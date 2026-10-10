홈런왕-최다안타왕-MVP의 주인공은? 끝까지 가봐야 안다

연합뉴스

지난 10월 6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 프로야구 KBO리그 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 김도영이 3회말 2사 1, 2루 상황 중월 스리런 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다.'2026 프로야구 KBO리그' 정규시즌이 12일을 끝으로 대장정의 막을 내린다. 가을야구에 나설 5강팀(KT위즈, 삼성 라이온즈, KIA 타이거즈, LG 트윈스, 두산 베어스)은 이미 결정됐지만, 개인 타이틀 부문 경쟁은 여전히 현재진행형이다.박빙의 접전이 펼쳐지고 있는 홈런과 최다안타 등 주요 부문은 시즌 최종전까지 가봐야 승자가 가려질 만큼 예측불허의 양상이다. 국내 선수 VS 외국인 선수간의 대결구도라는 점도 흥미롭다.홈런 부문은 3파전으로 압축됐다. 김도영(KIA)이 43개로 선두를 달리는 가운데, 2위 샘 힐리어드(KT)가 42개, 3위 오스틴 딘(LG)이 41개를 기록하며 각각 1개 차이로 뒤를 쫓고 있다. 올시즌 리그에서 40홈런을 넘긴 타자가 3명이나 나온 것은 2018년(5명) 이후 8년만일 만큼 역대급 홈런왕 경쟁이 펼쳐지고 있다.생애 첫 홈런왕에 도전하는 김도영은 1999년 외국인 타자 트레이시 샌더스(해태)가 기록한 역대 타이거즈 프랜차이즈 최다 홈런(40개) 기록을 이미 경신했다. 40홈런을 치고 아시안게임에 출전하느라 잠시 자리를 비워야했던 김도영은, 금메달을 따내고 돌아온 후 힐리어드에게 잠시 공동 1위를 허용하기도 했다. 그러나 5일 LG전과 6일 삼성전에서 42·43호 연속 홈런포를 가동하며 역전을 내주지 않고 다시 앞서나갔다.하지만 격차가 워낙 박빙이기에 누구든 남은 경기에서 몰아치기 홈런을 터뜨리는 선수가 나오면 상황은 뒤집힐 수 있다. 올시즌 현재까지 2개 이상의 홈런을 친 경기가 오스틴은 6 번이고, 힐리어드는 5 번, 김도영은 4 번이다.잔여 경기수로 보면 김도영이 약간 더 유리하다. 김도영의 소속팀 KIA가 가장 많은 3경기를 남겨두고 있다. 힐리어드의 KT와 오스틴의 LG는 모두 2경기가 남았다. 더구나 김도영은 남은 3경기(SSG, 롯데, LG) 모두 광주 홈구장에서 치르기에 편안한 환경에서 체력소모를 최소화 할수 있다. 김도영은 올 시즌 23개의 홈런을 홈구장에서 뽑아냈다.힐리어드는 소속팀 KT의 정규시즌 1위가 이미 확정되어 남은 경기에서 개인 타이틀 경쟁에 더 집중할수 있다는 점이 유리하다. 반면 KIA와 LG는 3위 싸움이 아직 끝나지 않은 상황이라, 김도영과 오스틴의 경우 개인기록에만 집중할 순 없다. 공교롭게도 KIA와 LG는 12일 시즌 최종전에서 맞붙게 되는데 준플레이오프 직행이 걸린 3위 싸움과 홈런왕 경쟁이 동시에 이 경기에서 판가름날수도 있다.최다 안타 경쟁 역시 역대급 접전이 펼쳐지고 있다. 최원준(KT)과 레이예스(롯데)가 현재 나란히 KBO리그 한 시즌 역대 신기록인 204개의 안타를 뽑아내며 공동 선두에 올라있다.KBO리그 45년 역사에서 한 시즌에 200안타 이상을 기록한 선수는 2014년 서건창(201안타)과 2024년 레이예스(202안타) 등 단 2명뿐이었다. 한 시즌에 2명의 선수가 200안타를 기록한 것은 최초이며, 최원준과 레이예스는 각각 국내·외국인 타자 최다 안타 신기록을 연일 갈아치우고 있다. 