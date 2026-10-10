선발 5G에서 4QS... 이로운의 내년이 기대된다

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9일 삼성전 6이닝 1실점으로 호투한 선발 이로운SSG랜더스
비록 올해 포스트시즌 진출은 무산이 되었지만, 홈 마지막 경기에서 승리를 거두었다. 6위 SSG 이야기다.
SSG는 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 경기에서 3vs1로 승리를 거뒀다. 이번 승리로 SSG는 리그 6위를 확정 지었고, 내년 시즌 문학에서 개막전을 할 수 있게 되었다.
선발 이로운의 공이 컸다. 이로운은 6이닝 5피안타 1사사구 7탈삼진 1실점(1자책)으로 QS 투구를 선보였다. 최근 등판이었던 3일 NC전에서 4.2이닝 7실점(7자책)으로 고전했던 아쉬움을 말끔히 씻어냈다.
3회 1사까지 일곱 타자를 연속으로 막다가 김도환에게 몸에 맞는 공을 허용하고 말았다. 하지만 김상준(삼진)과 김지찬(땅볼)을 막아내며 이닝을 마쳤다.
4회에는 박승규의 안타와 도루로 2사 2루의 위기를 맞이했다. 이번 경기 처음으로 득점권 위기를 자초한 이로운이었다. 하지만 최형우를 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
5회에는 선두타자 이재현에게 안타를 허용했다. 하지만 김영웅을 뜬공, 김도환을 삼진, 김상준을 땅볼로 처리하며 이닝을 마쳤다.
이로운은 6회까지 깔끔하게 막았지만 7회에 흔들렸다. 디아즈와 최형우의 연속 안타로 1사 1, 2루 위기를 자초했다. 이어서 이재현의 1타점 적시타가 나오면서 실점을 하고 말았다. 스코어는 3vs1. 그러자 SSG는 문승원으로 교체했다. 이로운으로서는 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.
다행히 뒤이어 올라온 불펜진이 호투했다. 문승원이 7회 무사 만루 상황에서 김영웅과 강민호, 전병우를 모두 삼진으로 처리하며 이닝을 깔끔하게 마무리 지었다. 8회에는 전영준, 9회에는 조병현이 올라와 각각 1이닝 무실점으로 호투했다.