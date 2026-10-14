부국제에서만 볼 수 있는, 필리핀 섬 나라 이야기

부산국제영화제

스틸컷섬에서 서양인이란 건 그대로 권력이 된다. 대부분이 따갈로그어를 쓰는 원주민이고 이따금씩 백인과 섞인 혼혈이 있다. 섬에는 엔시소의 아들인 것처럼 보이는 이도 있는데, 생김만으로도 원주민과 구별할 수 있는 혼혈이 섬에서 빠져나가 더 나은 삶을 찾을 수 있는 가능성으로 작용할 수 있단 걸 영화는 은근히 내비친다. 성당을 축조하기 위해 엔시소는 대리석을 필요로 한다. 섬에서 나지 않는 값비싼 대리석을 들여오는 건 그대로 고난이 된다. 먹고 살 것도 부족하여 해적이 되어 다른 섬 사람들을 해치는 이들까지 생겨나는 가운데, 먹지도 입지도 못할 대리석을 들여오는 데 자산을 쓴다는 건 도무지 이해가 되지 않는 일이다.그러나 엔시소에겐 당연한 일이다. 그는 아들처럼 보이는 둥웬에게 대리석을 가져오라 명한다. 배로 섬에 들어온 대리석을 성당을 지을 내륙까지 옮겨오란 것이다. 50km가 넘는 험한 길을 건너 대리석을 가져오는 작업은 보통 수고로운 것이 아니다. 역참이라고 겨우 마련해 놓은 교통망이 있다지만 역참과 역참 사이는 사실상 밀림에 포장도 안 된 좁은 길 하나 뚫려있는 꼴이라서 위험이 한둘이 아니다. 더구나 바리바리란 이름의 악명 높은 도적까지 출몰하니, 백인의 명에 따르는 원주민들은 생명까지 내걸어야 한다.영화는 엔시소 신부가 통치하는 섬의 일상을 그린다. 한 쪽에선 위험을 무릅쓰고 대리석을 가져오려 분투하는 이들이 있고, 다른 쪽에선 섬의 여자들에게 마구 손을 대는 신부의 악행이 있다. 가톨릭 신앙에 세뇌된 이들은 전통을 지키지 않고 엔시소 신부를 신격화한다. 낙후되고 고립된 섬이지만 스페인 식민정부의 지원을 받는 엔시소는 자본과 권력을 가진 독재자나 다름없다. 필리핀 전통의 것이라곤 대리석 운반을 막는 바리바리와 같은 도적 정도에 불과할 뿐, 양지에선 살아남지 못한다. 서구 종교와 신앙에 물들어 가고, 구분하고 압제하는 권력 앞에 무릎 꿇는 원주민들의 미래가 암담하기만 하다.