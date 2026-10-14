부국제에서만 볼 수 있는, 필리핀 섬 나라 이야기

부산국제영화제(이하 부국제)를 오면 어떤 섹션을 봐야 할까. 많은 이들이 물어오는 이 질문에 답하기란 참 난감하다. 지난해 해외 작품을 중심으로 부국제를 소화한 뒤 적잖은 감독 및 관계자들에게 한국영화에도 관심을 많이 가져달란 부탁을 받았다. 부국제는 한국영화 첨단의 경향에 더하여 유망한 작가의 존재를 확인할 수 귀한 장이 분명하기에 다수를 차지하는 한국영화를 보는 건 분명 의미 있는 일이 되다. 이밖에도 영화제가 공 들여 준비한 특별 섹션이며 영화계 제 단체가 또한 공들여 마련한 행사장을 찾는 일에도 가치가 있다.
그러나 나는 역시 해외영화에 마음이 기운다. 돌아보자. 개인적으로 지난해 부국제는 엄청난 성공적이었다. '씨네만세'를 통해서도 한 차례 정리했듯, 2025년 보았던 최고의 작품 대다수가 부국제에서 만난 작품이었다. 특히 부국제가 꼽은 현존하는 거장의 신작을 다루는 '아이콘' 섹션은 주목할 만했다. 아그네츠카 홀란드의 <프란츠 카프카>는 내가 이제껏 본 최고의 전기영화 자리를 갱신했고, 세르게이 로즈니카의 <두 검사>는 무관으로 돌려보낸 칸의 선택이 완전히 어리석은 것이었음을 확신하게 했다. 그리고 이 시대 가장 뜨거운 영화의 나라 루마니아의 기수 라두 주데의 <드라큘라> 또한 이해 단연 인상적인 작품이었다고 자신할 수 있겠다.
30회를 맞아, 또 아시아를 넘어 세계 최고 수준으로 나아가겠다며 경쟁영화제로 전환하는 등 변신을 꾀한 부국제다. 그에 걸맞은 작품을 수급하기 위한 노력이 다른 어느 섹션보다도 두드러진 것이 바로 아이콘이었음을 부정할 수 없다. 당대 거장의 신작을 한 자리에서 볼 수 있도록 하겠다는 말은 생각만큼 가볍지 않다. 그에 따른 수고로움을 부국제가 기꺼이 감당하겠다는 각오가 없다면 그 수준을 결코 만족시킬 수 없는 때문이다.