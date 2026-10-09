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여전히 유효한 송골매의 로큰롤

여전히 유효한 송골매의 로큰롤

배철수 없이도 빛난 구창모의 부산록페스티벌 무대, 37년 만의 신보와 함께 한국 록 전설 귀환

염동교(ydk8811)
26.10.09 15:44최종업데이트26.10.09 15:44
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부산국제록페스티벌 송골매 공연
부산국제록페스티벌 송골매 공연염동교

지난 10월 4일 부산국제록페스티벌에서 마주한 송골매의 공연은 한국 록의 전설이 세대를 넘어 관객을 하나로 묶는 모습을 보여줬다.

영미권 음악 축제에서 어린 꼬마부터 할아버지, 할머니까지 세대를 막론하고 전설적인 아티스트의 음악을 함께 즐기는 장면은 보기 좋다.

머리가 희끗한 아버지와 팔팔해 보이는 아들이 나란히 티셔츠를 맞춰 입었던 딥 퍼플의 부도칸 콘서트, 영국 리담 페스티벌에서 심플 마인즈의 '돈 츄(Don't You)'를 열렬히 따라 부르던 모녀의 모습은 페스티벌 라이프의 하이라이트 필름으로 남았다.

지난 10년간 국내 음악 축제에도 이런 광경이 늘어나고 있어 흐뭇하다. 2022년과 2024년 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌에 각각 출연했던 윤수일과 김수철 같은 대가들이 한국 록의 전통을 보전하며 다세대 관객을 하나로 묶어주고 있는 것.

메가데스와 리버틴즈, 히츠지분가쿠 같은 쟁쟁한 라인업 속에서도 2026년 부산국제록페스티벌에 송골매가 참가한다는 소식이 유독 반가웠던 이유다. 김수철, 김창완밴드 같은 동시대 로커들에 비해 근래 활동이 적었던 데다, 개인적으로는 2024년 송골매 콘서트 '열망'을 놓친 터라 송골매 이름이 적힌 페스티벌 포스터를 보고 쾌재를 불렀다.

어느 지인은 히츠지분가쿠의 공연이 끝나고 휴식을 취하다가 '어쩌다 마주친 그대'가 흐르자 청중이 우르르 달려가는 코믹한 영상을 인스타그램 스토리에 올렸다. 비단 송골매 팬이 아니더라도 복고 가요에 익숙한 이라면 한 번쯤 입으로 "움빠둠빠" 하며 베이스 리프를 따라 했을 이 곡은 1982년 KBS '가요톱10'에서 5주간 1위를 차지할 만큼 대중적으로 널리 사랑받았다.

이제는 라디오 DJ로서의 정체성이 크지만, 확고한 개성으로 송골매를 이끌었던 배철수도 당대 인기가수의 척도였던 MBC '10대 가수 가요제'에 송골매가 네 차례 입성했다며 자부심을 드러냈다. 독보적인 음악색에 '유일무이'라는 단어가 어울리는 산울림이나 '한국의 비틀스'라고 부르고 싶을 만큼 구성원들의 역량이 절륜했던 들국화처럼 명반 단위로 회자되지는 않을지언정, 송골매는 작금의 데이식스와 잔나비처럼 국민의 마음을 한데 사로잡은 인기 밴드였다.

송골매 3기 베이시스트 이태윤
송골매 3기 베이시스트 이태윤염동교

배철수의 읊조리는 듯한 창법과 노랫말 속 토속성, 구창모의 팝적이고 유려한 가창 덕에 송골매는 가요계 정상을 활공했다. 배철수가 부재했던 이번 공연에서는 그가 불렀던 노래를 구창모가 소화하는 진풍경이 연출됐다.

