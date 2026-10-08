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당신을 위한 OTT 이야기 기대 이상의 인기몰이... '기안장2'의 완벽한 마침표

기대 이상의 인기몰이... '기안장2'의 완벽한 마침표

[리뷰] 5m 문, 7kg 티셔츠 이불까지... 상상초월 원룸 숙소, 새로운 직원과 투숙객의 조화가 준 재미

김상화(steelydan)
26.10.08 12:42최종업데이트26.10.08 12:42
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넷플릭스 '대환장 기안장2'
넷플릭스 '대환장 기안장2'넷플릭스

넷플릭스의 예능 시리즈 <대환장 기안장 시즌 2>(아래 <기안장2>)가 지난 6일, 9~10회 공개를 끝으로 막을 내렸다. 총 3주에 걸쳐 소개된 두 번째 시즌에서는 울릉도 바지선 가옥을 뛰어넘는 대관령 초대형 민박집의 등장으로 화제를 모았다.

주인장 기안84를 비롯해 새롭게 합류한 '직원' 김연경, 이준호(배우, 2PM), 카즈하(르세라핌)가 좋은 합을 이루면서 공개 직후 넷플릭스 한국 Top 10 시리즈 1위에 올랐고, 시즌1까지 역주행 순위에 진입하는 등 기대 이상의 인기몰이를 이뤄냈다.

전작에서 보여준 '낯선 공간이 주는 재미와 웃음'은 대관령으로 장소를 옮긴 '거인의 원룸'이라는 기이한 환경에서도 여전했다. 오히려 전작의 흐름을 계승한 성공적인 후속편의 가치를 입증하면서 <유재석 캠프>와 함께 넷플릭스를 대표하는 인기 '숙박 예능' 시리즈로 뚜렷하게 자리매김했다.

상상초월 초대형 원룸의 탄생
넷플릭스 '대환장 기안장2'
넷플릭스 '대환장 기안장2'넷플릭스

두 번째 시즌이 시작과 동시에 주목을 받은 이유 중 하나는 상상을 초월하는 원룸이 등장했기 때문이다. 기안84는 과거 대학 시절 '자취방이 세상에서 가장 큰 집이 되면 어떨까' 하는 상상에서 <대환장 기안장2>의 공간을 구성했다. 이에 제작진은 거인국을 연상시키는 집과 가구, 집기류로 새 숙소를 꾸며 모두를 놀라게 만들었다.

약 5m에 달하는 문을 시작으로 3층 침대로 속을 채운 초대형 냉장고, 7kg에 달하는 티셔츠 모양의 이불, 다수의 성인이 함께 들어가 반신욕을 할 수 있는 싱크대, TV 브라운관 속에 자리한 대형 노래방 등 판타지 영화에서나 볼 법한 공간 구조가 시선을 사로잡았다. 이를 통해 출연진과 손님 모두 <걸리버 여행기> 속 걸리버가 된 듯한 느낌을 갖게 했다. 초대형 공간을 운영하면서 벌어진 각종 소동과 불편함은 결과적으로 시즌 내내 색다른 재미를 선사했다.

기안장의 문을 열려면 두 사람 이상의 협력이 절실히 필요했고, 주방에 가려면 수세미를 착안해 만든 벽을 암벽 등반을 하듯 타고 올라가야 했다. 기발한 상상의 대가는 엄청난 강도의 노동으로 되돌아왔다. 아이러니하게도 기안84가 만든 꿈과 희망의 숙소는 어느 순간 체력 테스트 공간으로 돌변했다. 생각과 현실의 차이는 <기안장2>만의 차별화된 웃음을 만들어낸 중요한 요소로 자리 잡았다.

민박집 새 직원들의 맹활약
넷플릭스 '대환장 기안장2'
넷플릭스 '대환장 기안장2'넷플릭스

프로그램의 재미를 든든하게 뒷받침한 주역으로는 주인장 기안84를 비롯한 민박집 식구들의 활약을 빼놓을 수 없다. 지난해 시즌1을 성공적으로 이끈 진(BTS)이 소속 그룹의 컴백 준비로 합류하지 못했고, 지예은은 같은 제작사가 만든 <유재석 캠프>로 이직(?)하는 등 직원 변동에 따른 우려의 시선도 존재했다.

하지만 처음 호흡을 맞춘 김연경, 이준호, 카즈하는 마치 오랜 기간 알고 지낸 사이처럼 제 역할을 다하며 프로그램에 자연스럽게 녹아들었다. 특히 카리스마를 겸비한 배구 스타 김연경은 종종 멘탈이 흔들리는 기안84를 잡도리(?)하며 중심을 잡아줬다. 전작에서 진이 맡았던 몫을 고스란히 이어받는 동시에 직원과 숙박객 사이의 분위기까지 조율하는 가교이자 원칙주의자로서 제 역할을 충실히 해냈다.

청소, 요리, 설거지, 운전 등 궂은 일을 도맡으며 지문이 사라질 정도로 열심히 일한 배우이자 가수 이준호는 인기 드라마 주인공 대신 '프로 일잘러'로 변신해 <기안장2>에 없어서는 안 될 인물로 자리 잡았다. 첫 고정 예능에 뛰어든 카즈하는 초반 눈물을 쏟을 만큼 적응 과정에서 마음고생을 겪었지만, 성실한 자세와 웃음을 잃지 않는 모습으로 시청자의 호감을 끌어냈다.

전작과의 차별화 성공... 시즌3 이어질까?
넷플릭스 '대환장 기안장2'
넷플릭스 '대환장 기안장2'넷플릭스

직원들뿐 아니라 투숙객들의 면면도 주목할 만했다. 한국뿐 아니라 인도, 일본에서 찾아온 투숙객들도 관찰 카메라 형식에 착실히 적응하며 손님이라기보다 친구이자 동료처럼 프로그램에 녹아들었다. 이런 조화는 시즌2만의 차별점으로 자리 잡았다.

시즌1이 "기안84가 다음엔 무슨 짓(?)을 벌일까?"라는 궁금증에 기댄 웃음을 줬다면, <기안장2>는 다음 행동이 어느 정도 파악된 주인장을 비롯해 새로 등장한 인물들의 예측을 벗어난 행동들이 다양한 볼거리와 웃음을 선사했다. 날것에 가까운 재미는 전편보다 다소 줄었지만, 그 자리를 안정적인 구성이 채우며 훈훈함을 남겼다.

뿐만 아니라 기안84의 상상력에 출연자들의 관계성이 더해지면서 운신의 폭도 넓어졌다. 다만 시즌2의 성공은 시즌3 제작에 대한 고민도 함께 안겼다. 지난달 <기안장2> 제작발표회 당시 기안84가 "그 이상의 집이 나올 수 있을까 싶다"며 걱정을 드러낸 장면은 이런 고충을 직간접적으로 보여준다.

그럼에도 <기안장2>는 낭만과 재미, 웃음이 좋은 조화를 이룬 볼만한 예능임을 입증하며 기분 좋게 두 번째 영업을 마쳤다. 단체 예능의 재미가 함께 호흡하며 생활하는 사람들에게서 나온다는 점도 다시 한 번 일깨웠다. 세상에서 가장 큰 원룸에서 펼쳐진 꿈만 같은 3주간의 즐거움은 시청자의 기억에 오래도록 유쾌한 추억으로 남기에 충분했다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
대환장기안장2

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