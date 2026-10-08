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홍콩에서의 21일, 미래의 자신 목격한 여자 이야기

홍콩에서의 21일, 미래의 자신 목격한 여자 이야기

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 상영작

조영준(joyjun7)
26.10.08 16:38최종업데이트26.10.08 16:38
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제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷
제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

미래의 자신을 볼 수 있다면 앞으로의 삶을 조금은 덜 두려워하게 될까. 코고나다 감독의 영화 <zi>에서 바이올리니스트 지(미셸 마오 분)는 오히려 자신이 서 있는 현재를 믿기 어려워한다. 부모를 잃은 슬픔 속에서 뇌 검사 결과를 기다리는 그는 홍콩의 거리에서 미래의 자신처럼 보이는 인물을 목격한다. 그러던 중 환영에서 보았던 엘(헤일리 루 리처드슨 분)을 실제로 만나고, 엘의 옛 약혼자이자 신경과학 연구 기관에서 일하는 민(진 하 분)과도 동행하게 된다. 그렇게 자신의 눈에 무엇이 보이는지조차 확신할 수 없는 사람에게 낯선 이들과 함께 보내는 하루가 주어진다.

영화 〈콜럼버스〉(2018)에서 공간을 매개로 마음의 거리를 좁히고, 〈애프터 양〉(2022)에서 남겨진 기억을 통해 관계를 돌아보았던 코고나다 감독의 관심은 이번 작품에서도 이어진다. 인물과 관객이 함께 현재를 더듬어갈 수 있도록 시간의 흐름 자체를 흔든다는 것 정도가 차이랄까.

배우를 포함한 일곱 명의 핵심 멤버가 비용과 역할, 책임을 나누고 약 3주 동안 홍콩에서 촬영했다는 이 작품에는 만남을 통해 다음 순간을 발견해 가는 생기가 있다. 그 결과 영화는 시간에 관한 기묘한 상상을 타인과 함께 살아가는 일의 구체적인 감각으로 바꾸어 놓는다.

제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷
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자신의 시간에 도착하지 못하는 사람

검사 결과를 기다리는 지에게 내일은 오늘이 자연스럽게 이어지는 시간이 아니다. 오케스트라 투어에 참여하는 일부터 앞으로의 생활까지 다시 생각해야 할지도 모르는 불안감이 시간 속에 맴돈다. 아직 듣지 못한 결과가 벌써 현재의 마음을 가득 메우고 있는 탓이다. 어떤 일이 일어날지 모른다는 불안에 지금의 현상조차 믿을 수 없게 되어버린 혼란이 겹쳐진다. 영화는 그런 인물의 이중적 불안 속에서 거리를 걷는 사람의 얼굴을 바라본다.

시간이 흐른 뒤에, 민은 지의 이상한 시간적 경험에 대해 다른 가능성을 제시한다. '시간적 표류', 미래를 앞서 본다고 여겼던 일이 이미 흘러간 시간을 뒤늦게 받아들이는 상태일 수도 있다는 것이다. 이 가능성을 따라가면 지의 두려움은 더욱 선명해진다. 자신은 현재를 살고 있다고 생각하지만 정작 삶은 먼저 지나가고 있을지도 모르는 상황. 붙잡으려는 순간이 이미 손에서 빠져나갔을지도 모른다는 감각은 부모를 잃은 사람의 슬픔과도 맞닿는다. 시간의 이상은 이렇게 지가 겪어온 상실에까지 닿으면서 감정적인 무게를 얻는다.

영화는 관객 역시 시간적 흐름을 쉽게 정리할 수 있도록 두지 않는다. 지의 시선이 향한 곳에 또 다른 지가 나타나고, 앞서 보았던 이미지가 다시 돌아오는, 심지어는 언제인지 알 수 없는 시간의 장면까지 반복적으로 제시하며, 장면의 앞뒤를 재차 생각하도록 유도한다. 덕분에 관객은 인물이 겪는 것과 유사한 불확실성 속에서 스크린을 마주하게 된다. 기다리는 법도 없다. 가늠할 수 없는 도중에도 영화 속 인물은 알 수 없는 지점을 향해 나아간다. 제대로 된 설명이 주어지지 않은 때에도 감정과 관계가 시작될 수 있음을 영화적 구조 자체로 경험하게 만드는 것이다.

제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷
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이미 본 얼굴에도 처음 만나는 순간이 있다

영화의 초반부에서 부모의 묘를 찾은 지가 괴로워하는 이유는 그들의 얼굴이 더 이상 생각나지 않아서다. 떠올리려 해도 뒷모습에 가까운 기억만 남고, 살아 있을 때 더 오래 바라보지 못한 일이 후회로 돌아온다. 그들을 사랑했다는 감정은 눈물이 증명할 정도로 분명한 사실인데, 그 사랑을 두었던 얼굴을 선명하게 불러낼 수 없다. 지의 기묘한 경험이 유독 애틋해지는 이유도 여기에 있다. 아직 다다르지 못한 장면은 눈앞에 나타나면서 정작 다시 보고 싶은 사람의 모습은 마음대로 불러올 수 없기 때문이다.

이런 상실을 품은 지에게 엘은 이미 본 얼굴이면서도 새롭게 알아가야 하는 사람으로 다가온다. 환영에서 그를 목격했다는 사실만으로 실제 만남에서 마주하게 될 감정까지 알 수 있게 되는 것은 아니다. 어떤 대화를 나누게 될지, 함께 걷는 동안 무엇을 느끼게 될지와 같은 비교적 자세한 사실들은 그 시간을 직접 통과해야만 알 수 있게 된다. 이 지점이 영화의 핵심에 가깝다. 관계를 맺는 일과 형상을 바라보는 일은 분명히 다른 작업이며, 이후 이어지는 세 사람의 동행은 비어 있던 이미지의 내부를 채우는 행위가 된다.

