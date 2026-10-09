축구대표팀 내분설, '박지성 리더십'이 그리운 이유

위기에 빠진 대한민국 축구대표팀이 이번에는 주축 선수들의 '내분설'과 '은퇴설' 등으로 홍역을 치르고 있다. 지난 북중미월드컵의 악몽 이후 철저한 반성과 새로운 변화를 기대했건만, 대표팀을 둘러싼 상황은 별로 달라진게 없는 모습이다. 이 과정에서 9년째 대표팀 주장을 역임하고 있는 손흥민의 리더십, 대표팀 주축인 '96년생(김민재-황인범-황희찬)' 선수들의 처신도 덩달아 도마에 오르고 있다.최근 우즈베키스탄과의 '9-10월 A매치 4연전' 마지막 경기(10월 6일) 직후 대표팀에 한바탕 소동이 벌어졌다. 1996년생 동갑내기 김민재와 황인범, 황희찬이 '국가대표팀 동반 은퇴'를 고민하고 있다는 소문이 일파만파로 퍼졌다.이에 현영민 대한축구협회 전력강화위원장이 해당 선수들과 긴급 면담하는 상황까지 이어졌다.이후 96년생 3인방중 황인범만 취재진의 질문에 은퇴설을 부인했지만, 김민재와 황희찬은 끝내 별다른 입장을 밝히지 않고 출국했다. 축구협회는 이들의 은퇴설이 사실무근이라고 해명했다. 일단 이번 사건은 해프닝으로 가라앉았다. 그러나 이후에도 현재 대표팀 내부의 분위기가 정상적이지않다는 의혹이 쏟아지고 있다.이미 이번 A매치 소집 기간 동안 심상치 않은 모습들이 여러 차례 포착된 바 있다. 김민재는 지난 2일 베네수엘라전에서 교체된 후 벤치에서 축구화를 내던지며 강한 불만을 터뜨렸다. 경기후 인터뷰에서는 수비수들을 고충을 토로하며 동료들의 플레이를 저격하는 듯한 작심 발언을 하기도 했다.황인범 역시 경기후 대표팀을 둘러싼 상황에 답답함을 표출하며 감정이 북받친듯한 모습을 보였다. 또한 우즈베키스탄전 직후에는 세 선수만 따로 그라운드로 다시 나와 함께 부둥켜안고 기념사진을 찍는 모습도 포착됐다.이 과정에서 선수단 내부 갈등설도 제기됐다. 팀내에서 손흥민, 이재성 등 92년생 선수들과 김민재, 황인범, 황희찬으로 대표되는 96년생 선수들 간의 불화가 있는게 아니냐는 의혹이 여러 언론을 통하여 터져나오고 있다.자연히 선수단의 리더인 '주장' 손흥민의 리더십도 도마에 오르고 있다. 손흥민은 국가대표 16년간 A매치 151경기에서 59골을 기록한 한국축구의 상징적인 전설이다. 2018년부터는 전임 주장 기성용의 뒤를 이어 무려 9년째 국가대표 최장수 주장을 역임하고 있다.다만 선수로서의 활약과는 별개로, 손흥민이 주장직을 역임하던 기간동안 주요 대회마다 크고 작은 논란이 끊이지 않았던 사실이 최근 재조명되고 있다. 2022 카타르 월드컵에서는 손흥민이 협회에 등록되지 않은 개인 트레이너를 데려와서 협회와 마찰을 일으킨 사건이 있었다, 2023 카타르 아시안컵에서는 요르단과의 준결승전을 앞두고 이강인과 충돌하여 몸싸움까지 벌인 사실이 뒤늦게 알려지며 큰 파문을 일으켰다.또한 지난 2026 북중미월드컵에서는 일부 국내 취재진의 '선수 험담' 사건이 발생하면서 손흥민이 주도하여 월드컵 기간중 한국 취재진 '인터뷰 보이콧'을 결정한 사건도 있었다. 공교롭게도 모든 주요 사건들마다 손흥민이 직접적으로 관련되어 있었다.물론 손흥민이 주장이라고 해서 모든 책임을 져야만 하는 것은 아니다. 그러나 손흥민의 리더십이 지금의 선수단에서 과연 굳건한 지지와 공감을 받고 있는지는 또 별개의 문제다설사 선수단 내 갈등이 있더라도 그것을 중재하고 봉합하는데 누구보다 가장 앞장서야하는 것이 주장의 역할이다. 북중미월드컵 인터뷰 보이콧 사건 당시에도 일부 선수들은 손흥민과 고참 선수들의 결정에 부정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다. 이번 A매치 4연전에서도 손흥민보다 후배인 김민재나 황인범이 여러 차례 팀분위기를 흔들수 있는 돌출언행이 나왔다.