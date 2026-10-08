고교 자퇴하고 당구 올인한 16세 소녀, LPBA 16강 신화 썼다

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16살 이승희는 지난해 학교를 중퇴하고 일찌감치 당구선수의 길을 선택했다.PBA
프로무대 트라이아웃에 합격한 뒤 학교를 떠났다. 선택의 무게는 가볍지 않았지만, 이승희가 택한 길은 분명했다. 큐를 잡은 지 1년 8개월 만에 여자 프로당구 LPBA에서 자신의 이름을 확실하게 알렸다.
2009년생 이승희(16)는 지난 7일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27시즌 4차 투어 '크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 32강전에서 백민주(크라운해태)를 승부치기 끝에 꺾고 16강에 진출했다. 올 시즌 LPBA 최연소 선수인 이승희에게 프로 데뷔 후 첫 16강이다.
과정도 눈여겨볼 만하다. 이승희는 Q라운드에서 이재현을 꺾은 뒤 128강에서 임정숙, 64강에서 김정미, 32강에서 백민주를 차례로 넘었다. 경험이 풍부한 선수들을 상대로 한 단계씩 올라오면서 단순한 '10대 돌풍' 이상의 경쟁력을 보여줬다.
이번 시즌 2차 투어 '하이원리조트 챔피언십'에서 64강에 오른 것이 첫 주목이었다. 당시만 해도 프로 무대에서 가능성을 확인하는 단계였지만, 불과 몇 달 만에 32강을 넘어 16강까지 올라오면서 성장 속도가 더욱 주목받게 됐다.
백민주와의 승부는 이승희의 현재 수준을 보여주는 경기였다. 첫 세트는 백민주가 가져갔다. 백민주는 첫 이닝부터 6점을 몰아치며 11-6으로 앞섰다. 이승희가 흔들릴 수 있는 출발이었다. 그러나 두 번째 세트부터 경기의 흐름이 달라졌다. 이승희는 11이닝 만에 11-8로 세트를 따냈고, 3세트에서는 6이닝 만에 11-5로 승리하며 세트스코어를 2-1로 뒤집었다.
백민주도 경험 많은 선수답게 다시 균형을 맞췄다. 4세트는 22이닝까지 이어지는 긴 승부였고, 백민주가 11-7로 이기면서 승부치기로 넘어갔다.
여기서 이승희의 침착함이 드러났다. 두 선수 모두 첫 번째 승부치기 공격에서 득점하지 못했다. 두 번째 이닝에서도 선공에 나선 백민주의 공격이 빗나갔다. 후공 기회를 잡은 이승희는 부담이 큰 상황에서 되돌리기 공격을 성공시켰고, 단 1점을 만들어 경기를 끝냈다.