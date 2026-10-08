홍콩에서의 21일, 미래의 자신 목격한 여자 이야기

▲제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷 부산국제영화제

서로 다른 시간을 가진 이들의 동행



초반부의 돌계단에서 울고 있는 지에게 엘이 다가가는 순간, 두 사람은 서로 다른 시간적 지점에서 만남을 시작하게 된다. 언젠가 환영 속에서 보았던 얼굴을 마주한 지와 온전히 낯선 사람을 마주한 엘이다. 엘은 지가 어떤 상황에 놓였는지 상황을 이해하고 난 뒤에 다가갔던 것이 아니다. 먼저 대화를 걸고, 도움을 줄 수 있을지도 모르는 민에게 지를 데려간다. 지가 자신의 감각을 의심하는 동안에도 엘은 눈앞에 있는 사람의 괴로움에 반응하고 있었던 셈이다. 두 사람의 동행은 그렇게 시작되고, 영화는 이 행동 속에 지가 다시 현재와 관계를 맺을 수 있는 자리를 마련한다.



물론 엘 역시 누군가를 온전히 구해줄 수 있는 인물은 아니다. 무용을 했던 과거와 10년이 넘게 만나온 민과의 약혼, 정리되지 않은 감정을 지닌 채 살아간다. 민이 합류하면서 드러나는 두 사람의 사정은 동행의 의미를 더 넓힌다. 지만이 혼란스러운 시간 속에 있는 것이 아니라, 다른 두 인물도 각자의 과거와 현재 사이에서 머뭇거리고 있었던 것을 보여주는 것이다. 민이 엘의 마음을 잘못 읽고 입맞춤을 시도하는 장면의 어색함은 이를 선명하게 보여준다. 오래 알고 지낸 사이여도 지금 상대가 느끼는 감정까지 알 수는 없다. 누군가에게 아직 남아 있는 가능성이 다른 누군가에게는 이미 지나간 일일 수도 있는 법이니까.



세 사람의 동행은 그래서 더 믿음직스럽다(실제로 지는 민이 믿음직스럽다고 말한다). 서로의 사정이 같아지거나 상처가 모두 해결되어야만 함께할 수 있는 관계가 아니기 때문이다. 지와 엘 사이에 일어나는 끌림 역시 그저 도움을 주고받는 역할만으로는 모두 설명할 수 없게 만든다. 미국에서 건너온 엘과 한국에서 태어나 홍콩에서 자란 민, 그곳에서 부모의 묘를 찾는 지에게 이 도시는 서로 다른 기억을 품은 장소다. 가파른 계단과 통로, 밀집한 건물 사이를 함께 지나며 그들은 각자의 시간 위에 공동의 시간을 더한다. 홍콩의 풍경이 아름답게 다가오는 까닭도 그 안에 이러한 움직임이 있기 때문이다. 홀로 불안을 견디던 거리에서 이제는 누군가와 보폭을 맞추게 된다. 영화는 그 작은 변화를 충분히 보고 느낄 수 있도록 걷고 머무는 시간을 내어준다.



끝난 순간이 다시 마음에 도착할 때



도시의 소리를 녹음하는 엘의 행위는 지나가는 시간을 대하는 또 하나의 방법을 보여준다. 소리를 남기려면 먼저 그곳에 머물며 귀를 기울여야 한다. 녹음은 사라질 순간을 붙잡는 일임과 동시에 지금 무엇이 들리는지 알아차리는 일이기도 하다. 지가 부모의 얼굴을 떠올리려 할수록 기억의 빈자리를 느끼는 인물이라면, 엘은 현재의 시간 속에서 간직할 것을 발견하는 존재다. 두 대상의 만남으로 인해 영화는 잃어버린 시간으로부터 현재의 새로운 경험으로까지 확장된다.



영화가 류이치 사카모토에게 헌정되었다는 사실도 이 지점에서 깊은 울림을 얻는다. 그의 음악 'Andata'는 부재를 생각하게 하면서도 지금 듣는 사람의 감각을 깨운다. 세상을 떠난 음악가가 남긴 시간이 영화 속 인물과 관객의 현재에 도착하는 것이다. 이처럼 소리와 이미지가 되돌아오는 방식 자체에 영화 <zi>만의 특별한 성취가 있다. 반복되는 장면을 마주할 때 관객에게는 이미 그사이에 쌓인 시간이 있다.



영화는 상실을 설명하는 데 머물지 않고 그 이후에도 경험이 생겨나는 과정을 보여준다. 부모를 향한 그리움이 남아 있는 지의 삶에 엘과 민을 만난 하루가 더해졌듯, 관객이 바라보는 얼굴에도 함께 영화를 통과한 시간이 배어 있다. 다시 나타난 얼굴을 조금 더 오래 보고 싶어지는 마음, 영화는 그 마음이 생길 만큼 우리를 이들과 함께 머물게 한다. 그 끝에 남겨지는 영화의 마지막 장면은 직접 확인해 보기를 권한다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기