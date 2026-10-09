여전히 유효한 송골매의 로큰롤

염동교

부산국제록페스티벌 송골매 공연지난 10월 4일 부산국제록페스티벌에서 마주한 송골매의 공연은 한국 록의 전설이 세대를 넘어 관객을 하나로 묶는 모습을 보여줬다.영미권 음악 축제에서 어린 꼬마부터 할아버지, 할머니까지 세대를 막론하고 전설적인 아티스트의 음악을 함께 즐기는 장면은 보기 좋다.머리가 희끗한 아버지와 팔팔해 보이는 아들이 나란히 티셔츠를 맞춰 입었던 딥 퍼플의 부도칸 콘서트, 영국 리담 페스티벌에서 심플 마인즈의 '돈 츄(Don't You)'를 열렬히 따라 부르던 모녀의 모습은 페스티벌 라이프의 하이라이트 필름으로 남았다.지난 10년간 국내 음악 축제에도 이런 광경이 늘어나고 있어 흐뭇하다. 2022년과 2024년 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌에 각각 출연했던 윤수일과 김수철 같은 대가들이 한국 록의 전통을 보전하며 다세대 관객을 하나로 묶어주고 있는 것.메가데스와 리버틴즈, 히츠지분가쿠 같은 쟁쟁한 라인업 속에서도 2026년 부산국제록페스티벌에 송골매가 참가한다는 소식이 유독 반가웠던 이유다. 김수철, 김창완밴드 같은 동시대 로커들에 비해 근래 활동이 적었던 데다, 개인적으로는 2024년 송골매 콘서트 '열망'을 놓친 터라 송골매 이름이 적힌 페스티벌 포스터를 보고 쾌재를 불렀다.어느 지인은 히츠지분가쿠의 공연이 끝나고 휴식을 취하다가 '어쩌다 마주친 그대'가 흐르자 청중이 우르르 달려가는 코믹한 영상을 인스타그램 스토리에 올렸다. 비단 송골매 팬이 아니더라도 복고 가요에 익숙한 이라면 한 번쯤 입으로 "움빠둠빠" 하며 베이스 리프를 따라 했을 이 곡은 1982년 KBS '가요톱10'에서 5주간 1위를 차지할 만큼 대중적으로 널리 사랑받았다.이제는 라디오 DJ로서의 정체성이 크지만, 확고한 개성으로 송골매를 이끌었던 배철수도 당대 인기가수의 척도였던 MBC '10대 가수 가요제'에 송골매가 네 차례 입성했다며 자부심을 드러냈다. 독보적인 음악색에 '유일무이'라는 단어가 어울리는 산울림이나 '한국의 비틀스'라고 부르고 싶을 만큼 구성원들의 역량이 절륜했던 들국화처럼 명반 단위로 회자되지는 않을지언정, 송골매는 작금의 데이식스와 잔나비처럼 국민의 마음을 한데 사로잡은 인기 밴드였다.