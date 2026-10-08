고교 자퇴하고 당구 올인한 16세 소녀, LPBA 16강 신화 썼다

PBA

이승희는 올시즌 LPBA 최연소 선수다,승부치기는 정규 세트와 달리 한 번의 실수가 곧바로 탈락으로 이어진다. 특히 프로 경험이 짧은 선수에게는 기술보다 경기 상황을 받아들이는 능력이 더 중요하게 작용할 수 있다. 이승희는 앞선 세트에서 한 차례 역전을 만들어냈고, 마지막 승부치기에서는 기회가 왔을 때 서두르지 않았다. 16세라는 나이만으로 설명하기 어려운 경기 운영이었다.이승희가 당구를 시작한 것은 지난 2025년 2월이다. 큐를 잡은 지 약 1년 8개월 만에 프로 무대 16강에 도달한 셈이다. 올해 4월 LPBA 선수 선발전인 트라이아웃에 합격한 뒤에는 재학 중이던 고등학교를 자퇴하고 선수 생활에 집중했다. 짧은 경력에도 빠르게 프로 무대에 적응할 수 있었던 배경에는 그만큼 집중적인 훈련 시간이 있었다.물론 이제부터가 진짜 시험이다. 16강에서 만나는 상대는 이미래(하이원리조트)다. 이미래는 2019-20시즌부터 LPBA에서 활약했고, 2025-26시즌 하이원리조트 챔피언십에서 통산 5번째 우승을 차지한 선수다. 경험과 커리어만 놓고 보면 두 선수 사이에는 큰 차이가 있다.하지만 이승희에게는 오히려 자신의 현재 수준을 확인할 수 있는 무대다. 지금까지는 자신보다 경험이 많은 선수들을 한 명씩 넘어서는 과정이었다면, 이제는 정상급 선수와 맞붙어 긴장감 속에서도 자신의 샷을 얼마나 유지할 수 있는지를 시험해야 한다.프로 무대에서 16강에 오른 것은 분명한 성과다. 그러나 이승희의 이야기를 이번 대회의 돌풍으로만 끝낼 필요는 없다. 지난해 2월 처음 큐를 잡은 선수가 1년 8개월 만에 LPBA 16강에 도달했다는 사실은 앞으로의 성장 가능성을 보여주는 출발점에 가깝다.학교를 떠나 당구 선수의 길을 택한 16세의 선택이 옳았는지는 아직 누구도 단정할 수 없다. 다만 이승희는 자신의 선택을 결과로 증명하기 시작했다. 이제 남은 것은 한 번의 이변이 아니라, 프로 선수로 얼마나 오래 경쟁력을 유지할 수 있는지를 보여주는 일이다.