기대 이상의 인기몰이... '기안장2'의 완벽한 마침표

▲넷플릭스 '대환장 기안장2' 넷플릭스

직원들뿐 아니라 투숙객들의 면면도 주목할 만했다. 한국뿐 아니라 인도, 일본에서 찾아온 투숙객들도 관찰 카메라 형식에 착실히 적응하며 손님이라기보다 친구이자 동료처럼 프로그램에 녹아들었다. 이런 조화는 시즌2만의 차별점으로 자리 잡았다.

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시즌1이 "기안84가 다음엔 무슨 짓(?)을 벌일까?"라는 궁금증에 기댄 웃음을 줬다면, <기안장2>는 다음 행동이 어느 정도 파악된 주인장을 비롯해 새로 등장한 인물들의 예측을 벗어난 행동들이 다양한 볼거리와 웃음을 선사했다. 날것에 가까운 재미는 전편보다 다소 줄었지만, 그 자리를 안정적인 구성이 채우며 훈훈함을 남겼다.



뿐만 아니라 기안84의 상상력에 출연자들의 관계성이 더해지면서 운신의 폭도 넓어졌다. 다만 시즌2의 성공은 시즌3 제작에 대한 고민도 함께 안겼다. 지난달 <기안장2> 제작발표회 당시 기안84가 "그 이상의 집이 나올 수 있을까 싶다"며 걱정을 드러낸 장면은 이런 고충을 직간접적으로 보여준다.

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그럼에도 <기안장2>는 낭만과 재미, 웃음이 좋은 조화를 이룬 볼만한 예능임을 입증하며 기분 좋게 두 번째 영업을 마쳤다. 단체 예능의 재미가 함께 호흡하며 생활하는 사람들에게서 나온다는 점도 다시 한 번 일깨웠다. 세상에서 가장 큰 원룸에서 펼쳐진 꿈만 같은 3주간의 즐거움은 시청자의 기억에 오래도록 유쾌한 추억으로 남기에 충분했다.

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