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김성호의 씨네만세 부국제에서만 볼 수 있는, 필리핀 섬 나라 이야기

부국제에서만 볼 수 있는, 필리핀 섬 나라 이야기

[김성호의 씨네만세 1458] 31회 부산국제영화제 아이콘 <마키키란 포>

김성호(starsky216)
26.10.14 11:21최종업데이트26.10.14 11:21
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부산국제영화제(이하 부국제)를 오면 어떤 섹션을 봐야 할까. 많은 이들이 물어오는 이 질문에 답하기란 참 난감하다. 지난해 해외 작품을 중심으로 부국제를 소화한 뒤 적잖은 감독 및 관계자들에게 한국영화에도 관심을 많이 가져달란 부탁을 받았다. 부국제는 한국영화 첨단의 경향에 더하여 유망한 작가의 존재를 확인할 수 귀한 장이 분명하기에 다수를 차지하는 한국영화를 보는 건 분명 의미 있는 일이 되다. 이밖에도 영화제가 공 들여 준비한 특별 섹션이며 영화계 제 단체가 또한 공들여 마련한 행사장을 찾는 일에도 가치가 있다.

그러나 나는 역시 해외영화에 마음이 기운다. 돌아보자. 개인적으로 지난해 부국제는 엄청난 성공적이었다. '씨네만세'를 통해서도 한 차례 정리했듯, 2025년 보았던 최고의 작품 대다수가 부국제에서 만난 작품이었다. 특히 부국제가 꼽은 현존하는 거장의 신작을 다루는 '아이콘' 섹션은 주목할 만했다. 아그네츠카 홀란드의 <프란츠 카프카>는 내가 이제껏 본 최고의 전기영화 자리를 갱신했고, 세르게이 로즈니카의 <두 검사>는 무관으로 돌려보낸 칸의 선택이 완전히 어리석은 것이었음을 확신하게 했다. 그리고 이 시대 가장 뜨거운 영화의 나라 루마니아의 기수 라두 주데의 <드라큘라> 또한 이해 단연 인상적인 작품이었다고 자신할 수 있겠다.

30회를 맞아, 또 아시아를 넘어 세계 최고 수준으로 나아가겠다며 경쟁영화제로 전환하는 등 변신을 꾀한 부국제다. 그에 걸맞은 작품을 수급하기 위한 노력이 다른 어느 섹션보다도 두드러진 것이 바로 아이콘이었음을 부정할 수 없다. 당대 거장의 신작을 한 자리에서 볼 수 있도록 하겠다는 말은 생각만큼 가볍지 않다. 그에 따른 수고로움을 부국제가 기꺼이 감당하겠다는 각오가 없다면 그 수준을 결코 만족시킬 수 없는 때문이다.

마키키란 포 스틸컷
마키키란 포스틸컷부산국제영화제

부국제가 아니라면 만날 수 없다

중요한 것은 이것이다. 부국제 아이콘이 아니었다면 이들 영화를 과연 내가 볼 수나 있었을까. 전기영화에 한해 세계 최고의 작가라 해도 좋을 아그네츠카 홀란드라거나, 대중성이며 상업성은 아예 저기 멀리 치워버리고 이제는 나 하고픈 대로 해도 되는 게 거장이 아니냐고 내달리는 라두 주데의 작품은 끝내 한국에서 정식 수입 배급되지 못하였다. 다시 말해 부국제가 이들 영화를 볼 수 있는 처음이자 마지막 창구였다는 뜻이다. 칸에서 무관에 그친 <두 검사>도 부국제에서 화제에 오르지 않았다면 한국에서 2만 명 가까운 관객에게 선보일 기회를 얻을 수 있었을 리 만무하다.

라브 디아즈의 <마키키란 포>는 31회 부국제 아이콘 섹션 상영작이다. 올해 아이콘엔 무려 35편에 이르는 다양한 작품이 포진했다. 칸, 베니스, 베를린 뿐 아니라 토론토, 로카르노, 선댄스 등 주목할 만한 영화제에서 수상했거나 좋은 평을 받은 작품이 다수 포진해 있어 한 자리에서 이 시대 영화예술의 극치를 맛볼 수 있는 귀한 기회가 되어줄 테다.

