감아차기 골 순간에 이르기까지 바로 앞 포항 스틸러스 수비수 두 선수(어정원, 신광훈)는 꼼짝할 수 없었다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 한글날 오후 4시 30분 인천 축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 포항 스틸러스와의 홈 게임을 3-0으로 이기고 7위로 순위표를 끌어올리며, 파이널 라운드 A그룹(1~6위) 진출 희망가를 불렀다.포항 스틸러스를 상대로 최근 여덟 게임 맞대결 무승(3무 5패 3득점 10실점)을 탈출한 것은 물론, 안방에서 9년 넘도록 포항을 이기지 못했던 아득한 기록을 무려 3337일만에 깨뜨린 것이다.홈팀 인천의 간판 골잡이 스테판 무고사는 게임 시작 후 4분만에 결정적인 오른발 선취골 기회를 잡았다. 하지만 부상을 털고 돌아온 포항 골키퍼 황인재가 발끝으로 들어가는 공을 걷어냈다.이후에도 인천의 공세는 계속됐다. 전반 10분에도 이청용의 오른쪽 측면 로빙 크로스가 포항 골키퍼 황인재의 펀칭으로 나오는 것을, 이민혁이 왼발 인사이드 발리슛으로 골을 노렸다. 하지만 빈 골문 골 라인 위로 어정원이 몸을 날리며 걷어냈다.인천의 첫 골은 16분 35초에 이민혁의 왼발 끝에서 나왔다. 인천 오른쪽 날개 공격수 김성민이 오른쪽 끝줄 앞까지 빠르게 돌파하며 넘겨준 얼리 크로스를 황인재 골키퍼가 역시 쳐냈지만, 이민혁의 왼발 받아차기가 바로 앞 포항 수비수 신광훈의 다리를 스치며 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어간 것이다.울산 HD 소속으로 올 시즌 10게임을 뛰면서 1도움을 기록한 뒤, 여름에 인천 임대생 유니폼을 입고는 여덟 게임만에 첫 골을 뽑아낸 것이어서 이민혁의 기쁨은 더욱 컸다.이민혁은 39분 40초에 빨려들어간 이청용의 오른발 중거리슛도 원 터치 패스로 어시스트를 기록해 단숨에 두 개의 공격 포인트 기록을 남겼다. K리그 300게임 출장에 빛나는 인천의 주장 이명주, 그리고 서재민에 이어 인천의 중원을 책임지고 있는 이민혁의 존재감이 빛나는 경기였다.