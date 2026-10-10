선발 5G에서 4QS... 이로운의 내년이 기대된다

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큰사진보기 ▲선발로서 기대 이상의 활약을 선보인 이로운, 내년 시즌이 기대가 된다 SSG랜더스

경기 종료 후 이로운은 방송 인터뷰를 통해 "홈에서 하는 마지막 경기였다. 호투해서 팀이 이기길 원했는데, 다행히 그렇게 되어서 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.



이어서 "지난 (3일) NC전 때는 혼자서 볼 배합을 하다가 몰매를 맞았는데, 이번에는 (조)형우 형과 볼 배합을 하면서 경기를 풀어나갔다. 좋은 효과가 나왔다"라며 조형우에게 감사 인사를 표했다.



이번 등판을 끝으로 이로운의 2026시즌이 마감되었다. 최종 성적은 50경기 8승 4패 7홀드 평균자책점 5.61이었다. 이중 선발로는 5경기 나와 3승 1패 평균자책점 3.49의 성적을 거뒀다. 5경기 중 QS가 무려 4차례나 되었다. 내년 시즌 SSG 선발진에 한 축을 맡을 정도로 기대치가 상당하다.



이에 대해서 그는 "아직 보완할 점이 많다. 선발은 투구 수도 많기 때문에 100개를 넘게 던져도 또 투구가 가능한 체력을 만들어야 할 것 같다. 이외에도 카운트 싸움 등 연습할 것도 많다. 좀 더 정신을 차리고 (내년 시즌을) 잘 준비해야 할 것 같다"라고 말했다.



이번 시즌 본인에 대한 평가는 냉정했다. 그는 "13연패를 했던 전반기가 생각이 났다. 그때 나도 너무 못했다. 내가 잘했으면, 팀이 5강 싸움을 했을 것이라 생각한다. 팬들께 너무 죄송하다"라며 반성하는 모습을 보였다.



마지막으로 "올해 포스트시즌 진출이 불발이 된 상황에서도 홈 최종전을 매진시켜준 팬들께 너무 감사하다. 공교롭게도 내년이 문학에서 하는 마지막 시즌인데, 내년에는 오래 야구할 수 있도록 하겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 선발로서 기대 이상의 활약을 선보인 이로운, 내년 시즌이 기대가 된다경기 종료 후 이로운은 방송 인터뷰를 통해 "홈에서 하는 마지막 경기였다. 호투해서 팀이 이기길 원했는데, 다행히 그렇게 되어서 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "지난 (3일) NC전 때는 혼자서 볼 배합을 하다가 몰매를 맞았는데, 이번에는 (조)형우 형과 볼 배합을 하면서 경기를 풀어나갔다. 좋은 효과가 나왔다"라며 조형우에게 감사 인사를 표했다.이번 등판을 끝으로 이로운의 2026시즌이 마감되었다. 최종 성적은 50경기 8승 4패 7홀드 평균자책점 5.61이었다. 이중 선발로는 5경기 나와 3승 1패 평균자책점 3.49의 성적을 거뒀다. 5경기 중 QS가 무려 4차례나 되었다. 내년 시즌 SSG 선발진에 한 축을 맡을 정도로 기대치가 상당하다.이에 대해서 그는 "아직 보완할 점이 많다. 선발은 투구 수도 많기 때문에 100개를 넘게 던져도 또 투구가 가능한 체력을 만들어야 할 것 같다. 이외에도 카운트 싸움 등 연습할 것도 많다. 좀 더 정신을 차리고 (내년 시즌을) 잘 준비해야 할 것 같다"라고 말했다.이번 시즌 본인에 대한 평가는 냉정했다. 그는 "13연패를 했던 전반기가 생각이 났다. 그때 나도 너무 못했다. 내가 잘했으면, 팀이 5강 싸움을 했을 것이라 생각한다. 팬들께 너무 죄송하다"라며 반성하는 모습을 보였다.마지막으로 "올해 포스트시즌 진출이 불발이 된 상황에서도 홈 최종전을 매진시켜준 팬들께 너무 감사하다. 공교롭게도 내년이 문학에서 하는 마지막 시즌인데, 내년에는 오래 야구할 수 있도록 하겠다"라며 인터뷰를 마쳤다. SSG랜더스 선발투수 이로운 2026시즌 마감 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 LG, 부산서 악몽의 1-9 패배... 3위 희망 '흔들'

9일 삼성전 6이닝 1실점으로 호투한 선발 이로운비록 올해 포스트시즌 진출은 무산이 되었지만, 홈 마지막 경기에서 승리를 거두었다. 6위 SSG 이야기다.SSG는 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 경기에서 3vs1로 승리를 거뒀다. 이번 승리로 SSG는 리그 6위를 확정 지었고, 내년 시즌 문학에서 개막전을 할 수 있게 되었다.선발 이로운의 공이 컸다. 이로운은 6이닝 5피안타 1사사구 7탈삼진 1실점(1자책)으로 QS 투구를 선보였다. 최근 등판이었던 3일 NC전에서 4.2이닝 7실점(7자책)으로 고전했던 아쉬움을 말끔히 씻어냈다.3회 1사까지 일곱 타자를 연속으로 막다가 김도환에게 몸에 맞는 공을 허용하고 말았다. 하지만 김상준(삼진)과 김지찬(땅볼)을 막아내며 이닝을 마쳤다.4회에는 박승규의 안타와 도루로 2사 2루의 위기를 맞이했다. 이번 경기 처음으로 득점권 위기를 자초한 이로운이었다. 하지만 최형우를 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.5회에는 선두타자 이재현에게 안타를 허용했다. 하지만 김영웅을 뜬공, 김도환을 삼진, 김상준을 땅볼로 처리하며 이닝을 마쳤다.이로운은 6회까지 깔끔하게 막았지만 7회에 흔들렸다. 디아즈와 최형우의 연속 안타로 1사 1, 2루 위기를 자초했다. 이어서 이재현의 1타점 적시타가 나오면서 실점을 하고 말았다. 스코어는 3vs1. 그러자 SSG는 문승원으로 교체했다. 이로운으로서는 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.다행히 뒤이어 올라온 불펜진이 호투했다. 문승원이 7회 무사 만루 상황에서 김영웅과 강민호, 전병우를 모두 삼진으로 처리하며 이닝을 깔끔하게 마무리 지었다. 8회에는 전영준, 9회에는 조병현이 올라와 각각 1이닝 무실점으로 호투했다.