전술했듯 아이콘의 부름을 받았다는 건(부국제의 격이 어느 때보다 높아진 지금이니 이렇게 표현해도 아주 틀리지는 않을 테다), 이 시대 영화예술의 거장이란 뜻이다. 필리핀을 대표하는 감독 라브 디아즈는 그러나 한국에선 오로지 씨네필이라 불리는 좁은 집단 안에서만 그 이름이 조금 알려져 있는 정도다. 심지어 한국에선 아예 일반 상영, 그러니까 정식 수입배급을 거쳐 극장에서 관객을 만나본 이력이 없다.

마키키란 포 스틸컷
마키키란 포스틸컷부산국제영화제

저항을 포기 않는 필리핀의 거장

라브 디아즈의 영화는 다분히 저항적이다. 형식에선 이 시대 흔한 영화찍기 방식을 상당부분 거부한다. 어느 때보다 움직이면서도 불편함 없이 찍어내며 관객이 알아채지 못하게끔 기교 있는 편집으로 관심을 빨아들일 수 있는 시대가 아닌가. 그러나 라브 디아즈는 피사체에 멀찍이 세워둔 카메라로, 평이하거나 지루하거나 심지어는 어색하게 느껴질 수 있는 배우들의 연기를 무심한 듯 잡아내기 일쑤다. 러닝타임은 처음부터 극장배급을 고려하지 않은 듯, 10시간을 넘는 것부터 통상적인 장편 수준인 것까지 다양하다.

내용 또한 그렇다. 필리핀의 근현대사, 식민지 역사며 독재에 대한 저항적 인식이 그 영화 가운데 빠진 적이 드물다. 2007년, 베니스가 오리종티 섹션에서 라브 디아즈의 작업을 발굴해 평가하지 않았다면 그 존재가 오늘처럼 널리 알려질 수 있었을까. 중요한 것은 베니스는 그를 발굴했고 칸, 베를린, 로카르노가 그를 인정했다는 데 있다. 그는 이 시대 거장의 자격으로 올해 부산 아이콘에 들었다.

신작 <마키키란 포>는 라브 디아즈의 특징이 고스란히 드러난 인상적인 작품이다. 1617년 필리핀을 배경으로 한 영화는 가톨릭을 앞세운 스페인의 식민지 통치가 얼마나 위선적이며 약탈적으로 전개됐는지를 까발린다. 수도 마닐라에서 떨어진 필리핀의 작은 섬에서 벌어지는 이야기로, 가톨릭 신부인 엔시소가 이곳의 주임신부이자 식민통치 관료로 역할을 수행하는 모습을 비춘다. 엔시소는 말이 신부지 간악하기 그지없는 망나니다. 영화는 성당 축조를 위해 파견된 서양인과 엔시소 신부의 대화로 이야기를 연다. 그는 영어를 쓰는 서양인에게 혹여 타국의 스파이가 아닌지를 넌지시 떠 본다. 또 섬에선 얼마든지 여자를 취해도 좋다며 음담패설을 늘어놓기도 한다. 그런 그 앞에서 서양인은 저는 그저 성당 축조를 위해 왔다고 말을 아낄 뿐이다.

마키키란 포 스틸컷
마키키란 포스틸컷부산국제영화제

그 시대가 오늘의 세계를 빚었다

섬에서 서양인이란 건 그대로 권력이 된다. 대부분이 따갈로그어를 쓰는 원주민이고 이따금씩 백인과 섞인 혼혈이 있다. 섬에는 엔시소의 아들인 것처럼 보이는 이도 있는데, 생김만으로도 원주민과 구별할 수 있는 혼혈이 섬에서 빠져나가 더 나은 삶을 찾을 수 있는 가능성으로 작용할 수 있단 걸 영화는 은근히 내비친다. 성당을 축조하기 위해 엔시소는 대리석을 필요로 한다. 섬에서 나지 않는 값비싼 대리석을 들여오는 건 그대로 고난이 된다. 먹고 살 것도 부족하여 해적이 되어 다른 섬 사람들을 해치는 이들까지 생겨나는 가운데, 먹지도 입지도 못할 대리석을 들여오는 데 자산을 쓴다는 건 도무지 이해가 되지 않는 일이다.

