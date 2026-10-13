영국 앨범차트 1위 재즈 밴드의 정체

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에즈라 콜렉티브 내한 공연염동교
영국의 5인조 그룹 에즈라 콜렉티브의 정규 4집 <히어 비코즈 오브 호프(Here Because Of Hope) >를 들으며 크게 두 가지 생각이 들었다. "라틴과 아프리칸의 이국적 색채가 무척 진하다"와 "이런 작품으로도 영국 앨범 차트에서 1위를 차지하는구나"라는 것. 스타 그룹으로서의 에즈라 콜렉티브의 위상이 공고하며 현시점 유럽 재즈의 흐름이 대영제국에 있음은 어느 정도 외관적으로 드러난 내용이지만 음반의 스토리텔링에 관해선 돋보기를 대고 들여다봐야 했다.
지난 8일 예스24라이브홀에서 열린 에즈라 콜렉티브의 열린 첫 내한 공연은 첫 번째 감상에 대한 명쾌한 해답과도 같았다. 로큰롤을 웃도는 에너지와 원초적 즐거움은 왠지 모르게 딱딱하고 난해한 재즈를 향한 입문서로 훌륭했다. 올해 서울재즈페스티벌 라인업에서의 안타까운 이탈도 완전히 해소되었다.
"우리는 런던발 아프로 재즈 밴드입니다, 즐길 준비 되었나요"라며 마이크를 든 리더 겸 드러머 페미 콜로오소. "페미"(나이지리아 고유 언어인 요루바어로 "사랑"을 뜻한다)라는 이름에서 유추하듯 나이지리아 뿌리를 지닌 영국인인 그는 음악으로 하나 되는 연합체를 암시했다.
이번 내한 공연 셋리스트의 중심이 된 <히어 비코즈 오브 호프(Here Because Of Hope)>의 테마는 아프리카와 카리브, 런던으로 이어지는 재즈로 떠나는 대륙 횡단 여행. 미국 루이지애나 뉴올리언스를 중심지로 재즈의 역사를 쌓아 나갔던 아프리칸 아메리칸의 희로애락이 담긴 여정을 상기한다. 에즈라의 나침반은 현재와 런던을 가리키며 디아스포라 속 비애를 음악을 통한 집단적 환희로 승화했다.
자기 이야기를 재즈의 흥겨운 칼립소 리듬에 기반한 1970년대 트리니다드 토바고에서 탄생한 소카(Soca)를 담은 셋리스트 첫 곡 '스위트 에코(Sweet Echo)'와 자메이카발 레게에 환각적 전자 음향을 입힌 덥(Dub)을 차용한 '버디 싱즈(BirdieSings)'같은 라틴 색채가 묻어나왔다. 에즈라 콜렉티브의 건반 주자이자 존 아몬 존스는 '버디 싱즈(Birdie Sings)' 속 여러 대의 키보드를 넘나드는 재기 넘치는 연주로 2025년 서울재즈페스티벌에서의 퍼포먼스를 반추했다.
"노래 한 마디 없이도 이렇게 재밌다니"