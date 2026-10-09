골드글러브 김하성의 추락, 결국 친정 키움 돌아오나

AFP / 연합뉴스

애틀랜타 브레이브스의 김하성 선수가 2025년 9월 22일 미국 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 경기에서 2회에 마이클 해리스 2세의 RBI 2루타로 득점한 후 기뻐하고 있다.'한국인 메이저리거' 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 메이저리그(MLB) 진출 이후 최악의 시즌을 보냈다. 정규시즌에 이어 포스트시즌에서도 끝내 반전은 없었다.김하성은 8일(한국시간) 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에 결장하며 팀의 1대 4 패배를 벤치에서 지켜봤다. 애틀랜타는 시리즈 전적 1승 3패로 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 진출에 실패했고 김하성의 시즌도 막을 내렸다.김하성은 올해 스프링캠프 시작을 앞두고 빙판길에 미끄러져 손가락 부상을 당해 수술대에 오르는 악재를 맞이했다. 회복과 재활을 거쳐 빅리그에 복귀했지만 성적은 기대 이하였다. 부상 여파와 준비 부족 때문인지 김하성은 올 시즌 메이저리그 진출 이후 가장 저조한 성적을 기록했다.정규시즌 51경기에서 타율 1할 1푼 6리(129타수 15안타), 9타점에 그쳤다. 시즌 내내 규정 타석의 3분의 1도 채우지 못했다. 장타율은 .140, 출루율은 .219로 OPS가 고작 .359에 불과했고 홈런은 단 한 개도 때려내지 못했다. 리그 OPS 평균인 .718보다 약 4할 가까이 낮은 수치였다. 지난해 탬파베이 레이스와 애틀랜타를 거치며 합계 타율 0.234, 5홈런 17타점을 기록했던 것과 비교해도 성적이 더 떨어졌다.자연스럽게 김하성은 주전 자리를 빼앗겼고 백업 선수로 추락하는 굴욕을 맛봤다. 포스트시즌에서도 4경기에서 5타수 무안타 2볼넷으로 출루율 .286에 그치며 팀에 큰 도움이 되지 못했다.김하성으로서는 메이저리그 진출 이래 최대의 갈림길에 서 있는 시기다. KBO리그 키움 히어로즈에서 리그 최정상급 선수로 성장한 김하성은 2020년 138경기 타율 .306, 30홈런 109타점 23도루로 커리어 하이를 달성하며 포스팅을 거쳐 메이저리그 진출에 성공했다.당시 김하성은 샌디에이고 파드리스와 4+1년 최대 3,900만 달러의 파격적인 계약을 체결하며 가치를 인정받았다. 성공 가능성에 반신반의하는 시선도 많았지만 김하성은 적응기를 거쳐 2022년부터 메이저리그에서 주전 유격수로 도약했고, 150경기 타율 .251, 11홈런 59타점 12도루를 기록하며 자신의 능력을 증명했다.이듬해인 2023년에는 152경기 타율 .260, 17홈런 60타점 38도루로 타격에서도 일취월장한 모습을 보였고, 한국인 야수로는 최초로 내셔널리그 유틸리티 부문 '골드글러브'라는 값진 수상까지 거머쥐었다.하지만 2024년부터 김하성의 커리어에는 서서히 먹구름이 드리우기 시작했다. 121경기 타율 .233, 11홈런 47타점 22도루로 전 시즌보다 성적이 다소 하락했고, 어깨 부상으로 인해 일찌감치 시즌을 접고 수술대에까지 올라야 했다.김하성은 샌디에이고에 잔류하는 옵션을 거부하고 FA 시장에 나왔다. 그리고 탬파베이와 2년 2900만 달러에 사인하며 아메리칸리그에서 새로운 도전을 선택했다. 장기 계약을 포기한 대신 FA 재수를 선택한 셈이었다.하지만 어깨 부상으로 기대에 미치지 못한 김하성은 탬파베이에서 고작 24경기에 출전해 타율 .214(84타수 18안타), 2홈런 5타점 5득점 6도루, OPS(출루율+장타율) .611에 그쳤다. 탬파베이는 시즌 중 김하성을 웨이버 공시했고, 김하성은 애틀랜타에 입단해 후반기 타율 .253(87타수 22안타), 3홈런 12타점 14득점, OPS .684로 다소 반등했다.지난겨울에는 오클랜드 애슬레틱스가 4년 4800만 달러(약 687억 원)의 장기 계약을 제안했으나, 김하성은 애틀랜타 잔류를 선택하며 2,000만 달러에 1년 단기 계약을 체결했다. 2026시즌 자신의 가치를 증명해 대형 계약을 노리겠다는 목표로 두 번째 FA 재수를 선택했다.결과는 또다시 대실패였다. 아무리 내야진이 약한 애틀랜타라고 하지만, 올 시즌 이후 김하성을 다시 잡을 가능성은 매우 희박하다. 최근 2년간의 극심한 부진으로 가치가 폭락한 김하성은 어느덧 내년이면 만 31세가 된다. 더 이상의 대형 FA 계약은 사실상 물 건너갔고, 이제는 메이저리그 잔류도 장담할 수 없는 처지가 됐다.더구나 메이저리그는 선수노조와의 갈등으로 인해 다음 시즌 직장 폐쇄 가능성이 거론되고 있다. 김하성을 비롯해 상대적으로 가치가 떨어지는 중저가형 FA 선수들에게는 굉장히 불리한 시장 상황이 됐다. 운 좋게 김하성에게 다시 관심을 보이는 구단이 있다고 해도 내야 유틸리티 백업 자원이나 마이너리그 계약까지 감수해야 할 가능성이 높다.일각에서는 김하성의 국내 복귀 가능성도 조심스럽게 거론되고 있다. 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 진출한 김하성의 경우, KBO리그 복귀 시에는 반드시 친정팀인 키움 히어로즈로 컴백해야 한다.키움은 김하성·이정후·김혜성·송성문 등이 메이저리그로 떠난 이후 올해까지 4년 연속 최하위에 그치며 고전을 면치 못하고 있다. 김하성이 비록 메이저리그에서는 2년간 잦은 부상으로 고전했지만, 나이로는 아직 전성기에 해당하는 만큼 상대적으로 하위 리그인 KBO리그에서는 충분히 부활을 기대할 수 있다는 평가다. 또한 젊은 유망주들이 많은 키움에서 베테랑으로 구심점 역할도 해 줄 수 있다.키움은 다음 시즌 안우진·알칸타라·하영민·박준현 등 준수한 선발진에 1순위 괴물 신인 하현승까지 가세한다. 여기에 약점인 타격에서 건강한 김하성까지 가세해 준다면 상당한 전력 상승 효과를 기대할 수 있다. 키움 구단은 2025년 기준 연봉 총액이 43억 9,756만 원으로 최하위에 그치며 김하성을 영입할 만한 여유가 있다.김하성으로서도 키움 복귀가 반드시 메이저리그에서의 완전한 철수나 실패를 의미하는 것은 아니다. 최근 KBO리그에서 활약 중인 외국인 선수들이 한국에서의 활약상을 기반으로 메이저리그에 역수출되는 상황도 늘어나고 있다.김하성이 KBO리그에 돌아와 1~2년 활약하며 전성기의 기량을 회복하고 건재를 증명한다면 에릭 테임즈나 메릴 켈리처럼 메이저리그 재진출을 타진하는 것도 가능하다. 2년간 악몽 같은 시간을 보낸 김하성이 올겨울 스토브리그에서 과연 어떤 결정을 내릴까.