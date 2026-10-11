통제와 우연 사이, 동시대 최고 감독이 찾은 답

부산국제영화제

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 <마스터 클래스 : 알폰소 쿠아론> 스틸컷 부산국제영화제

영화의 미학적 관점과 윤리적 관점 가운데 어떤 쪽이 더 중요하고, 집중해야 한다고 생각하느냐고 묻는 질문에서는 다소 진중한 태도를 보이기도 했다. 알폰소 쿠아론 감독에게 있어 더 중요한 것은 역시 윤리적 관점이었다. 그는 이 대목에서 '카메라를 놓을 수 있는 자리는 수백만 개지만, 단 하나의 위치만이 적절한 위치'라는 프랑스의 거장 감독 알랭 레네(Alain Resnais)의 말을 인용하기도 했다. 카메라가 어떤 시점과 관점이 되는가 하는 문제가 곧 영화 자체를 정의하는 것이라서다. 연출자가 의도한 프레임 속에 무엇을 넣을 것인지 고민하는 과정이 영화의 정수라고도 말했다.



마지막으로, 성공한 영화란 무엇인지, 그 기준이 무엇이라고 생각하는지를 묻는 연상호 감독의 질문에는 자신의 작품인 <칠드런 오브 맨>(2006)을 예로 들었다. 개봉 당시 평가는 중간 정도였고, 박스오피스는 참패했던 작품이 지금까지 가장 많은 논의가 이루어지고 있는 작품이라고 말이다. 영화의 성패를 확인하는 잣대는 다양할 테지만, 어떤 작품을 단순히 하나의 잣대로 평가하기는 어렵다는 뜻이다. 자신이 갖고 있는 유일한 규칙 하나는 영화가 한 편 끝나고 난 뒤에 배움을 얻을만한 게 있었는지를 자문하는 일이라고도 힘주어 말했다. 그런 배움이 있고 난 뒤에야 다음 영화에 쓸만한 재료를 다시 얻을 수 있다.



1시간 30분가량의 대담이 이어지는 동안 객석의 분위기는 알폰소 쿠아론 감독의 말에 귀를 기울이는 듯 차분하면서도 때때로 웃음과 박수가 터져 나왔다. 의외로 유쾌한 면모까지 선보였던 감독의 정확한 농담 덕분이었다. 작년 부산을 찾아 많은 화제를 일으켰던 기예르모 델 토로 감독에 이어 이날의 알폰소 쿠아론 감독까지. 오래 영화를 만들어 온 감독들의 공통점이 있다면, 진중한 면모 이면에 다소 귀여움이 아닐까 하는 생각마저 들었다. 부산국제영화제 마스터클래스 알폰소쿠아론 연상호 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 홍콩에서의 21일, 미래의 자신 목격한 여자 이야기

제31회 부산국제영화제 <마스터 클래스 : 알폰소 쿠아론> 스틸컷8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 제31회 부산국제영화제 <마스터 클래스 : 영화로 구현한 알폰소 쿠아론의 세계> 행사가 열렸다. 이 자리에는 알폰소 쿠아론 감독과 함께 연상호 감독이 게스트 모더레이터로 참여했다.알폰소 쿠아론 감독은 특별한 설명이 필요 없을 정도로 이미 관객들에게 잘 알려진 세계적인 거장이다. <이 투 마마>(2001)로 2001 베니스국제영화제 각본상을, <로마>(2018)로 2018 베니스국제영화제 황금사자상을 받으며 세계 영화계의 정점에 이름을 새긴 바 있다.영화 <그래비티>(2013)와 <로마>로는 아카데미 감독상을 두 차례나 거머쥐며 동시대 최고의 감독으로 자리매김했다. 롱테이크 기법을 활용한 현장감의 극대화는 그의 영화가 가진 장점 가운데 하나며, 영화의 시각적 문법에 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받고 있다. 이번 제31회 부산국제영화제 방문은 그의 최초 내한이다.이날 게스트 모더레이터로 마스터클래스 진행을 맡은 연상호 감독은 영화를 만들다 자신이 깨닫게 된 지점을 이야기하며 대화를 시작했다. 자신이 만들고자 하는 영화와 촬영하는 과정에서 실제로 만들어지는 영화가 조금 다를 때가 있었다는 경험이다. 이에 대해 알폰소 쿠아론 감독은 커리어 초반에 모든 상황을 통제하고 컨트롤하려고 했던 것과 달리 지금은 과정 자체에 지혜가 있다고 믿고 그 과정을 따르는 편이라고 대답했다. 영화를 만드는 일은 어떻게 보자면 놓아주는 과정이기도 해서, 우리 자신을 내려놓을 때 비로소 눈에 들어오는 것들이 있다는 것이 그의 설명이다.통제와 우연은 서로 반대되는 개념이지만 알폰소 쿠아론 감독의 영화에서는 언제나 함께 존재하는 것 같다며, 이 두 가지가 서로 대립하는 것이 아닌지 묻는 연상호 감독의 질문에서도 비슷한 맥락의 답변이 이어졌다. 완벽한 우연은 없다는 것이다. 준비가 되어 있을 때에야 우연을 발견하고 그 즉시 수용할 수 있게 된다는 것이 그가 오랜 세월 영화를 만들며 직접 경험한 부분이었다.특히 롱테이크 촬영의 경우에는 모든 조건을 매 테이크(take)마다 완벽히 동일하게 세팅하기 힘든 것이 사실. 대신 감독에게는 자신이 이 장면에서 무엇을 포착할 것이라는 아주 명료한 비전이 있어야 한다고 대답했다.