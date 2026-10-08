전병관·이수빈 전역 복귀, 위기의 전북 구원투수 될까

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전북 현대로 복귀한 전병관이들이 익숙했던 전주성으로 돌아왔으나 현재 전북의 상황은 그리 녹록지 않다. 지난 시즌 더블(리그·코리아컵)의 영광은 완벽하게 사라졌고, 거친 파도 위에서 표류하고 있다. 30라운드까지 진행된 가운데 11승 11무 8패 승점 44점으로 4위에 자리하고 있다.선두 서울과 격차는 18점 차로 사실상 챔피언 자리를 지키는 것은, 물 건너간 상황이며 파이널B 마지노선인 7위 포항과 격차가 더욱 가까운 상황(7점)이다. 성적도 성적이지만, 경기력도 비판받고 있다.이번 시즌을 앞두고 지난해 김천 상무에서 괄목할 만한 지도력을 선보였던 정정용 감독을 선임하며 체질 개선과 함께 우승 트로피에 도전했지만, 공격·수비 모두 문제점을 노출했다. 공격에서는 단조로운 패턴이 이어지며 답답함을 낳고 있으며 30경기서 단 38골에 그쳤다.수비 역시 상당히 아쉽다. 지난해 최소 실점 1위(32점)를 기록했으나 30라운드가 진행된 현재 그를 밑도는 기록인 28점을 내줬다. 최소 실점 지표로만 보면 훌륭하지만, 최근 리그 5경기서 6골을 내줄 정도로 후방에서 상당히 흔들리고 있다.이처럼 시즌 막판 유종의 미를 거두기 위해 마지막 항해를 앞둔 시점, 전역 생들의 복귀는 상당히 반가울 수밖에 없다. 가장 먼저 측면 공격의 깊이를 더해줄 수 있는 전병관은 큰 기대를 받고 있다. 2024시즌을 앞두고 녹색 유니폼을 입은 그는 42경기서 7골 4도움을 기록했다.특히 강등권으로 추락했던 2024년에는 홀로 6골 2도움으로 소년 가장 역할을 톡톡히 해냈고, 지난 시즌 초반에도 포옛 감독의 굳건한 신뢰 아래 7경기서 1골 2도움을 선보였다. 이런 공격 생산력을 보여줄 수 있는 전병관의 복귀는 답답한 전북 공격에 큰 힘이 될 전망이다.현재 전북은 이승우(8골 3도움)·이탈로(1골 1도움)·이동준(3골 5도움)을 제외하면 측면에서 영향력을 발휘하지 못하고 있다. 특히 주로 좌측에서 활약하는 이승우·이탈로를 빼면 우측에서 홀로 이동준이 고군분투하고 있는 상황.시즌 중반 정정용 감독은 김예건을 활용하며 재미를 봤으나 츠르베나 즈베즈다(세르비아)로 이적했고, 최근 경기서는 김승섭을 택했으나 이 역시 매우 아쉽다. 전병관은 이 문제점을 해결할 수 있는 적절한 자원이다.빠른 발을 통해 상대 뒷공간을 파고드는 움직임이 훌륭하며 크로스 역시 적재적소에 넣을 수 있는 능력을 보유하고 있다. 좌측에서도 안으로 파고들어 양발을 활용하는 슈팅은 그의 최대 강점 중 하나다. 전병관의 복귀는 전북 측면에 '사이다'와 같은 역할을 할 수 있는 셈.