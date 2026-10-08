기대 이상의 인기몰이... '기안장2'의 완벽한 마침표

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넷플릭스 '대환장 기안장2'넷플릭스
프로그램의 재미를 든든하게 뒷받침한 주역으로는 주인장 기안84를 비롯한 민박집 식구들의 활약을 빼놓을 수 없다. 지난해 시즌1을 성공적으로 이끈 진(BTS)이 소속 그룹의 컴백 준비로 합류하지 못했고, 지예은은 같은 제작사가 만든 <유재석 캠프>로 이직(?)하는 등 직원 변동에 따른 우려의 시선도 존재했다.
하지만 처음 호흡을 맞춘 김연경, 이준호, 카즈하는 마치 오랜 기간 알고 지낸 사이처럼 제 역할을 다하며 프로그램에 자연스럽게 녹아들었다. 특히 카리스마를 겸비한 배구 스타 김연경은 종종 멘탈이 흔들리는 기안84를 잡도리(?)하며 중심을 잡아줬다. 전작에서 진이 맡았던 몫을 고스란히 이어받는 동시에 직원과 숙박객 사이의 분위기까지 조율하는 가교이자 원칙주의자로서 제 역할을 충실히 해냈다.
청소, 요리, 설거지, 운전 등 궂은 일을 도맡으며 지문이 사라질 정도로 열심히 일한 배우이자 가수 이준호는 인기 드라마 주인공 대신 '프로 일잘러'로 변신해 <기안장2>에 없어서는 안 될 인물로 자리 잡았다. 첫 고정 예능에 뛰어든 카즈하는 초반 눈물을 쏟을 만큼 적응 과정에서 마음고생을 겪었지만, 성실한 자세와 웃음을 잃지 않는 모습으로 시청자의 호감을 끌어냈다.
전작과의 차별화 성공... 시즌3 이어질까?