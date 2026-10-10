김상식 매직은 다를까? '만년 꼴찌' 삼성에 찾아온 '10년만의 개막 연승'

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지난 9월 29일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 개막 미디어데이에서.김상식 서울 삼성 감독이 발언하고 있다.'프로농구 5년연속 꼴찌'의 수모를 당했던 서울 삼성 썬더스가 무려 10년 만에 '개막 2연승'을 달성했다.삼성은 지난 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026∼2027시즌 프로농구 홈경기에서 정관장을 66-58로 제압했다. 4일 KT와의 시즌 개막전에서 81-76으로 승리한데 이어 2연승이다.2년차 포워드 이규태가 맹활약을 펼치며 팀 승리를 이끌었다. 이규태는 어깨부상으로 보호대를 차고 출장했음에도 이날 22분 14초를 소화하며 18점 3리바운드로 팀내 최다득점을 기록하는 깜짝 활약을 펼쳤다.이규태는 3점슛을 3개나 성공시켰고 야투 7개중 6개를 적중했다. 자유투도 3개를 시도하여 모두 깔끔하게 성공시키며 쾌조의 슛감을 과시했다. 특히 승부처인 4쿼터에서만 무려 11점을 몰아치며 정관장의 추격을 따돌리는데 앞장섰다.이규태는 연세대를 졸업하고 2025년 신인 드래프트 전체 5순위로 삼성 유니폼을 입었다. 장신포워드 유망주로 김효범 전 감독에게 즉시 전력감이라는 평가를 받으며 많은 기회를 얻었지만, 38경기 시즌평균 5.9득점 0.47어시스트 1.76리바운드 야투 성공율 43.7%라는 다소 아쉬운 성적에 그쳤다.이규태보다 낮은 순위로 지명된 가드 강성욱(KT, 8순위)이 데뷔 첫해부터 신인왕급 성적(11.3점, 4어시스트)을 기록하며 더 뛰어난 활약을 펼치면서 또다시 삼성의 '신인드래프트 상위지명 잔혹사'가 되풀이되는게 아니냐는 우려의 시선도 있었다.KT와의 개막전에서 15분 2점에 그치며 아쉬운 활약을 보였던 이규태는, 정관장전에서는 케렘 칸터(10점 9리바운드)-크리스 맥켈러(6점) 등 외국인 선수들의 부진을 만회하는 활약으로 자신의 존재감을 증명했다. 시즌 첫 수훈선수에 선정된 이규태는 "김상식 감독님이 기회가 나면 적극적으로 슛을 던지고 몸싸움도 피하지 말라고 말씀해 주셨다. 할 수 있다는 자신감을 많이 심어주셨다"며 고마움을 전했다.삼성은 지난 시즌까지 5년 연속 최하위(10위)에 그치며 프로농구를 대표하는 만년 약체였다. 삼성이 시즌 개막 후 2경기를 모두 승리로 장식한 건 2016∼2017시즌(당시 리그 2위, 챔프전 준우승) 이후 10년 만이었기에 더욱 뜻깊은 의미가 있다. 날짜로 환산하면 무려 3636일 만이었다.한때 프로농구 명가로 꼽히며 챔피언결정전 우승도 두 번이나 차지했던 삼성은, 2010년대 초반부터 세대교체와 투자 실패로 급격한 내리막길을 걸었다. 10개구단 체제에서 창단 첫 최하위를 기록한 2011-12시즌을 기점으로 최근 15번의 시즌 동안 삼성이 플레이오프에 진출한 것은 단 3번뿐이었다.마지막으로 파이널에 진출하여 준우승을 차지한 2016-17시즌 이후로는 구단 역대 최장인 ' 9시즌 연속 플레이오프 진출 실패'라는 불명예 기록을 수립했다. 여기에 프로농구 역대 최다인 '통산 9회 꼴찌와 5년 연속 꼴찌' 역시 KBL 사상 최초의 기록이었다.삼성은 지난 시즌 이후 김효범 감독과 결별하고 베테랑 김상식 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 1968년생인 김상식 감독은 프로농구 안양 정관장과 대한민국 농구 국가대표팀의 감독 등을 역임했으며, 현역 감독 중에서는 유도훈 정관장 감독(1967년생)에 이어 두 번째로 고령이다. 2022-23시즌에는 정관장에서 정규시즌과 챔피언결정전 통합 우승을 일궈내기도 했다.김상식 감독은 특이하게도 프로에서만 4번, 국가대표팀에서 1번, 감독대행만 무려 5번이나 역임하는 진기록을 보유하고 있어서 '위기 전문 소방수형 ' 감독이라는 이미지가 강하다. 삼성에서도 수석코치를 거쳐 김동광 감독이 사임한 2013-14시즌에는 감독대행으로 팀을 이끌었던 인연이 있다.12년만에 또다시 무너진 팀 재건의 특명을 안고 삼성으로 돌아오게 된 김상식 감독은 "만년 꼴찌라는 오명에서 벗어나는 것이 가장 급선무"라고 진단했다. 무엇보다 패배에 익숙해진 삼성 선수들의 마음가짐에 변화를 이끌어내는데 주력하겠다는 각오를 밝힌 바 있다. 김 감독은 평소에도 선수들에게 지적과 질책보다는 따뜻한 격려와 칭찬을 많이 하는 '덕장의 리더십'으로 유명하다.이날 경기 후 인터뷰에서 김 감독은 승리 비결을 "선수단 내에 서로 뭉쳐서 한번 해보자는 마음이 생겼다. 실수가 나와도 서로 격려하고 선수들이 하나가 되는 모습이 좋아졌다"라고 꼽으며 달라지고 있는 팀분위기를 설명했다.또한 김 감독은 이날 맹활약을 펼친 이규태만이 아니라, 코트 위에서 에너지 넘치는 플레이로 팀의 사기를 높인 저스틴 구탕, 앞선 수비에서 궂은 일에 앞장선 신동혁 등을 일일이 거론하며 "선수들 누구 하나 빼놓지 않고 잘했다고 해주고 싶다"고 칭찬을 아끼지 않았다.물론 삼성은 이제 두 경기를 치렀을 뿐이다. 김 감독도 "아직 갈 길이 멀다"며 섣불리 들뜨지 않았다. 삼성은 앞으로 11일 지난 시즌 '챔프전 준우승팀' 고양 소노(홈), 15일 '지난 시즌 정규시즌 1위팀' 창원 LG(홈), 17일 '우승후보' 원주 DB(원정) 등 강팀들과의 대결이 줄줄이 기다리고 있다. 올시즌의 삼성이 정말로 달라졌는지 가늠할 진정한 시험무대는 지금부터라고 할수 있다.