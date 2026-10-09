월드컵 금메달이 끝이 아니었다... 한국 장애인펜싱의 새 도전

대한장애인체육회

한국 장애인펜싱 여자 에페 대표팀 주장 조은혜한국 장애인펜싱 여자 에페 대표팀이 한국 장애인펜싱 사상 첫 월드컵 단체전 금메달을 발판으로 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 정상에 도전한다. 세계 무대에서 확인한 경쟁력을 이번에는 아시아 무대에서 증명해야 한다.한국은 지난 9월 태국 파타야에서 열린 장애인펜싱 월드컵 여자 에페 단체전 결승에서 중국을 26-21로 꺾었다. 김선미(37, 광주장애인펜싱협회), 권효경(25, 홍성군청), 조은혜(41, 부루벨코리아), 조예진(23, SK하이이엔지)이 호흡을 맞춘 대표팀은 한국 장애인펜싱 역사상 처음으로 월드컵 단체전 정상에 올랐다.월드컵 금메달이 더욱 눈길을 끄는 이유는 상대가 중국이었기 때문이다. 한국은 결승에서 5점 차 승리를 거두며 최근 국제무대에서 중국과 경쟁할 수 있는 전력을 보여줬다. 지난해 익산 세계선수권대회에서 단체전 동메달을 따낸 뒤 한 단계 높은 성과를 만들어냈다는 점에서도 상승세가 뚜렷하다.이번 대표팀에는 기존 월드컵 우승 멤버에 김예지와 백경혜가 합류해 모두 6명의 선수가 아시안게임을 준비한다. 단체전에서는 출전 선수의 개인 기량뿐 아니라 경기 상황에 따른 선수 기용과 흐름 조절, 서로의 장단점을 보완하는 호흡이 중요하다.여자 에페 단체전에서 중국은 여전히 가장 까다로운 상대다. 파타야 결승에서 한국이 이겼다고 해서 전력 차가 벌어진 것은 아니다. 중국은 빠른 공격 전개와 움직임을 앞세우는 팀으로, 한국 역시 이에 대응하기 위한 준비가 필요하다.대표팀은 아시안게임을 앞두고 영상 분석과 체력 강화에 힘을 쏟았다. 개인전과 단체전 경기 영상을 함께 살펴보면서 상대 선수들의 움직임을 분석하고, 경기 과정에서 보완할 부분도 점검하는 방식이다.특히 휠체어펜싱은 일반 펜싱과 달리 휠체어를 고정한 상태에서 상체의 움직임을 이용해 공격과 방어를 펼친다. 상대와의 거리를 조절하는 동시에 공격 타이밍을 잡아야 하기 때문에 순간적인 판단과 정확한 기술이 중요하다. 에페는 유효 타격 면적이 넓은 만큼 상대의 공격 의도를 읽고 적절한 순간에 찌르는 능력이 승부에 영향을 미친다.단체전에서는 여기에 팀 전체의 경기 운영이 더해진다. 한 경기에서 만들어진 분위기가 다음 경기로 이어질 수 있기 때문에 점수 차가 벌어졌을 때 무리하게 따라가기보다 흐름을 끊고 다시 기회를 만드는 능력도 필요하다. 반대로 앞선 상황에서는 상대의 추격을 허용하지 않는 안정적인 운영이 요구된다.한국은 최근 국제대회에서 이런 부분에 대한 경험을 쌓았다. 월드컵에서 중국을 상대로 우승을 거둔 것은 단순히 한 번의 승리를 추가한 것 이상의 결과다. 세계 무대에서 단체전 정상에 오를 수 있다는 자신감을 확인했고, 이제 그 경험을 아시안게임에서 활용해야 한다.주장 조은혜에게도 이번 대회는 지난 아시안게임의 성과를 넘어설 기회다. 2022 항저우 장애인아시아경기대회에서 조은혜는 여자 에페 단체전과 여자 사브르 개인전 B등급에서 각각 동메달을 획득했다. 대회 명칭은 '항저우 2022'였지만 코로나19 여파로 실제 대회는 2023년에 열렸다.이번에는 목표가 달라졌다. 이미 세계 무대에서 단체전 금메달을 경험한 만큼 아시안게임에서도 시상대 가장 높은 곳을 노린다.대표팀의 강점은 특정 선수 한 명에게 의존하지 않는다는 점이다. 김선미와 권효경은 개인전에서도 국제무대 경쟁력을 보여왔고, 조예진 역시 여러 종목에서 경험을 쌓았다. 여기에 조은혜의 풍부한 국제대회 경험과 김예지, 백경혜까지 더해지면서 선택의 폭도 넓어졌다.실제 파타야 월드컵에서도 한국은 여자 에페 단체전 외에 여자 플뢰레 단체전 동메달을 추가했고, 개인전에서도 여러 선수가 메달을 획득했다. 대표팀 전체의 경기력이 한 종목에만 국한되지 않았다는 점은 아시안게임을 준비하는 과정에서도 긍정적인 요소다.2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회는 10월 18일부터 24일까지 일본에서 열린다. 파라펜싱은 나고야시 이나에 스포츠센터에서 10월 19일부터 24일까지 진행된다. 다만 조직위원회가 이달 초 파라펜싱 세부 일정을 관련 기관과의 조율에 따라 변경했다고 공지한 만큼, 여자 에페 단체전의 정확한 날짜는 최종 대진표를 확인할 필요가 있다.한국 여자 에페가 넘어야 할 상대는 중국만이 아니다. 아시안게임에서는 상대 팀들의 전력 분석이 한층 치밀해지고, 단체전 특성상 경기 당일 선수들의 컨디션과 작전 수행 능력까지 결과에 영향을 미친다.그래도 출발점은 분명하다. 한국은 이미 세계 무대에서 중국을 상대로 이기는 방법을 보여줬다. 이제 필요한 것은 그 경험을 일회성 결과로 남기지 않는 것이다.지난해 세계선수권 동메달에서 올해 월드컵 금메달로 한 단계씩 올라선 여자 에페 대표팀은 이제 아시아 정상이라는 다음 목표를 바라본다. 세계 무대에서 만든 자신감과 치밀하게 준비한 전술, 여기에 여섯 선수가 만들어낼 팀워크가 맞물린다면 한국 장애인펜싱의 새로운 역사를 이어갈 가능성은 충분하다.