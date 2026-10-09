또 깨진 징크스... 전북, 대전 원정서 18년 만에 패배

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대전하나시티즌 원정에서 패배한 전북현대18년 동안 이어졌던 대전 원정 무패 징크스가 깨지며 고개를 숙인 전북이다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 황선홍 감독의 대전하나시티즌에 1-2로 역전 패배했다. 이로써 전북은 11승 11무 9패 승점 44점 4위, 대전은 11승 10무 10패 승점 43점 5위로 올라섰다.길었던 A매치 휴식기 이후 오랜만에 찾아온 K리그 일전인 가운데 원정을 떠나온 전북은 승점 3이 간절했다. 최근 리그 5경기서 승리는 1회에 그치고 있으며 순위는 4위까지 떨어졌다. 홈에서 경기를 펼치는 대전 역시 이기게 될 시, 5위까지 올라갈 수 있기에 의지는 충만했다.그렇게 시작된 경기, 대전은 적극적인 압박과 함께 슈팅 기회를 만들었으나 송범근의 벽을 넘지 못했다. 전북 역시 답답한 공격 흐름이 이어지던 상황이었으나 전반 44분 이영재의 전진 패스를 받은 티아고가 간결한 터치로 조성권을 제치고, 오른발로 선제골을 만들었다.하지만, 후반 분위기는 달랐다. 후반 10분 만에 마사가 승부의 균형을 맞췄고, 대전은 디오고·서진수와 같은 공격 카드를 투입하며 전북 골문을 노렸다. 결국 후반 38분 마사가 날린 슈팅을 송범근이 막아내자, 흘러나온 볼을 디오고가 가볍게 넣으며 역전 결승 골을 터뜨렸다.역전 패배라는 굴욕적인 결과를 확인한 전북. 이번 경기를 통해 또 하나의 징크스가 깨졌다. 바로 18년 동안 이어졌던 대전 원정 무패 징크스다. 전북은 지난 2008년 4월 26일 퍼플 아레나에서 열렸던 리그 7라운드에서 0-2로 패배하며 무릎을 꿇은 바가 있다.당시 무기력한 패배를 맛본 전북은 대전이 K리그2로 강등되기 직전까지 원정 맞대결에서 단 한 차례도 무너지지 않을 정도로 강한 모습을 보여줬다. 특히 2023시즌 오랜만에 대전이 K리그1 무대로 돌아왔을 당시에도 원정에서 3연속 무승부로 징크스란 무엇인지를 알려줬다.지난해에도 강력한 모습이었다. 시즌 첫 맞대결에서는 전진우·전병관의 연속 득점으로 승리를 챙겼고, 이어 코리아컵 맞대결에서도 일찌감치 티아고·박진섭·콤파뇨가 대전 골망을 흔들며 자존심을 세웠다. 올해 역시 5라운드에서 이동준이 감각적인 슈팅으로 승리를 쟁취했다.이번 경기 흐름은 나쁘지 않았다. 전북은 전반 대전의 강력한 전방 압박을 확실하게 이용한 롱패스 공격으로 선제골을 만들었고, 수비 역시 단단한 모습이었다. 하지만 후반 시작과 함께 대전의 공격 카드 투입을 잘 억제하지 못했고, 기본적인 수비 실수가 나오며 무너졌다.그렇게 18년 동안 이어온 대전 원정 무승 징크스가 깨진 전북. 2026년은 그야말로 악몽의 연속인 해인 듯하다. 이번 시즌 이들은 오랫동안 흔들리지 않았던 불변의 법칙들이 무너지고 있는 현상을 바로 눈앞에서 목격하고 있다.지난 7라운드 상암에서는 8년 동안 이어졌었던 FC서울 원정 무패(15경기) 기록이 0-1로 패배하며 깨졌다.이어 9라운드 전주성에서는 9년 동안 인천 유나이티드를 상대로 이어왔던 홈 무패(15경기) 기록이 무너졌고, 또 18라운드 원정 맞대결에서는 1-0으로 패배하며 20년 만에 상대 전적에서 2패를 떠안는 불명예스러운 기록을 마주했다.이에 그치지 않았다. 22라운드 전주성에서 펼쳐졌던 제주와 맞대결에서 3-0으로 패배했을 당시, 20년 만에 홈에서 해트트릭(네게바 3골)을 내주는 최악의 기록을 작성했다.이번 대전 원정까지 패배함으로 인해 전북은 올해 무려 5개의 징크스가 깨지는 최악의 상황에 직면하게 된 것.한편, 패장으로 고개를 숙인 전북 정정용 감독은 경기 후 "휴식기 이후 오랜만에 경기를 치렀는데, 기쁨을 드리지 못해 팬분들게 죄송하다"라며 고개를 숙였다.대전 원정에서 패배한 전북은 일본으로 출국해 오는 14일 비셀 고베와 아시아 챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 2라운드를 치르게 된다.