그러나 엔시소에겐 당연한 일이다. 그는 아들처럼 보이는 둥웬에게 대리석을 가져오라 명한다. 배로 섬에 들어온 대리석을 성당을 지을 내륙까지 옮겨오란 것이다. 50km가 넘는 험한 길을 건너 대리석을 가져오는 작업은 보통 수고로운 것이 아니다. 역참이라고 겨우 마련해 놓은 교통망이 있다지만 역참과 역참 사이는 사실상 밀림에 포장도 안 된 좁은 길 하나 뚫려있는 꼴이라서 위험이 한둘이 아니다. 더구나 바리바리란 이름의 악명 높은 도적까지 출몰하니, 백인의 명에 따르는 원주민들은 생명까지 내걸어야 한다.

영화는 엔시소 신부가 통치하는 섬의 일상을 그린다. 한 쪽에선 위험을 무릅쓰고 대리석을 가져오려 분투하는 이들이 있고, 다른 쪽에선 섬의 여자들에게 마구 손을 대는 신부의 악행이 있다. 가톨릭 신앙에 세뇌된 이들은 전통을 지키지 않고 엔시소 신부를 신격화한다. 낙후되고 고립된 섬이지만 스페인 식민정부의 지원을 받는 엔시소는 자본과 권력을 가진 독재자나 다름없다. 필리핀 전통의 것이라곤 대리석 운반을 막는 바리바리와 같은 도적 정도에 불과할 뿐, 양지에선 살아남지 못한다. 서구 종교와 신앙에 물들어 가고, 구분하고 압제하는 권력 앞에 무릎 꿇는 원주민들의 미래가 암담하기만 하다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

이 영화가 던지는 무거운 물음

라브 디아즈는 지난해 <마젤란>을 통하여 서구 식민주의를 피식민지 필리핀 작가의 관점에서 새롭게 써 호평 받았다. 따갈로그어로 '지나가겠다'는 뜻의 <마키키란 포>는 필리핀에서 자행된 식민통치와 그로부터 단절된 문화며 역사의식을 되찾고자 하는 절박하고 자구적인 외침이다.

2시간이 훌쩍 넘는 긴 러닝타임 동안 극적 연출 대신 차라리 노출에 가까운 보여줌이 관객에게 어떤 효과를 일으킬지를 감독은 오래 고민한 듯 보인다. 색채를 뺀 흑백화면이 도리어 식민통치의 부조리함을 부각하고, 해법을 찾기 어려운 당대 필리핀의 현실을 그대로 내보이는 시도가 오늘의 자기인식이 그릇된 토대 위에 세워진 것은 아닌가를 묻는다.

올해 부국제 아이콘이 라브 디아즈를 호출한 건 여러모로 의미 깊다. 작품을 택한 한국 관객들은 아마도 이 기회가 아니었다면 평생 접하기 어려울 거장의 신작과 마주한다. 생각해본 적 없는 필리핀의 역사, 그 가운데 작용한 스페인 식민당국의 정책, 앞잡이 노릇을 했던 가톨릭 교회와 성직자, 또 그 앞에 정복당한 민주의 모습이 우리와 얼마쯤 같고 또 다른 문명의 일면을 확인케 하는 것이다. 중요한 것은 그와 같은 세계가 실존했다는 사실이며, 그 영향이 우리의 세계 가운데 분명히 미쳐왔다는 것일 테다. 그리고 어쩌면 변화한 세계 가운데 자본으로써 제국주의적 침탈의 일면을 담당하고 있는 오늘의 한국을 새삼 돌아볼 수 있는 계기가 될 수도 있지 않을까, 그런 기대도 해보게 되는 것이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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