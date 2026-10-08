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고교 자퇴하고 당구 올인한 16세 소녀, LPBA 16강 신화 썼다

고교 자퇴하고 당구 올인한 16세 소녀, LPBA 16강 신화 썼다

이승희, 백민주와 승부치기 끝 승리... 다음 상대는 5회 우승자 이미래

김종수(oetet)
26.10.08 14:13최종업데이트26.10.08 14:13
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16살 이승희는 지난해 학교를 중퇴하고 일찌감치 당구선수의 길을 선택했다.
16살 이승희는 지난해 학교를 중퇴하고 일찌감치 당구선수의 길을 선택했다.PBA

프로무대 트라이아웃에 합격한 뒤 학교를 떠났다. 선택의 무게는 가볍지 않았지만, 이승희가 택한 길은 분명했다. 큐를 잡은 지 1년 8개월 만에 여자 프로당구 LPBA에서 자신의 이름을 확실하게 알렸다.

2009년생 이승희(16)는 지난 7일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27시즌 4차 투어 '크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 32강전에서 백민주(크라운해태)를 승부치기 끝에 꺾고 16강에 진출했다. 올 시즌 LPBA 최연소 선수인 이승희에게 프로 데뷔 후 첫 16강이다.

과정도 눈여겨볼 만하다. 이승희는 Q라운드에서 이재현을 꺾은 뒤 128강에서 임정숙, 64강에서 김정미, 32강에서 백민주를 차례로 넘었다. 경험이 풍부한 선수들을 상대로 한 단계씩 올라오면서 단순한 '10대 돌풍' 이상의 경쟁력을 보여줬다.

이번 시즌 2차 투어 '하이원리조트 챔피언십'에서 64강에 오른 것이 첫 주목이었다. 당시만 해도 프로 무대에서 가능성을 확인하는 단계였지만, 불과 몇 달 만에 32강을 넘어 16강까지 올라오면서 성장 속도가 더욱 주목받게 됐다.

백민주와의 승부는 이승희의 현재 수준을 보여주는 경기였다. 첫 세트는 백민주가 가져갔다. 백민주는 첫 이닝부터 6점을 몰아치며 11-6으로 앞섰다. 이승희가 흔들릴 수 있는 출발이었다. 그러나 두 번째 세트부터 경기의 흐름이 달라졌다. 이승희는 11이닝 만에 11-8로 세트를 따냈고, 3세트에서는 6이닝 만에 11-5로 승리하며 세트스코어를 2-1로 뒤집었다.

백민주도 경험 많은 선수답게 다시 균형을 맞췄다. 4세트는 22이닝까지 이어지는 긴 승부였고, 백민주가 11-7로 이기면서 승부치기로 넘어갔다.

여기서 이승희의 침착함이 드러났다. 두 선수 모두 첫 번째 승부치기 공격에서 득점하지 못했다. 두 번째 이닝에서도 선공에 나선 백민주의 공격이 빗나갔다. 후공 기회를 잡은 이승희는 부담이 큰 상황에서 되돌리기 공격을 성공시켰고, 단 1점을 만들어 경기를 끝냈다.

이승희는 올시즌 LPBA 최연소 선수다,
이승희는 올시즌 LPBA 최연소 선수다,PBA

학교를 떠난 선택, 이제부터가 진짜 시험이다

승부치기는 정규 세트와 달리 한 번의 실수가 곧바로 탈락으로 이어진다. 특히 프로 경험이 짧은 선수에게는 기술보다 경기 상황을 받아들이는 능력이 더 중요하게 작용할 수 있다. 이승희는 앞선 세트에서 한 차례 역전을 만들어냈고, 마지막 승부치기에서는 기회가 왔을 때 서두르지 않았다. 16세라는 나이만으로 설명하기 어려운 경기 운영이었다.

이승희가 당구를 시작한 것은 지난 2025년 2월이다. 큐를 잡은 지 약 1년 8개월 만에 프로 무대 16강에 도달한 셈이다. 올해 4월 LPBA 선수 선발전인 트라이아웃에 합격한 뒤에는 재학 중이던 고등학교를 자퇴하고 선수 생활에 집중했다. 짧은 경력에도 빠르게 프로 무대에 적응할 수 있었던 배경에는 그만큼 집중적인 훈련 시간이 있었다.

물론 이제부터가 진짜 시험이다. 16강에서 만나는 상대는 이미래(하이원리조트)다. 이미래는 2019-20시즌부터 LPBA에서 활약했고, 2025-26시즌 하이원리조트 챔피언십에서 통산 5번째 우승을 차지한 선수다. 경험과 커리어만 놓고 보면 두 선수 사이에는 큰 차이가 있다.

하지만 이승희에게는 오히려 자신의 현재 수준을 확인할 수 있는 무대다. 지금까지는 자신보다 경험이 많은 선수들을 한 명씩 넘어서는 과정이었다면, 이제는 정상급 선수와 맞붙어 긴장감 속에서도 자신의 샷을 얼마나 유지할 수 있는지를 시험해야 한다.

프로 무대에서 16강에 오른 것은 분명한 성과다. 그러나 이승희의 이야기를 이번 대회의 돌풍으로만 끝낼 필요는 없다. 지난해 2월 처음 큐를 잡은 선수가 1년 8개월 만에 LPBA 16강에 도달했다는 사실은 앞으로의 성장 가능성을 보여주는 출발점에 가깝다.

학교를 떠나 당구 선수의 길을 택한 16세의 선택이 옳았는지는 아직 누구도 단정할 수 없다. 다만 이승희는 자신의 선택을 결과로 증명하기 시작했다. 이제 남은 것은 한 번의 이변이 아니라, 프로 선수로 얼마나 오래 경쟁력을 유지할 수 있는지를 보여주는 일이다.

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LPBA 이승희 최연소선수

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