호스텔에서 엘이 가발을 벗는 장면은 그 변화를 가장 직접적으로 보여주는 대목이다. 외형의 사소한 변화 앞에서 지는 안다고 생각했던 사람을 다시 마주하게 된다. 아무 정보도 없이 주어졌던 장면과 하룻밤 사이의 동행으로 조금 알게 된 타인의 장면과, 가발을 벗음으로써 이제 처음 마주하게 된 그의 진짜 모습은 그렇게 이미지적 층위를 형성하게 된다.

제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷
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서로 다른 시간을 가진 이들의 동행

초반부의 돌계단에서 울고 있는 지에게 엘이 다가가는 순간, 두 사람은 서로 다른 시간적 지점에서 만남을 시작하게 된다. 언젠가 환영 속에서 보았던 얼굴을 마주한 지와 온전히 낯선 사람을 마주한 엘이다. 엘은 지가 어떤 상황에 놓였는지 상황을 이해하고 난 뒤에 다가갔던 것이 아니다. 먼저 대화를 걸고, 도움을 줄 수 있을지도 모르는 민에게 지를 데려간다. 지가 자신의 감각을 의심하는 동안에도 엘은 눈앞에 있는 사람의 괴로움에 반응하고 있었던 셈이다. 두 사람의 동행은 그렇게 시작되고, 영화는 이 행동 속에 지가 다시 현재와 관계를 맺을 수 있는 자리를 마련한다.

물론 엘 역시 누군가를 온전히 구해줄 수 있는 인물은 아니다. 무용을 했던 과거와 10년이 넘게 만나온 민과의 약혼, 정리되지 않은 감정을 지닌 채 살아간다. 민이 합류하면서 드러나는 두 사람의 사정은 동행의 의미를 더 넓힌다. 지만이 혼란스러운 시간 속에 있는 것이 아니라, 다른 두 인물도 각자의 과거와 현재 사이에서 머뭇거리고 있었던 것을 보여주는 것이다. 민이 엘의 마음을 잘못 읽고 입맞춤을 시도하는 장면의 어색함은 이를 선명하게 보여준다. 오래 알고 지낸 사이여도 지금 상대가 느끼는 감정까지 알 수는 없다. 누군가에게 아직 남아 있는 가능성이 다른 누군가에게는 이미 지나간 일일 수도 있는 법이니까.

세 사람의 동행은 그래서 더 믿음직스럽다(실제로 지는 민이 믿음직스럽다고 말한다). 서로의 사정이 같아지거나 상처가 모두 해결되어야만 함께할 수 있는 관계가 아니기 때문이다. 지와 엘 사이에 일어나는 끌림 역시 그저 도움을 주고받는 역할만으로는 모두 설명할 수 없게 만든다. 미국에서 건너온 엘과 한국에서 태어나 홍콩에서 자란 민, 그곳에서 부모의 묘를 찾는 지에게 이 도시는 서로 다른 기억을 품은 장소다. 가파른 계단과 통로, 밀집한 건물 사이를 함께 지나며 그들은 각자의 시간 위에 공동의 시간을 더한다. 홍콩의 풍경이 아름답게 다가오는 까닭도 그 안에 이러한 움직임이 있기 때문이다. 홀로 불안을 견디던 거리에서 이제는 누군가와 보폭을 맞추게 된다. 영화는 그 작은 변화를 충분히 보고 느낄 수 있도록 걷고 머무는 시간을 내어준다.

끝난 순간이 다시 마음에 도착할 때

도시의 소리를 녹음하는 엘의 행위는 지나가는 시간을 대하는 또 하나의 방법을 보여준다. 소리를 남기려면 먼저 그곳에 머물며 귀를 기울여야 한다. 녹음은 사라질 순간을 붙잡는 일임과 동시에 지금 무엇이 들리는지 알아차리는 일이기도 하다. 지가 부모의 얼굴을 떠올리려 할수록 기억의 빈자리를 느끼는 인물이라면, 엘은 현재의 시간 속에서 간직할 것을 발견하는 존재다. 두 대상의 만남으로 인해 영화는 잃어버린 시간으로부터 현재의 새로운 경험으로까지 확장된다.

영화가 류이치 사카모토에게 헌정되었다는 사실도 이 지점에서 깊은 울림을 얻는다. 그의 음악 'Andata'는 부재를 생각하게 하면서도 지금 듣는 사람의 감각을 깨운다. 세상을 떠난 음악가가 남긴 시간이 영화 속 인물과 관객의 현재에 도착하는 것이다. 이처럼 소리와 이미지가 되돌아오는 방식 자체에 영화 <zi>만의 특별한 성취가 있다. 반복되는 장면을 마주할 때 관객에게는 이미 그사이에 쌓인 시간이 있다.

영화는 상실을 설명하는 데 머물지 않고 그 이후에도 경험이 생겨나는 과정을 보여준다. 부모를 향한 그리움이 남아 있는 지의 삶에 엘과 민을 만난 하루가 더해졌듯, 관객이 바라보는 얼굴에도 함께 영화를 통과한 시간이 배어 있다. 다시 나타난 얼굴을 조금 더 오래 보고 싶어지는 마음, 영화는 그 마음이 생길 만큼 우리를 이들과 함께 머물게 한다. 그 끝에 남겨지는 영화의 마지막 장면은 직접 확인해 보기를 권한다.
영화 부산국제영화제 코고나다 ZI

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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