두 선수 중 승자는 KBO리그 최다안타 신기록의 주인공이 된다.커리어하이 시즌을 보내고 있는 최원준은 이미 1위가 확정적인 득점(124개) 부문에 이어 최다안타까지 2관왕을 노리고 있다. 생애 첫 개인 타이틀을 노리고 있는 최원준은 시즌 막바지로 갈수록 더 매서운 타격감을 과시중이다. 10월에만 최근 6경기 연속 멀티히트에, 월별 타율이 무려 5할(30타수 15안타)을 기록할만큼 상승세를 타고 있다.레이예스는 2024-25년에 이어 3년연속 최다안타왕을 노리고 있다. KBO리그 역사상 3년연속 안타왕은 1999-2001년 이병규(LG)가 유일하다. 역대 두 번째이자 외국인 선수로는 최초의 3연패에 도전하는 레이예스는, 최근 5경기에서 타율 455(20타수 9안타)를 기록하며 최원준 못지않은 꾸준한 페이스를 보여주고 있다.KT는 1위 확정, 롯데는 5강 탈락으로, 선수들의 개인 타이틀 밀어주기를 할 수 있는 조건은 동일하다. 다만 KT는 2경기, 롯데가 3경기를 남겨놓고 있어서 레이예스가 조금 더 유리하다고 평가된다. 다만 레이예스는 롯데가 10일 사직 LG전을 마치고 나면 11일 광주 KIA전, 12일 잠실 두산전을 위하여 계속 이동해야한다는 체력적 부담이 있다.최원준은 타격감이 한창 좋을 때 3일 휴식을 가진게 오히려 아쉬울만하다. KT는 11-12일 대구 삼성 원정 2연전으로 피날레를 장식하는데 하필 최원준은 올시즌 삼성전 성적이 타율 .263(57타수 15안타)으로 9개구단중 가장 좋지 않았다는 게 변수다.투수 부문에서는 임찬규(LG)가 이미 다승왕을 예약한 가운데, 고영표(KT)의 공동 수상 여부가 변수다. 임찬규는 마지막 등판이었던 지난 7일 두산전에서 승리투수가 돼 15승에 선착했다. 임찬규의 단일시즌 커리어 최다승이자, 4년연속 두자릿수 승리였다.고영표와 최민석(두산)이 나란히 14승으로 그 뒤를 잇고 있다. 고영표는 로테이션상 11-12일 대구에서 열릴 삼성과의 2연전중 한 경기 선발 등판할 가능성이 남아있어서 승리투수를 따낸다면 임찬규와 공동 다승왕을 차지하게 된다.다른 개인타이틀 주요부문들은 수상자가 대부분 확정적이다. 구자욱(삼성)은 타율(.371)과 출루율(.458)에서 나란히 경쟁자들을 제치고 2관왕을 예약했다. 힐리어드는 타점(134개)에서 2위 디아즈(128개)를 6개 차이로 앞서고 있으며, 최원준은 득점(124개)에서 2위 김도영(116개)를 8개 차이로 앞서고 있어서 각각 수상이 확실시된다. 도루에서는 황성빈(롯데·55개)이 2위 박민우(NC. 50개)를 5개 차이로 제치고 선두를 질주하고 있다.투수 부문은 곽빈(두산)이 자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 부문에서 큰 격차로 선두를 굳건히 지키고 있다. 홀드는 일본인 아시아쿼터 스기모토(KT, 25개)가 유력하며, 세이브는 김재윤(삼성, 35개)이 수상을 예약했다.한편 가장 큰 관심을 모으는 정규시즌 MVP 경쟁은 김도영-힐리어드-곽빈의 3파전으로 예상되고 있다. 2024시즌에 이어 2년만의 MVP 탈환을 노리는 김도영이 현재 근소하게 앞서가고 있다는 평가지만 경쟁자들과는 차이는 크지 않다. WAR(대체선수 대비 승리기여도)에서는 김도영이 8.65로 1위이며 곽빈이 6.60,힐리어드는 6.43으로 그 뒤를 잇고 있다.정규시즌 팀성적 프리미엄에서는 KT의 1위와 타점왕 타이틀도 유력한 힐리어드가 다소 앞선다. 하지만 김도영과 곽빈도 소속팀을 각각 5강으로 이끈 만큼 크게 뒤지지는 않는다. 매 시즌 MVP 경쟁에서 높은 점수를 받는 홈런왕 타이틀을 두고 김도영과 힐리어드 중에서 누가 최종 승자가 되느냐가 가장 큰 변수가 될 것으로 보인다.