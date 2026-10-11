통제와 우연 사이, 동시대 최고 감독이 찾은 답

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제31회 부산국제영화제 <마스터 클래스 : 알폰소 쿠아론> 스틸컷부산국제영화제
8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 제31회 부산국제영화제 <마스터 클래스 : 영화로 구현한 알폰소 쿠아론의 세계> 행사가 열렸다. 이 자리에는 알폰소 쿠아론 감독과 함께 연상호 감독이 게스트 모더레이터로 참여했다.
알폰소 쿠아론 감독은 특별한 설명이 필요 없을 정도로 이미 관객들에게 잘 알려진 세계적인 거장이다. <이 투 마마>(2001)로 2001 베니스국제영화제 각본상을, <로마>(2018)로 2018 베니스국제영화제 황금사자상을 받으며 세계 영화계의 정점에 이름을 새긴 바 있다.
영화 <그래비티>(2013)와 <로마>로는 아카데미 감독상을 두 차례나 거머쥐며 동시대 최고의 감독으로 자리매김했다. 롱테이크 기법을 활용한 현장감의 극대화는 그의 영화가 가진 장점 가운데 하나며, 영화의 시각적 문법에 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받고 있다. 이번 제31회 부산국제영화제 방문은 그의 최초 내한이다.
이날 게스트 모더레이터로 마스터클래스 진행을 맡은 연상호 감독은 영화를 만들다 자신이 깨닫게 된 지점을 이야기하며 대화를 시작했다. 자신이 만들고자 하는 영화와 촬영하는 과정에서 실제로 만들어지는 영화가 조금 다를 때가 있었다는 경험이다. 이에 대해 알폰소 쿠아론 감독은 커리어 초반에 모든 상황을 통제하고 컨트롤하려고 했던 것과 달리 지금은 과정 자체에 지혜가 있다고 믿고 그 과정을 따르는 편이라고 대답했다. 영화를 만드는 일은 어떻게 보자면 놓아주는 과정이기도 해서, 우리 자신을 내려놓을 때 비로소 눈에 들어오는 것들이 있다는 것이 그의 설명이다.
통제와 우연은 서로 반대되는 개념이지만 알폰소 쿠아론 감독의 영화에서는 언제나 함께 존재하는 것 같다며, 이 두 가지가 서로 대립하는 것이 아닌지 묻는 연상호 감독의 질문에서도 비슷한 맥락의 답변이 이어졌다. 완벽한 우연은 없다는 것이다. 준비가 되어 있을 때에야 우연을 발견하고 그 즉시 수용할 수 있게 된다는 것이 그가 오랜 세월 영화를 만들며 직접 경험한 부분이었다.
특히 롱테이크 촬영의 경우에는 모든 조건을 매 테이크(take)마다 완벽히 동일하게 세팅하기 힘든 것이 사실. 대신 감독에게는 자신이 이 장면에서 무엇을 포착할 것이라는 아주 명료한 비전이 있어야 한다고 대답했다.