'세상만사'에 담긴 구수함은 구창모의 가창을 통해 세련된 팝록으로 재탄생했다. 현재까지 송골매의 마지막 정규 음반인 1990년작 <송골매 9>의 대표곡 '모여라' 역시 배철수가 아닌 구창모의 목소리로 듣는 것이 이색적이었다. 배철수는 MBC 라디오 프로그램 '배철수의 음악캠프'에서 자신이 빠진 이번 라인업은 "송골새"라며 농을 던졌다.

본래 '모여라'의 마지막 부분에 등장하는 "쉿, 모였으면 뒤돌아가"라는 배철수의 코믹한 멘트는 베이시스트 이태윤이 맡았다. 정상급 세션 베이스 주자이자 조용필의 위대한 탄생 5기 멤버, 송골매 리유니언 콘서트의 음악감독으로서 선배들의 든든한 버팀목이 되어준 그는 '어쩌다 마주친 그대'의 슬랩 주법과 '처음 본 순간'의 그루브한 피킹 등에서 앙상블의 중추로 활약했다.

과거와 미래를 잇는 구창모의 음악 인생

시대를 휩쓴 슈퍼스타임에도 한동안 구창모의 미디어 노출은 적었다. 약 20년간 해외 사업에 종사하며 음악과는 동떨어진 삶을 살아왔기 때문이다. 그런 그가 1989년 5집 <슬픈 연정> 이후 약 37년 만에 기존 곡과 신곡을 엮은 신보 <메모리 앤드 퓨처(Memory & Future)>를 발표했다.

부산국제록페스티벌에서는 그중 두 트랙을 들을 수 있었다. 가곡처럼 고전적인 '지구별의 연인'에 이어, '어쩌다 마주친 그대'의 2026년 버전처럼 들린 펑크(Funk) 넘버 '또다시 마주친 그대'가 대조를 이뤘다.

'구창모 음악 인생 요약본'이라는 해당 공연의 콘셉트는 신곡뿐 아니라 과거 작품들로도 이어졌다. 송골매에 합류하기 전 몸담았던 홍익대학교 캠퍼스 밴드 블랙테트라의 '구름과 나'를 비롯해 1985년 솔로 1집 <발(發)> 수록곡 '희나리'와 '문을 열어', 1986년 2집 <비(飛)>에 실린 김기표 작곡의 '방황' 등 송골매 바깥에서 발표한 작품까지 아울렀다. 신보 제목처럼 과거와 미래가 공존하는 새로운 장의 출사표처럼 느껴졌다.

부산국제록페스티벌 구창모
부산국제록페스티벌 구창모염동교

인류애를 향한 비장함마저 감돌아 마무리 곡으로 제격이었던 '모두 다 사랑하리'는 고음과 미성, 파워를 두루 갖춘 구창모 가창의 진수와도 같다. 김수철이 작사·작곡한 작품이다. 엄청난 고음역대의 곡은 아니지만, 호흡을 유지한 채 한 소절 한 소절 밀어붙여야 하는 이 곡은 엑소의 멤버 수호와 로커 김경호 등 여러 후배 가수에 의해 리메이크됐다. 이 곡과 '어쩌다 마주친 그대', '세상만사'까지 수록된 1982년작 <송골매 2>는 2018년 선정된 한국 대중음악 명반 목록에서 23위에 오른 대중가요 필청반이다.

공연 말미 구창모는 "내년이 송골매 50주년이 되는 해"라며 배철수를 포함한 완전체 콘서트에 대한 희망을 내비쳤다. 송골매의 데뷔 음반은 1979년에 나왔지만, 멤버들이 처음 교류하기 시작한 1977~1978년을 원년으로 삼는 듯하다.

영미권 팝의 흥겨운 리듬과 토착적인 노랫말을 실은 스트레이트 로큰롤의 공존, 개성 넘치는 두 프런트맨으로 마치 두 밴드가 하나로 녹아든 듯했던 송골매. 압도적인 대중성으로 1980년대를 휘어잡았던 한국 록의 전설이 2026년 부산의 가을날 다시금 커다란 날개를 폈다.
부산국제록페스티벌 부락 송골매 구창모

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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