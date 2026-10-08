홍콩에서의 21일, 미래의 자신 목격한 여자 이야기

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제31회 부산국제영화제 상영작 스틸컷부산국제영화제
자신의 시간에 도착하지 못하는 사람
검사 결과를 기다리는 지에게 내일은 오늘이 자연스럽게 이어지는 시간이 아니다. 오케스트라 투어에 참여하는 일부터 앞으로의 생활까지 다시 생각해야 할지도 모르는 불안감이 시간 속에 맴돈다. 아직 듣지 못한 결과가 벌써 현재의 마음을 가득 메우고 있는 탓이다. 어떤 일이 일어날지 모른다는 불안에 지금의 현상조차 믿을 수 없게 되어버린 혼란이 겹쳐진다. 영화는 그런 인물의 이중적 불안 속에서 거리를 걷는 사람의 얼굴을 바라본다.
시간이 흐른 뒤에, 민은 지의 이상한 시간적 경험에 대해 다른 가능성을 제시한다. '시간적 표류', 미래를 앞서 본다고 여겼던 일이 이미 흘러간 시간을 뒤늦게 받아들이는 상태일 수도 있다는 것이다. 이 가능성을 따라가면 지의 두려움은 더욱 선명해진다. 자신은 현재를 살고 있다고 생각하지만 정작 삶은 먼저 지나가고 있을지도 모르는 상황. 붙잡으려는 순간이 이미 손에서 빠져나갔을지도 모른다는 감각은 부모를 잃은 사람의 슬픔과도 맞닿는다. 시간의 이상은 이렇게 지가 겪어온 상실에까지 닿으면서 감정적인 무게를 얻는다.
영화는 관객 역시 시간적 흐름을 쉽게 정리할 수 있도록 두지 않는다. 지의 시선이 향한 곳에 또 다른 지가 나타나고, 앞서 보았던 이미지가 다시 돌아오는, 심지어는 언제인지 알 수 없는 시간의 장면까지 반복적으로 제시하며, 장면의 앞뒤를 재차 생각하도록 유도한다. 덕분에 관객은 인물이 겪는 것과 유사한 불확실성 속에서 스크린을 마주하게 된다. 기다리는 법도 없다. 가늠할 수 없는 도중에도 영화 속 인물은 알 수 없는 지점을 향해 나아간다. 제대로 된 설명이 주어지지 않은 때에도 감정과 관계가 시작될 수 있음을 영화적 구조 자체로 경험하게 만드는 것이다.