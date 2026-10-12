죄수들을 잔혹하게 찢어 죽이는 악령, 그들이 하나로 뭉친 이유

바른손이앤에이

영화 <고스트 인 더 셀>의 한 장면.영화는 일찍이 본 적 없을 만큼 독특하다. 인도네시아 고유의 주술적 요소에 정통 크리처 호러를 더했고 블랙코미디까지 가미했다. 너무 터무니없이 잔인해서 차라리 아름다워 보이기까지 한 죽음에 대항하기 위해선 긍정적이어야 하니, 아이러니도 이런 아이러니가 없다. 극도의 분노에 이은 공포에서 한순간 긍정으로 선회해야 하니 말이다.즉 장르적 쾌감이 최고조에 이른다. 사람의 육체가 고깃덩이처럼 해체된 후 예술 작품처럼 재탄생한 모습은 기괴하다는 말로 다 표현할 수 없다. 피칠갑에 사지가 찢기고 살이 발리고 내장이 파헤쳐지고 머리와 손발이 위치를 달리한다. '크리처 미장센'의 정점을 본 것 같다.이처럼 자극적인 외면에 박자를 맞춰 사회적 메시지를 던지는 방법도 꽤나 자극적이다. 정말 이 정도일까 싶은데, 고위 관료 죄수의 감방이 마치 호화롭기 그지없는 호텔의 방인 것 같다. 교도소장은 그들이 감옥에 갇혀 있으나 이전과 다를 바 없이 막강한 권력으로 나라를 주무르고 있다는 걸 잘 알기에 매일같이 머리를 조아린다. 호텔 지배인은커녕 내시도 왕한테 그렇게는 안 할 것이다.악령이 앞뒤 없이 소위 '나쁜 놈들'만 죽였으면 오히려 재미가 반감되었을 테다. 뻔한 서사와 함께 '차별'과 관련된 사회적 메시지도 제대로 전달되지 못했을 것이다. 그런 면에서 <고스트 인 더 셀>은 '웰메이드'의 반열에 올라가도 이상하지 않다. '인도네시아 웰메이드 영화'가 기다려진다.