데뷔 5년 만에 100승... 25세 여성 기수가 쓴 특별한 기록

한국마사회

김태희 기수는 중학교 시절부터 말과 함께 하는 꿈을 그려왔다.김태희와 말의 인연은 중학생 시절로 거슬러 올라간다. 일찍부터 말과 함께하는 일을 꿈꿨던 그는 부모님을 설득해 관련 고등학교에 진학했다.고교 실습 과정에서 경마장을 찾은 경험은 기수라는 직업을 구체적으로 바라보는 계기가 됐다. 경주마가 경주를 준비하고 실제 경주로에 나서 승부를 펼치는 과정을 가까이에서 접하면서 자신의 진로를 기수로 좁혀갔다. 이후 2021년 프로 무대에 데뷔하며 본격적인 경쟁에 뛰어들었다.기수에게 경주마와의 호흡은 단순히 말을 잘 타는 것과는 다른 문제다. 경주가 시작되면 출발 위치와 주행 전개를 살피면서 어느 시점에 힘을 쓰고 추월을 시도할지 판단해야 한다. 앞선 말들과의 거리, 코스 상황, 경주마의 반응까지 짧은 순간에 종합적으로 판단해야 하기 때문에 경험이 경기 운영에 직접 연결된다.김태희 역시 데뷔 이후 다양한 경주에 출전하며 경험을 축적했다. 한국마사회는 김태희가 순간적인 판단과 경주 운영, 경주마와의 호흡을 바탕으로 경쟁력을 쌓아왔다고 평가했다. 특히 이번 100승은 그동안의 출전 경험이 하나의 숫자로 나타났다는 점에서 눈길을 끈다. 단순히 우승 횟수만으로 설명하기 어려운 꾸준함이 인상적이다.김태희는 렛츠런파크 서울을 대표하는 젊은 여성 기수 가운데 한 명으로도 꾸준히 이름을 올려왔다. 2025년 초에는 김효정, 김아현 등과 함께 서울 경마장의 20대 여성 기수로 소개되기도 했다. 당시 김태희는 2024년 시즌을 마친 뒤 99승을 기록하며 이미 통산 100승에 가까이 다가서 있었다.그리고 2026년 10월, 마침내 한 자릿수 남은 승수를 모두 채웠다. 흥미로운 것은 그 순간을 함께 만든 말 역시 첫 승을 기다리고 있었다는 점이다. 관악산위시미는 2026년 7월에도 김태희와 호흡을 맞춘 기록이 있었지만 우승까지 연결하지 못했다. 이번에는 결승선을 가장 먼저 통과하며 기수와 말 모두에게 새로운 출발점이 됐다.100승은 기수 경력의 끝이 아니라 새로운 기준점이다. 이제 김태희에게는 세 자릿수 승수를 얼마나 빠르게 늘려가느냐와 함께 더 다양한 경주에서 꾸준한 경쟁력을 유지하는 과제가 남았다.무엇보다 이번 기록은 한 번의 행운으로 만들어진 결과가 아니다. 중학생 시절 말과 처음 인연을 맺고, 관련 고교 진학을 거쳐 2021년 프로에 데뷔한 뒤 1481번의 경주를 치르는 동안 쌓아온 경험이 마침내 100승이라는 숫자로 돌아왔다.세 자릿수 승수에 도달한 김태희의 다음 목표는 이제 101승이다. 100승을 만들어낸 경험을 바탕으로 더 많은 경주에서 자신의 이름을 새기는 새로운 레이스가 시작됐다.