급기야 손흥민의 A매치 득점 신기록이 나온 우즈벡전에서는 공교롭게도 경기후 96년생 3인방의 은퇴설 해프닝까지 벌어지며, 팀 승리에도 불구하고 좋은 분위기에 찬물을 끼얹은 꼴이 됐다. 주장의 리더십이나 선수단 결속력이 제대로 작동하고 있는 팀이라면 결코 있을 수 없는 일이다.또한 손흥민의 리더십에 설사 문제가 있다고 할지라도, 최근 96년생 선수들의 태도가 정당화되는 것도 아니다. 김민재와 황인범, 황희찬도 어느덧 엄연한 30대 베테랑이 됐다. 유럽 정상급 무대에서 오랜 기간 활약했고 여러 메이저 국제대회를 경험했다. 당장 손흥민-이재성-김승규-조현우 정도를 제외하면 바로 이들이 대표팀 내 다음가는 고참 라인이기도 하다.그런데 이들이 최근 대표팀에서 보여준 태도에는 석연치않은 의문이 남는다. 물론 선수로서 대표팀의 문제에 대하여 공개적으로 쓴소리를 하거나, 자기 주장을 분명히 할 수 있는 권리는 당연히 존중되어야한다. 다만 그 권리에는 동시에 책임감도 따른다. 한국축구가 지금 큰 위기이고 자신들이 대표팀에서 비중을 뻔히 알면서, 불만을 감정적으로 표출하고 심지어 대표팀 동반 은퇴설까지 터져나오며 팀분위기를 흔들었다는 것은, 책임감있는 국가대표의 자세와 거리가 멀었다.언젠가 손흥민이 주장직에서 물러나거나 대표팀에서 은퇴한다면, 그 다음은 96년생들이 리더의 역할을 물려받을 가능성이 높았다. 그런데 대표팀내 최고참급 선수들이 하나로 융화되지 못하고 오히려 갈등과 파벌을 이루는 모습만 보여준다면 동료와 후배들 역시 그들을 믿고 따를수 있을까.이처럼 국가대표팀의 혼란스러운 현재 상황을 보면서, 자연히 생각날 수 밖에 없는 이름은 바로 박지성이다. 한국축구의 전설인 박지성은 2002 한일월드컵 4강신화에 이어, 2010 남아공월드컵에서 주장까지 역임하며 최초의 원정 16강신화를 이끈 주역이었다.박지성이 국가대표 주장직을 역임한 것은 불과 2년여 정도밖에 되지않지만, 지금까지도 이상적인 리더의 모범으로 회자된다. 박지성은 당시 세계 최고의 클럽 맨체스터 유나이티드에서 활약하며 한국에서 독보적인 위상을 지닌 슈퍼스타였지만, 자신의 명성이나 권위를 내세우지 않았고 항상 묵묵히 솔선수범하는 모습으로 후배들이 자연스럽게 본받고 따라오게 만드는 유형의 리더였다.당시 대표팀에는 기성용, 박주영, 이청용 등 개성넘치고 자기주장한 후배 선수들도 많았고, 이영표, 이운재, 김남일, 이동국, 안정환 같이 박지성보다 선배인 스타들도 다수 있었다. 하지만 모든 선수들이 박지성의 위상과 리더십을 존중하고 군말없이 따랐다. 박지성은 베테랑과 신세대, 유럽파와 K리거들을 공평하게 아우르며 팀을 하나로 묶는 구심점으로서의 역할을 완벽하게 해냈다. 박지성이 주장으로 있는 동안, 대표팀은 파벌설이나 불화설 같은 내부 갈등과는 거리가 멀었다.태극마크에는 단지 개인만의 명예나 자부심를 넘어 국가와 국민을 대표한다는 책임감이 따른다. 지금의 국가대표 선수들이 대한민국 축구대표팀이 더 올바른 방향으로 가기는 바라는 마음은 모두 같을 것이다. 다만 그 목표를 이루기 위한 방향과 방식에는 차이가 있을수 있다. 갈등의 골을 좁히기 위해서는 소통과 양보, 존중이 필요하다.지난 북중미월드컵의 실패나, 지금 한국축구를 향한 불신은 단지 감독과 협회만의 문제는 아니었다. 그리고 이제 여론의 화살은 알고보니 선수들에게도 그동안 문제가 많았다는 여론이 점점 팽배하고 있다. 이는 선수들이 스스로 자초한 비판이다. 선수들도 협회나 환경탓을 하기 전에 책임감을 가지고 달라지는 모습을 보여줘야할 필요가 있다.당장 11월 열리는 A매치 2연전에서는 '임시감독'인 모레노 감독의 거취가 결정된다.그리고 다시 두달 뒤인 내년 1월 아시안컵이 기다리고 있다. 그때도 대표팀이 지금과 같은 모습이라면 한국축구에는 희망이 없어보인다. 이럴때일수록 고참급 선수들이 자존심과 감정을 내려놓고, 서로 더 소통하고 한 발씩 양보하면서 해법을 찾아가기 위한 노력이 필요하다.